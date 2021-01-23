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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2745) السبت 23/2/2021
أخبار فلسطينية
فلسطين.. أوساط قيادية داخل “فتح” تستبعد خوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع “حماس”
تفاصيل لقاء إسماعيل هنية مع ممثل الأمم المتحدة
25 صحافياً معتقلون لدى الاحتلال ودعوات للإفراج عنهم
12 وفاة و494 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
وزير الخارجية الفلسطيني: استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها انتهاك للقانون الدولي
الخارجية الفلسطينية: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسقط طائرة مسيّرة لـ«حزب الله» دخلت أجواءها
نتنياهو يجري ترتيبات لزيارة الإمارات والبحرين الشهر المقبل
قناة عبرية تكشف عن محادثات متعددة بين قطر و الاحتلال
صحيفة عبرية: بن سلمان رجل التطبيع مع اسرائيل منذ عام 2017
تقديرات "إسرائيلية" بأن نتنياهو فشل بامتياز بالملف الايراني
صحيفة إسرائيلية: جدول أعمال بايدن.. الصين فإيران ثم “المسألة الفلسطينية”
غانتس: "لن أسمح" لنتنياهو بتجاوز الأجهزة الأمنية في الاتصالات مع بايدن
اخبار دولية
استراليا تفتح تحقيقًا بشأن المناهج الدراسية للأونروا
صحيفة: شركات هوليوود تتلقى استشارات من ضباط سابقين في الموساد
أخبار عربية
أول «هجوم إسرائيلي» في سوريا منذ تنصيب بايدن
السودان يناقش مقترحاً بإلغاء «مقاطعة إسرائيل»
حسان دياب يبحث مع جوتيريش مساعدة لبنان ووقف الانتهاكات الإسرائيلية
استشهاد عائلة من أب وأم وطفلين جراء الهجوم الإسرائيلي على حماة بسوريا
تونس تؤكد استعدادها الدائم لتقديم ما يمكن لمساعدة الشعب
الإمارات توقع صفقة بقيمة 23 مليار دولار تشمل شراء مقاتلات (F-35) الأمريكية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مواجهات في مناطق التماس في الضفة توقع إصابات بعد ليلة عنف مارس خلالها المستوطنون اعتداءاتهم الإرهابية
لجنة فلسطينية تطالب بالإفراج عن 25 صحافياً من سجون إسرائيل
ورقة حقائق: 63% من الفلسطينيين لا يحق لهم الترشح لـ”الرئاسة”
إسرائيل تحرم فلسطينيين من كبار السن من الوصول إلى أراضيهم خلف جدار الفصل…
مصادر: “حماس” تتجه نحو عدم تأجيل انتخاباتها الداخلية
الشرق الأوسط
الحكومة الفلسطينية تدعو إدارة بايدن لإدانة اعتداءات المستوطنين
الخليج الامارتية
مصرع أربعة مدنيين بقصف إسرائيلي على حماة وسط سوريا
الاهرام المصرية
وزير الخارجية الفلسطيني: استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بها انتهاك للقانون الدولي
الشروق المصرية
دعوات فلسيطينية للأمم المتحدة للتدخل لدى إسرائيل لضمان إجراء انتخابات في القدس
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع مسئول أممي تحريك مسار سياسي مستند للشرعية الدولية
الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان واخترقت الحدود السيادية
الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المزارعين الفلسطينيين شرق خان يونس
الغد الأردنية
المستوطنون يستعرون تحت حماية الاحتلال ومحاولات فلسطينية مستميتة للجمهم
4 وفيات 275 إصابة بكورونا في غزة
الشرق القطرية
المونيتور: قطر تقوم بدور كبير في التهدئة بغزة
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور "فلسطين أون لاين" ينشر تفاصيل اعتقال "الأمن الداخلي" بغزة لمتورطين مع الاحتلال
إصابة شاب خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
أبو دياب: القدس تفتقر لبنية تحتية حقيقية بفعل إسرائيلي متعمد
الاحتلال يستدعي مرابطات على خلفية أحداث باب السلسلة عام 2019
مبادرة لإنشاء مكتبة ثقافية لإحياء مقام النبي موسى
وقفات مناهضة للاستيطان وانتهاكات الاحتلال وتصدٍ للمستوطنين بالضفة
إصابة وقتل 80 إسرائيلياً.. الكشف عن تفاصيل "الصاروخ المزدوج"
القدس المحلية
الحاجة فريدة ورحلة البحث عن الرزق بين مستوطنتين
قداس للاقباط الارثوذكس يستذكر القائد الراحل جورج حبش
استدعاء " 3" مرابطات مقدسيات لإصدار لوائح اتهام بحقهن في نيسان
أُم لطفلة .. الأسيرة شروق البدن رهينة الاعتقال الاداري للمرة الثانية
المالكي يشارك في مؤتمر حول معاهدة حظر الأسلحة النووية
مجمع نابلس الطبي يسجل إنجازات هامة خلال العام 2020
صلاة الجمعة على أراضٍ مهددة بالاستيطان في دير بلوط ومدينة سلفيت
الحياة الجديدة
اشتية ووينسلاند يبحثان تحريك مسار سياسي مستند للشرعية الدولية
للجمعة الـخامسة على التوالي... إجراءات تعسفية بحق المصلين في الأقصى
النجار وعبد ربه: طفرة كورونا المكتشفة بالقدس قد تحتاج إصدارات جديدة من اللقاح
الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية
الاحتلال يعتقل شابا من العيسوية ويستدعي شقيقه للتحقيق
الأيام
إرهاب المستوطنين يطال مفترقات رئيسة بالضفة
اشتية يدين إرهاب المستوطنين المنظم ويطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
الرئيس يهاتف أبو شرار ويؤكد دعمه السلطة القضائية واستقلالها وإصلاحها
»17إصابة بالطفرة البريطانية من فيروس كورونا في ضواحي القدس
الأونروا": 150 وفاة بفيروس كورونا في مخيمات لبنان
300إصابة بـ"كورونا" بين الأسرى والاحتلال يماطل في سحب العينات
هآرتس": الشرطة الإسرائيلية نكّلت بعمال فلسطينيين دون عرضهم على المحكمة
كتابات عنصرية في مستوطنة "موديعين": "اقتلوا سائقين عرباً"
وكالة صفا
الأورومتوسطي يدعو الاتحاد الأوروبي لمراجعة دعمه للنظام القضائي للسلطة
اشتباكات بين مسلحين والأجهزة الامنية بمخيم بلاطة
حصري.. السلطة الفلسطينية تشكو الإمارات في الأمم المتحدة
مواطنون يتصدون لمهاجمة مستوطنين خان اللبن الشرقية
وقفة تندد بقرار إزالة مدرسة ومسجد بمسافر يطا بالخليل
الاحتلال يشدد حصاره على القدس للأسبوع الخامس على التوالي
الجهاد الإسلامي تدين تفجيري بغداد
الاحتلال يقمع مسيرة بيت دجن الرافضة للاستيطان
وكالة الرأي الفلسطينية
هنية يبحث مع ميلادنوف مسار الانتخابات الفلسطينية
إصابات بالاختناق بعد قمع الاحتلال مسيرة سلمية في دير جرير
قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وخطيب المسجد يحذر
مستوطنون يرغمون عائلة على ترك منزلها في الخليل
هنية" يمنح الترخيص لأول أكاديمية لكرة السلة في محافظات غزة
التنمية الاجتماعية تنظم ورشة عمل لمعلمي مراكز الرعاية
فلسطين اليوم
د.الحساينة: عملية "بيت ليد" فجر جهادي كسر سداسية الشر
الضفة تشهد وقفات مناهضة للاستيطان والاحتلال يهاجمها بالرصاص
"التيار الاصلاحي" يطلق حملة بشأن الراغبين للعودة من القاهرة الى غزة
سما نيوز
هآرتس لبايدن: متى تفهم أن إسرائيل في طريقها إلى “الضم” لمنع إقامة دولة فلسطينية؟
وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
غزة.. شاهد: تفاصيل اعتقال خلية موجهة من الاحتلال بهدف الاغتيال المعنوي لعناصر المقاومة
هل يبحث اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة ملف رواتب الموظفين؟
حماس تكشف تفاصيل لقاء رئيس مكتبها السياسي هنية وملادينوف بشأن الانتخابات..
استقالة رئيسا أم الفحم وعرعرة من منصبيهما احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة
القضاء السويسري يصدر حكم بالسجن على رجل أعمال إسرائيلي لمدة 5
عرب 48
إشتية يدعو الأمم المتحدة بالتدخل لتسهيل الانتخابات الفلسطينيّة
إصابات جديدة بكورونا بين أسرى "ريمون"
سلطات الاحتلال تهدم وتصادر 24 مبنى خلال أسبوعين
إشتية: الرئيس عباس مرشّح حركة "فتح" للرئاسة
وكالة وفا
الاتحاد الفلسطيني يفتتح ورش العمل الفنية بمحا ..
المالكي: بدء نفاذ معاهدة حظر الأسلحة النووية ...
"أساقفة الأرض المقدسة" يؤكدون التزامهم بدعم ش ...
مواطنون يتصدون لمحاولة مستوطنين مهاجمة خان ال .
حدث في مثل هذا اليوم
- 23 كانون ثاني (يناير)
- 1968م انتهاء عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل والدول العربية التي اشتركت في حرب حزيران عام 1967م حيث بلغ عدد الأسرى العرب 4480 مصريا و574 أردينا و365 سوريا مقابل 10 أسرى يهود.
- 1950م إسرائيل تعلن القدس الغربية المحتلة عاصمة لها بعد احتلالها عام 1948.