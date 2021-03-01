النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2772)  الاثنين1/3/2021

10:51"برنامج زراعة الكلى".. بوابة أمل لنحو 938 مريضا أنهكهم الغسيل الكلوي

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟