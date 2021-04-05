النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2794) الاثنين 5/4/2021
أخبار فلسطينية
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· قبول جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية
· 20 مستوطنا إسرائيليا يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة- (فيديو)
· فصائل تدعم موقف «فتح» الرافض انتخابات من دون القدس
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· الصحة : الحالة الوبائية في غزة حرجة جداً و"كورونا" تنتشر بشكل متسارع
· الانتخابات الفلسطينية 2021: ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتان تنتظران الحل لإجراؤها
· »"حماس": يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية
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أخبار إسرائيلية
· بالتزامن مع محاكمة نتنياهو: ريفلين يجري مشاورات لتشكيل الحكومة
· ساعر يرفض ضغوط الزعيم الروحي للحريديين الأشكناز بالانضمام لنتنياهو
· استطلاع: نصف الجمهور في إسرائيل يؤيد دعم أحزاب عربية لحكومة
· غانتس يصف أحداث الأردن "شأنا داخليا" ويطالب نتنياهو بتقديم مساعدات
· مشاورات ريفلين مع الأحزاب ومعضلة خارطة التوصيات المتوقعة
· ريفلين يجري اليوم مشاورات التكليف والتنافس يشمل نتنياهو ولابيد وبينيت
· نتنياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة
اخبار دولية
· تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا بين جاليتنا في قطر
· مجلس الشيوخ الأميركي يحذّر من بيع بيانات مستخدمي منصات التواصل
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اخبار عربية
· الرئيس: نقف مع الأردن الشقيق وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله لحفظ
· تسجيل 3 وفيات بفيروس كورونا بين جاليتنا في قطر
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الصحف العربية
القدس العربي
· 31 انتهاكا للاحتلال ضد الصحافيين بالضفة وغزة خلال مارس
· خطر كورونا يزداد بشكل مخيف في غزة… والجهات المختصة تلوّح بالإغلاق الشامل والضفة…
· قيادات فلسطينية ترفض إجراء الانتخابات بدون القدس
· قوات الاحتلال تنفذ حملات دهم وتعتقل فلسطينيين بالضفة.. وتجبر مقدسيا على هدم منزله
· فلسطين: لجنة الانتخابات تقبل جميع القوائم المترشحة والفصائل تستعد للدعاية الانتخابية
· في 3 أشهر.. الاحتلال يعتقل 230 طفلا فلسطينيا
· قبول جميع القوائم المترشحة للانتخابات التشريعية الفلسطينية
· 20 مستوطنا إسرائيليا يهاجمون مسنا فلسطينيا بالحجارة- (فيديو)
· نتنياهو أمام المحكمة مجددا بالتزامن مع محادثات تشكيل الحكومة المقبلة
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الشرق الأوسط
· فصائل تدعم موقف «فتح» الرافض انتخابات من دون القدس
· إسرائيل تدرس خياراتها في مواجهة «الجنائية»
الأخبار اللبنانية
· خطّة «فتح» البديلة: استغلال الانتخابات لإضعاف البرغوثي
الاهرام المصرية
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· لجنة الانتخابات الفلسطينية تكشف آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية
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الشروق المصرية
· الرئيس الفلسطيني يؤكد على دعم ملك الأردن
· تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 160 ألف طفل منذ العام 2000
- الغد الأردنية
· “فتح” تحاور البرغوثي لإعادته لصفوفها
· بايدن يستغل الغالبية البرلمانية وإن ضئيلة ليسرع الخطى بمشاريع ضخمة
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الشرق القطرية
· دولة المستوطنين.. هكذا يتوسع الاحتلال
· فلسطين.. إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· شبان يحرقون البرج العسكري على مدخل مخيم شعفاط
· "مستعدون للحوار".. حماس توجه رسالة جديدة إلى السعودية
· مستوطنون يقطعون 100 غرسة زيتون جنوبي نابلس
· الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود
· رام الله: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بـ "كورونا"
· تقرير مسؤول صحي: مؤشرات الحالة الوبائية في غزة باتت "أكثر خطورة"
· حوار مشتهى: ارتفاع إصابات كورونا ضاعف جهود المختبر المركزي.. ونحن في ذروة الوباء
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القدس
· مطالبات لسحب جنسية الأسير أبو مخ ومنع احتفالات الإفراج عنه
· يوم حافل.. انطلاق مشاورات التوصية لتشكيل حكومة تزامنًا مع محاكمة نتنياهو
· مناورات جوية إسرائيلية تبدأ اليوم
· اعتقال مقدسيين وإصابة مجندة إسرائيلية قرب حزما
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خربة طانا.. صمودٌ يُقاوم محاولات الاقتلاع على رغم بدائية الحياة
صحيفة الأيام
· عمّان: الأمير حمزة والمعتقلون خطّطوا لزعزعة الأمن والاستقرار وتواصلوا...
· » مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة ويسيطرون على نبع في الأغوار
· »"كورونا": 25 وفاة و2806 إصابة.. والإصابات النشطة تسجّل ارتفاعاً ملحوظاً
· »غزة: توقعات بازدياد أعداد مصابي "كورونا" خلال الأيام القادمة
· »الاحتلال يركّب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود
· »"حماس": يوجد توافق على حكومة وحدة وطنية
· »ريفلين يجري اليوم مشاورات التكليف والتنافس يشمل نتنياهو ولابيد وبينيت
صحيفة الحياة الجديدة
· الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس
· الرويضي: الاحتلال انتقل من هدم منازل إلى هدم أحياء وتهجير السكان في القدس
· الكنائس المسيحية تحتفل بـ "سبت النور"حسب التقويم الغربي
· وسط إجراءات احتلالية مشددة... 35 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى
وكالة صفا
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تقرير: الاحتلال اعتقل 160 ألف طفل منذ العام 2000
· نقابة المحامين تدرس نقل احتجاجاتها لـ"التشريعي"
· 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة
· اقتصاد غزة لصفا: إعفاء المواد الأساسية من الضرائب وخطة خاصة برمضان
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وكالة الرأي
· الداخلية تنشر كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم الثلاثاء
· "فتوح وأبو عمرو وأبو بكر" يصلون غزة عبر حاجز بيت حانون
· الاحتلال يركب كاميرات جديدة بمنطقة باب العامود بالقدس
· صرف رواتب الأسرى والمحررين في الضفة وغزة غداً
· تحذيرات من محاولات إقناع لاجئي لبنان بالحصول على تعويضات
· الاحتلال يستهدف 100 منشأة خلال مارس الماضي بالضفة
· مستوطنون يقتلعون 100 غرسة زيتون جنوب نابلس
وكالة سما
· الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
· الصحة : الحالة الوبائية في غزة حرجة جداً و"كورونا" تنتشر بشكل متسارع
· الانتخابات الفلسطينية 2021: ملفا القدس والرقابة الدولية عقبتان تنتظران الحل لإجراؤها
· قيادي بحماس: هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات
· صحيفة: الفلسطينيون مرتاحون لسياسة "الخطوة خطوة" الأميركية لاستعادة العلاقات
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وكالة فلسطين اليوم
· وزارة الصحة : إصابات كورونا في غزة تُسجل اليوم "1561"
· "ريفُ المخيمِ".. معرضٌ فنيٌ يجسد معاناة الفلسطينيين
· تصيب الشباب وصغار السن صحة غزة: الطفرة الجديدة موجودة بغزة وهناك زيادة في الحالات الخطيرة
· بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية جيش الاحتلال
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عرب 48
· صلوات تلمودية جماعية في المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله
· الصحة الفلسطينية: 25 وفاة و2806 إصابة جديدة بكورونا
· مع استمرار الإغلاق الجزئي: وفاتان و1628 إصابة جديدة بكورونا بغزة
· بالتزامن مع محاكمة نتنياهو: ريفلين يجري مشاورات لتشكيل الحكومة
· ساعر يرفض ضغوط الزعيم الروحي للحريديين الأشكناز بالانضمام لنتنياهو
· استطلاع: نصف الجمهور في إسرائيل يؤيد دعم أحزاب عربية لحكومة
· غانتس يصف أحداث الأردن "شأنا داخليا" ويطالب نتنياهو بتقديم مساعدات
· مشاورات ريفلين مع الأحزاب ومعضلة خارطة التوصيات المتوقعة
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وكالة وفا