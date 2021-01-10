ريال مدريد يفرط فى الصدارة و برشلونة يواصل الزحف

فرط ريال مدريد فى صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى، بعدما سقط ريال مدريد فى فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فريق أوساسونا، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "أل سادار" ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني "الليجا"، وسط ظروف مناخية سيئة بسبب تساقط الثلوج.

ريال مدريد يفرط فى الصدارة

جاء أحداث الشوط الأول من اللقاء متوسط المستوى فى ظل تأثر الأداء بسوء حالة الملعب فى ظل تساقط كثيف من الثلوج الذى أثرت على أرضية الملعب.

اختلف الأداء بعض الشئ فى الشوط الثالنى من جانب الفريقين، والذى شهد تسجيل هدفين من جانب الفريق الملكى، سجلهما كلا من كريم بنزيما وسيرجيو راموس ولكن تم إلغائهما بداعى التسلل فى الدقيقتين 61 و 89 من زمن المباراة.

وشارك النجم البلجيكي إيدن هازارد أساسيا مع ريال مدريد فى المباريات منذ 28 نوفمبر الماضى خلال لقاء ألافيس الذى تعرض فيه للإصابة، وكان قد شارك بديلا فى أخر مباراتين أمام إلتشي وسيلتا فيجو.

وفشل ريال مدريد فى خطف صدارة الدوري الإسباني، بعدما رفع رصيده للنقطة 37 ليبقى فى وصافة الترتيب خلف أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة، بينما رفع أوساسونا رصيده للنقطة 15 ليحتل المركز التاسع عشر وقبل الأخير بجدول ترتيب الليجا.

وكانت مواجهة أتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو قد تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما حقق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه غرناطة برباعية نظيفة.

برشلونة يواصل زحفه نحو الصدارة



فى المقابل، تغلب برشلونة بسهولة على مضيفه غرناطة، بأربعة أهداف دون رد، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "نويفو لوس كارمينيس"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا"، ليرتقي البارسا للمركز الثالث في جدول الترتيب.

احرز المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هدف برشلونة الأول في الدقيقة 12، حيث احتسب حكم اللقاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، التي أشارت على عدم وجود تسلل على اللاعب.

وسجل النجم ليونيل ميسي هدفي برشلونة الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و42، ليرفع رصيده إلى 11 هدفا في صدارة الهدافين.

وبات البرغوث الأرجنتيني أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل 10 أهداف في 15 موسم متتالي.

في الشوط الثاني عاد جريزمان ليحرز هدف برشلونة الرابع في الدقيقة 63.

واكتفى رونالد كومان المدير الفني للبارسا بإشراك ميسي لمدة 65 دقيقة بعد اطمئنانه على النتيجة.

وأشرك المدير الفني لبرشلونة الفرنسي صامويل أومتيتي في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق بدلا من أراوخو لإصابته في الاحماء.

بتلك النتيجة يحتل برشلونة المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذى يبتعد بالصدارة برصيد 38 نقطة من 15 مباراة فقط، فيما يأتي غرناطة في المركز السابع بالليجا برصيد 24 نقطة.

وخاض سيرجيو بوسكيتش مباراته رقم 600 مع البارسا فى لقاء اليوم

برشلونة

جدول ترتيب الدوري الاسباني

وواصل أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدورى الإسباني، برصيد 38 نقطة بفارق نقطة عن غريمه ريال مدريد، وجاء ترتيب جدول الدوري الإسبانى، كالآتى:



