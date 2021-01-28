النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2750) الخميس 28/1/2021

08:564 وفيات و150 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين

09:24النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2750) الخميس 28/1/2021

09:32النيابة العامة تحقق بـ140 قضية وتوقف 72 متهمًا

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