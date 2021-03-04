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برشلونة يقهر أشبيلية بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

04 آذار / مارس 2021 09:27

برشلونة يقهر أشبيلية بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا
برشلونة يقهر أشبيلية بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

 واصل برشلونة صحوته وحجز مكانا لنفسه بجدارة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الكبير 3 / صفر على أشبيلية مساء الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للبطولة.

وتأهل برشلونة إلى نهائي البطولة بفوزه 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حيث سبق لأشبيلية الفوز على ملعبه 2 / صفر ذهابا.

وحسم برشلونة مباراة الإياب لصالحه في الوقت الإضافي بعدما أنهى الوقت الأصلي بالفوز 2 / صفر وهي نفس النتيجة التي فاز بها أشبيلية ذهابا.

وقدم برشلونة نسخة جديدة من "ريمونتادا" تاريخية للفريق حيث بدد آمال أشبيلية الذي كان الأقرب للتأهل.

كما أكد برشلونة أنه استعاد كثيرا من اتزانه في هذا الموسم الذي عانى فيه الأمرين.

وأنهى برشلونة الشوط أول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 فيما شهد الشوط الثاني ضربة جزاء ضائعة لأشبيلية عن طريق لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 73 .

وفيما تأهب أشبيلية للخروج بهذه النتيجة ، سجل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد دقيقتين فقط من طرد فيرناندو ريجس لاعب أشبيلية ، ليدفع بيكيه باللقاء إلى وقت إضافي.

وفي الوقت الإضافي ، سجل مارتن برايثوايت الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 95 فيما تلقى أشبيلية لطمة أخرى بطرد لاعبه لوك دي يونج في الدقيقة 103 ليضاعف من صعوبة المهمة على الفريق ويسهل مهمة برشلونة في الخروج فائزا بالمباراة وبطاقة التأهل للنهائي.

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