النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2771) الاحد28/2/2021

11:19النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2771) الاحد28/2/2021

11:14تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع الكتب على الطلبة من اليوم الأول للدراسة

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