النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2750) الخميس 28/1/2021
أخبار فلسطينية
- 4 وفيات و150 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
- لجنة الانتخابات المركزية تشرع بتدريب طواقهما في الضفة وغزة استعدادا لعقد “التشريعية”
- مجلس الإفتاء الفلسطيني يحذر من خطورة الدعوة لـ”الديانة الإبراهيمية” بعد اتفاقيات التطبيع
- السلطة الفلسطينية تعتزم شراء اللقاح الروسي
- مبادرة وطنية تدعو لإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية بالضفة وغزة
- مشروع إسرائيلي لإقامة أضخم مبنى تهويدي أسفل ساحة البراق
- دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة..قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة
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أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تحذر قياديا بحماس من المشاركة والترشح في الانتخابات الفلسطينية
- إسرائيل والسودان لتوقيع علاقات كاملة في الربيع
- «الحركة الإسلامية» في إسرائيل تنسحب من «القائمة المشتركة»«
- نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق
- وزير الاستخبارات الإسرائيلي: توقيع اتفاقيات اقتصادية مع السودان قريبا
- قرار نهائي للقضاء ببدء محاكمة نتنياهو في فبراير
اخبار دولية
اخبار عربية
- الأردن يعلن استئناف الإعمار والترميم في الأقصى
- مصر تثق في استمرار الدعم الأوروبي لعملية السلام
- مصر بدأت توجيه الدعوات إلى الفصائل.. هكذا تستعدّ رام الله لعودة علاقتها بواشنطن
- اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مؤسسة الدراسات الفلسطينية تحيي ذكرى رحيل جورج حبش
- الحكومة في غزة تلمّح لاقتراب رفع الإغلاق الأسبوعي و«الأونروا» تنهي الفصل الدراسي وفق…
- الفلسطينيون يرحبون بنية واشنطن إعادة فتح مكتب منظمة التحرير
- لجنة الانتخابات المركزية تشرع بتدريب طواقهما في الضفة وغزة استعدادا لعقد “التشريعية”
- إسرائيل تحذر قياديا بحماس من المشاركة والترشح في الانتخابات الفلسطينية
- مجلس الإفتاء الفلسطيني يحذر من خطورة الدعوة لـ”الديانة الإبراهيمية” بعد اتفاقيات التطبيع
- جيش الاحتلال يهدم مسجدا قيد البناء جنوبي الضفة
- عباس يعلن انفتاحه على تشكيل قائمة وطنية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية
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الشرق الأوسط
- إسرائيل والسودان لتوقيع علاقات كاملة في الربيع
- السلطة الفلسطينية تعتزم شراء اللقاح الروسي
- عباس: الانتخابات ستجرى في القدس الشرقية أيضاً
- مصر تثق في استمرار الدعم الأوروبي لعملية السلام
- «الحركة الإسلامية» في إسرائيل تنسحب من «القائمة المشتركة»
- قرار نهائي للقضاء ببدء محاكمة نتنياهو في فبراير
- الأردن يعلن استئناف الإعمار والترميم في الأقصى
الشروق المصرية
الأهرام المصرية
- اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة مصر لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
- منظمة التعاون الإسلامي تستضيف اجتماعاً افتراضياً لمسلمي الروهينجا
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الغد الأردنية
- مشروع إسرائيلي لإقامة أضخم مبنى تهويدي أسفل ساحة البراق
- مبادرة وطنية تدعو لإطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية بالضفة وغزة
- 39 دولة تعد بتقديم 439 مليون دولار لصندوق لدعم السلام
- القدس الشرقية والانتخابات الفلسطينية..”أساسية” و”مٌعقّدة”
الشرق القطرية
- استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمال الضفة الغربية
- اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لدعم حقوق الشعب الفلسطيني 8 فبراير
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حماس: التعديلات القضائية تحدٍّ جديد قد يؤثر على مجرى الانتخابات
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- ماذا ردت حماس على تصريحات كوخافي؟
- الداخلية تُصرح.. هل ستفتح الأسواق الشعبية؟
- الاحتلال يحذر قادة حماس بالضفة من الترشح للانتخابات
- "عباس" يهدد بـ"قتل" كُل من يترشح خارج قائمة فتح
- 38 إصابة جديدة بـ"كورونا" بين الأسرى في سجن "ريمون"
- رام الله: 3 وفيات و276 إصابة جديدة بـ "كورونا"
القدس
- الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بينهم صحفي
- ملحم: إغلاق معبر الكرامة مدة اسبوع
- وزير الزراعة: إعادة زراعة غابة عينون غدا ردا على مجزرة الاحتلال
- وحدات القمع تعتدي على أسرى في جلبوع
- 96 حالة وفاة بكورونا في إسرائيل
الحياة الجديدة
- "أوقاف القدس" تعلن استئناف جميع أعمال إعمار وصيانة "الأقصى"
- الهدمي يستعرض خطة عنقود العاصمة التنموي
- "شؤون القدس" تدين ملاحقة الوزير الهدمي وإخضاعه للتفتيش
- الأردن يعلن استئناف عملية الإعمار في المسجد الأقصى المبارك
صحيفة الأيام
- الاحتلال يستأصل محمية طبيعية في طوباس ويهدم مسجداً ووحدة صحية ومساكن...
- »إغلاق معبر الكرامة اعتباراً من مساء اليوم ولمدة أسبوع
- »الأحمد: حوار القاهرة المقبل سيبحث آليات إنجاح الانتخابات وفكرة القوائم...
- »الفتياني: الرئيس يوجه بتشكيل قائمة "فتح" لـ"التشريعي" من الوجوه الجديدة...
- »الرجوب يرحّب بنية واشنطن فتح البعثات الدبلوماسية المغلقة
- »استئناف الترميم في الأقصى بعد وقف استمر أربعة أيام
- »38 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف أسرى "ريمون"
- »"كورونا" في فلسطين: 5 وفيات و603 إصابات جديدة
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وكالة الرأي
- الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من الضفة والقدس
- الأردن يعلن استئناف الإعمار والترميم في المسجد الأقصى
- اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث دعم القضية الفلسطينية
- كنيست الاحتلال يُصادق على تمديد إجراءات الإغلاق
- 4 وفيات و150 إصابة بكورونا في القدس خلال يومين
وكالة صفا
- تقرير ما النقاط اللازم توافرها لإنجاح الانتخابات؟
- يمكن إلغاء نتائج الانتخابات بجرة قلم"
- نقابة المحامين لصفا: لن نتراجع حتى إلغاء القرارات الأخيرة بشأن القضاء
- 4 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا في القدس
وكالة سما
- دعا "أبو مازن" لترك منصب السلطة للمنافسة..قائد فتحاوي : البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة
- مصر بدأت توجيه الدعوات إلى الفصائل.. هكذا تستعدّ رام الله لعودة علاقتها بواشنطن
- التعديلات القضائية تحدٍ جديد".. حماس توجه رسالة إلى حركة فتح بشأن الانتخابات الفلسطينية..
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
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وكالة فلسطين اليوم
- مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
- "الانتخابات": جدل ونقاش وترقب للشارع الفلسطيني
- أحداث الساعة
- كحيل يوضح آلية تسجيل من يبلغ سن الـ 18 عاماً بين الانتخابات التشريعية والرئاسية
- أحداث الساعة
- الجهاد الاسلامي: سنتصدى لإرهاب الاحتلال وسنرد على أي اعتداء بالمثل
- أحداث الساعة
- قائد فتحاوي: مروان البرغوثي لن يترأس قائمة فتح وسيخوض انتخابات الرئاسة
عرب 48
- كورونا: 4 وفيات و150 إصابة في القدس خلال يومين
- السلطة الفلسطينية ترحب بتصريحات إدارة بايدن
- كورونا: ارتفاع عدد المصابين بين الأسرى
- مسؤولون: نتنياهو غير معني بصدام فوري مع بايدن حول إيران
- معظم مؤسسات التعليم الحريدية الأشكنازية تعمل كالمعتاد
- نتنياهو: الحكومة ستقرر غدا تمديد الإغلاق
- وزير الاستخبارات الإسرائيلي: توقيع اتفاقيات اقتصادية مع السودان قريبا
- جائحة كورونا: استقاء الأخبار من الشبكات الاجتماعية دون تمييز صحتها
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وكالة وفا
- إغلاق معبر الكرامة اعتبارا من مساء غد الخميس ولمدة أسبوع
- "كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و184 ألف وفاة و101 مليون و4 ...
- الاحتلال يعتقل 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس
حدث في مثل هذا اليوم
28 كانون ثاني (يناير)
- 2007م مصرع أربعة إسرائيليين وجرح سبعة آخرين، في عملية استشهادية نفذها المجاهد محمد السكسك في مركز تجاري وسط مدينة إيلات، وسرايا القدس تعلن مسؤوليتها عن العملية.
- 2004م الاستشهادي القسامي علي جعارة يفجر نفسه في حافلة ركاب صهيونية في القدس المحتلة، مما أوقع 12مقتيلا من المحتلين الإسرائيليين بالإضافة إلى عشرات الجرحى إصاباتهم مختلفة.
- 2004م نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة مجزرة ثانية أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين من حي الزيتون وإصابة آخرين وتدمير دبابة للجيش الإسرائيلي.
- 2003م آرئيل شارون يفوز في انتخابات الكيان الإسرائيلي ويبدأ في تشكيل حكومته.
- 2001م المقاومة الفلسطينية تهاجم سيارة للمستوطنين الصهاينة قرب قرية حزما قضاء رام الله، مما أدى على مصرع صهيوني وإصابة اثنين آخرين بجراح مختلفة.
- 1980م القاهرة تقترح منح الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إدارة ذاتية في إطار معاهدة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل والموقعة عام 1979.
- 1948م قامت عصابات الهاجاناة الإرهابية اليهودية بقذف برميل مملوء بالمتفجرات من أعلى مرتفع في حي الحادر بمدينة حيفا فهدمت بعض البيوت على من فيها ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا عربيا وجرح 50 آخرين.
- 1948م وصول الكتيبة الثالثة من متطوعي جيش الإنقاذ إلى فلسطين وتضم 1100 عنصر. أسس جيش الإنقاذ من قبل جامعة الدول العربية في كانون أول (ديسمبر) 1947 وعُهدت قيادته إلى فوزي القاوقجي، وفي الثامن من كانون ثاني (يناير) 1948 وصلت أول دفعة من المتطوعين وضمت 330 مقاتلاً، وفي الحادي والعشرين منه وصلت الدفعة الثانية وضمن 400 متطوع، وقد شن هؤلاء أول هجوم واسع لهم على مستعمرات يهودية شمال بيسان في السادس عشر من شباط (فبراير) 1948، وفي الخامس من آذار (مارس) دخل القاوقجي فلسطين لقيادة وحدات جيش الإنقاذ العسكرية.
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