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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(12799) السبت 10/4/2021
أخبار فلسطينية
حماس تندد برفض إسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر مارس
مفتي القدس يُعلن موعد تحري هلال رمضان
الأحمد يتحدث عن استئناف المساعدات الأمريكية والانتخابات في القدس وعملية السلام
الكيلة: اللجنة الوبائية تبحث إجراءات الوقاية في رمضان وملف التطعيمات والعودة للمدارس
40 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في رحاب الأقصى
غزة: 10 وفيات و1064 إصابة جديدة بكورونا
فتوح: بيع العقارات للاحتلال خيانة وطنية
أخبار إسرائيلية
واللا: إسرائيل وأمريكا تخشيان فوز حماس في الانتخابات
الاستخبارات الإسرائيلية توسع تدريب عناصرها على "الفارسية" لهذا السبب..
التطبيع المصرفي: بنك لؤومي الاسرائيلي يترأس بعثة تجارية الى البحرين
نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة
اخبار دولية
إصابات «كورونا» العالمية تتجاوز 133.34 مليون
إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا وقتلت 50 «موالياً لإيران»
"وقف الأمة" التركية تطلق مؤتمرًا لدعم القدس وصمود سكانها
أخبار عربية
محكمة عسكرية لبنانية تقضي بإعدام 3 أشخاص لإدانتهم بالتخابر مع إسرائيل
لبنان يدين الإعتداء الإسرائيلي على سوريا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أسير فلسطيني جديد يدخل «معركة الأمعاء الخاوية» بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري
حرمان عالم إسرائيلي من جائزة مهمة لمناهضتهالاحتلال ومناصرته لحملة المقاطعة «بي دي أس»
مواجهات في مناطق التماس تصديا للاستيطان توقع عشرات الإصابات و40 ألفا يتحدون الاحتلال…
إعادة فرض الإغلاق على الضفة وغزة لمواجهة كورونا… وعدد الحالات الحرجة يزيد الضغط…
الهجمات الاستيطانية تتواصل بوتيرة عالية.. هدم منازل واقتحامات واعتقالات
الاحتلال يسمح للأسرى بمكالمة هاتفية واحدة مع ذويهم مدتها خمس دقائق
فلسطين: عشرات الطعون تطال مرشحين للانتخابات بينهم رئيس “قائمة دحلان”
الشرق الأوسط
أشكنازي يخشى أن تؤدي انقسامات {فتح} إلى انتصار «حماس»
الخليج الإماراتية
إسرائيل تحاول دفع إدارة بايدن لمنع الانتخابات الفلسطينية
الاهرام المصرية
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرتين بالقدس والضفة
الشروق المصرية
إصابة 9 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي اعتصاما ضد الاستيطان بالقدس
حماس تندد برفض إسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
الغد الأردنية
رسائل إسرائيل مختلفة عن رسائل بايدن لطهران
الكنيست يهدد نواب “القائمة المشتركة” بسبب تعهدهم بمحاربة الاحتلال
18 شهيدا منذ مطلع العام وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية
الشرق القطرية
فيديو يحبس الأنفاس.. طبيب ينقذ رضيعة فلسطينية من الموت اختناقا ووالدها يعانق قدمه
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
3 جرائم قتل في الداخل المحتل خلال ساعات
الاحتلال يستولي على مركبة بالضفة الغربية
مستوطنون يمنعون المزارعين من الوصول لأراضيهم في بلدة بديا بسلفيت
“أسرى حماس” تنفي ما ورد في تقرير قناة العربية بشأن المحرر الشحاتيت
الاحتلال يقمع فعالية رافضة للاستيطان في حي الشيخ جراح
إصابة الأسير الجريح رمزي أبو عجمية بـ "كورونا"
القدس المحلية
مقتل 3 فلسطينيين داخل الخط الأخضر.. 31 منذ بداية العام
مدير صحة بيت لحم: الوضع الوبائي ما يزال صعبًا
الطفل عز الدين البطش يفقد عينه برصاص الاحتلال في الخليل
"هيئة الأسرى": إدارة "رامون" تتعمد إهمال الحالة المرضية للأسير ايهاب حجوج
الحكومة: السماح بفتح المحال التجارية أيام السبت اعتباراً من يوم غد
الشرطة تضبط 3 حافلات معدة للقيام برحلات في نابلس
48 عاما على اغتيال القادة النجار وناصر وعدوان
تعليم غزة تدعو الأونروا للتراجع عن استثناء بعض المباحث الدراسية
الحياة الجديدة
الاحتلال يستولي على مركبة في بيت ساحور
وسط إجراءات احتلالية مشددة..40 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى
فتوح: بيع العقارات للاحتلال خيانة وطنية
عائلات سلوان تؤكد ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للاحتلال
الأيام
إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال وقفة قرب بيوت الشيخ جرّاح المهدّدة
كورونا" يقلص الأجواء الاحتفالية برمضان ومخاوف من إغلاق المساجد
إصابة طفل برصاص مطاطي في عينه بالخليل
»40 ألف مصل يؤدّون "الجمعة" في الأقصى رغم منع الاحتلال سكان الضفة من الوصول
وكالة صفا
"تيقن" تنشر تقريراً مفصلاً حول ما أشيع عن الأسير المحرر الشحاتيت
قطاع المعلمين بـ "أونروا" يطالب بإعادة معلمي الشواغر واحترام المنهاج الفلسطيني
محافظ نابلس يقرر فتح الأسواق غدًا السبت
بالأسماء: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
الاحتلال يحتجز اثنين من رعاة الأغنام شرق بيت لحم
"الديمقراطية": رفض الاحتلال الاعتراف بالجنائية الدولية تحقير للمجتمع الدولي
وكالة الرأي الفلسطينية
كيف ستعمل المساجد في غزة خلال شهر رمضان ؟
التعليم" تدعو وكالة الغوث للتراجع عن قرار استثناء مواد دراسية من التعليم عن بعد
411 يهوديًا اقتحموا باحات الأقصى الأسبوع الماضي
هيئة المعابر تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي
في الذكرى 73 لمجزرة دير ياسين .. بحر يدعو لمحاكمة الاحتلال على جرائمه
الشرطة تحتجز 141 مركبة مُخالفة لقرار منع حركة المركبات
فلسطين اليوم
حظر التجول الجزئي يدخل يومه الثالث في غزة والإعلان عن إجراءات جديدة لشهر رمضان اليوم بالضفة
معلومات غير سارة بشأن مخصصات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة
مدير المختبرات بغزة: فحص جديد لمصابي كورونا بـ15 دقيقة ونتائجه دقيقة
بعد مداهمة منزله ..الاحتلال يستولي على مركبة في بيت ساحور
هل سيكون هناك قرار بتأجيل عودة طلاب المرحلة الاساسية في الضفة غدا..الخضور يُجيب ؟
التنمية الاجتماعية:خطة لتوزيع مساعدات على الاسر الفقيرة خلال شهر رمضان والحصة الأكبر لقطاع غزة
سما نيوز
(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2021
الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت
شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."
التنمية : سيتم البدء بتوزيع آلاف المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة
سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح
غزة: حماس تقدم ردها على الاعتراضات ضد أعضاء قائمتها الانتخابية
مدير صحة بيت لحم: الوضع الوبائي ما يزال صعبًا ومعقداً
وزيرة الصحة تشيد بعمل الطبيب الذي أنقذ حياة رضيعة في جنين
عرب 48
الشيخ جرّاح: إصابات باعتداء على متظاهرين بينهم النائب كسيف
إدارة سجن "ريمون" تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى
مريم عقل ناجية من مجزرة دير ياسين.. تروي قصتها
إصابة العشرات إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرات في الضفة
إصابة الأسير رمزي أبو عجمية بفيروس كورونا
وكالة وفا
الاحتلال يواصل انتهاكاته: طفل يفقد عينه وإصاب ...
"كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" تشيد بإ ...
"هيئة الأسرى": إدارة "رامون" تتعمد إهمال الحا ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 10 نيسان (أبريل)
- 2003م طائرات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومهندسها الشهيد محمود الزطمة بحي الشيخ الرضوان بمدينة غزة وتعتبره قوات الاحتلال مسئولا عن عملية بيت ليد وعملية كفار داروم ونتساريم وعمليات أخرى..
- 2002م استشهاد محمود طوالبة القائد العام لسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قائد معركة الدفاع عن مخيم جنين.
- 2002م سكان نابلس يبحثون عن الجثث في كل مكان ويدفنون 70 شهيدا في مقابر جماعية بعد الاجتياح.
- 2002م عملية استشهادية على الحافلة رقم 960 قرب حيفا توقع 8 قتلى إسرائيليين عسكريين ورجال شرطة و44 جريحاً وكتائب القسام تتبنى العملية وتؤكد منفذها هو "أيمن أبو الهيجا" من مخيم جنين.
- 2002م عملية بطويلة ونوعية في مدينة جنين إذ قتل 13 جندياً إسرائيلياً في مخيم جنين في كمين نصبه المقاومون الأبطال وبعد أن يأس العدو من صمود هذا المخيم البطل قام بقصفه بطائرات أف 16 وطائرات الأباتشي وتم تجريفه للقضاء على المقاومة البطلة. وفي مدينة نابلس تمكن المقاومون من قتل ضابط احتياط في جيش العدو الإسرائيلي.
- 1994م الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في قطاع غزة قبل شهر من إعادة انتشاره فيه.
- 1991م إسرائيل تعلن عن وصول جميع اليهود الألبان إليها بعد أن هجرتهم من بلادهم الأصلية.
- 1982م اغتيال عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "عصام السرطاوي" في مدينة لشبونه عاصمة البرتغال على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح.
- 1979م مجلس الشعب المصري يقر معاهدة السلام مع إسرائيل بأغلبية 328 صوتا.
- 1973م جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية هم: كمال ناصر (1924 - 1973), كمال عدوان (1935 - 1973), وأبو يوسف النجار (1930 - 1973) في بيروت من خلال وحدة كوماندوز قادها إيهود بارك الذي تنكر في زيّ امرأة.
- 1957م وفاة الصحفية المصرية فاطمة اليوسف, التي اشتهرت باسم "روز اليوسف".