النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2793) الاحد4/4/2021

11:06140 طفلًا يواجهون أوضاعًا قاسية في سجون الاحتلال

10:41النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2793) الاحد4/4/2021

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