النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2745)  السبت 23/2/2021

1968م انتهاء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967م حيث بلغ عدد الأسرى العرب 4480 مصريا و574 أردينا و365 سوريا مقابل 10 أسرى يهود.