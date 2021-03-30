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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2791) الثلاثاء30/3/2021

30 آذار / مارس 2021 11:10

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2791) الثلاثاء30/3/2021

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  • عملية دولية لتطعيم 7 آلاف تاجر من غزة
  • كابوس نتنياهو.. استعراض لتطورات المشهد السياسي الإسرائيلي
  • الاحتلال يقيد حركة المقدسيين ويشدد إجراءاته
  • محدث| اعتقال 8 مواطنين بالضفة
  • هل تسبب ابن شقيق زوجة نتنياهو بخسارته لحسم الانتخابات؟!
  • صحيفة عبرية: خلافات تتسبب بتأجيل تطعيم المقدسيين

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30 آذار (مارس)

  • 2003م عملية استشهادية تبنتها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي حيث قام الاستشهادي رامي محمد غانم بتفجير نفسه في مقهى بمدينة نتانيا أسفر ذلك عن مقتل اثنين وإصابة 50 آخرين.
  • 2002م عملية لكتائب شهداء الأقصى في مدينة تل أبيب داخل مقهى أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة أكثر من 30 آخرين ومنفذ العملية هو مهند صلاحات من نابلس.
  • 2002م الشهيد فتحي أبو عمرة والشهيد مجدي خنفر من كتائب الأقصى كانا في طريقهما لتفجير نفسيهما، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوهما في باقة الغربية، ودار اشتباك بين الطرفين أدى إلى استشهاد مجدي خنفر أما فتحي أبو عمرة فقام بتفجير نفسه ما أدى إلى استشهاده ومقتل جندي إسرائيلي.
  • 2002م عملية استشهادية في مقهى "بياليك" في مدينة تل أبيب قام بها الاستشهادي مهند صلاح من مخيم الفارعة والشهيد تابع لكتائب شهداء الأقصى، أدى هذا الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد كبير.
  • 1997م وزراء خارجية الدول العربية يتفقون في القاهرة على تجميد العلاقات السياسية والتجارية مع حكومة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) في إسرائيل، ردا على سياسة الأخيرة في مجال الاستيطان وتهويد القدس العربية.
  • 1996م الشرطة الفلسطينية تقتحم حرم جامعة النجاح الوطنية في نابلس لمنع الطلبة من تنظيم احتجاج ضد اعتقال عدد من أساتذتهم وزملائهم في الجامعة من قبل الأمن الفلسطيني.
  • 1976م "يوم الأرض" .. السلطات الإسرائيلية تقمع بطريقة دموية مظاهرات سلمية قام بها المواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 للتنديد باستيلائها على أراضيهم، ما يسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين.
  • 1968م جمال عبد الناصر (1918 - 1970) يعلن برنامجا جديدا يتمثل في تحرير الأراضي المحتلة والإعداد لمواجهة إسرائيل.
  • 1948م مجزرة مدينة سوق لرملة حيث خطط لهذه المجزرة ونفذها في آذار 1948م الإرهابيون الإسرائيليون في سوق مدينة الرملة وأدت إلى استشهاد 25 مواطنا وإصابة العشرات.
  • 1936م افتتاح الإذاعة الفلسطينية وتعيين الشاعر إبراهيم طوقان مديراً للقسم العربي
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