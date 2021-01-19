الإفراج عن الأسير أمير اشتية بعد 24 شهرا في الأسر

الضفة المحتلة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الطالب "أمير اشتية" "25 عاما "من بلدة تل جنوب غرب نابلس، بعد اعتقال لمدة 24 شهرا ، ودفع غرامة مالية بقيمة أربعة آلاف شيقل .

وذكر مكتب إعلام الأسرى، أن الاحتلال اعتقل الأسير " اشتية " بتاريخ 20/1/2019 ، بعد اقتحام ،منزله كما تم اعتقال زوجته المحامية أمان منصور كريمة الشهيد القائد جمال منصور بعد رفضها الاستدعاء الأمني عن طريق الهاتف، وتم إخضاعها للتحقيق عدة ساعات، وصادروا مركبتها ، وقام أحد الجنود بتصويرها خلال المقابلة الأمنية للضغط على زوجها في التحقيق من خلال إظهار انها معتقلة لدى جيش الاحتلال .