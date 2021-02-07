النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2756) الاحد7/2/2021
أخبار فلسطينية
- حماس: قرار “الجنائية” خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة
- الحكومة الفلسطينية تشرع بالتنسيق مع الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين
- “حماس” و”الجهاد” تبحثان مستجدات القضية الفلسطينية مع سفير إيران في موسكو
- فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب مصر بفتح معبر رفح
- الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني
- الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات و الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- 14 فصيلًا فلسطينيًا يلتقون اليوم في القاهرة وسط تفاؤل حذر بشأن إجراء الانتخابات
- العمادي يوقع عقد إنشاء مستشفى "الشيخ جاسم بن حمد"
- الرئيس يستقبل المبعوث الأممي لعملية السلام ويطالب بتفعيل عمل الرباعية
أخبار إسرائيلية
- إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث
- إسرائيل تسجل 2624 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة
- استئناف محاكمة نتنياهو يوم الأحد في قضايا الفساد
- نتنياهو يعتبر قرار الجنائية الدولية حول اختصاصها في الأراضي الفلسطينية “معاداة للسامية”
اخبار دولية
- تركيا ترحب بقرار “الجنائية الدولية” حول الأراضي الفلسطينية
- كورونا" عالميا: نحو مليونين و321 ألف وفاة و106 ملايين و350 ...
اخبار عربية
- الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة
- قطر وغزة: إعادة إعمار وتعزيز صمود.. بقلم: أحمد القديدي
- قطر: دعم مستمر للشعب الفلسطيني
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- حماس: قرار “الجنائية” خطوة مهمة على طريق إنجاز العدالة
- نتنياهو يعتبر قرار الجنائية الدولية حول اختصاصها في الأراضي الفلسطينية “معاداة للسامية”
- الحكومة الفلسطينية تشرع بالتنسيق مع الجنائية الدولية لبدء تحقيقاتها في فلسطين
- “حماس” و”الجهاد” تبحثان مستجدات القضية الفلسطينية مع سفير إيران في موسكو
- تركيا ترحب بقرار “الجنائية الدولية” حول الأراضي الفلسطينية
- تقرير للجنة دعم الصحافيين يرصد 44 انتهاكا إسرائيلياً بحقهم خلال كانون الثاني
- سلطات الاحتلال تواصل تعذيب الأسرى المرضى بشتى الوسائل
- فصائل المقاومة الفلسطينية تطالب مصر بفتح معبر رفح
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الشرق الأوسط
- حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين
- الفصائل تبدأ في القاهرة حواراً حول الانتخابات الفلسطينية
- الفلسطينيون لتسريع تحقيق الجنائية الدولية في «جرائم إسرائيل"
الشروق المصرية
- إسرائيل تبدأ رفع قيود إغلاقها الثالث
- إسرائيل تسجل 2624 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال 24 ساعة
- استئناف محاكمة نتنياهو يوم الأحد في قضايا الفساد
- إصابات بالاختناق خلال صدّ هجوم لمستوطنين إسرائيليين جنوب نابلس
- مؤسسات حقوقية فلسطينية: إسرائيل اعتقلت 456 فلسطينيا بينهم 93 قاصرا في يناير
الأهرام المصرية
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- عباس يجدد الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام لإعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية
- الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية تفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية لإطلاق مفاوضات سلام جادة وحقيقية
- إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة شرق قلقيلية
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الأخبار اللبنانية
- الحرّية للحظة واحدة: «تفنّن» إسرائيلي في التنكيل بالأسرى
- أنابيب الإمارات ــ إسرائيل تضرب إيرادات «السويس»
الغد الأردنية
- “الجنائية الدولية” تفتح الطريق لملاحقة الإسرائيليين المتورطين بجرائم حرب ضد
- الجنائية الدولية تقرر أن “اختصاصها القضائي” يشمل الأراضي الفلسطينية
الشرق القطرية
- الجامعة العربية ترحب بقرار الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة
- قاضي قضاة فلسطين: قرار "الجنائية الدولية" يفتح الطريق لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
- فلسطينيات يروين قصة اعتقالهن بلا تهمة.. أسماء أسيرة محررة تقهر الاحتلال بابتسامة
- السفير العمادي يتفقد سير العمل في مستشفى حمد ومركز الرعاية التأهيلية المتكاملة بغزة
- الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني
- استشهاد شاب فلسطيني بنيران مستوطنين غرب رام الله
- قطر وغزة: إعادة إعمار وتعزيز صمود.. بقلم: أحمد القديدي
- دعم مستمر للشعب الفلسطيني
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار عبد الكريم لـ"فلسطين": سنقدم مذكرة لحوارات القاهرة.. وهناك بدائل مُرضية
- تقرير تطلعات فلسطينية بإنصاف (الجنايات) لضحايا جرائم الاحتلال
- "كورونا": 106 ملايين و350 ألف إصابة في العالم
- الاحتلال يطلق النار على الصيادين في بحر قطاع غزة
- الاحتلال الإسرائيلي يتحسّب لفتح تحقيق في "الجنائية الدولية"
- ماذا قالت كتائب القسام عن مقاتلها الذي "دوخ الاحتلال"؟
- وفاتان و283 إصابة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
القدس
- إذاعة: أشكنازي تحدث مع إدارة بايدن بشأن قرار الجنائية الدولية
- نتنياهو أمام المحكمة غدًا
- غزة: حالتا وفاة و144 إصابة جديدة بكورونا
- الحركة الأسيرة تدعو المجتمعين بالقاهرة لإطلاق أكبر مشروع لتحريرهم
الحياة الجديدة
- نشطاء يطلقون حملة لدعم ومساندة تجار البلدة القديمة من القدس
- القدس: وقفة احتجاجية ضد الاستيطان في سلوان
- "فتح" إقليم القدس تعلن عن تشكيل لجان إعلامية لإدارة الانتخابات القادمة
- الاحتلال يبعد مسنة مقدسية عن الأقصى لستة أشهر
صحيفة الأيام
- نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية يعد معاداة للسامية!!
- »الرئيس يستقبل المبعوث الأممي لعملية السلام ويطالب بتفعيل عمل الرباعية...
- »جبارين لـ "الأيام": الخطوة التالية هي إطلاق "الجنائية الدولية" تحقيقاً...
- »أبو يوسف لـ "الأيام": 14 فصيلاً ومستقلون يشاركون في الحوار الوطني بالقاهرة...
- »العشرات يتظاهرون ضد إخلاء المواطنين من منازلهم في سلوان لصالح المستوطنين
- »إصابات خلال قمع مسيرات ضد الاستيطان ومستوطنون ينفذون اعتداءات في نابلس...
- »"كورونا" في فلسطين: 3 وفيات ورصد 470 إصابة جديدة
- »نقابة المحامين تقرر مواصلة سلسلة فعالياتها الاحتجاجية
وكالة الرأي
- وفاتان و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- الحركة الأسيرة توجه رسالة عاجلة للفصائل المتحاورة بالقاهرة
- وفود الفصائل تصل القاهرة اليوم للمشاركة بالحوار الوطني
- محدث إصابتان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في جنين
- الاحتلال يطلق النار على الصيادين ببحر غزة وخان يونس
- العمادي يوقع عقد إنشاء مستشفى "الشيخ جاسم بن حمد"
- وفاتان و283 إصابة بكورونا بصفوف الجالية الفلسطينية
- الشرطة تُلقي القبض على متهم بقتل مسن برفح
وكالة صفا
- حالتا وفاة وتسجيل 144 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- تواصل الاحتجاجات بالداخل ضد جرائم القتل والاحتلال يقابلها بالقمع
- 3وفيات و252 إصابة جديدة بكورونا في القدس
وكالة سما
- الصحة بغزة تكشف عن عدد الوفيات و الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- 14 فصيلًا فلسطينيًا يلتقون اليوم في القاهرة وسط تفاؤل حذر بشأن إجراء الانتخابات
- تحقيق إسرائيلي يكشف دور "نساء الموساد" في الاغتيالات
- فورين بوليسي تتحدث عن دوافع إدارة بايدن من عودة المساعدات للفلسطينيين
- الجنائية الدولية: "إسرائيل" غير ملزمة بالتعاون مع المحكمة...
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وكالة فلسطين اليوم
الاحتلال يستهدف المزارعين والصيادين بالرصاص ويعتقل مواطنا في غزة
- بعد 40 يوماً من الإغلاق .."الأقصى يستنجد حمايتهُ بشد الرحال
- وسط تفاؤل حذر.. الأنظار تتجه نحو القاهرة و14 فصيلاً يجتمعون على طاولة الحوار
- متى ستستمر الحالة الجوية الحارة وموعد المنخفض الجوي القادم ؟
- إصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بجنين
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عرب 48
- القدس المحتلة: 3 وفيات و252 إصابة كورونا جديدة
- الإمارات قلّصت دعمها للأونروا العام الماضي بخمسين مرّة
- حماس" ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية الذي يتيح محاكمة إسرائيل
- الإغلاق ينتهي صباح الأحد: لا مدارس قبل الثلاثاء
- الصحة الإسرائيليّة: 38 وفاة بكورونا آخر 24 ساعة
- واشنطن ترفض قرار الجنائية الدولية وتدافع عن إسرائيل
- ضابط في الشرطة الإسرائيليّة: هكذا ساهمنا في زيادة الجريمة في البلدات العربية
- الجنائية الدولية: بالإمكان فتح تحقيقات في جرائم إسرائيل
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وكالة وفا
- الاحتلال يصيب مواطنين ويدهس ثالثا ويعتقل أسيرا محررا في جنين
- "كورونا" عالميا: نحو مليونين و321 ألف وفاة و106 ملايين و350 ...
- الاحتلال يطلق النار على الصيادين في بحر غزة
حدث في مثل هذا اليوم
7 شباط (فبراير)
- 2004م طائرات الاحتلال تغتال القائد في سرايا القدس في غزة المجاهد عبد العزيز الشامي والذي تتهمه قوات الاحتلال بالوقوف خلف عمليات كان آخرها مقتل 3 جنود في نتساريم في عملية مشتركة بين سرايا القدس وكتائب القسام.
- 1995م السلطة الوطنية الفلسطينية تعلن عن إقامة محكمة أمن الدولة مما أثار احتجاجات واسعة.
- 1994م حكومة إسحاق رابين (1922م- 1995) تزيد ميزانية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بنحو 360 مليون دولار. جاء القرار بعد توقيع اتفاق إعلان المبادئ مع منظمة التحرير الفلسطينية في الثالث عشر من أيلول (سبتمبر) 1993.
- 1957م إسرائيل تكمل انسحابها الكامل من قطاع غزة بعد احتلال دام 5 أشهر وبعد أن ارتكب فيه أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
- 1947م العرب واليهود يرفضون اقتراح بريطانيا تقسيم فلسطين. تضمن الاقتراح الأصلي إنهاء الانتداب على فلسطين على أساس التقسيم وإبداله بنظام المعاهدات، وإقامة دولتين إحداهما عربية، وتشمل شرق الأردن مع قسم عربي فلسطيني حددته لجنة خاصة، وثانيهما دولة يهودية في القسم الفلسطيني، شريطة أن تتضمن المعاهدتان ضمانات لحماية الأقليات في الدولتين، وأن تلحق بهما مواثيق عسكرية حول إقامة قوات بحرية وبرية وجوية. وخارج حدود الدولتين هناك منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم، ويسهل عليها الاتصال بالبحر بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شمالاً ومدينتي اللد والرملة، على أن تظل المنطقة تحت الانتداب، وأن لا يسري عليها تصريح بلفور، وتكون اللغة الإنجليزية الوحيدة فيها.
- 1947م على هامش المفاوضات الجارية مع اللجنة العربية العليا والوكالة اليهودية في لندن، قدم وزير الخارجية العمالي البريطاني بيفن مشروعه الذي يعترف فيه بفشل بريطانيا، في محاولة خالق تعاون فلسطيني يهودي.
- 1951م ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بحق الشعب الفلسطيني وذلك في قرية شرقات التي تقع في الجنوب الغربي من مدينة القدس وقامت هذه القوات بنسف عدة بيوت واستشهد على إثر العملية 10 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة.