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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2739) السبت 16/1/2021
أخبار فلسطينية
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوماً لإجراء الانتخابات العامة بدءاً من مايو
“حماس” ترحب بإصدار الرئيس عباس مرسوما بإجراء الانتخابات
رئيس "التشريعي": إصدار مرسوم الانتخابات خطوة إيجابية
وزيرة الصحة: لا مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى فلسطين وسيكون مجانيًا
الخارجية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بين الجالية الفلسطينية بأمريكا
10 وفيات و403 إصابات جديدة بكورونا في غزة
مصدر: لقاء مرتقب بين حركتي فتح وحماس في مصر لتذليل أي صعاب تواجه الانتخابات
أخبار إسرائيلية
باراك ينوي العودة إلى المشهد السياسي الإسرائيلي
محللون إسرائيليون: نتنياهو بحاجة إلى الأصوات العربية لإنقاذه من المحاكمة
جيش الاحتلال: إصابة 1594 جندياً وموظفاً بكورونا
اخبار دولية
وزارة الدفاع الأمريكية تضم إسرائيل إلى منطقة قيادتها في الشرق الأوسط
رويترز: ترامب يتسلم أرفع وسام من المغرب لدوره في اتفاق التطبيع مع إسرائيل
أكثر من مليوني وفاة عالميًا بكورونا.. و«الصحة العالمية» تدعو إلى حملات تلقيح في كل الدول
فريدمان يحرض الإسرائيليين على منع إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس
أخبار عربية
الجيش اللبناني يعلن تسلم مواطن اختطفته إسرائيل قبل أيام
ترحيل جزائري من فرنسا رفض توريد أغذية إلى مطعمين إسرائيليين
ثمار التطبيع: متاجر الإمارات تبدأ بيع النبيذ المنتج في مستوطنات إسرائيلية
لأوّل مرة.. مناورة علنيّة مشتركة بين سلاحي الجوّ الإسرائيلي والإماراتي
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
عباس يعلن إجراء الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في يوليو.. وحماس ترحب
مواجهات في مناطق بالضفة توقع إصابات بنيران الاحتلال والفلسطينيون يصيبون جنديا بالحجارة
تحذيرات من خروج أعداد الأسرى الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا عن السيطرة
الفصائل الفلسطينية تبدأ تحضيراتها للانتخابات مع اقتراب صدور مرسوم رئاسي يحدد مواعيدها
الشرق الأوسط
«حماس» تهاجم عباس... وآمال المصالحة تتقلص
الاهرام المصرية
إصابة عشرات الفلسطينيين بقنابل الغاز واعتقال مسن خلال قمع الاحتلال مسيرة جنوب الخليل
فلسطين تسجل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
إصابة فلسطينيين بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة منددة بالاستيطان
فلسطيني بدون أطراف يدخل عالم الكاراتيه
نادي الأسير الفلسطيني: الإصابات بكورونا بين الأسرى في ارتفاع متسارع
الغد الأردنية
الشاب الفلسطيني ألقى سكينه والمستوطن قتله
انتهاكات الاحتلال في 2020: تصاعد الاستيطان واقتحامات “الأقصى” وقتل وأسر الفلسطينيين
هل تمارس إسرائيل “قيادة اللقاح” أم الفصل العنصري الطبي؟
الشرق القطرية
ميدل إيست آي: إسرائيل تخسر معركة إخفاء العنصرية
في غزّة "لعنةُ المعبر" تقتل الحُبَّ على البوابة!
فلسطين تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في الإهمال الطبي بحق الأسرى في سجون الاحتلال
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حماس ترحب بـ"مراسيم عباس": نريد انتخابات حرة
"التجمع الإعلامي" يشيد باعتذار "القبس" لاستخدامها مصطلح "إسرائيل"
أهالي سلوان يؤدون صلاة الجمعة في وادي الربابة لحمايتها من الاستيلاء
بلدية غزة تشرع بإنشاء دوار على مفترق "دُولة"
لافي: لا يوجد عامل يدفع (إسرائيل) لشن حرب على غزة أو لبنان
أبو بكر: الأوضاع الحياتية داخل سجون الاحتلال مقلقة
مظاهرة احتجاجية في "أم الفحم" ضد الجريمة وتواطؤ شرطة الاحتلال
القدس المحلية
ظهور أعراض جانبية على متلقي اللقاح ضد كورونا في دولة الاحتلال
مصرع شاب جراء انهيار جدار في جنين
تمديد الإداري لأسير من قلقيلية
أهالي دير جرير يواصلون مسيراتهم السلمية الأسبوعية ضد إقامة بؤرة استيطانية
27 وفاة و822 إصابة جديدة بكورونا
عشرات الإصابات بالاختناق و4 بجروح بالرصاص بمواجهات في المغير شمال شرق رام الله
الاحتلال يخطر مواطناً من قلقيلية بإزالة عريشة زراعية
ضبط 350 كلغم سمك غير صالح للاستهلاك في محافظة سلفيت
طولكرم: وفاة و19 إصابة جديدة بكورونا واستمرار اغلاق قرية رامين
اعتقال مواطنيّن يزعم الاحتلال اطلاقهما النار تجاه جيب عسكري الشهر الماضي
الحياة الجديدة
اشتية يرحب بالمرسوم الرئاسي : جاهزون لتوفير متطلبات نجاح الانتخابات
"الوطني" يؤكد دعمه لمرسوم الرئيس بإجراء الانتخابات العامة
فتح وحماس ترحبان بالمرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات العامة
قوات الاحتلال تصيب مواطنا وتعتقله جنوب نابلس
وزيرة الصحة: لا مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى فلسطين وسيكون مجانيًا
18 كسرًا في جسده... متطرفون يهود يعتدون على شاب مقدسي
الاحتلال يفرض إجراءات مشددة على دخول المصلين للأقصى
الأيام
كورونا" في فلسطين: 27 وفاة، ورصد 822 إصابة جديدة
للجمعة الثالثة.. قيود الاحتلال تمنع آلاف المواطنين من الصلاة في "الأقصى"
منخفض جويّ عميق وكتلة هوائية أشدّ برودة اعتباراً من يوم غد
مستوطنون يحرقون مركبتين في ترمسعيا
جرافات الاحتلال تخلف أضراراً واسعةً بالأراضي الزراعية شرق خان يونس
وكالة صفا
الاحتلال يفرج عن معتقل فلسطيني عن طريق الخطأ
المقاومة الشعبية ترحب بمراسيم الانتخابات كمدخل لاستعادة الوحدة
حماس ترفض الانتهاكات الدستورية بتعديل قوانين السلطة القضائية
اعتقال فلسطينيين من جنين بشبهة تنفيذ عملية إطلاق نار
الاحتلال يفرض قيودا وتشديدات بالقدس للأسبوع الثاني على التوالي
تصاعد الاستيطان واقتحامات الأقصى وقتل وأسر الفلسطينيين خلال 2020
ورقة موقف عن "مجلس المنظمات" حول قرارات عباس بالشأن القضائي
وكالة الرأي الفلسطينية
حماس: تعديلات عباس على قوانين القضاء مرفوضة ومدانة
ظهور أعراض جانبية على متلقي لقاح ضد كورونا في الاحتلال
الفاخوري: الاحتلال يواصل استهتاره بحياة الأسرى
دودين: نحذر الاحتلال من التمادي في اهمال حياة الأسرى
النيابة العامة تكرّم النيابة المتميزة لعام 2020
فلسطين اليوم
شبان يطلقون بالونات متفجرة وحارقة تجاه مستوطنات الاحتلال
ارتفاع عدد الأسرى المصابين بـ"كورونا" في سجن "رامون"
رابط التسجيل في سجل الانتخابات الفلسطينية
فتح: مرسوم الانتخابات يعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني
بذريعة كورونا.. الاحتلال يعاقب المقدسيين بالإغلاق والمخالفات الباهظة
مصادر تكشف وصول 100 جرعة من لقاح كورونا من الاحتلال للسلطة الفلسطينية
سما نيوز
حنا ناصر يكشف: لقاء مرتقب بين حركتي فتح وحماس في القاهرة لتذليل أي صعاب أو مشاكل
وجه رسالة للمتشككين.. الرجوب يكشف عن 3 مسارات لإنجاح العملية الانتخابية..!
أول تعليق من حركة حماس على إصدار المراسيم الرئاسية للانتخابات العامة
لجنة الانتخابات المركزية تصدر تنويهاً مهماُ للمواطنين
الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا لتحديد موعد إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل
المشهراوي يوجه رسالة لكوادر التيار الاصلاحي بشأن الانتخابات..
خريشة: إجراء الانتخابات حاجة ماسة ينتظرها شعبنا
دويك: نُريد انتخابات شفافة وضمانات بعدم تدخل الاحتلال
كحيل: مؤتمر صحفي غداً لبحث مواعيد العملية الانتخابية
عرب 48
أطفال غزة في المشافي الإسرائيلية: علاج برائحة الموت
إصابة العشرات إثر اعتداء الاحتلال على مسيرتين في الضفة
الأمم المتحدة: على إسرائيل السماح بوصول لقاح كورونا للفلسطينيين
وكالة وفا
مستوطنون يهاجمون خان اللبن الشرقية
إصابة سيدة بقنبلة غاز والعشرات بالاختناق واعت ...
أسيران من جنين يدخلان عامهما الـ 19 في سجون ا ...
استطلاع إسرائيلي: الليكود 32 مقعدا و"أمل جديد ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 16 كانون ثاني (يناير)
- 2002م مهاجمة المقاومة الفلسطينية لعدد من الصهاينة في بيت ساحور، مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة في عمليتين منفردتين الأولى في بيت ساحور والثانية في مستعمرة "جيفعات زئيف".
- 2000 قوة كبيرة غير مسبوقة من الجيش الإسرائيلي وعناصر جهاز المخابرات العامة "شين بيت" تقتحم سجن مجدو (الإسرائيلي) بحثاً عن هواتف خلوية لدى المعتقلين الفلسطينيين، دون جدوى.
- 1988م (25) ألف شخص في روما يتظاهرون ضد القمع الإسرائيلي للشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة.
- 1948م تنفيذ العصابات الصهيونية لمجزرة في حيفا، حيث تمكن عدد من الصهاينة من الدخول متخفين بلباس الجنود الإنجليز في مخزن قرب عمارة المغربي في شارع صلاح الدين في حيفا بحجة التفتيش ووضعوا فيه قنبلة موقوتة انفجرت فهدمت العمارة وما جاورها وقد استشهد جراء هذه العملية الجبانة 31مشخصا من العرب معظمهم من النساء والأطفال وجرح ضعف عدد القتلى.