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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2798) الجمعة 9/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

الفلسطينيون يرحبون باستئناف المساعدات الأميركية

السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة

اجتماع فلسطيني أمريكي بعد يوم من استئناف واشنطن مساعداتها للفلسطينيين

"الخارجية الفلسطينية" تدين التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية

مكتب رئيس الوزراء يختتم فعاليات مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين

الرئيس يعود إلى أرض الوطن

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يرى «انفراجة» لتشكيل الحكومة... وحلفاؤه متشائمون

يديعوت أحرونوت: إسرائيل لن تتعاون مع الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

إسرائيل تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

إسرائيل تقرر عدم التعاون مع الجنائية الدولية وإبلاغها بقرارها حول

نتنياهو وسموتريتش يتفقان على بذل جهود لجلب شركاء اليمين

اخبار دولية

الرئيس الأميركي يؤكد أن حل الدولتين هو «الوحيد» للسلام

مفوض عام الأونروا: اعتزام الولايات المتحدة استئناف تمويل الوكالة اختراق مهم

أخبار عربية

مصر: السجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد «الإخوان»

دمشق تطالب مجلس الأمن مجددا بإجراءات حازمة وفورية لمنع الاعتداءات الإسرائيلية

الأردن ترحب بقرار الإدارة الأمريكية استئناف الدعم للأونروا

أبو الغيط يُرحب بتجديد الالتزام الأمريكي بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

أحمد ريناوي: ريادة في الطب وتجسيد لسيرة العنقاء الفلسطينيةوديع عواودة

بعد رحلة علاج بألمانيا.. الرئيس الفلسطيني يعود إلى رام الله

لأول مرة: جماعات يهودية في دول خليجية تحيي ذكرى المحرقة النازية

مجلس الإفتاء يحذر من الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم «الإعدام الميداني» ويدعو لإعمار الأقصى

سلطات الاحتلال تفرج عن أصغر أسير فلسطيني “معتقل إداريا”

هجوم استيطاني خطير على القدس: المستوطنون يستولون على 3 عمارات والسلطة تحذر من…

خطر “كورونا” يواصل مداهمة المناطق الفلسطينية بقوة والصحة تطعم المدرسين تمهيدا لاستئناف التدريس

مصر تعيد تنشيط ملف الوساطة لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل

الشرق الأوسط

إصابات الفيروس تواصل الارتفاع في غزة

إسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة الدولية

اقتحام 10 آلاف مستوطن قرية كفل حارس

تحديات تواجه إدارة بايدن بعد استئناف المساعدات للفلسطينيين

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

"الخارجية الفلسطينية" تدين التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية

الشروق المصرية

حرمان أكاديمي إسرائيلي من جائزة لدعوته الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل جامعة في الضفة الغربية

آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس شمال سلفيت

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يقتحم سلوان ويلاحق شباناً هاجموا بؤرة استيطانية

الإفراج عن الأسير نوفل عبد الغني بعد اعتقال دام 20 عاماً

تراجع الإصابات في القدس.. وفاتان و40 إصابة بكورونا خلال ثلاثة أيام

أهالي سلوان يفيقون على نهب المستوطنين 3 بنايات وقطعة أرض تم

"أبحاث الأراضي" یحیي یوم الأرض بتأھیل الحدیقة الشمالیة لمقام

لجنة الانتخابات تعلن انتهاء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين

الحياة الجديدة

عائلات سلوان تؤكد ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للاحتلال

القدس: الاحتلال يعرقل وقفة تضامنية مع المهددة منازلهم بالإخلاء في حي الشيخ

الاحتلال يقتحم ناديا في العاصمة المحتلة ويمنع إقامة نشاطات رياضية فيه

انطلاق فعاليات مهرجان التسوق "يلا على البلد" في القدس

الأيام

المستوطنون يستولون على ثلاث عمارات سكنية وقطعة أرض في سلوان ضمن صفقة...

عائلات سلوان تؤكد ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للاحتلال

غزة: دخول أموال المنحة القطرية والبدء بصرفها الأحد

إسرائيل لا تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية ولن تتعاون معها في تحقيقات...

الوكالة الأميركية للتنمية" تعلن استئناف عملها مجدداً في القدس والضفة...

هآرتس": "كيرن كييمت" بصدد المصادقة على شراء أراض في محافظتي نابلس وجنين

آلاف المستوطنين يقتحمون مقامات إسلامية في كفل حارس ويعيثون فساداً

كورونا": 28 وفاة و2884 إصابة بينها 1932 رصدت في قطاع غزة

وكالة صفا

سما نيوز

تفاصيل أول اجتماع فلسطيني أمريكي غداة استئناف الأخيرة دعمها للفلسطينيين

ضابط إسرائيلي يكشف طبيعة التغييرات الأردنية بـ"أوقاف القدس"

التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية

الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن

عرب 48

هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير ربايعة وينقله للعزل

أصغر معتقل إداري فلسطيني يعانق الحرية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

9 نيسان (أبريل)

2003م اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية في مدينة خان يونس، حيث قصفت طائرات الأباتشي الإسرائيلية سيارته بصاروخين، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين كانوا بالقرب من المكان.

2002م الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينتي طولكرم وقلقيلية، ويفرض طوقاً أمنيا على الضفة الغربية خوفا من عمليات استشهادية داخل الخط الأخضر.

1995م عملية في مستوطنة كفار داروم، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطناً واستشهاد منفذ العملية خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي.

قطاع غزة. 1994م الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويجرح ستة آخرين في الضفة الغربية

1985م عملية فدائية للبنانية سناء محيدلي، حيث قامت بقيادة سيارة مفخخة بـ200 كيلو غرام من المتفجرات على أماكن تجمع الإسرائيليين وانفجرت بها وسطهم في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.

1962م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (171)، الخاص بإدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبرية في 16، 17/3/1962م.