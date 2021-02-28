النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2771) الاحد28/2/2021
أخبار فلسطينية
- 9 وفيات و1623 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس
- الإعلان عن تأسيس حراك ديمقراطي فلسطيني في رام الله
- الخارجية الفلسطينية تطالب “الجنائية الدولية” بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال
- إشتية يعلن عن إغلاق شامل يشمل دخول فلسطينيي الداخل إلى الضفة
- مركزية “فتح” تناقش تقارير اللجان الانتخابية وتؤكد التزامها بخوض الانتخابات بـ”قائمة موحدة”
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أخبار إسرائيلية
- صحيفة عبرية: وزير الدفاع الإسرائيلي التقى العاهل الأردني يوم الجمعة
- إسرائيل تحمّل إيران مسئولية تفجير سفينة شحن مملوكة لشركة إسرائيلية
- الجيش الإسرائيلي يعتقل شخصا عبر من لبنان لمزارع شبعا
- "إسرائيل ألغت مشاركتها في معرض إماراتي خشية من عملية إيرانية"
- غانتس: تقديراتنا أن إيران تقف وراء التفجير في السفينة الإسرائيلية
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اخبار دولية
- الأمم المتحدة والدول الأوروبية تطالب إسرائيل بوقف عمليات الهدم في غور الأردن
- العثماني ينفي استقالة وزير جراء زيارة محتملة لإسرائيل
- بايدن يقول إنه سيصدر إعلانا عن السعودية يوم الإثنين
- مطالبات دولية لإسرائيل بوقف الهدم في الأغوار
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- الإعلان عن تأسيس حراك ديمقراطي فلسطيني في رام الله
- ائتلاف فلسطيني يتهم الحكومة بـ”المحسوبية” في توزيع لقاح كورونا
- فتح تؤكد إصرارها على تجاوز العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية
- الأمم المتحدة والدول الأوروبية تطالب إسرائيل بوقف عمليات الهدم في غور الأردن
- مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق التماس في الضفة والقدس والجيش يمنع وصول…
- إصابة فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
- مركزية “فتح” تناقش تقارير اللجان الانتخابية وتؤكد التزامها بخوض الانتخابات بـ”قائمة موحدة”
- 26 صحافيا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين مطرقة الشتاء وسندان كورونا
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الشرق الأوسط
- المدارس في فلسطين تُغلق 12 يوماً
- «حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات
- مطالبات دولية لإسرائيل بوقف الهدم في الأغوار
الشروق المصرية
- إسرائيل تتهم إيران بالمسؤولية عن انفجار سفينة شحن في خليج عمان
- يديعوت أحرونوت: مسئولون يتهمون إيران بتفجير سفينة إسرائيلية
الأهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
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- الرياض تستنجد بإسرائيل: أعينونا على بايدن!
- الاستيطان محور جدل إسرائيلي: هل من جدوى «أمنية» فعلاً؟
- «اتفاقية غاز غزة» تُجدّد الخلاف بين رام الله والفصائل
الغد الأردنية
- الخارجية الفلسطينية تطالب “الجنائية الدولية” بسرعة فتح تحقيق بجرائم الاحتلال
- فلسطين تفرض حظرا الجمعة والسبت وتعطل المدارس والجامعات
الشرق القطرية
- قوات الاحتلال تقمع مسيرات في عدد من المدن الفلسطينية
- الحكومة الفلسطينية تعلن عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا
- الخارجية الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
القدس
- ساندرز: إسرائيل ملزمة بتقديم اللقاحات للفلسطينيين
- بيلوسي تهاتف نتنياهو وتشدد على حل الدولتين
- موقع عبري: نتنياهو طلب من بايدن عدم رفع العقوبات عن الجنائية الدولية
- جهات إسرائيلية تدرس "قانونية" خطة نتنياهو لتوزيع اللقاحات
- النيابة الإسرائيلية ستقرر في أيار موقفها من قضية الغواصات
الحياة الجديدة
صحيفة الأيام
وكالة الرأي
وكالة صفا
وكالة سما
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وكالة فلسطين اليوم
- سرايا القدس تكشف لأول مرة بعض أسرار معركة «بأس الصادقين»
- لازالت الانتهاكات "الإسرائيلية" مستمرة
عرب 48
- تعليق الدوام في مدارس بالضفة الغربية إثر تفشّي كورونا
وكالة وفا
حدث في مثل هذا اليوم
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28 شباط (فبراير)
- 2002م قوات الاحتلال الصهيونيّ تشنّ حملة عسكريّة واسعة على كلّ من مخيّم جنين ومخيّم بلاطة، وأسفرت الحملة عن استشهاد ما لا يقلّ عن 10 شهداء و130 جريحاً، واعترف العدو بمقتل جنديّ وإصابة اثنين آخرين وتدمير دبابة.
- 1971م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الثامنة في العاصمة المصرية القاهرة.
- 1968م استشهاد المناضل الفلسطيني عبد الفتاح حمود عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية جراء غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على أحد المواقع التابعة لحركة فتح في الأردن.
- 1955م تعرضت مصر بعد ثورة تموز لضغوط استعمارية مثل ربط الجلاء عن قناة السويس بالصلح مع إسرائيل وتوطين اللاجئين في شمال غرب سيناء والدخول في حلف بغداد، وقد امتازت سياسة إسرائيل نحو مصر باللين أملاً في اكتسابها واستمالتها إلى قد صلح معها، ولكن وعندما خاب أمل إسرائيل لجأت إلى القوة كوسيلة للضغط من أجل أن تقبل مصر بسياستها، وقد تمثلت هذه القوة في مذبحة غزة، حيث قامت عدة فصائل من جيش إسرائيل باجتياز خط الهدنة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء مثل هذا اليوم.
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