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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2750) الخميس 28/1/2021

28 كانون ثاني / يناير 2021 09:24

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2750) الخميس 28/1/2021

 

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28 كانون ثاني (يناير)

  • 2007م مصرع أربعة إسرائيليين وجرح سبعة آخرين، في عملية استشهادية نفذها المجاهد محمد السكسك في مركز تجاري وسط مدينة إيلات، وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية.
  • 2004م الاستشهادي القسامي علي جعارة يفجر نفسه في حافلة ركاب صهيونية في القدس المحتلة، مما أوقع 12مقتيلا من المحتلين الإسرائيليين بالإضافة إلى عشرات الجرحى إصاباتهم مختلفة.
  • 2004م نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة مجزرة ثانية أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين من حي الزيتون وإصابة آخرين وتدمير دبابة للجيش الإسرائيلي.
  • 2003م آرئيل شارون يفوز في انتخابات الكيان الإسرائيلي ويبدأ في تشكيل حكومته.
  • 2001م المقاومة الفلسطينية تهاجم سيارة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية حزما قضاء رام الله، مما أدى على مصرع صهيوني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة.
  • 1980م القاهرة تقترح منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إدارة ذاتية في إطار معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والموقعة عام 1979.
  • 1948م قامت عصابات الهاجاناة الإرهابية اليهودية بقذف برميل مملوء بالمتفجرات من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا فهدمت بعض البيوت على من فيها ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا عربيا وجرح 50 آخرين.
  • 1948م وصول الكتيبة الثالثة من متطوعي جيش الإنقاذ إلى فلسطين وتضم 1100 عنصر. أسس جيش الإنقاذ من قبل جامعة الدول العربية في كانون أول (ديسمبر) 1947 وعُهدت قيادته إلى فوزي القاوقجي، وفي الثامن من كانون ثاني (يناير) 1948 وصلت أول دفعة من المتطوعين وضمت 330 مقاتلاً، وفي الحادي والعشرين منه وصلت الدفعة الثانية وضمن 400 متطوع، وقد شن هؤلاء أول هجوم واسع لهم على مستعمرات يهودية شمال بيسان في السادس عشر من شباط (فبراير) 1948، وفي الخامس من آذار (مارس) دخل القاوقجي فلسطين لقيادة وحدات جيش الإنقاذ العسكرية.
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