النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2752) الاثنين 1/2/2021
أخبار فلسطينية
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- الصحة الفلسطينية: وفاتان و403 إصابات جديدة بكورونا
- تحركات فلسطينية لإدراج المجموعات الاستيطانية على “قوائم الإرهاب الدولي”
- رئيس وزراء فلسطين يطالب الدول الأوروبية بدعم الانتخابات
- إسرائيل تستمر بمنع آلاف الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى للأسبوع الخامس
- هنية":منحة قطر امتداد لمواقفها الأصيلة مع غزة وشعبنا
- حماس" تتحدث عن خياراتها بالانتخابات ولقاء القاهرة
- "نتنياهو" يستعد لتجديد الاستيطان بـ"عطروت" في القدس
- وفا": أربعة شهداء و71 مصابا و255 معتقلا في كانون الثاني
أخبار إسرائيلية
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- نتنياهو يختصر زيارته إلى الإمارات ويلغي زيارة البحرين
- الصحة الإسرائيلية تدرس: الحجر المنزلي للمسافرين إلزامي حتى من أخذ اللقاح
- استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والموحدّة أقل من 2%
- كوخافي يلتقي قائد يونيفيل ويبحثان الوضع بجنوب لبنان
اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة” الانقلاب العسكري في بورما
- كورونا" عالميا: نحو مليونين و238 ألف وفاة و103 ملايين و534 ...
اخبار عربية
- قطر تمدد مساعداتها الشهرية لغزة حتى نهاية 2021
- »العمادي يصل غزة لافتتاح مقر اللجنة القطرية وتوزيع المنحة الشهرية
- » مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لأول مرة منذ شهرين
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« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة لأول مرة منذ شهرين
- أنباء عن إرجاء لقاء الفصائل الفلسطينية بالقاهرة إلى منتصف فبراير
- الحكومة تعيد قرارات «الإغلاق الذكي» مع ظهور إصابات الفيروس المتحوّر… وغزة تتوقع موجة…
- غزة.. “المقاومة” تعلن السيطرة على طائرة مسيرة إسرائيلية
- مسؤول صحي فلسطيني: لم تصلنا من إسرائيل أي لقاحات ضد كورونا
- أوضاع الأسرى تتجه لـ”الأسوأ”.. ارتفاع خطير في عدد مصابي كورونا وأسيران شقيقان يواصلان…
- تحركات فلسطينية لإدراج المجموعات الاستيطانية على “قوائم الإرهاب الدولي”
- الجهاد الإسلامي: تحديد موقف المشاركة في الانتخابات أو عدمه بعد حوار القاهرة
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الشرق الأوسط
- استنفار أمني في سفارات إسرائيل
- مصر تفتح معبر رفح استثناءً حتى الخميس
- الأحزاب الإسرائيلية تستغل آخر أربعة أيام قبل الانتخابات
- الجيش الإسرائيلي يحبط عملية طعن في الضفة الغربية
الشروق المصرية
- إسرائيل تمدد الإغلاق الصحي حتى الجمعة
- فيروس كورونا: إسرائيل تنقل خمسة آلاف جرعة لقاح للفلسطينيين
- رئيس وزراء فلسطين يطالب الدول الأوروبية بدعم الانتخابات
الأهرام المصرية
- رئيس وزراء فلسطين يطالب أوروبا بدعم عقد الانتخابات في بلاده
الغد الأردنية
- الاحتلال يكثف حفرياته أسفل ” الأقصى” ويستعد لإقامة الأبنية الاستيطانية…
- الجيش البورمي يتعهّد بإجراء انتخابات جديدة وانتقال للسلطة بعد الانقلاب
- واشنطن تتوعّد بالرد بعد الانقلاب العسكري في بورما
- غوتيريش يندد بشدة باعتقال الزعيمة البورمية ومجلس الأمن يجتمع قريبا
الشرق القطرية
- أبو عمرة" سيدة فلسطينية تُطعم عشرات العائلات الفقيرة
- هيئة فلسطينية تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى في ظل تفشي كورونا
- إصابة عشرات الفلسطينيين إثر قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية بالضفة
- العاهل الأردني يجدد التأكيد على أهمية التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
- عائلة فلسطينية تروي تفاصيل التنكيل الإسرائيلي الوحشي
- إسرائيل تستمر بمنع آلاف الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى للأسبوع الخامس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الداخلية بغزة: بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح البري
- خاص الكشف عن تفاصيل إنشاء مستشفى "حمد بن جاسم" برفح
- الإعلان عن صرف رواتب موظفي غزة.. ما التفاصيل؟
- بالفيديو حسام بدران يكشف مستجدات الانتخابات .. ماذا قال عن حوارات القاهرة؟
- السفير العمادي يصل غزة عبر حاجز بيت حانون
- صحيفة عبرية: نتنياهو يزور أبو ظبي والمنامة الشهر المقبل
- "هنية":منحة قطر امتداد لمواقفها الأصيلة مع غزة وشعبنا
القدس
- غزة: تسجيل 215 إصابة جديدة بكورونا
- جنين: الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص والاختناق ويستولي على صهريج مياه
- الشؤون المدنية: فتح بوابة قلقيلية الجنوبية بعد إغلاق دام 21 عامًا
- الاحتلال يشن حملة هدم لمنشآت زراعية في خربة حمصة بالأغوار الشمالية
- زيارة نتنياهو للإمارات ستجري بعد يوم من محاكمته
- النخالة يصل موسكو بدعوة رسمية
الحياة الجديدة
- الاحتلال يقتحم ناديًا رياضيًا ومدرسة للأيتام في القدس المحتلة
- للجمعة السادسة على التوالي.. الاحتلال يشدد إجراءاته ويمنع المصلين الوصول
- "فتح- إقليم القدس" تجتمع مع الكادرات النسوية لمناقشة الاستعدادات للانتخابات
- "أوقاف القدس" تعلن استئناف جميع أعمال إعمار وصيانة "الأقصى"
صحيفة الأيام
- »شهيد برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم وإصابات خلال اقتحام بلدة بيت أمّر
- »لصالح المستوطنين.. إرجاء إخلاء عائلتين من سلوان حتى 7 الجاري
- »إشتية يدعو الدول الأوروبية لدعم إجراء الانتخابات الفلسطينية
- »"كورونا": وفاتان وتسجيل 403 إصابات الحصيلة اليومية الأدنى في سبعة أشهر
- »وفاة و352 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
- »مشعشع لـ"الأيام": مؤشرات إيجابية على عودة التبرعات الأميركية لـ"الأونروا"
- »العمادي يصل غزة لافتتاح مقر اللجنة القطرية وتوزيع المنحة الشهرية
- »نتنياهو يختصر زيارته إلى الإمارات يوم 9 الجاري ويلغي زيارة البحرين ودبي
وكالة الرأي
- 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- حماس: تأجيل اجتماع الفصائل بالقاهرة لما بعد منتصف فبراير
-
- "حماس" تتحدث عن خياراتها بالانتخابات ولقاء القاهرة
- "نتنياهو" يستعد لتجديد الاستيطان بـ"عطروت" في القدس
- مستشفى رفح الجديد.. تعرف على تفاصيل وتكلفة البناء
- اعتقالات خلال اقتحامات واسعة في الضفة
- المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي غزة
- الداخلية تنشر كشف التنسيقات وتُوضح إجراءات الفحص للمسافرين
وكالة صفا
فتح معبر رفح استثنائيًا بعد أكثر من شهرين على إغلاقه
انقلاب عسكري في ميانمار.. الجيش يعتقل قيادات الحزب الحاكم
وكالة سما
- اشتية: ستتم معالجة قضية تفريغات 2005 واستيعابهم بشكل تدريجي
- أحدثت بلبلة.. تصريحات متضاربة لـ"قادة حماس" حول جلسات الحوار الوطني في القاهرة
- الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- الرجوب: الحوار الوطني الشامل يبدأ بالقاهرة في الثامن من الشهر الجاري
- الكشف عن أسباب تأجيل جلسات الحوار الوطني بشأن الانتخابات في القاهرة
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وكالة فلسطين اليوم
شهيد برصاص الاحتلال قرب مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم
- رواتب كاملة الشهر القادم..اشتية: معالجة التقاعد المالي لكافة موظفي غزة واستيعاب تفريعات 2005 بالتدريج
- وفد من الجهاد برئاسة "النخالة" يصل موسكو في زيارة رسمية بدعوة من الخارجية الروسية
- بعد اغلاقه في نوفمبر الماضي..بالصور اليوم : فتح معبر رفح لأربعة أيام في كلا الاتجاهين
- محدث بعد تسريبات حماس حول تأجيله.. الرجوب يحدد موعد اجتماع الفصائل في القاهرة
- أحداث الساعة
- اعتقالات ومواجهات خلال اقتحامات واسعة في الضفة
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عرب 48
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- مسؤول فلسطيني: لم نستلم أي لقاح كورونا من الاحتلال
- قطر تمدد مساعداتها الشهرية لغزة حتى نهاية 2021
- الصحة الفلسطينية: وفاتان و403 إصابات جديدة بكورونا
- الاتفاق على تمديد الإغلاق حتى صباح يوم الجمعة
- نتنياهو يختصر زيارته إلى الإمارات ويلغي زيارة البحرين
- الصحة الإسرائيلية تدرس: الحجر المنزلي للمسافرين إلزامي حتى من أخذ اللقاح
- استطلاع: المشتركة 9 مقاعد والموحدّة أقل من 2%
- كوخافي يلتقي قائد يونيفيل ويبحثان الوضع بجنوب لبنان
-
وكالة وفا
- "وفا": أربعة شهداء و71 مصابا و255 معتقلا في كانون الثاني الم ...
- الرجوب: الحوار الوطني الشامل يبدأ بالقاهرة في الثامن من الشه ...
- إصابة مواطنين برصاص الاحتلال في جنين
- "كورونا" عالميا: نحو مليونين و238 ألف وفاة و103 ملايين و534 ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 شباط (فبراير)
- 1969م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الخامسة بالقاهرة.
- 1967م أصدر أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بياناً في القاهرة أعلن فيه تشكيل "مجلس ثورة" بمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1962م الاحتلال الإسرائيلي يهاجم قرية "التوافيق" السورية ودمّرها بالكامل.
- 1948م الفدائيون الفلسطينيون ينسفون البريد المركزي في مدينة القدس في عملية فدائية جريئة أسفرت عن قتل 20 إسرائيلياً.
- 1944م مناحيم بيغن (1913 - 1992) زعيم حركة "ايتسل" المتطرفة يعلن التمرد على الانتداب البريطاني في فلسطين. أصبح رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1977 و1983. وقع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979.
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