النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2791) الثلاثاء30/3/2021
أخبار فلسطينية
- وزارة الصحة الفلسطينية توسع حملات التطعيم لمواجهة التفشي الخطير لكورونا
- الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ 45 لـ«يوم الأرض» بالتأكيد على مواصلة النضال
- المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم منذرا من مخططات الاحتلال لهدم أحياء القدس
- اليوم: الذكرى الـ45 ليوم الأرض..الاحتلال يواصل السرقة وشعبنا يقاوم بدمائه الطاهرة
- الفصائل: حق المقدسيين بالانتخاب والترشح غير قابل للمساومة
- »الحكومة تقرّ الموازنة العامة لسنة 2021 استحداث 6000 وظيفة من خلال المشاريع
- كورونا": 18 وفاة و1786 إصابة جديدة.. فلسطين تتسلم 100 ألف جرعة لقاح صيني
- الإحصاء" في يوم الأرض: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة "ج"
أخبار إسرائيلية
- كابوس نتنياهو.. استعراض لتطورات المشهد السياسي الإسرائيلي
- الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين
- نتنياهو يحاول الإفادة من صراعات منافسيه لتشكيل حكومة برئاسته
اخبار دولية
- عملية دولية لتطعيم 7 آلاف تاجر من غزة
اخبار عربية
- «التعاون الإسلامي» تهنئ مصر على نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
- الخارجية الفلسطينية تستدعي 3 سفراء أوروبيين بسبب “التغيير السلبي” في مواقف بلدانهم
- الرقب: الجانب المصري أبلغ المسافرين من غزة بضرورة تجديد الجواز الأخضر
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الصحف العربية
· القدس العربي
- وزارة الصحة الفلسطينية توسع حملات التطعيم لمواجهة التفشي الخطير لكورونا
- الفلسطينيون يحيون اليوم الذكرى الـ 45 لـ«يوم الأرض» بالتأكيد على مواصلة النضال
- المجلس الوطني الفلسطيني يخاطب برلمانات العالم منذرا من مخططات الاحتلال لهدم أحياء القدس
- استشهاد فلسطيني على يد الشرطة الإسرائيلية في حيفا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن-…
- الخارجية الفلسطينية تستدعي 3 سفراء أوروبيين بسبب “التغيير السلبي” في مواقف بلدانهم
- “حماس” تتقدم بتسجيل قائمتها للانتخابات التشريعية
- المستوطنون يواصلون الهجوم ضد الأقصى وشمال الضفة ومسؤول فلسطيني يحذر من “مجازر” قريبة…
- فلسطين: لجنة الانتخابات تقطع الطريق أمام دحلان لاستغلال شعار حركة فتح
- مقتل شخص في إطلاق نار بمركز تسوق بفيلادلفيا الأمريكية
الشرق الأوسط
- الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين
- الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتغيير سياسته ضد الأردن
- أشتية يطلق خطة لسد عجز مليار دولار في الموازنة
- نتنياهو يحاول الإفادة من صراعات منافسيه لتشكيل حكومة برئاسته
الأخبار اللبنانية
الشروق المصرية
الغد الأردنية
الشرق القطرية
- استمرار الحظر الليلي والشامل أيام الجمعة حتى بعد نهاية رمضان
- الاحتلال يعتقل مراهقاً فلسطينياً شهرين
- فلسطينية تتنسم الحرية بعد 5 سنوات في سجون الاحتلال
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يهاجم الصيادين في بحر غزة
- تقرير عائلات شهداء "مسيرات العودة" في ذكراها الثالثة.. عندما يكون "الجرح في الكف"!
- تقرير النساء في مسيرات العودة.. ركيزة وطنية تعرضت لقمع الاحتلال
- تقرير الأسرى بتاريخهم المقاوم.. حاضرون في القوائم الانتخابية
- تقرير التزام المواطنين إجراءات الوقاية أساس مواجهة فيروس "كورونا"
- بالصور الصحة بغزة تتسلم 3 محطات لإنتاج الأكسجين
- هنية يلتقي رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس
القدس
- "المشتركة" لم تحدد موقفها ومنصور عباس سيوجه خطابًا بالعبرية لليهود
- عملية دولية لتطعيم 7 آلاف تاجر من غزة
- كابوس نتنياهو.. استعراض لتطورات المشهد السياسي الإسرائيلي
- الاحتلال يقيد حركة المقدسيين ويشدد إجراءاته
- محدث| اعتقال 8 مواطنين بالضفة
- هل تسبب ابن شقيق زوجة نتنياهو بخسارته لحسم الانتخابات؟!
- صحيفة عبرية: خلافات تتسبب بتأجيل تطعيم المقدسيين
صحيفة الأيام
- "كورونا": 18 وفاة و1786 إصابة جديدة.. فلسطين تتسلم 100 ألف جرعة لقاح صيني
- »الشرطة الإسرائيلية تعدم شاباً فلسطينياً في حيفا
- »مستوطنون يقتحمون موقعاً في جبل عيبال وصد محاولة اقتحام أخرى في قرية الناقورة
- »الحكومة تقرّ الموازنة العامة لسنة 2021 استحداث 6000 وظيفة من خلال المشاريع
- »نقابة الأطباء تخفف الفعاليات الاحتجاجية على أمل إنهاء الأزمة القائمة...
- »الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام
- »إسرائيل: حكومة يمينية دون نتنياهو.. سيناريو مطروح لإنهاء الأزمة السياسية
صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يسلم محافظ القدس قرارا بمنعه من دخول الضفة والعمل في مكتبه بالرام
- بعد أن أمضى 20 عاماً في الأسر.. المقدسي مجد بربر يعانق الحرية
- القدس: فصائل العمل الوطني والإسلامي تؤكد حق المقدسيين بالمشاركة بالانتخابات
- المالكي يشيد بالمبادرة الصينية للسلام
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة
- الاحتلال يفتش عددا من المنازل جنوب طوباس
- "الإحصاء" في يوم الأرض: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الضفة المصنفة "ج"
- مستوطنون يقتحمون الموقع الاثري في سبسطية
وكالة صفا
- حتى إلغاء القرارات بقوانين الأخيرة".."المجتمع المدني" تعلّق المشاركة في فعاليات الحكومة وتتوعد بالتصعيد
- والمصادرة مستمرة..بالفيديو 45 عامًا على "يوم الأرض"
- قوات الاحتلال تعتقل شابًا من جنين بعد تفجير أبواب منزله
- بيومهم العالمي .. 11452 طبيبًا بشريًا في فلسطين
- الاحتلال يعتقل ناشطين من حماس في رام الله
وكالة الرأي
- الاحتلال يطلق نيرانه اتجاه الصيادين في بحر السودانية
- مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية بنابلس
- اعتقال ثلاثة مواطنين في الخليل وسلفيت
- الجماهير العربية في الداخل المحتل تحيي ذكرى يوم الأرض
- حالات وفاة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين
- الفصائل: حق المقدسيين بالانتخاب والترشح غير قابل للمساومة
- الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
- الأوقاف بغزة تبحث استعدادات رمضان مع العاملين بالمساجد
وكالة سما
- 15 قائمة في الانتخابات التشريعيّة..البرغوثي يخشى ملعوباً "فتحاوياً"...نجل دحلان يصل الى غزة و معركة قانونية على الطريق
- وجه رسالة للرئيس..قيادي بفتح يعتذر عن المشاركة في قائمة الحركة لهذا السبب...
- دولتان عربيتان واسرائيل تؤيد القرار.. هل يسعى "أبو مازن" لتأجيل الانتخابات الفلسطينية المرتقبة؟
- مصادر عبرية: مروان البرغوثي ليس ضمن قائمة فتح في الانتخابات المقبلة
- مركزية فتح تستعرض أسماء مرشحي الحركة لخوض الانتخابات
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وكالة فلسطين اليوم
- مداهمة واقتحام لمنازل المواطنين بالضفة واعتقال عدد من الشبان
- اليوم: الذكرى الـ45 ليوم الأرض..الاحتلال يواصل السرقة وشعبنا يقاوم بدمائه الطاهرة
- في ذكرى يوم الأرض.. الشيخ نافذ عزام: متجذرون في أرضنا ومتمسكون بمسيرة الدفاع عنها
- القيادي شهاب: لا خلاص لنا إلا بالاجتماع على هدف التحرير
- الرقب: الجانب المصري أبلغ المسافرين من غزة بضرورة تجديد الجواز الأخضر
عرب 48
- الخارجية الفلسطينية تستدعي سفراء 3 دول أوروبية
- الصحة الفلسطينية تتسلّم مئة ألف جرعة لقاح "سينوفارم" من الصين
- 15 قائمة تقدم أوراق ترشحها للانتخابات التشريعية الفلسطينية
- حكومة يمينية بدون نتنياهو... سيناريو مطروح لإنهاء الأزمة
- إسرائيل تحث مواطنيها على تجنب الإمارات متذرعة بتهديد إيراني
- هل يتخلى الحريديون عن دعم نتنياهو؟
- ضغوط على ساعر للانضمام إلى معسكر نتنياهو
- الصحة الإسرائيليّة: استمرار تراجع إصابات كورونا
- وكالة وفا
- الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة
- في يوم الأرض.. "الشيخ جراح" على بُعد خطوة من التشريد
- "الإحصاء" في يوم الأرض: الاحتلال يستغل 76% من مجمل مساحة الض ...
حدث في مثل هذا اليوم
30 آذار (مارس)
- 2003م عملية استشهادية تبنتها سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي حيث قام الاستشهادي رامي محمد غانم بتفجير نفسه في مقهى بمدينة نتانيا أسفر ذلك عن مقتل اثنين وإصابة 50 آخرين.
- 2002م عملية لكتائب شهداء الأقصى في مدينة تل أبيب داخل مقهى أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة أكثر من 30 آخرين ومنفذ العملية هو مهند صلاحات من نابلس.
- 2002م الشهيد فتحي أبو عمرة والشهيد مجدي خنفر من كتائب الأقصى كانا في طريقهما لتفجير نفسيهما، إلا أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أوقفوهما في باقة الغربية، ودار اشتباك بين الطرفين أدى إلى استشهاد مجدي خنفر أما فتحي أبو عمرة فقام بتفجير نفسه ما أدى إلى استشهاده ومقتل جندي إسرائيلي.
- 2002م عملية استشهادية في مقهى "بياليك" في مدينة تل أبيب قام بها الاستشهادي مهند صلاح من مخيم الفارعة والشهيد تابع لكتائب شهداء الأقصى، أدى هذا الانفجار إلى مقتل إسرائيلي وإصابة عدد كبير.
- 1997م وزراء خارجية الدول العربية يتفقون في القاهرة على تجميد العلاقات السياسية والتجارية مع حكومة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) في إسرائيل، ردا على سياسة الأخيرة في مجال الاستيطان وتهويد القدس العربية.
- 1996م الشرطة الفلسطينية تقتحم حرم جامعة النجاح الوطنية في نابلس لمنع الطلبة من تنظيم احتجاج ضد اعتقال عدد من أساتذتهم وزملائهم في الجامعة من قبل الأمن الفلسطيني.
- 1976م "يوم الأرض" .. السلطات الإسرائيلية تقمع بطريقة دموية مظاهرات سلمية قام بها المواطنون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 للتنديد باستيلائها على أراضيهم، ما يسفر عن استشهاد ستة فلسطينيين.
- 1968م جمال عبد الناصر (1918 - 1970) يعلن برنامجا جديدا يتمثل في تحرير الأراضي المحتلة والإعداد لمواجهة إسرائيل.
- 1948م مجزرة مدينة سوق لرملة حيث خطط لهذه المجزرة ونفذها في آذار 1948م الإرهابيون الإسرائيليون في سوق مدينة الرملة وأدت إلى استشهاد 25 مواطنا وإصابة العشرات.
- 1936م افتتاح الإذاعة الفلسطينية وتعيين الشاعر إبراهيم طوقان مديراً للقسم العربي