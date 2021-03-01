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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2772) الاثنين1/3/2021

01 آذار / مارس 2021 10:35

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2772)  الاثنين1/3/2021

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  • 1 آذار (مارس)
  • 2002م الاتحاد الأوروبيّ يفرض غراماتٍ ماليّة على المنْتَجات المستوردة من المغتصبات الصهيونيّة الموجودة في الأراضي المحتلة عام 67 .
  • 2002م قوات الاحتلال تواصل اجتياحها لليوم الثاني على التوالي لمخيّم جنين، ويسقط 30 جريحاً فلسطينياً، ويسقط 3 قتلى من جنود الاحتلال وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 آليّات عسكريّة.
  • 2001م مجاهدون فلسطينيّون يفجّرون سيّارة مفخّخة في حاجزٍ عسكريّ صهيونيّ قرب أم الفحم المحتلة، وأدّى الانفجار إلى مقتل صهيونيّ وإصابة 9 آخرين بجراحٍ مختلفة.
  • 2001م بريطانيا تصنّف كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وحزب الله ضمن قائمة المنظّمات الإرهابيّة.
  • 1980م مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 465 الذي يشجب رفض "إسرائيل" التعاون مع لجنة مجلس الأمن التي شكلت بموجب القرار 446/1979م لدراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران 1967م بما فيها القدس ويطالبها بتفكيك المستوطنات القائمة وعدم التخطيط لبناء مستوطنات جديدة.
  • 1965م انطلاق بث برامج إذاعة صوت فلسطين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من القاهرة.
  • 1955م مجزرة إسرائيلية في عدوان إسرائيلي على مدينة غزة تسفر عن استشهاد 48 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين.
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