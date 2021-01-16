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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2739) السبت 16/1/2021

أخبار فلسطينية﻿

رئيس "التشريعي": إصدار مرسوم الانتخابات خطوة إيجابية

وزيرة الصحة: لا مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى فلسطين وسيكون مجانيًا

الخارجية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بأمريكا

أخبار إسرائيلية

محللون إسرائيليون: نتنياهو بحاجة إلى الأصوات العربية لإنقاذه من المحاكمة

جيش الاحتلال: إصابة 1594 جندياً وموظفاً بكورونا

اخبار دولية

أكثر من مليوني وفاة عالميًا بكورونا.. و«الصحة العالمية» تدعو إلى حملات تلقيح في كل الدول

فريدمان يحرض الإسرائيليين على منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس

أخبار عربية

الجيش اللبناني يعلن تسلم مواطن اختطفته إسرائيل قبل أيام

ترحيل جزائري من فرنسا رفض توريد أغذية إلى مطعمين إسرائيليين

ثمار التطبيع: متاجر الإمارات تبدأ بيع النبيذ المنتج في مستوطنات إسرائيلية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

عباس يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في يوليو.. وحماس ترحب

مواجهات في مناطق بالضفة توقع إصابات بنيران الاحتلال والفلسطينيون يصيبون جنديا بالحجارة

تحذيرات من خروج أعداد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا عن السيطرة

الفصائل الفلسطينية تبدأ تحضيراتها للانتخابات مع اقتراب صدور مرسوم رئاسي يحدد مواعيدها

الشرق الأوسط

«حماس» تهاجم عباس... وآمال المصالحة تتقلص

الاهرام المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الغاز واعتقال مسن خلال قمع الاحتلال مسيرة جنوب الخليل

الشروق المصرية



إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان

فلسطيني بدون أطراف يدخل عالم الكاراتيه

نادي الأسير الفلسطيني: الإصابات بكورونا بين الأسرى في ارتفاع متسارع

الغد الأردنية

الشرق القطرية

في غزّة "لعنةُ المعبر" تقتل الحُبَّ على البوابة !

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"التجمع الإعلامي" يشيد باعتذار "القبس" لاستخدامها مصطلح "إسرائيل"

أبو بكر: الأوضاع الحياتية داخل سجون الاحتلال مقلقة

مظاهرة احتجاجية في "أم الفحم" ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال

القدس المحلية

ظهور أعراض جانبية على متلقي اللقاح ضد كورونا في دولة الاحتلال

مصرع شاب جراء انهيار جدار في جنين

تمديد الإداري لأسير من قلقيلية

أهالي دير جرير يواصلون مسيراتهم السلمية الأسبوعية ضد إقامة بؤرة استيطانية

عشرات الإصابات بالاختناق و4 بجروح بالرصاص بمواجهات في المغير شمال شرق رام الله

الاحتلال يخطر مواطناً من قلقيلية بإزالة عريشة زراعية

ضبط 350 كلغم سمك غير صالح للاستهلاك في محافظة سلفيت

طولكرم: وفاة و19 إصابة جديدة بكورونا واستمرار اغلاق قرية رامين

اعتقال مواطنيّن يزعم الاحتلال اطلاقهما النار تجاه جيب عسكري الشهر الماضي

الحياة الجديدة

اشتية يرحب بالمرسوم الرئاسي : جاهزون لتوفير متطلبات نجاح الانتخابات

"الوطني" يؤكد دعمه لمرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات العامة

فتح وحماس ترحبان بالمرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات العامة

قوات الاحتلال تصيب مواطنا وتعتقله جنوب نابلس

وزيرة الصحة: لا مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى فلسطين وسيكون مجانيًا

18 كسرًا في جسده... متطرفون يهود يعتدون على شاب مقدسي

الاحتلال يفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى

الأيام

كورونا" في فلسطين: 27 وفاة، ورصد 822 إصابة جديدة

للجمعة الثالثة.. قيود الاحتلال تمنع آلاف المواطنين من الصلاة في "الأقصى"

منخفض جويّ عميق وكتلة هوائية أشدّ برودة اعتباراً من يوم غد

مستوطنون يحرقون مركبتين في ترمسعيا

جرافات الاحتلال تخلف أضراراً واسعةً بالأراضي الزراعية شرق خان يونس

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

ظهور أعراض جانبية على متلقي لقاح ضد كورونا في الاحتلال

الفاخوري: الاحتلال يواصل استهتاره بحياة الأسرى

دودين: نحذر الاحتلال من التمادي في اهمال حياة الأسرى

فلسطين اليوم

ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ"كورونا" في سجن "رامون"

رابط التسجيل في سجل الانتخابات الفلسطينية

فتح: مرسوم الانتخابات يعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني

بذريعة كورونا.. الاحتلال يعاقب المقدسيين بالإغلاق والمخالفات الباهظة

مصادر تكشف وصول 100 جرعة من لقاح كورونا من الاحتلال للسلطة الفلسطينية

سما نيوز

حنا ناصر يكشف: لقاء مرتقب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة لتذليل أي صعاب أو مشاكل

وجه رسالة للمتشككين.. الرجوب يكشف عن 3 مسارات لإنجاح العملية الانتخابية..!

أول تعليق من حركة حماس على إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات العامة

لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويهاً مهماُ للمواطنين

الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل

المشهراوي يوجه رسالة لكوادر التيار الاصلاحي بشأن الانتخابات..

خريشة: إجراء الانتخابات حاجة ماسة ينتظرها شعبنا

دويك: نُريد انتخابات شفافة وضمانات بعدم تدخل الاحتلال

كحيل: مؤتمر صحفي غداً لبحث مواعيد العملية الانتخابية

عرب 48

أطفال غزة في المشافي الإسرائيلية: علاج برائحة الموت

إصابة العشرات إثر اعتداء الاحتلال على مسيرتين في الضفة

الأمم المتحدة: على إسرائيل السماح بوصول لقاح كورونا للفلسطينيين

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

16 كانون ثاني (يناير)

2002م مهاجمة المقاومة الفلسطينية لعدد من الصهاينة في بيت ساحور، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة في عمليتين منفردتين الأولى في بيت ساحور والثانية في مستعمرة "جيفعات زئيف".

2000 قوة كبيرة غير مسبوقة من الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز المخابرات العامة "شين بيت" تقتحم سجن مجدو (الإسرائيلي) بحثاً عن هواتف خلوية لدى المعتقلين الفلسطينيين، دون جدوى.

1988م (25) ألف شخص في روما يتظاهرون ضد القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.