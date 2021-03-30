النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2791) الثلاثاء30/3/2021

11:10النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2791) الثلاثاء30/3/2021

11:18كلية مجتمع الأقصى تحيي يوم الأرض الكترونيًا

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