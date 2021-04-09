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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2798) الجمعة 9/4/2021
أخبار فلسطينية
الفلسطينيون يرحبون باستئناف المساعدات الأميركية
"حماس": لم نقدم أي طعن ضد أي قائمة لتوفير التنافس الحر
"الأوقاف" بغزة تكشف عن خطتها لأداء الجماعات في شهر رمضان
السفير العمادي يعلن موعد والية صرف المنحة القطرية 100$ للاسر الفقيرة بغزة
اجتماع فلسطيني أمريكي بعد يوم من استئناف واشنطن مساعداتها للفلسطينيين
"الخارجية الفلسطينية" تدين التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية
رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تمنع مظاهر الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس
مكتب رئيس الوزراء يختتم فعاليات مؤتمر "كوفيد-19: حالة فلسطين
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يرى «انفراجة» لتشكيل الحكومة... وحلفاؤه متشائمون
يديعوت أحرونوت: إسرائيل لن تتعاون مع الجنائية الدولية بشأن ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
إسرائيل تسجل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
خلافات بين نتنياهو وغانتس على تعيين رئيس الشاباك وقائد الجيش
اوستن يزور إسرائيل في ظل خلاف حول الاتفاق النووي
إسرائيل تقرر عدم التعاون مع الجنائية الدولية وإبلاغها بقرارها حول
نتنياهو وسموتريتش يتفقان على بذل جهود لجلب شركاء اليمين
اخبار دولية
الرئيس الأميركي يؤكد أن حل الدولتين هو «الوحيد» للسلام
مفوض عام الأونروا: اعتزام الولايات المتحدة استئناف تمويل الوكالة اختراق مهم
وفيات كورونا ترتفع لـ2 مليون و888 ألفا عالميا
أخبار عربية
مصر: السجن المؤبد للقائم بأعمال مرشد «الإخوان»
دمشق تطالب مجلس الأمن مجددا بإجراءات حازمة وفورية لمنع الاعتداءات الإسرائيلية
الأردن ترحب بقرار الإدارة الأمريكية استئناف الدعم للأونروا
أبو الغيط يُرحب بتجديد الالتزام الأمريكي بحل الدولتين كأساس لحل النزاع بين فلسطين وإسرائيل
الجامعة العربية: الإدارة الأميركية الحالية تُصحح خطأ التضييق على الفلسطينيين
"التعاون الإسلامي" ترحب باستئناف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أحمد ريناوي: ريادة في الطب وتجسيد لسيرة العنقاء الفلسطينيةوديع عواودة
بعد رحلة علاج بألمانيا.. الرئيس الفلسطيني يعود إلى رام الله
لأول مرة: جماعات يهودية في دول خليجية تحيي ذكرى المحرقة النازية
مجلس الإفتاء يحذر من الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم «الإعدام الميداني» ويدعو لإعمار الأقصى
سلطات الاحتلال تفرج عن أصغر أسير فلسطيني “معتقل إداريا”
هجوم استيطاني خطير على القدس: المستوطنون يستولون على 3 عمارات والسلطة تحذر من…
خطر “كورونا” يواصل مداهمة المناطق الفلسطينية بقوة والصحة تطعم المدرسين تمهيدا لاستئناف التدريس
مصر تعيد تنشيط ملف الوساطة لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل
الشرق الأوسط
إصابات الفيروس تواصل الارتفاع في غزة
إسرائيل ترفض التعاون مع المحكمة الدولية
اقتحام 10 آلاف مستوطن قرية كفل حارس
تحديات تواجه إدارة بايدن بعد استئناف المساعدات للفلسطينيين
الخليج الإماراتية
لاجئون فلسطينيون يرحبون بقرار أمريكا استئناف تقديم المساعدات
الاهرام المصرية
"الخارجية الفلسطينية" تدين التوغل الاستيطاني في الضفة الغربية
الشروق المصرية
حرمان أكاديمي إسرائيلي من جائزة لدعوته الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل جامعة في الضفة الغربية
آلاف المستوطنين يقتحمون المقامات الإسلامية في كفل حارس شمال سلفيت
الغد الأردنية
متجر تركي شهير يصل غزة “المحاصرة”
الجامعة العربية: الإدارة الأميركية الحالية تُصحح خطأ التضييق على الفلسطينيين
الشرق القطرية
شاهد على نكبة 48 لـ الشرق: هذه الحادثة لا تفارق ذاكرتي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
حملة اعتقالات ومداهمات بمنازل المواطنين في الضفة
لجنة الانتخابات تكشف تفاصيل 230 اعتراضًا على مرشحين وقوائم
الاحتلال يفرج عن أسير من بلدة دورا بعد 17 عاما في الأسر
ماذا قال المحرر "أبو السباع" بعد 19 عاماً في الاعتقال؟
"أمان" يوجه رسالة لإعلام السلطة!
الاحتلال يعتقل فتيين من القدس
أربعة أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال
القدس المحلية
الاحتلال يقتحم سلوان ويلاحق شباناً هاجموا بؤرة استيطانية
الإفراج عن الأسير نوفل عبد الغني بعد اعتقال دام 20 عاماً
تراجع الإصابات في القدس.. وفاتان و40 إصابة بكورونا خلال ثلاثة أيام
أهالي سلوان يفيقون على نهب المستوطنين 3 بنايات وقطعة أرض تم
"أبحاث الأراضي" یحیي یوم الأرض بتأھیل الحدیقة الشمالیة لمقام
لجنة الانتخابات تعلن انتهاء فترة الاعتراض على القوائم والمرشحين
الحياة الجديدة
عائلات سلوان تؤكد ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للاحتلال
القدس: الاحتلال يعرقل وقفة تضامنية مع المهددة منازلهم بالإخلاء في حي الشيخ
الاحتلال يقتحم ناديا في العاصمة المحتلة ويمنع إقامة نشاطات رياضية فيه
انطلاق فعاليات مهرجان التسوق "يلا على البلد" في القدس
الأيام
المستوطنون يستولون على ثلاث عمارات سكنية وقطعة أرض في سلوان ضمن صفقة...
عائلات سلوان تؤكد ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للاحتلال
غزة: دخول أموال المنحة القطرية والبدء بصرفها الأحد
إسرائيل لا تعترف بصلاحية المحكمة الجنائية ولن تتعاون معها في تحقيقات...
الوكالة الأميركية للتنمية" تعلن استئناف عملها مجدداً في القدس والضفة...
هآرتس": "كيرن كييمت" بصدد المصادقة على شراء أراض في محافظتي نابلس وجنين
آلاف المستوطنين يقتحمون مقامات إسلامية في كفل حارس ويعيثون فساداً
كورونا": 28 وفاة و2884 إصابة بينها 1932 رصدت في قطاع غزة
وكالة صفا
"العفو الدولية" تدين "التمييز" الإسرائيلي في توفير لقاح كورونا
خطيب الأقصى: تسريب أي عقار للاحتلال جريمة وخيانة للدين والوطن
الاحتلال يستجوب مرشحا للتشريعي على حاجز قرب رام الله
الأورومتوسطي: رفض "إسرائيل" التعاون مع "الجنائية" اعتراف بارتكابها جرائم حرب
"الانتخابات": 230 طعنًا بقوائم ومرشحين بنهاية فترة الاعتراض
وكالة الرأي الفلسطينية
وزارة التنمية تعلن عن الفئات المستفيدة من المنحة القطرية
سلطة الأرضي تصدر توضيحًا بخصوص أرض "الويرهاوس" برفح
وزارة التنمية: صرف المنحة القطرية الأحد المقبل
الاحتلال يصادق على بناء 540 وحدة استيطانية بالقدس
الأوقاف: عدة مساجد في محافظة خانيونس مهددة بالإغلاق
"النقد" تُدخل سيولة نقدية من فئة "20 و50" شيقل لغزة
فلسطين اليوم
د. أبو طه: البيئة الاستراتيجية لا تسمح بانتخابات حرة ونزيهة
الاعلام العبري ينشر حصيلة الإصابات النشطة بفيروس كورونا
وفاة ضابط إسعاف في غزة بفيروس كورونا
زراعة غزة: أنهينا استعداداتنا لتوفير المنتجات في رمضان
أوقاف غزة: المساجد لن تستقبل إلّا 30% من إجمالي عدد المصلين خلال رمضان
الشيخ عدنان: الاسير الشيخ عزام الشويكي هو أخ مجاهد عرف بالأسر والإبعاد وساحات الواجب
الاحتلال يعرقل وقفة تضامنية مع اصحاب المنازل المهددة بالإخلاء في الشيخ جراح بالقدس
سما نيوز
تفاصيل أول اجتماع فلسطيني أمريكي غداة استئناف الأخيرة دعمها للفلسطينيين
ضابط إسرائيلي يكشف طبيعة التغييرات الأردنية بـ"أوقاف القدس"
التنمية بغزة توضح معايير الاستفادة من المنحة القطرية
الرئيس عباس يعود إلى أرض الوطن
عائلات سلوان تؤكد ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للاحتلال
أبو هولي يلتقي بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاسكان واللاجئين والهجرة ريتشارد اولبرايت
عرب 48
هيئة الأسرى: الاحتلال يتعمد إهمال الحالة الصحية للأسير ربايعة وينقله للعزل
أصغر معتقل إداري فلسطيني يعانق الحرية
وكالة وفا
غزة: افتتاح المرحلة الثالثة من محطة "تحلية" ا ...
إدارة سجن النقب تتعمد إهمال الحالة الصحية للأ ...
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- 9 نيسان (أبريل)
- 2003م اغتيال نضال سلامة القائد في الجبهة الشعبية في مدينة خان يونس، حيث قصفت طائرات الأباتشي الإسرائيلية سيارته بصاروخين، مما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين كانوا بالقرب من المكان.
- 2002م الاحتلال الإسرائيلي يغلق مدينتي طولكرم وقلقيلية، ويفرض طوقاً أمنيا على الضفة الغربية خوفا من عمليات استشهادية داخل الخط الأخضر.
- 1995م عملية في مستوطنة كفار داروم، أدت إلى مقتل 8 جنود إسرائيليين وإصابة أكثر من 30 مستوطناً واستشهاد منفذ العملية خالد محمود الخطيب من حركة الجهاد الإسلامي.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيين ويجرح ستة آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 1985م عملية فدائية للبنانية سناء محيدلي، حيث قامت بقيادة سيارة مفخخة بـ200 كيلو غرام من المتفجرات على أماكن تجمع الإسرائيليين وانفجرت بها وسطهم في بلدة عنقوبة قضاء الزهراني مما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى.
- 1962م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (171)، الخاص بإدانة إسرائيل لهجومها على منطقة طبرية في 16، 17/3/1962م.
- 1948م عصابتا شتيرن والأرغون الصهيونيتان تنفذان مذبحة مروعة في قرية دير ياسين العربية القريبة من القدس في فلسطين، تسفر عن ذبح 254 مدنياً فلسطينياً على الأقل من النساء والشيوخ والأطفال وتدمير أكثر من 15 بيتاً بالمتفجرات وتنفيذ عمليات نهب واسعة. والقيادة السياسية الصهيونية "تكرم" مرتكبي المذبحة!.