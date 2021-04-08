النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2797)الخميس 8/4/2021
أخبار فلسطينية
· الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتزام الرئيس الأمريكي بحل الدولتين واستئنافه الدعم المالي للفلسطينيين
· غزة تفرض إجراءات أكثر تشديدا للوقاية من كورونا… وأعداد المصابين تسجل قفزة كبيرة
· 8 وفيات و1932 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
· إغلاق باب الاعتراض على القوائم والمرشحين للتشريعي اليوم
· أبو ردينة: القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة مدان وهو تحد للشرعية
· لأول مرة في عهد بايدن: دفع مخططات بناء 540 وحدة استيطانية جنوبي القدس
· لجنة الانتخابات تواصل استقبال طلبات الاعتراض على القوائم والمرشحين
· الصحة بغزة: دخلنا الموجة الثانية من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية
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أخبار إسرائيلية
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· نتنياهو للولايات المتحدة: "اتفاق مع إيران لن يلزمنا"
· المواجهة البحرية بين إيران وإسرائيل... رسائل سياسيّة لواشنطن
· تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ محاولته برصد منشقين
· »الكنيست يدرس مصادرة الحقوق البرلمانية لنواب من "المشتركة"
اخبار دولية
· الولايات المتحدة تستأنف مساعداتها للفلسطينيين
· استهداف متبادل للسفن في البحر بين إيران وإسرائيل
· الأمم المتحدة تعلق لـ”القدس العربي” على حادثة إعدام الفلسطيني أسامة منصور عند أحد…
· الأورومتوسطي" يحذر من إعاقة الانتخابات بالقدس
· الولايات المتحدة شجّعت إسرائيل على تزويد الأردن بالمياه
· الأونروا ترحب بقرار الولايات المتحدة عودة المساعدات المالية
· مفوض عام الأونروا يدعو إلى دعم الوكالة لتواصل مساعدة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني
اخبار عربية
· السودان يُنهي أربعة عقود من المقاطعة: إسرائيل ليست عدوّاً!
· الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط عددا من الصواريخ
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الصحف العربية
القدس العربي
· المالكي يدعو المكسيك للاعتراف بدولة فلسطين
· «الربيع العربي» في عيون إسرائيلية: بدايات مقلقة وانحراف أدى إلى التطبيع
· غزة تفرض إجراءات أكثر تشديدا للوقاية من كورونا… وأعداد المصابين تسجل قفزة كبيرة
· الأمم المتحدة تعلق لـ”القدس العربي” على حادثة إعدام الفلسطيني أسامة منصور عند أحد…
· سلطات الاحتلال تقرر اتهام حنين زعبي بالتزوير والاحتيال وهي ترد: هذا استمرار للملاحقة…
· استشهاد مواطنة فلسطينية مسنة دهسا تحت عجلات عربة أحد المستوطنين وقوات الاحتلال تشن…
· اشتية يؤكد التصميم على إجراء الانتخابات الفلسطينية.. وفرق قانونية مختصة تدرس ملفات الطعون
· الرئاسة الفلسطينية: عباس أنهى فحوصاته في ألمانيا وهو بصحة جيدة وسيعود غدا
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الشرق الأوسط
· عباس يُنهي فحوصات في ألمانيا ويعود اليوم إلى الضفة
· أشتية: لم تصل إلينا مساعدة أميركية أو عربية العام الماضي
الأخبار اللبنانية
· عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
· السودان يُنهي أربعة عقود من المقاطعة: إسرائيل ليست عدوّاً!
· غسّان عليان «منسّقاً» جديداً للاحتلال: «القائد» الذي علّمت غزة على وجهه
· واشنطن تستأنف المساعدات للفلسطينيين
· استهداف «سافيز» خدمة إسرائيلية للسعودية!
الاهرام المصرية
· الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتزام الرئيس الأمريكي بحل الدولتين واستئنافه الدعم المالي للفلسطينيين
الشروق المصرية
· الرئاسة الفلسطينية ترحب بالتزام بايدن بحل الدولتين واستئنافه الدعم المال
الغد الأردنية
· الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط عددا من الصواريخ
الولايات المتحدة تستأنف مساعداتها للفلسطينيين
· توجه فلسطيني لطرح ملف إجراء الانتخابات بالقدس في مجلس الأمن
· استهداف متبادل للسفن في البحر بين إيران وإسرائيل
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الشرق القطرية
· شاهد على نكبة 48 لـ الشرق: هذه الحادثة لا تفارق ذاكرتي
· بعد 35 عامًا.. إطلاق سراح أسير فلسطيني من سجون الاحتلال الإسرائيلي
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· رغم سريان الإغلاق.. لجنة الانتخابات تواصل استقبال طلبات الاعتراض
· مستعربون يختطفون أسيراً محرراً من الضفة الغربية
· "الأونروا" ترحب بقرار الولايات المتحدة استئناف المساعدات لها
بايدن يستأنف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ومصر ترحت
· آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في سلفيت
· مع بدء سريان الإغلاق.. إجراءات مشددة تعلن عنها شرطة غزة لمواجهة كورونا
· "الأورومتوسطي" يحذر من إعاقة الانتخابات بالقدس
القدس
· مفوض عام الأونروا يدعو إلى دعم الوكالة لتواصل مساعدة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني
· لجنة الانتخابات تواصل استقبال طلبات الاعتراض على القوائم والمرشحين
· 3 مقترحات من الأوقاف لصلاة التروايح في رمضان
· "مستعربون" يعتقلون شابين من بيت لحم
صحيفة الأيام
· الرئاسة ترحّب بتصريحات بايدن والتزامه بحل الدولتين واستئناف المساعدات
· »العاهل الأردني: الفتنة وُئِدت والبلد آمن ومستقر.. الأمير حمزة مع عائلته...
· »الكنيست يدرس مصادرة الحقوق البرلمانية لنواب من "المشتركة"
· »وفاة مواطنة دهسها مستوطن قرب السموع وإصابة العشرات خلال مواجهات في بيت...
· »اشتية: الجائحة قد تستمر لفترة طويلة لم تصلنا أي مساعدة عربية العام الماضي
· »"كورونا": 18 وفاة و2672 إصابة جديدة منها 1916 في قطاع غزة
· »غزة: قد نذهب للإغلاق الشامل والوضع الوبائي خطير للغاية
صحيفة الحياة الجديدة
· انطلاق فعاليات مهرجان التسوق "يلا على البلد" في القدس
· أبو ردينة: القرار الإسرائيلي ببناء وحدات استيطانية جديدة مدان وهو تحد للشرعية
· لأول مرة في عهد بايدن: دفع مخططات بناء 540 وحدة استيطانية جنوبي القدس
· 53 مستوطنا يقتحمون باحات "الأقصى"
وكالة صفا
· لجنة الانتخابات تلقت 4 طعون..إغلاق باب الاعتراض على أسماء القوائم والمرشحين للتشريعي اليوم
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بالصورمستوطنون يستولون على 15 شقة وأرض في سلوان
· واشنطن تقرر استئناف مساعدات للفلسطينيين بقيمة 150 مليون
وكالة الرأي
· 8 وفيات و1932 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة
· إغلاق باب الاعتراض على القوائم والمرشحين للتشريعي اليوم
· مستوطنون يستولون على 3 عمارات وأرض بسلوان
· الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من الضفة
· 73 عامًا على مجزرة دير باسين
· مستعربون يختطفون أسيراً محرراً في بيت لحم
· الأونروا ترحب بقرار الولايات المتحدة عودة المساعدات المالية
· آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في سلفيت
· صحة رام الله تعلن عدد المواطنين اللذين تلقوا لقاحات كورونا
وكالة سما
· تسريب 3 بنايات سكنية وقطعة أرض في سلوان جنوب الأقصى
· لازاريني يدعو إلى دعم الأونروا لتواصل مساعدة نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني
· نسبة الاصابة 34٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
· الرئاسة والحكومة ترحبان باستئناف المساعدات للشعب الفلسطيني
· توقعات بزيادة عدد الاصابات..
· الصحة بغزة: دخلنا الموجة الثانية من فيروس كورونا خلال الساعات الماضية
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وكالة فلسطين اليوم
..اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 238 حالة
غزة: قرار إيقاف مدارس الوكالة يقصم ظهر "معلمي عقود المياومة"
تستمر في استلام العروض حتى الرابعة عصراً
· لجنة الانتخابات تستلم 4 اعتراضات على القوائم والأسماء وترد عليها
مستوطنون يستولون على أربعة عقارات لمواطنين في سلوان
إصابة أربعة جنود سوريين في هجوم "إسرائيلي" على محيط دمشق
الداخلية تُقرر إغلاق المؤسسات الحكومية ووقف المركبات من مساء يوم غدٍ حتى الأحد
التعليم بغزة يُقرر إغلاق المدارس والعودة للتعليم عن بعد
عرب 48
· الأسير البطران يُعلّق إضرابه عن الطعام
· واشنطن تستأنف مساعدتها الماليّة لفلسطين ومعارضة إسرائيليّة فوريّة
· الخارجيّة الفلسطينية تدرس التوجّه لمجلس الأمن بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات
· الولايات المتحدة شجّعت إسرائيل على تزويد الأردن بالمياه
· نتنياهو للولايات المتحدة: "اتفاق مع إيران لن يلزمنا"
· المواجهة البحرية بين إيران وإسرائيل... رسائل سياسيّة لواشنطن
· تشكيل الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يبدأ محاولته برصد منشقين
· فرض ارتداء الكمامات في الحيّز العام.. إلى متى
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وكالة وفا