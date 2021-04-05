النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2794) الاثنين 5/4/2021

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· ريفلين يجري اليوم مشاورات التكليف والتنافس يشمل نتنياهو ولابيد وبينيت

· نتنياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة

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· نتنياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة

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· مطالبات لسحب جنسية الأسير أبو مخ ومنع احتفالات الإفراج عنه

· يوم حافل.. انطلاق مشاورات التوصية لتشكيل حكومة تزامنًا مع محاكمة نتنياهو

· مناورات جوية إسرائيلية تبدأ اليوم

· اعتقال مقدسيين وإصابة مجندة إسرائيلية قرب حزما

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خربة طانا.. صمودٌ يُقاوم محاولات الاقتلاع على رغم بدائية الحياة

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· حدث في مثل هذا اليوم

· 5 نيسان (أبريل)

· 2002م اشتباكات عنيفة وقوية بين المقاومة الشعبية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي نابلس وجنين.

· 1958م إضراب شامل في السجون الإسرائيلية للمعتقلين تضامناً مع سجناء عسقلان الذين أعلنوا الإضراب الشامل فيما سابق.

· 1956م المدفعية الإسرائيلية تقصف وسط مدينة غزة وشارع عمر المختار والحي التجاري، وقد أسفر ذلك عن استشهاد 60 شخصاً وجرح 93 آخرين.

· 1945م أعلن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بأن تبديل السياسة الأمريكية لن تجري إلا بمشورة العرب و أن الولايات المتحدة تتعهّد بعدم القيام بأيّ عملٍ عدائيّ نحو العرب في قضية فلسطين.