النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2756) الاحد7/2/2021

10:43سلطة الموانئ البحرية تنجز العديد من المشاريع خلال عام 2020

10:55"النيابة" تحقق في 55 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام

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