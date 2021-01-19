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الإفراج عن الأسير أمير اشتية بعد 24 شهرا في الأسر

19 كانون ثاني / يناير 2021 03:33

الإفراج عن الأسير أمير اشتية بعد 24 شهرا في الأسر
الإفراج عن الأسير أمير اشتية بعد 24 شهرا في الأسر

الضفة المحتلة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الطالب "أمير اشتية"  "25 عاما "من بلدة تل جنوب غرب نابلس، بعد اعتقال لمدة  24 شهرا ، ودفع غرامة مالية بقيمة أربعة آلاف شيقل .

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن الاحتلال اعتقل الأسير " اشتية "  بتاريخ 20/1/2019 ، بعد اقتحام ،منزله كما تم اعتقال زوجته المحامية أمان منصور  كريمة  الشهيد القائد جمال منصور  بعد رفضها الاستدعاء الأمني عن طريق الهاتف، وتم إخضاعها للتحقيق  عدة ساعات، وصادروا مركبتها ، وقام أحد الجنود بتصويرها خلال المقابلة الأمنية للضغط على زوجها في التحقيق من خلال إظهار انها معتقلة لدى جيش الاحتلال .

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