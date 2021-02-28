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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2771) الاحد28/2/2021

28 شباط / فبراير 2021 11:19

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2771) الاحد28/2/2021

 

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  • ساندرز: إسرائيل ملزمة بتقديم اللقاحات للفلسطينيين
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  • 28 شباط (فبراير)

  • 2002م قوات الاحتلال الصهيونيّ تشنّ حملة عسكريّة واسعة على كلّ من مخيّم جنين ومخيّم بلاطة، وأسفرت الحملة عن استشهاد ما لا يقلّ عن 10 شهداء و130 جريحاً، واعترف العدو بمقتل جنديّ وإصابة اثنين آخرين وتدمير دبابة.
  • 1971م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الثامنة في العاصمة المصرية القاهرة.
  • 1968م استشهاد المناضل الفلسطيني عبد الفتاح حمود عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية جراء غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على أحد المواقع التابعة لحركة فتح في الأردن.
  • 1955م تعرضت مصر بعد ثورة تموز لضغوط استعمارية مثل ربط الجلاء عن قناة السويس بالصلح مع إسرائيل وتوطين اللاجئين في شمال غرب سيناء والدخول في حلف بغداد، وقد امتازت سياسة إسرائيل نحو مصر باللين أملاً في اكتسابها واستمالتها إلى قد صلح معها، ولكن وعندما خاب أمل إسرائيل لجأت إلى القوة كوسيلة للضغط من أجل أن تقبل مصر بسياستها، وقد تمثلت هذه القوة في مذبحة غزة، حيث قامت عدة فصائل من جيش إسرائيل باجتياز خط الهدنة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء مثل هذا اليوم.
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