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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2741)الاثنين 18/1/2021

18 كانون ثاني / يناير 2021 07:43

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2741)18/1/2021

أخبار فلسطينية

·    فلسطين: لجنة الانتخابات تعقد لقاءات مع الفصائل تسبق حوارات القاهرة

·         عباس" يناقش المصالحة والانتخابات مع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

·         الاونروا: هناك حاجة لتوظيف ١٠٧٠ معلم بعقد يومي وهذا العدد قابل للزيادة

·         مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة

·        وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

·         غارات إسرائيلية جنوب القطاع والاحتلال يزعم سقوط صاروخين قرب أسدود

·         الاحتلال يصادق على بناء نحو 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

·         عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية على تطورات المصالحة

أخبار إسرائيلية  

·  نتنياهو يتعهد للمستوطنين بحسم النقاش مع غانتس لصالحهم

·         الأحزاب الدينية تتوسط لمصالحة «الليكود» مع ساعر 

·         الأحزاب العربية في إسرائيل بدأت تطرح مرشحيها لـ«الكنيست» وأزمة «المشتركة» تتفاقم وتبدو اليوم…

·         إسرائيل توافق على إعطاء الأسرى الفلسطينيين في سجونها اللقاح المضاد لكورونا

اخبار دولية

·    الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين

·         رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين

·         ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق

الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف بناء مستوطنات جديدة

 

اخبار عربية

·    القضية الفلسطينية والتعاون الاقتصادي يتصدران قمة الملك والسيسي

·         محتجون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجا على اتفاق التطبيع

·         الأردن تدين المصادقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

 

                                                                                            

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·    منظمة حقوقية: إسرائيل تواصل مهاجمة المستشفيات الفلسطينية

·         خطر الموت يقترب من الأسرى المصابين بكورونا إصابات جديدة … ونقل أحدهم للمشفى…

·         الأحزاب العربية في إسرائيل بدأت تطرح مرشحيها لـ«الكنيست» وأزمة «المشتركة» تتفاقم وتبدو اليوم…

·         إسرائيل توافق على إعطاء الأسرى الفلسطينيين في سجونها اللقاح المضاد لكورونا

·         قوات الاحتلال تطلق العنان للمستوطنين لتنفيذ هجمات إرهابية وتمنع ترميم الحرم الإبراهيمي

·         فلسطين: لجنة الانتخابات تعقد لقاءات مع الفصائل تسبق حوارات القاهرة

·         الدعاية الانتخابية الفلسطينية تنطلق على مواقع التواصل.. دعوات لتحشيد المناصرين ومغردون يتساءلون

·         “الجبهة الشعبية” تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

·          

 الشرق الأوسط

·         الفصائل الفلسطينية تناقش في القاهرة ملف الانتخابات فقط

·         نتنياهو يتعهد للمستوطنين بحسم النقاش مع غانتس لصالحهم

·         الأحزاب الدينية تتوسط لمصالحة «الليكود» مع ساعر 

الشروق المصرية

·         الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية

·         فلسطين تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 780 وحدة استيطانية

·          

الأهرام المصرية

·         الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية

 

  •  

 الغد الأردنية

·        الانتخابات الفلسطينية: مدخل لإنهاء الانقسام أم تعميقه

·         سلطات الاحتلال توافق على إعطاء الأسرى الفلسطينيين اللقاح المضاد لكورونا

·         القضية الفلسطينية والتعاون الاقتصادي يتصدران قمة الملك والسيسي

الشرق القطرية

·         الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين

·         لعنة المعبر تفرّق الأزواج على أبواب رفح

·         رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين

·          

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         "صحة غزة" تعلن عدد إصابات "كورونا" في الدورة الثانية لليوم الأحد

·         "حماس": الانتخابات مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية

·         محتجون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجا على اتفاق التطبيع

·         خاص مصر تفرج عن الصياد المعتقل "الزعزوع".. ما هي التفاصيل؟

·         ما الذي صرحت به حماس حول دخولها قوائم موحدة مع فتح في الانتخابات؟

·         مستوطنون يحاولون اختطاف طفلة بعد إصابتها بجروح جنوب نابلس

·         الاحتلال يصوّر مدرسة ومستوطنون يواصلون تسييج أراض في الأغوار

·          

القدس

·         مصدر مسؤول في حماس لـ"القدس": الحركة تدرس خيار تشكيل قائمة مشتركة مع فتح

·         نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى وتعلق العمل أمام المحاكم

·         الأسير الجريح برقان بوضع صحي مستقر تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

·         هيئة الأسرى: اصابة الاسير المريض بالسرطان عماد ابو رموز بفيروس بالكبد

·         شبان فلسطينيون يتطلعون لممارسة الاختيار الديمقراطي وتحسين واقعهم

الحياة الجديدة

·         عشر سنوات من الصبر والصمود أعادت الحق لعائلة عساف في القدس

·         الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من جبل المكبر

·         مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

·         18 كسرًا في جسده... متطرفون يهود يعتدون على شاب مقدسي

صحيفة الأيام

·     سلطات الاحتلال تصادق على بناء 780 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة

·         »الرئيس يستقبل رئيسَي المخابرات المصرية والأردنية

·         »العالول: حوار الفصائل سيبحث إمكانية تشكيل قوائم مشتركة

·         »"حماس": الحديث عن قائمة مشتركة أمر سابق لأوانه

·         »إصابة طفلة في اعتداء للمستوطنين قرب نابلس والاحتلال يعتدي على عمال جنوب...

·         »إصابة أسير مريض بالسرطان بفيروس في الكبد ووضع أسير آخر على أجهزة التنفس...

·         »"كورونا" في فلسطين: 20 وفاة و578 إصابة جديدة

·         »محتجون سودانيون يحرقون علم إسرائيل أمام مقر الحكومة

وكالة الرأي

·         عياش للرأي: السلطات المصرية تفرج عن الصياد ياسر الزعزوع

·         الأردن تدين المصادقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة

·         إصابة طفلة في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس المحتلة

·         الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من القدس المحتلة

·         الحركة الأسيرة: ندعم خطوات المصالحة الوطنية

·         الصحة: الحالة الوبائية بغزة تشهد تحسنًا ملحوظًا

·         المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين

·        14 وفاة و366 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

·         وزارة العمل: أنجزنا 66% من خطتنا التشغيلية لعام 2020

·         6 وفيات و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وكالة صفا

·         غارات إسرائيلية جنوب القطاع والاحتلال يزعم سقوط صاروخين قرب أسدود

·         الاحتلال يصادق على بناء نحو 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

·         نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بقرار من عباس

·         بالصور مصر تفرج عن الصياد ياسر الزعزوع وتعيده لغزة

·         عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية على تطورات المصالحة

·         تقرير التمييز السكني بالقدس.. سمة الاحتلال لحسم الصراع الديمغرافي

وكالة سما

·    فيديو: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين

·         "حلّس" يكشف ما سيبحثه حوار الفصائل في القاهرة

·         صحيفة اسرائيلية: هل أراد أبو مازن أن يبعث برسالة إلى إدارة بايدن.. بإعلانه الانتخابات الفلسطينية؟

·         مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة

·        وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

 

وكالة فلسطين اليوم

·     عباس" يناقش المصالحة والانتخابات مع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية

·         الاونروا: هناك حاجة لتوظيف ١٠٧٠ معلم بعقد يومي وهذا العدد قابل للزيادة

·         الشيخ الكسواني: القدس أسيرة وبحاجة لدعم عربي وإسلامي لإنقاذها من الخطر

·          اصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد

عرب  48

·        الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف بناء مستوطنات جديدة

·         بعد المنع: أسرى فلسطينيون يبدأون بتلقّي اللقاح المضاد لكورونا

·         مركزيّة الانتخابات الفلسطينية تجتمع بالأمناء العامّين للفصائل والأحزاب

·         إصابة طفلة إثر محاولة مستوطنين اختطافها جنوبي نابلس

·         الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بكورونا

·         "هيومان رايتس ووتش" تطالب إسرائيل بتوفير اللقاحات للفلسطينيين

·         الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة بادعاء إطلاق قذيفتين صاروخيتين
اجتماع نتنياهو برؤساء السلطات المحلية العرب: لا جديد

·         الصحّة الإسرائيليّة: 80 وفاة بكورونا بنهاية الأسبوع و2898 إصابة الأحد

·         وزير التعليم الإسرائيلي يحظر دخول منظمات حقوقيّة إلى المدارس

·         الحجر للعائدين من دبي في فنادق وبحث تمديد الإغلاق الثلاثاء

·         أش: جرعتا تطعيم كورونا تعفيان من الحجر الصحي

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 وكالة وفا

·    الاحتلال يواصل التصعيد: مستوطنون يعتدون على طفلة واقتحام الأ ...

·         أبو ردينة: نتنياهو يستقبل إدارة بايدن بالاستيطان

·         الرئيس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات العامة المصرية والأردنية

·         حلا القط.. دماء على طريق الدراسة

 

حدث في مثل هذا اليوم

·         18 كانون ثاني (يناير)

·         1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.

·         1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.

·         1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.

·         1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

·         1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.

·         1948م سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مذبحة قرية منصورة الخيط في صفد، تنفيذا للاستراتيجية الصهيونية في احتلال المواقع المفصلية، حيث قامت مجموعات من عصابة الهاغاناه بالهجوم الوحشي على القرية المذكورة، وارتكبت مجزرة وحشية فيها لتهجير سكانها، وذلك نظرا لموقعها المفصلي الاستراتيجي القريب من صفد ونهر ال

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