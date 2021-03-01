انتعاشة كبيرة لريال مدريد بعد صحوة فبراير

انهالت الأنباء السارة على مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في الأيام والساعات القليلة الماضية، باستعادة جُل المصابين والغائبين عن الفريق منذ فترة، تزامنا مع عودة الأمور إلى نصابها الصحيح، بسلسلة الانتصارات الأخيرة، التي خففت قليلا من وطأة الخروج المبكر من كأسي السوبر وملك إسبانيا في بداية العام الجديد.

وتنفس المدرب الفرنسي الصعداء، باكتمال شفاء الرباعي فيدريكو فالفيردي، مارسيلو، رودريغو غوس وألفارو أودريوزولا، كأفضل دفعة معنوية للريال، ليواصل ما وصفه زيزو “صحوة” فبراير / شباط، في حديثه مع الصحافيين، على هامش صدام ريال سوسييداد في حملة الدفاع عن لقب الليغا.

من جانبها، قالت شبكة “ديفينيسا سينترال” المحسوبة على الكيان الأبيض، إن زيدان فَضل إراحة الهداف كريم بنزيما من سهرة الإثنين، كإجراء احترازي، ليكون في أفضل حالاته الفنية والبدنية قبل زيارة ملعب “واندا مترو بوليتانو” في عطلة نهاية الأسبوع، في إشارة واضحة إلى تعافى تماما، كخامس الأسماء التي تخلصت من كابوس الإصابة في الساعات القليلة الماضية.

وأوضح التقرير، أن الزجاجي إدين هازارد، في طريقه ليكون أحدث الهاربين من مستشفى المصابين، بعد استجابته الجيدة لبرنامج إعادة تأهيله في صالة الألعاب الرياضية، إلى جانب مشاركته لمدة 30 دقيقة في تمارين الكرة، دون حدوث مشكلة أو شكوى من مضاعفات الانتكاسة، مما يعزز فرصه في اللحاق بديربي العاصمة.

فقط سيبقى القائد سيرخيو راموس خارج حسابات زيدان حتى إشعار آخر، لحاجته لمزيد من الوقت، للتخلص من العملية الجراحية، التي خضع لها في الركبة منتصف الشهر الماضي، وبدرجة أقل ثنائي الدفاع داني كاربخال وإيدير ميليتاو –آخر المصابين-.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد سيواجه سوسييداد على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، في ختام مواجهات المرحلة الـ25 للدوري الإسباني، الذي يتصدره أتلتيكو مدريد بـ58 نقطة، بفارق 5 نقاط ومباراة أقل من الوصيف الميرينغي، ما يعني أنه في حال فاز الريال على ضيفه الباسكي، ستكون هناك معركة في “واندا متروبوليتانو”، بحثا عن صدارة الدوري.