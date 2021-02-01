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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2752) الاثنين 1/2/2021

01 شباط / فبراير 2021 10:51

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2752) الاثنين 1/2/2021

 

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  • 1 شباط (فبراير)
  • 1969م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الخامسة بالقاهرة.
  • 1967م أصدر أحمد الشقيري رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بياناً في القاهرة أعلن فيه تشكيل "مجلس ثورة" بمنظمة التحرير الفلسطينية.
  • 1962م الاحتلال الإسرائيلي يهاجم قرية "التوافيق" السورية ودمّرها بالكامل.
  • 1948م الفدائيون الفلسطينيون ينسفون البريد المركزي في مدينة القدس في عملية فدائية جريئة أسفرت عن قتل 20 إسرائيلياً.
  • 1944م مناحيم بيغن (1913 - 1992) زعيم حركة "ايتسل" المتطرفة يعلن التمرد على الانتداب البريطاني في فلسطين. أصبح رئيس وزراء إسرائيل بين عامي 1977 و1983. وقع معاهدة كامب ديفيد مع مصر عام 1979.
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