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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2793) الاحد4/4/2021

04 نيسان / أبريل 2021 10:41

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2793) الاحد4/4/2021

 

أخبار فلسطينية

·         حماس لناصر القدوة: إذا كنت فشلت في تحقيق مبتغاك داخل تنظيمك.. فلا تهرب…

·         عباس: ندعم الأردن والقرارات التي اتخذها الملك عبد الله

·         الفلسطينيون يخوضون مواجهات شعبية في مناطق التماس والاحتلال يرد بالنار ويصيب ويعتقل مواطنين…

·         حماس لناصر القدوة: إذا كنت فشلت في تحقيق مبتغاك داخل تنظيمك.. فلا تهرب…

·          الصحة الفلسطينية: 24 وفاة بكورونا و1651 إصابة جديدة

·         مطالبة بالإفراج العاجل عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية كافة

·         قيادي فتحاوي يروي كيف تراجع مروان البرغوثي عن قرار دعم قائمة الحركة

·         تسارع السباق على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونواب عرب يسعون لحسمه بـ «الكتلة المانعة»

·         

 

أخبار إسرائيلية  

·         نتنياهو يواصل طريقه لرئاسة حكومة الاحتلال بمغازلة المستوطنين بتوسعة نهب أراضي الضفة الغربية

·         تسارع السباق على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونواب عرب يسعون لحسمه بـ «الكتلة المانعة»

·         نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

·         تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

·          الأزمة السياسية الإسرائيلية: قضايا إستراتيجية عالقة.. وتهديد إيراني متصاعد

·         مسؤولون في الليكود: بينيت سينضم لحكومة نتنياهو

 

 

اخبار دولية

·         واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

·         ميلادينوف يدعو إسرائيل للسماح بالانتخابات في القدس

 

 

اخبار عربية

·         الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

·         

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

·         20 مستوطنا إسرائيليا يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة- (فيديو)

·         غزة تطبق إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا… وفلسطين تسجل 16 وفاة وأكثر من…

·         الفلسطينيون يخوضون مواجهات شعبية في مناطق التماس والاحتلال يرد بالنار ويصيب ويعتقل مواطنين…

·         حماس لناصر القدوة: إذا كنت فشلت في تحقيق مبتغاك داخل تنظيمك.. فلا تهرب…

·         نتنياهو يواصل طريقه لرئاسة حكومة الاحتلال بمغازلة المستوطنين بتوسعة نهب أراضي الضفة الغربية

·         قيادي فتحاوي يروي كيف تراجع مروان البرغوثي عن قرار دعم قائمة الحركة

·         تسارع السباق على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونواب عرب يسعون لحسمه بـ «الكتلة المانعة»

·          

 الشرق الأوسط

·         الفلسطينيون مرتاحون لسياسة «الخطوة خطوة» الأميركية لاستعادة العلاقات

·         ولاية سودانية تسن قانوناً يجرّم التمييز العنصري

·         ميلادينوف يدعو إسرائيل للسماح بالانتخابات في القدس

·         ضغوط لتسهيل مغادرة الفلسطينيين للبنان وتحذيرات من إسقاط «حق العودة»

 

 الأخبار اللبنانية

·         خطّة «فتح» البديلة: استغلال الانتخابات لإضعاف البرغوثي

·         واشنطن تؤكد: الضفة الغربية أرض محتلة

·         «فتح» تتشظّى إلى ثلاث قوائم: عباس نحو إلغاء الانتخابات؟

·         إدارة بايدن في «مزاد» حقوق الإنسان: إسرائيل الثابت الوحيد

 

 الاهرام المصرية

·         الرئيس الفلسطيني: نقف إلى جانب الأردن ونساند قرارات الملك عبدالله الثاني لحفظ الأمن والاستقرار

·          

 

 الشروق المصرية

·         عباس يؤكد وقوفه إلى جانب الأردن ودعم قرارات الملك عبد الله لحفظ أمن المملكة

 الغد الأردنية

·         فلسطين: حملة المساعدات الشعبية رئة مصابي كورونا

·        منظمة التحرير: لا انتخابات بدون القدس

 

الشرق القطرية

 

·         دخلت سوريا في مارس

·         دولة المستوطنين.. هكذا يتوسع الاحتلال

·         فلسطين.. إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

·         بائعة الفراولة السبعينية تنثر المحبة في غزة

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         "حماس": نتضامن مع الأردن ونحرص على استقراره

·         الإعلان عن موعد نشر القوائم وبدء الدعاية للانتخابات التشريعية

·         طالع أحدث إحصائيات وفيات وإصابات "كورونا" حول العالم

·         بالصور تفاصيل الاجتماع الأول لقائمة حماس الانتخابية في الضفة الغربية

·         مطالبة بالإفراج العاجل عن المعتقلين الفلسطينيين في السعودية كافة

·         الاحتلال يستولى على منطقة "عين الحلوة" بالأغوار الشمالية

·         محمد نزّال يردّ على قيادي مفصول من فتح.. "هل يطمح لوراثة محمود عباس

القدس

·         حماس تعلن تضامنها مع الأردن

·         الاحتلال يعتقل شابًا من يعبد

·         غدًا بدء محاكمة نتنياهو

·         لقاء بينيت ولابيد ينتهي بدون نتائج ونتنياهو يجدد عروضه

·         حفل موسيقي لطلاب إسرائيليين ومغاربة

·          

صحيفة الأيام

·         الأردن: حملة اعتقالات تطول شخصيات بارزة على خلفية قضية "تستهدف أمن واستقرار...

·         »الأمير حمزة يؤكد: تم وضعي تحت الإقامة الجبرية

·         » الرئيس: نقف مع الأردن ونساند قراراته لحفظ أمنه واستقراره

·         »الحكومة: انتظام الدوام للمرحلة الابتدائية والتوجيهي ورياض الأطفال الأحد...

·         »"كورونا": 24 وفاة ورصد 1651 إصابة.. وزارة الصحة تعلن تطعيم 90 ألف مواطن

·         »واشنطن: يجب تمتع الشعبين بدرجة متساوية من الحرية والأمن والازدهار والديموقراطية

·         »لجنة الانتخابات تعلن استكمال قبول طلبات جميع القوائم التي تقدمت بطلبات...

·         »"الجهاد" ترجّح أن تمنح عناصرها حرية التصويت

 

 صحيفة الحياة الجديدة

·         الكنائس المسيحية تحتفل بـ "سبت النور"حسب التقويم الغربي

·         وسط إجراءات احتلالية مشددة... 35 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

·         الاحتلال يغلق الطرق المؤدية إلى "الأقصى" ويعيق حركة المصلين

·         الاحتلال يقتحم خيمة استقبال أسير في القدس ويعتقل شقيقه

 

وكالة صفا

  • 131مليون مصاب بالفيرو عالميا

·         كورونا.. حصيلة قياسية بتركيا ومزيد من القيود عربيا

·         بالصور مصدر لصفا: نقل عدد من موظفي "تفريغات 2005" للمشفى

·         نقابة المحامين تعلن عن فعاليات جديدة لمواجهة قرارات عباس

·         حماس: متضامنون مع الأردن وحريصون على أمنه واستقراره

·         محدث الاحتلال يعتقل مواطنين بمداهمات ليلية بالضفة

·         مواطنون يمنعون مستوطنين من تجريف أراضي ببيت لحم

·         عباس: ندعم الأردن والقرارات التي اتخذها الملك عبد الله

 

وكالة الرأي

·         بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة حماس تعرب عن تضامنها مع الأردن

·         الاحتلال يعتقل شابين من نابلس وجنين

·         بدء محاكمة نتنياهو غدًا الاثنين

·         ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

·         إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب القدس

·         هيئة المعابر تُصدر إعلانًا هامًا للمسافرين عبر معبر رفح

·         هيئة المعابر تعلن كشف "التنسيقات المصرية" ليوم الإثنين

·         لجنة الانتخابات تستكمل قبول طلبات القوائم المترشحة

·          

وكالة سما

·         يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

·         صحيفة تكشف عن مخطط في مخيمات لبنان لإسقاط حق العودة

·         نسبة الاصابة 44% ..الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

·         الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

·         غزة: لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد كسر الموجة الحالية.. وترجيحات بوجود نحو 5 أضعاف الإصابات المعلن عنها

·          

وكالة فلسطين اليوم

·         مواجهات ومداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

·         غضب فلسطيني من تصريحات "القدوة" العنصرية ضد غزة وحركات المقاومة الاسلامية

·         الانتخابات المركزية تنشر جميع القوائم ومرشحيها وتحدد أيام الاعتراض

·         كورونا عالمياً : الإصابات تتجاوز الـ130 مليون وامريكا تتربع الإصابات والوفيات

·        
عرب  48

·        

·         اعتقالات أمنية بالأردن: دعم أميركي عربي لإجراءات الملك عبد الله

·         لجنة الانتخابات: قبول طلبات جميع القوائم المترشحة للتشريعي

·         مستوطنون يعتدون على مزارعين فلسطينيين بحماية جيش الاحتلال

·         الضفة الغربيّة: تشديد إجراءات مواجهة كورونا

·         الصحة الفلسطينية: 24 وفاة بكورونا و1651 إصابة جديدة

·         مسؤولون في الليكود: بينيت سينضم لحكومة نتنياهو

·         الأزمة السياسية الإسرائيلية: قضايا إستراتيجية عالقة.. وتهديد إيراني متصاعد

·         واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

·         نتنياهو يلتقي بينيت في محاولة لضمه إلى معسكره

·         تقرير: الجبهة الداخلية الإسرائيلية نقطة ضعف مصيرية بالحرب

·          

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وكالة وفا

·         الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بعيد الف ...

·         "الإحصاء": انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي خلال ...

·         "كورونا" عالميا: أكثر من مليونين و859 ألف وفاة والإصابات تتخ ...

 

 

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