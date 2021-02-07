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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2756) الاحد7/2/2021

07 شباط / فبراير 2021 10:39

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2756) الاحد7/2/2021

 

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الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة

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7 شباط (فبراير)

  • 2004م طائرات الاحتلال تغتال القائد في سرايا القدس في غزة المجاهد عبد العزيز الشامي والذي تتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف عمليات كان آخرها مقتل 3 جنود في نتساريم في عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام.
  • 1995م السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن عن إقامة محكمة أمن الدولة مما أثار احتجاجات واسعة.
  • 1994م حكومة إسحاق رابين (1922م- 1995) تزيد ميزانية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 360 مليون دولار. جاء القرار بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) 1993.
  • 1957م إسرائيل تكمل انسحابها الكامل من قطاع غزة بعد احتلال دام 5 أشهر وبعد أن ارتكب فيه أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
  • 1947م العرب واليهود يرفضون اقتراح بريطانيا تقسيم فلسطين. تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية، وتشمل شرق الأردن مع قسم عربي فلسطيني حددته لجنة خاصة، وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني، شريطة أن تتضمن المعاهدتان ضمانات لحماية الأقليات في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق عسكرية حول إقامة قوات بحرية وبرية وجوية. وخارج حدود الدولتين هناك منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم، ويسهل عليها الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شمالاً ومدينتي اللد والرملة، على أن تظل المنطقة تحت الانتداب، وأن لا يسري عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة الإنجليزية الوحيدة فيها.
  • 1947م على هامش المفاوضات الجارية مع اللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية في لندن، قدم وزير الخارجية العمالي البريطاني بيفن مشروعه الذي يعترف فيه بفشل بريطانيا، في محاولة خالق تعاون فلسطيني يهودي.
  • 1951م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني وذلك في قرية شرقات التي تقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس وقامت هذه القوات بنسف عدة بيوت واستشهد على إثر العملية 10 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة.

 

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