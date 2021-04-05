وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية أجواء صافية وارتفاع ملموس على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2794) الاثنين 5/4/2021 وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: الزيارات التفقدية للمراكز الشرطية توحد منظومة العدالة الجنائية وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يؤكد على تعزيز نهج التخصص القضائي وكالة الرأي الفلسطينية أشبيلية يسقط أتلتيكو بهدف أكونيا وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برايتون ويفوز 2 / 1 في الدوري الإنكليزي وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان وكالة الرأي الفلسطينية زيدان يتسلح بالقوة الضاربة أمام ليفربول وكالة الرأي الفلسطينية 5 أنواع من الحساسية وفيروس واحد يصيب أطفالكم في الربيع!
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2794) الاثنين 5/4/2021

05 نيسان / أبريل 2021 08:35

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2794) الاثنين 5/4/2021

أخبار فلسطينية

·        

·         قبول جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية

·         20 مستوطنا إسرائيليا يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة- (فيديو)

·         فصائل تدعم موقف «فتح» الرافض انتخابات من دون القدس

·        

·         الصحة : الحالة الوبائية في غزة حرجة جداً و"كورونا" تنتشر بشكل متسارع

·         الانتخابات الفلسطينية 2021: ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتان تنتظران الحل لإجراؤها

·         »"حماس": يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية

·         »

 

أخبار إسرائيلية  

·         بالتزامن مع محاكمة نتنياهو: ريفلين يجري مشاورات لتشكيل الحكومة

·         ساعر يرفض ضغوط الزعيم الروحي للحريديين الأشكناز بالانضمام لنتنياهو

·         استطلاع: نصف الجمهور في إسرائيل يؤيد دعم أحزاب عربية لحكومة

·         غانتس يصف أحداث الأردن "شأنا داخليا" ويطالب نتنياهو بتقديم مساعدات

·         مشاورات ريفلين مع الأحزاب ومعضلة خارطة التوصيات المتوقعة

·          ريفلين يجري اليوم مشاورات التكليف والتنافس يشمل نتنياهو ولابيد وبينيت

·         نتنياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة

 
اخبار دولية

·         تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا بين جاليتنا في قطر

·         مجلس الشيوخ الأميركي يحذّر من بيع بيانات مستخدمي منصات التواصل

·         

اخبار عربية

 

·         الرئيس: نقف مع الأردن الشقيق وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله لحفظ

·         تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا بين جاليتنا في قطر

 

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي  

·         31 انتهاكا للاحتلال ضد الصحافيين بالضفة وغزة خلال مارس

·         خطر كورونا يزداد بشكل مخيف في غزة… والجهات المختصة تلوّح بالإغلاق الشامل والضفة…

·         قيادات فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بدون القدس

·         قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم وتعتقل فلسطينيين بالضفة.. وتجبر مقدسيا على هدم منزله

·         فلسطين: لجنة الانتخابات تقبل جميع القوائم المترشحة والفصائل تستعد للدعاية الانتخابية 

·         في 3 أشهر.. الاحتلال يعتقل 230 طفلا فلسطينيا

·         قبول جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية

·         20 مستوطنا إسرائيليا يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة- (فيديو)

·         نتنياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة

·         

 الشرق الأوسط

·         فصائل تدعم موقف «فتح» الرافض انتخابات من دون القدس

·         إسرائيل تدرس خياراتها في مواجهة «الجنائية»

 الأخبار اللبنانية

·         خطّة «فتح» البديلة: استغلال الانتخابات لإضعاف البرغوثي

الاهرام المصرية

·        

·         لجنة الانتخابات الفلسطينية تكشف آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

·         

 الشروق المصرية

·        الرئيس الفلسطيني يؤكد على دعم ملك الأردن

·        تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 160 ألف طفل منذ العام 2000

  •  الغد الأردنية

·         فتح” تحاور البرغوثي لإعادته لصفوفها

·         بايدن يستغل الغالبية البرلمانية وإن ضئيلة ليسرع الخطى بمشاريع ضخمة

·         

الشرق القطرية

·         دولة المستوطنين.. هكذا يتوسع الاحتلال

·         فلسطين.. إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         شبان يحرقون البرج العسكري على مدخل مخيم شعفاط

·         "مستعدون للحوار".. حماس توجه رسالة جديدة إلى السعودية

·         مستوطنون يقطعون 100 غرسة زيتون جنوبي نابلس

·         الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

·         رام الله: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بـ "كورونا"

·         تقرير مسؤول صحي: مؤشرات الحالة الوبائية في غزة باتت "أكثر خطورة"

·         حوار مشتهى: ارتفاع إصابات كورونا ضاعف جهود المختبر المركزي.. ونحن في ذروة الوباء

·          

القدس

·         مطالبات لسحب جنسية الأسير أبو مخ ومنع احتفالات الإفراج عنه

·         يوم حافل.. انطلاق مشاورات التوصية لتشكيل حكومة تزامنًا مع محاكمة نتنياهو

·         مناورات جوية إسرائيلية تبدأ اليوم

·         اعتقال مقدسيين وإصابة مجندة إسرائيلية قرب حزما

·        
خربة طانا.. صمودٌ يُقاوم محاولات الاقتلاع على رغم بدائية الحياة

 

صحيفة الأيام

·         عمّان: الأمير حمزة والمعتقلون خطّطوا لزعزعة الأمن والاستقرار وتواصلوا...

·         » مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة ويسيطرون على نبع في الأغوار

·         »"كورونا": 25 وفاة و2806 إصابة.. والإصابات النشطة تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً

·         »غزة: توقعات بازدياد أعداد مصابي "كورونا" خلال الأيام القادمة

·         »الاحتلال يركّب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

·         »"حماس": يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية

·         »ريفلين يجري اليوم مشاورات التكليف والتنافس يشمل نتنياهو ولابيد وبينيت

 صحيفة الحياة الجديدة

·         الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس

·         الرويضي: الاحتلال انتقل من هدم منازل إلى هدم أحياء وتهجير السكان في القدس

·         الكنائس المسيحية تحتفل بـ "سبت النور"حسب التقويم الغربي

·         وسط إجراءات احتلالية مشددة... 35 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

وكالة صفا

·        
تقرير: الاحتلال اعتقل 160 ألف طفل منذ العام 2000

·         نقابة المحامين تدرس نقل احتجاجاتها لـ"التشريعي"

·         25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

·         اقتصاد غزة لصفا: إعفاء المواد الأساسية من الضرائب وخطة خاصة برمضان

·          

وكالة الرأي

·         الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء

·         "فتوح وأبو عمرو وأبو بكر" يصلون غزة عبر حاجز بيت حانون

·         الاحتلال يركب كاميرات جديدة بمنطقة باب العامود بالقدس

·         صرف رواتب الأسرى والمحررين في الضفة وغزة غداً

·         تحذيرات من محاولات إقناع لاجئي لبنان بالحصول على تعويضات

·         الاحتلال يستهدف 100 منشأة خلال مارس الماضي بالضفة

·        مستوطنون يقتلعون 100 غرسة زيتون جنوب نابلس

 

وكالة سما

·         الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

·         الصحة : الحالة الوبائية في غزة حرجة جداً و"كورونا" تنتشر بشكل متسارع

·         الانتخابات الفلسطينية 2021: ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتان تنتظران الحل لإجراؤها

·         قيادي بحماس: هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

·         صحيفة: الفلسطينيون مرتاحون لسياسة "الخطوة خطوة" الأميركية لاستعادة العلاقات

·         

 

وكالة فلسطين اليوم

·         وزارة الصحة : إصابات كورونا في غزة تُسجل اليوم "1561"

·         "ريفُ المخيمِ".. معرضٌ فنيٌ يجسد معاناة الفلسطينيين

·         تصيب الشباب وصغار السن صحة غزة: الطفرة الجديدة موجودة بغزة وهناك زيادة في الحالات الخطيرة

·         بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية جيش الاحتلال

·          


عرب  48

 

·         صلوات تلمودية جماعية في المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله

·         الصحة الفلسطينية: 25 وفاة و2806 إصابة جديدة بكورونا

·         مع استمرار الإغلاق الجزئي: وفاتان و1628 إصابة جديدة بكورونا بغزة

·         بالتزامن مع محاكمة نتنياهو: ريفلين يجري مشاورات لتشكيل الحكومة

·         ساعر يرفض ضغوط الزعيم الروحي للحريديين الأشكناز بالانضمام لنتنياهو

·         استطلاع: نصف الجمهور في إسرائيل يؤيد دعم أحزاب عربية لحكومة

·         غانتس يصف أحداث الأردن "شأنا داخليا" ويطالب نتنياهو بتقديم مساعدات

·         مشاورات ريفلين مع الأحزاب ومعضلة خارطة التوصيات المتوقعة

·         

 

وكالة وفا

·        في اتصال هاتفي مع ملك الأردن...الرئيس: نقف إلى جانب الأردن و ...

·         25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1589 حالة تعافٍ

·         رحيل آخر شعراء الثورة الفلسطينية "الأربعة الكبار" المفكر عز ...

·        

·          

·        

·         حدث في مثل هذا اليوم

·         5 نيسان (أبريل)

·         2002م اشتباكات عنيفة وقوية بين المقاومة الشعبية الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينتي نابلس وجنين.

·         1958م إضراب شامل في السجون الإسرائيلية للمعتقلين تضامناً مع سجناء عسقلان الذين أعلنوا الإضراب الشامل فيما سابق.

·         1956م المدفعية الإسرائيلية تقصف وسط مدينة غزة وشارع عمر المختار والحي التجاري، وقد أسفر ذلك عن استشهاد 60 شخصاً وجرح 93 آخرين.

·         1945م أعلن الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت بأن تبديل السياسة الأمريكية لن تجري إلا بمشورة العرب و أن الولايات المتحدة تتعهّد بعدم القيام بأيّ عملٍ عدائيّ نحو العرب في قضية فلسطين.

·          

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم مؤتمرها الدولي الثاني بمشاركة 25 دولة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟