النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2797)الخميس 8/4/2021

11:06وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تنفذ 89 مهمة خلال الرُبع الأول من 2021

10:108 وفيات و1932 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

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