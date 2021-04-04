النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2793) الاحد4/4/2021
أخبار فلسطينية
· حماس لناصر القدوة: إذا كنت فشلت في تحقيق مبتغاك داخل تنظيمك.. فلا تهرب…
· عباس: ندعم الأردن والقرارات التي اتخذها الملك عبد الله
· الفلسطينيون يخوضون مواجهات شعبية في مناطق التماس والاحتلال يرد بالنار ويصيب ويعتقل مواطنين…
· حماس لناصر القدوة: إذا كنت فشلت في تحقيق مبتغاك داخل تنظيمك.. فلا تهرب…
· الصحة الفلسطينية: 24 وفاة بكورونا و1651 إصابة جديدة
· مطالبة بالإفراج العاجل عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية كافة
· قيادي فتحاوي يروي كيف تراجع مروان البرغوثي عن قرار دعم قائمة الحركة
· تسارع السباق على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونواب عرب يسعون لحسمه بـ «الكتلة المانعة»
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أخبار إسرائيلية
· نتنياهو يواصل طريقه لرئاسة حكومة الاحتلال بمغازلة المستوطنين بتوسعة نهب أراضي الضفة الغربية
· تسارع السباق على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونواب عرب يسعون لحسمه بـ «الكتلة المانعة»
· نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره
· تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب
· الأزمة السياسية الإسرائيلية: قضايا إستراتيجية عالقة.. وتهديد إيراني متصاعد
· مسؤولون في الليكود: بينيت سينضم لحكومة نتنياهو
اخبار دولية
· واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية
· ميلادينوف يدعو إسرائيل للسماح بالانتخابات في القدس
اخبار عربية
· الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة
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الصحف العربية
القدس العربي
· 20 مستوطنا إسرائيليا يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة- (فيديو)
· غزة تطبق إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا… وفلسطين تسجل 16 وفاة وأكثر من…
· الفلسطينيون يخوضون مواجهات شعبية في مناطق التماس والاحتلال يرد بالنار ويصيب ويعتقل مواطنين…
· حماس لناصر القدوة: إذا كنت فشلت في تحقيق مبتغاك داخل تنظيمك.. فلا تهرب…
· نتنياهو يواصل طريقه لرئاسة حكومة الاحتلال بمغازلة المستوطنين بتوسعة نهب أراضي الضفة الغربية
· قيادي فتحاوي يروي كيف تراجع مروان البرغوثي عن قرار دعم قائمة الحركة
· تسارع السباق على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونواب عرب يسعون لحسمه بـ «الكتلة المانعة»
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الشرق الأوسط
· الفلسطينيون مرتاحون لسياسة «الخطوة خطوة» الأميركية لاستعادة العلاقات
· ولاية سودانية تسن قانوناً يجرّم التمييز العنصري
· ميلادينوف يدعو إسرائيل للسماح بالانتخابات في القدس
· ضغوط لتسهيل مغادرة الفلسطينيين للبنان وتحذيرات من إسقاط «حق العودة»
الأخبار اللبنانية
· خطّة «فتح» البديلة: استغلال الانتخابات لإضعاف البرغوثي
· واشنطن تؤكد: الضفة الغربية أرض محتلة
· «فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟
· إدارة بايدن في «مزاد» حقوق الإنسان: إسرائيل الثابت الوحيد
الاهرام المصرية
· الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب الأردن ونساند قرارات الملك عبدالله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار
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الشروق المصرية
· عباس يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن ودعم قرارات الملك عبد الله لحفظ أمن المملكة
الغد الأردنية
· فلسطين: حملة المساعدات الشعبية رئة مصابي كورونا
· منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس
الشرق القطرية
· دخلت سوريا في مارس
· دولة المستوطنين.. هكذا يتوسع الاحتلال
· فلسطين.. إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
· بائعة الفراولة السبعينية تنثر المحبة في غزة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "حماس": نتضامن مع الأردن ونحرص على استقراره
· الإعلان عن موعد نشر القوائم وبدء الدعاية للانتخابات التشريعية
· طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم
· بالصور تفاصيل الاجتماع الأول لقائمة حماس الانتخابية في الضفة الغربية
· مطالبة بالإفراج العاجل عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية كافة
· الاحتلال يستولى على منطقة "عين الحلوة" بالأغوار الشمالية
· محمد نزّال يردّ على قيادي مفصول من فتح.. "هل يطمح لوراثة محمود عباس"؟
القدس
· حماس تعلن تضامنها مع الأردن
· الاحتلال يعتقل شابًا من يعبد
· غدًا بدء محاكمة نتنياهو
· لقاء بينيت ولابيد ينتهي بدون نتائج ونتنياهو يجدد عروضه
· حفل موسيقي لطلاب إسرائيليين ومغاربة
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صحيفة الأيام
· الأردن: حملة اعتقالات تطول شخصيات بارزة على خلفية قضية "تستهدف أمن واستقرار...
· »الأمير حمزة يؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية
· » الرئيس: نقف مع الأردن ونساند قراراته لحفظ أمنه واستقراره
· »الحكومة: انتظام الدوام للمرحلة الابتدائية والتوجيهي ورياض الأطفال الأحد...
· »"كورونا": 24 وفاة ورصد 1651 إصابة.. وزارة الصحة تعلن تطعيم 90 ألف مواطن
· »واشنطن: يجب تمتع الشعبين بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديموقراطية
· »لجنة الانتخابات تعلن استكمال قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات...
· »"الجهاد" ترجّح أن تمنح عناصرها حرية التصويت
صحيفة الحياة الجديدة
· الكنائس المسيحية تحتفل بـ "سبت النور"حسب التقويم الغربي
· وسط إجراءات احتلالية مشددة... 35 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى
· الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى "الأقصى" ويعيق حركة المصلين
· الاحتلال يقتحم خيمة استقبال أسير في القدس ويعتقل شقيقه
وكالة صفا
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131مليون مصاب بالفيرو عالميا