النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2772) الاثنين1/3/2021
أخبار فلسطينية
- الأحمد: 5 فصائل ستشارك «فتح» في قائمة واحدة
- الخارجية الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال
- اشتية يدعو بايدن لإصدار مرسوم بالتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام
- هنية يبحث مع سفراء 4 دول في الدوحة تطورات المشهد الفلسطيني
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية ويتوعدها الرد
- نتنياهو: نعتزم تمديد العام الدراسي الحالي حتى يوليو المقبل
- (إسرائيل) تعلن القرار النهائي للرد على "مفجّر سفينتها"!
اخبار دولية
- السفيرة الألمانية: نعارض الاستيطان بالضفة والقدس
- كورونا عالميا: أكثر من مليونين و543 ألف وفاة و114 مليونا و69 ...
اخبار عربية
- أبو الغيط: القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار قاسٍ.. وهناك فرصة لتصحيح المسار
- سفير الإمارات يصل تل أبيب
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الصحف العربية
القدس العربي
- اشتية يدعو بايدن لإصدار مرسوم بالتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام
- هنية يبحث مع سفراء 4 دول في الدوحة تطورات المشهد الفلسطيني
- قوات الاحتلال تنفذ هجمات وحملات اعتقال.. والمستوطنون يستبيحون الأقصى في “عيد المساخر”
- تضاؤل الآمال بتشكيل “قائمة مشتركة” بين فتح وحماس لخوض الانتخابات التشريعية
- غضب في أراضي 48 احتجاجا على الاعتداءات الوحشية للشرطة الإسرائيلية على مظاهرة سلمية
- الإعلان عن تأسيس حراك ديمقراطي فلسطيني في رام الله
- ائتلاف فلسطيني يتهم الحكومة بـ”المحسوبية” في توزيع لقاح كورونا
- فتح تؤكد إصرارها على تجاوز العقبات أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تعتزم تطعيم العمال الفلسطينيين
- الشرطة الإسرائيلية تحقق في العنف ضد متظاهرين عرب
- الأحمد: 5 فصائل ستشارك «فتح» في قائمة واحدة
- أبو الغيط: حل الدولتين لن يظل مُتاحاً إلى الأبد
الشروق المصرية
- نتنياهو: نعتزم تمديد العام الدراسي الحالي حتى يوليو المقبل
- اشتية يدعو بايدن لإصدار مرسوم بالتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية كشريك سلام
- إسرائيل توافق على بدء حملة تطعيم للعمال الفلسطينيين ضد كورونا
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الأهرام المصرية
- فلسطين تدين إجراءات وتدابير الاحتلال الإسرائيلي الاستعمارية التوسعية في الأغوار
- أبو الغيط: القضية الفلسطينية تعرضت لاختبار قاسٍ.. وهناك فرصة لتصحيح المسار
-
الأخبار اللبنانية
الغد الأردنية
- ملف الاعتقال السياسي بالضفة وغزة: لغم يهدد الاستحقاق الانتخابي الفلسطيني
- “وعد”.. الإعلان عن حراك ديمقراطي فلسطيني جديد في رام الله
- نتنياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية ويتوعدها الرد
الشرق القطرية
- الحكومة الفلسطينية تعلن عن إجراءات جديدة للحد من انتشار كورونا
- الخارجية الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير "سلالات كورونا".. طفرات تُباغِت الجهاز المناعي
- تقرير هل تأخر استعداد المنظومة الصحية في الضفة لـ"ساعة الصفر"؟
- تالا أبو السعود.. طفلة راحت ضحية لرصاص الاحتلال المتفجر
- بالفيديو والصور تفاصيل مصرع مستوطن في القدس
- (إسرائيل) تعلن القرار النهائي للرد على "مفجّر سفينتها"!
- بالفيديو المستوطنون يعتدون على أهالي القدس والخليل
- هجمة إسرائيلية ضد "شبكة صامدون".. ما التفاصيل؟!
القدس
- (محدث): سفير الإمارات يصل تل أبيب
- حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- مشعشع: الأزمة المالية للأونروا ستبقى لسنوات
- حماس تندد بالعدوان الإسرائيلي على سوريا
- توقعات إسرائيلية بارتفاع أعداد المصابين بكورونا
- السفيرة الألمانية: نعارض الاستيطان بالضفة والقدس
الحياة الجديدة
- الاحتلال يهدم منزلا في العيسوية بالقدس
- القدس: الاحتلال يعتقل سائق حافلة للتحقيق في ظروف دهس ومقتل مستوطن
- الاحتلال يقتحم كفر عقب ومحيط قلنديا واندلاع مواجهات
- الاحتلال يعتقل مواطنا من بلدة الطور في القدس
صحيفة الأيام
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- "كورونا": منحنى الجائحة يواصل الارتفاع برصد 23 وفاة و1911 إصابة جديدة
- »إسرائيل: "لا مفرّ" من الردّ على "الهجوم الإيراني" على السفينة قبالة سواحل...
- »إصابات خلال هجمات للمستوطنين في القدس والخليل وآخرون يقتحمون "الأقصى"
- »إشتية يطالب إدارة بايدن بإلغاء التصنيف "الإرهابيّ" لمنظمة التحرير واعتبارها...
- »الحكومة الإسرائيلية تصادق على تطعيم العمال الفلسطينيين
- »الأردن: قبول استقالة وزيرَي العدل والداخلية لمخالفتهما إجراءات التباعد...
- »صورة حديثة بالأقمار الأميركية تكشف قاعدة أمنية إسرائيلية سريّة قرب القدس
- »"المركزية" الإسرائيلية تنظر غداً بالتماس 3 عائلات ضد إخلاء منازلها بالشيخ...
وكالة الرأي
- الإعلام: (85) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال فبراير المنصرم
- الاحتلال يهدم منزل مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة
- مشعشع: الأزمة المالية للأونروا ستبقى لسنوات
- "سوبر كورونا" ترعب بريطانيا بعد اكتشاف إصابات بالفيروس
- نتنياهو: إيران وراء الهجوم على السفينة الإسرائيلية
- الاحتلال يعتقل طفلاً بعد التنكيل به في قلقيلية
- الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
وكالة صفا
- بالصور انطلاق مرحلة النشر والاعتراض للانتخابات الفلسطينية 2021
- نتنياهو: لن يكون لإيران سلاح نووي باتفاق أو بدونه
- مصرع مستوطن دهساً بمركبة فلسطيني تعرض لهجوم في القدس
- "إسرائيل" تقرر الرد على "الهجوم الإيراني" على سفينتها
وكالة سما
- الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت
- ترجح بإلغاء الانتخابات..صحيفة تكشف عن فحوى تهديد "البرغوثي والقدوة" للرئيس ومركزية فتح في حال لم يأُخذ في مقترحاتهما
- مشعشع: الأزمة المالية للأونروا ستبقى لسنوات
- نتنياهو: إيران المسؤولة عن مهاجمة السفينة الإسرائيلية ونوجه ضربات لها بالمنطقة كلها
- خبير عسكري : إيران تخطط لهجمات جديدة ضد سفن إسرائيلية
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وكالة فلسطين اليوم
- بالفيديو الاحتلال يهدم منزل المقدسي حاتم أبوريالة في بلدة العيساوية
- بالصور شابٌ غزّي يصنع سيارة كهربائية لذوي الإعاقة تضاهي جودة المستوردة
- في أول تصريح له بعد الحادثة.. نتنياهو: إيران تقف خلف الهجوم على السفينة "الإسرائيلية"
- مواجهات في مخيم نور الشمس واعتقالات في القدس
عرب 48
- اشتية يطالب واشنطن بإلغاء التصنيف "الإرهابيّ" لمنظمة التحرير
- مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة بحادثَي طرق في جنين والخليل
- الدوحة: حماس تجري مباحثات مع سفراء 4 دول
- هجوم إسرائيلي في دمشق: "ردًا على التفجير الإيراني في السفينة"
- الإثنين: الحكومة الإسرائيلية تصوّت على خطتها لمكافحة العنف في البلدات العربية
- تقرير: إسرائيل قرّرت الرد على الهجوم الإيراني "وربّما خلال أيام"
- نتنياهو يعلن تمديد العام الدراسي حتى نهاية تموز المقبل
- السماح لمواطنين في إسرائيل ويسكنون خارجها بالسفر .. بشروط
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وكالة وفا
- انطلاق مرحلة النشر والاعتراض للانتخابات الفلسطينية 2021
- الاحتلال يهدم منزلا في العيسوية بالقدس
- كورونا عالميا: أكثر من مليونين و543 ألف وفاة و114 مليونا و69 ...
- "وفا": 14 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال شباط الماضي
حدث في مثل هذا اليوم
- 1 آذار (مارس)
- 2002م الاتحاد الأوروبيّ يفرض غراماتٍ ماليّة على المنْتَجات المستوردة من المغتصبات الصهيونيّة الموجودة في الأراضي المحتلة عام 67 .
- 2002م قوات الاحتلال تواصل اجتياحها لليوم الثاني على التوالي لمخيّم جنين، ويسقط 30 جريحاً فلسطينياً، ويسقط 3 قتلى من جنود الاحتلال وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 آليّات عسكريّة.
- 2001م مجاهدون فلسطينيّون يفجّرون سيّارة مفخّخة في حاجزٍ عسكريّ صهيونيّ قرب أم الفحم المحتلة، وأدّى الانفجار إلى مقتل صهيونيّ وإصابة 9 آخرين بجراحٍ مختلفة.
- 2001م بريطانيا تصنّف كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وحزب الله ضمن قائمة المنظّمات الإرهابيّة.
- 1980م مجلس الأمن الدولي يصدر القرار 465 الذي يشجب رفض "إسرائيل" التعاون مع لجنة مجلس الأمن التي شكلت بموجب القرار 446/1979م لدراسة الوضع المتعلق بالمستوطنات في الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران 1967م بما فيها القدس ويطالبها بتفكيك المستوطنات القائمة وعدم التخطيط لبناء مستوطنات جديدة.
- 1965م انطلاق بث برامج إذاعة صوت فلسطين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية من القاهرة.
- 1955م مجزرة إسرائيلية في عدوان إسرائيلي على مدينة غزة تسفر عن استشهاد 48 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين.
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