النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2741)الاثنين 18/1/2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2741)18/1/2021

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

· رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين

اخبار عربية

· القضية الفلسطينية والتعاون الاقتصادي يتصدران قمة الملك والسيسي

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·

الشرق الأوسط

الشروق المصرية

· فلسطين تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 780 وحدة استيطانية

·

الأهرام المصرية

الغد الأردنية

· القضية الفلسطينية والتعاون الاقتصادي يتصدران قمة الملك والسيسي

الشرق القطرية

· رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين

·

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

· " صحة غزة" تعلن عدد إصابات "كورونا" في الدورة الثانية لليوم الأحد

·

القدس

· مصدر مسؤول في حماس لـ"القدس": الحركة تدرس خيار تشكيل قائمة مشتركة مع فتح

· نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى وتعلق العمل أمام المحاكم

· الأسير الجريح برقان بوضع صحي مستقر تحت أجهزة التنفس الاصطناعي

· هيئة الأسرى: اصابة الاسير المريض بالسرطان عماد ابو رموز بفيروس بالكبد

· شبان فلسطينيون يتطلعون لممارسة الاختيار الديمقراطي وتحسين واقعهم

الحياة الجديدة

صحيفة الأيام

وكالة الرأي

وكالة صفا

وكالة سما

وكالة فلسطين اليوم

عرب 48

· الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة بادعاء إطلاق قذيفتين صاروخيتين

اجتماع نتنياهو برؤساء السلطات المحلية العرب: لا جديد

·

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

· 18 كانون ثاني (يناير)

· 1991م عملية استشهادية جديدة في منطقة الخضيرة في قاعة اجتماعات تسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وعشرات الجرحى وحركة المقاومة الإسلامية حماس تتبنى العملية.

· 1989م الشهيد طلال قويدر يقتل 3 من حرس الحدود الإسرائيليين بالسكين قبل أن يستشهد، ثارا لشهداء مسجد الرضوان.

· 1976م قاضية إسرائيلية تصدر قراراً يسمح لليهود بأداء طقوسهم التوراتية داخل الحرم القدسي الشريف.

· 1974م رئيسا الأركان في مصر وإسرائيل يوقعان اتفاقية فصل القوات عند الكيلو 101. بدأت المفاوضات في الحادي والعشرين من كانون أول (ديسمبر) 1973 في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة، وبدعوة من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي لإحلال السلام في الشرق الأوسط، وقد عُقِدَ مؤتمر جنيف بناء على قرار مجلس الأمن رقم 338، ووافقت الأردن ومصر على المشاركة شريطة الالتزام بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل.

· 1972م انعقاد المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس المحتلة، وهو أول مؤتمر يعقد منذ عام 1946 بعد إجراء انتخابات مباشرة داخل الحركة الصهيونية تنفيذا لقرارات المؤتمر السابق، وكانت أبرز القضايا التي بحثها، مشكلة من هو اليهودي والولاء المزدوج والعلاقة بين "إسرائيل" ويهود العالم والهجرة والاستيطان الاستيعاب وإقامة المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة والقطاع.