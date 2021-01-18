النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2741)الاثنين 18/1/2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2741)18/1/2021
أخبار فلسطينية
· فلسطين: لجنة الانتخابات تعقد لقاءات مع الفصائل تسبق حوارات القاهرة
· عباس" يناقش المصالحة والانتخابات مع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية
· الاونروا: هناك حاجة لتوظيف ١٠٧٠ معلم بعقد يومي وهذا العدد قابل للزيادة
· مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة
· وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
· غارات إسرائيلية جنوب القطاع والاحتلال يزعم سقوط صاروخين قرب أسدود
· الاحتلال يصادق على بناء نحو 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
· عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية على تطورات المصالحة
أخبار إسرائيلية
· نتنياهو يتعهد للمستوطنين بحسم النقاش مع غانتس لصالحهم
· الأحزاب الدينية تتوسط لمصالحة «الليكود» مع ساعر
· الأحزاب العربية في إسرائيل بدأت تطرح مرشحيها لـ«الكنيست» وأزمة «المشتركة» تتفاقم وتبدو اليوم…
· إسرائيل توافق على إعطاء الأسرى الفلسطينيين في سجونها اللقاح المضاد لكورونا
اخبار دولية
· الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين
· رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين
· ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق
الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف بناء مستوطنات جديدة
اخبار عربية
· القضية الفلسطينية والتعاون الاقتصادي يتصدران قمة الملك والسيسي
· محتجون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجا على اتفاق التطبيع
· الأردن تدين المصادقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة
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الصحف العربية
القدس العربي
· منظمة حقوقية: إسرائيل تواصل مهاجمة المستشفيات الفلسطينية
· خطر الموت يقترب من الأسرى المصابين بكورونا إصابات جديدة … ونقل أحدهم للمشفى…
· الأحزاب العربية في إسرائيل بدأت تطرح مرشحيها لـ«الكنيست» وأزمة «المشتركة» تتفاقم وتبدو اليوم…
· إسرائيل توافق على إعطاء الأسرى الفلسطينيين في سجونها اللقاح المضاد لكورونا
· قوات الاحتلال تطلق العنان للمستوطنين لتنفيذ هجمات إرهابية وتمنع ترميم الحرم الإبراهيمي
· فلسطين: لجنة الانتخابات تعقد لقاءات مع الفصائل تسبق حوارات القاهرة
· الدعاية الانتخابية الفلسطينية تنطلق على مواقع التواصل.. دعوات لتحشيد المناصرين ومغردون يتساءلون
· “الجبهة الشعبية” تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية
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الشرق الأوسط
· الفصائل الفلسطينية تناقش في القاهرة ملف الانتخابات فقط
· نتنياهو يتعهد للمستوطنين بحسم النقاش مع غانتس لصالحهم
· الأحزاب الدينية تتوسط لمصالحة «الليكود» مع ساعر
الشروق المصرية
· الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية
· فلسطين تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي بناء 780 وحدة استيطانية
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الأهرام المصرية
· الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء 780 وحدة استيطانية بالأراضي الفلسطينية
الغد الأردنية
· الانتخابات الفلسطينية: مدخل لإنهاء الانقسام أم تعميقه
· سلطات الاحتلال توافق على إعطاء الأسرى الفلسطينيين اللقاح المضاد لكورونا
· القضية الفلسطينية والتعاون الاقتصادي يتصدران قمة الملك والسيسي
الشرق القطرية
· الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في فلسطين
· لعنة المعبر تفرّق الأزواج على أبواب رفح
· رايتس ووتش": اتفاقية جنيف تُلزم الاحتلال بتطعيم الفلسطينيين
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "صحة غزة" تعلن عدد إصابات "كورونا" في الدورة الثانية لليوم الأحد
· "حماس": الانتخابات مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية
· محتجون سودانيون يحرقون العلم الإسرائيلي احتجاجا على اتفاق التطبيع
· خاص مصر تفرج عن الصياد المعتقل "الزعزوع".. ما هي التفاصيل؟
· ما الذي صرحت به حماس حول دخولها قوائم موحدة مع فتح في الانتخابات؟
· مستوطنون يحاولون اختطاف طفلة بعد إصابتها بجروح جنوب نابلس
· الاحتلال يصوّر مدرسة ومستوطنون يواصلون تسييج أراض في الأغوار
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القدس
· مصدر مسؤول في حماس لـ"القدس": الحركة تدرس خيار تشكيل قائمة مشتركة مع فتح
· نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى وتعلق العمل أمام المحاكم
· الأسير الجريح برقان بوضع صحي مستقر تحت أجهزة التنفس الاصطناعي
· هيئة الأسرى: اصابة الاسير المريض بالسرطان عماد ابو رموز بفيروس بالكبد
· شبان فلسطينيون يتطلعون لممارسة الاختيار الديمقراطي وتحسين واقعهم
الحياة الجديدة
· عشر سنوات من الصبر والصمود أعادت الحق لعائلة عساف في القدس
· الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من جبل المكبر
· مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية
· 18 كسرًا في جسده... متطرفون يهود يعتدون على شاب مقدسي
صحيفة الأيام
· سلطات الاحتلال تصادق على بناء 780 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة
· »الرئيس يستقبل رئيسَي المخابرات المصرية والأردنية
· »العالول: حوار الفصائل سيبحث إمكانية تشكيل قوائم مشتركة
· »"حماس": الحديث عن قائمة مشتركة أمر سابق لأوانه
· »إصابة طفلة في اعتداء للمستوطنين قرب نابلس والاحتلال يعتدي على عمال جنوب...
· »إصابة أسير مريض بالسرطان بفيروس في الكبد ووضع أسير آخر على أجهزة التنفس...
· »"كورونا" في فلسطين: 20 وفاة و578 إصابة جديدة
· »محتجون سودانيون يحرقون علم إسرائيل أمام مقر الحكومة
وكالة الرأي
· عياش للرأي: السلطات المصرية تفرج عن الصياد ياسر الزعزوع
· الأردن تدين المصادقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة
· إصابة طفلة في هجوم للمستوطنين جنوب نابلس المحتلة
· الاحتلال يعتقل مقدسيا وزوجته من القدس المحتلة
· الحركة الأسيرة: ندعم خطوات المصالحة الوطنية
· الصحة: الحالة الوبائية بغزة تشهد تحسنًا ملحوظًا
· المالية: صرف "حقوق الغير" غدًا الاثنين
· 14 وفاة و366 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس
· وزارة العمل: أنجزنا 66% من خطتنا التشغيلية لعام 2020
· 6 وفيات و212 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
وكالة صفا
· غارات إسرائيلية جنوب القطاع والاحتلال يزعم سقوط صاروخين قرب أسدود
· الاحتلال يصادق على بناء نحو 800 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
· نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بقرار من عباس
· بالصور مصر تفرج عن الصياد ياسر الزعزوع وتعيده لغزة
· عباس يطلع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية على تطورات المصالحة
· تقرير التمييز السكني بالقدس.. سمة الاحتلال لحسم الصراع الديمغرافي
وكالة سما
· فيديو: الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة بزعم إطلاق صاروخين
· "حلّس" يكشف ما سيبحثه حوار الفصائل في القاهرة
· صحيفة اسرائيلية: هل أراد أبو مازن أن يبعث برسالة إلى إدارة بايدن.. بإعلانه الانتخابات الفلسطينية؟
· مصدر مسؤول في حماس: الحركة تدرس خوض الانتخابات التشريعية على أرضية قائمة مشتركة
· وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
وكالة فلسطين اليوم
· عباس" يناقش المصالحة والانتخابات مع رئيسي المخابرات المصرية والأردنية
· الاونروا: هناك حاجة لتوظيف ١٠٧٠ معلم بعقد يومي وهذا العدد قابل للزيادة
· الشيخ الكسواني: القدس أسيرة وبحاجة لدعم عربي وإسلامي لإنقاذها من الخطر
· اصابة الأسير المريض بالسرطان عماد أبو رموز بفيروس بالكبد
عرب 48
· الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف بناء مستوطنات جديدة
· بعد المنع: أسرى فلسطينيون يبدأون بتلقّي اللقاح المضاد لكورونا
· مركزيّة الانتخابات الفلسطينية تجتمع بالأمناء العامّين للفصائل والأحزاب
· إصابة طفلة إثر محاولة مستوطنين اختطافها جنوبي نابلس
· الصحة الفلسطينية: 20 وفاة و578 إصابة جديدة بكورونا
· "هيومان رايتس ووتش" تطالب إسرائيل بتوفير اللقاحات للفلسطينيين
· الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة بادعاء إطلاق قذيفتين صاروخيتين
اجتماع نتنياهو برؤساء السلطات المحلية العرب: لا جديد
· الصحّة الإسرائيليّة: 80 وفاة بكورونا بنهاية الأسبوع و2898 إصابة الأحد
· وزير التعليم الإسرائيلي يحظر دخول منظمات حقوقيّة إلى المدارس
· الحجر للعائدين من دبي في فنادق وبحث تمديد الإغلاق الثلاثاء
· أش: جرعتا تطعيم كورونا تعفيان من الحجر الصحي
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وكالة وفا