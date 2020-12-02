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مجالس أولياء الأمور تشيد بإجراءات العودة الآمنة للمدارس في غزة

02 كانون أول / ديسمبر 2020 01:19

مجالس أولياء الأمور تشيد بإجراءات العودة الآمنة للمدارس في غزة
مجالس أولياء الأمور تشيد بإجراءات العودة الآمنة للمدارس في غزة

غزة- الرأي

أشادت مجالس أولياء الأمور بإجراءات العودة الآمنة للمدارس والتي نفذتها وزارة التربية والتعليم العالي بغزة .
وقال رئيس مجلس أولياء الأمور في المدارس التابعة لمديرية غرب غزة الدكتور محمد الكاشف خلال لقاء خاص في إذاعة صوت التعليم :" أنه من خلال متابعتنا الميدانية المستمرة نلاحظ استئناف الحياة التعليمية بشكل راقي، وهناك التزام وتطبيق واضح لخطة وزارة التعليم بغزة الهادفة لتوفير بيئة صحية آمنة للطلبة تحميهم من فايروس كورونا.
ولفت الكاشف إلى أن المجلس تربطه علاقة وثيقة مع الوزارة والمديرية والمدارس والمؤسسات ، حيث يتم استشارته في كافة القرارات والخطوات التي تنوي الوزارة فعلها.
وأوضح أن مجلسه نفذ 90 زيارة لـ78 مدرسة، وتم رفع تقارير تحتوي على ملاحظات ومقترحات تبنتها الوزارة نحو المزيد من تجويد العمل .
وأضاف نحن نتابع مع المديرية أي شكوى وملاحظة من الأهالي والميدان ويتم العمل على حلها.
وذكر الدكتور الكاشف أن من نشاطات مجلس أولياء الأمور بغرب غزة المساهمة في تزويد المدارس ببعض المستلزمات مثل معقمات وأدوات تنظيف وتوفير شبكة انترنت وأجهزة لمتابعة العملية التعليمية لبعض البيوت والأسر المتعففة.
من جهته أوضح رئيس مجلس أولياء الأمور في خانيونس الدكتور محمد العقاد ، أنهم تابعوا ومنذ اللحظة الأولى استئناف العملية التعليمية ، والتي كانت بدايتها المشاركة في تطبيق نموذج محاكاة للعودة الآمنة للمدارس في مدرسة خالد الحسن الثانوية، حيث كانت خطوة مدروسة ونتائجها مشجعة ، موضحاً أن انطلاق الدراسة تبعه زيارة أعضاء المجلس لجميع مدارس خانيونس.
وعن دور أولياء الأمور في الوسطى أوضح رئيس المجلس الأستاذ عاطف وادي أن المجلس يشارك في لجنة الطوارئ ، و أجرى 150 زيارة ميدانية لـ 56 مدرسة في محافظة الوسطى، وتزويد المدارس بالمعقمات و220 كرتونة كمامات، فضلاً عن تزويد المدارس بمتطوعين من المجتمع لتعقيمها وتنظيفها، و عمل المجلس على توعية أولياء الأمور والمجتمع المحلي بمخاطر فايروس كورونا.
 

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