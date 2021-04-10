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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(12799) السبت 10/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

حماس تندد برفض إسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

الأحمد يتحدث عن استئناف المساعدات الأمريكية والانتخابات في القدس وعملية السلام

الكيلة: اللجنة الوبائية تبحث إجراءات الوقاية في رمضان وملف التطعيمات والعودة للمدارس

غزة: 10 وفيات و1064 إصابة جديدة بكورونا

فتوح: بيع العقارات للاحتلال خيانة وطنية

واللا: إسرائيل وأمريكا تخشيان فوز حماس في الانتخابات

الاستخبارات الإسرائيلية توسع تدريب عناصرها على "الفارسية" لهذا السبب..

نتنياهو مستعد للتخلي عن رئاسة الوزراء لسنة واحدة

اخبار دولية

إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا وقتلت 50 «موالياً لإيران»

أخبار عربية

محكمة عسكرية لبنانية تقضي بإعدام 3 أشخاص لإدانتهم بالتخابر مع إسرائيل

لبنان يدين الإعتداء الإسرائيلي على سوريا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

أسير فلسطيني جديد يدخل «معركة الأمعاء الخاوية» بالإضراب عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري

حرمان عالم إسرائيلي من جائزة مهمة لمناهضتهالاحتلال ومناصرته لحملة المقاطعة «بي دي أس»

مواجهات في مناطق التماس تصديا للاستيطان توقع عشرات الإصابات و40 ألفا يتحدون الاحتلال…

إعادة فرض الإغلاق على الضفة وغزة لمواجهة كورونا… وعدد الحالات الحرجة يزيد الضغط…

الهجمات الاستيطانية تتواصل بوتيرة عالية.. هدم منازل واقتحامات واعتقالات

الاحتلال يسمح للأسرى بمكالمة هاتفية واحدة مع ذويهم مدتها خمس دقائق

فلسطين: عشرات الطعون تطال مرشحين للانتخابات بينهم رئيس “قائمة دحلان”

الشرق الأوسط

أشكنازي يخشى أن تؤدي انقسامات {فتح} إلى انتصار «حماس»

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال لمسيرتين بالقدس والضفة

الشروق المصرية

إصابة 9 فلسطينيين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي اعتصاما ضد الاستيطان بالقدس

حماس تندد برفض إسرائيل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية

الغد الأردنية

الكنيست يهدد نواب “القائمة المشتركة” بسبب تعهدهم بمحاربة الاحتلال

18 شهيدا منذ مطلع العام وحملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مقتل 3 فلسطينيين داخل الخط الأخضر.. 31 منذ بداية العام

مدير صحة بيت لحم: الوضع الوبائي ما يزال صعبًا

الطفل عز الدين البطش يفقد عينه برصاص الاحتلال في الخليل

"هيئة الأسرى": إدارة "رامون" تتعمد إهمال الحالة المرضية للأسير ايهاب حجوج

الحكومة: السماح بفتح المحال التجارية أيام السبت اعتباراً من يوم غد

الشرطة تضبط 3 حافلات معدة للقيام برحلات في نابلس

تعليم غزة تدعو الأونروا للتراجع عن استثناء بعض المباحث الدراسية

الحياة الجديدة

الاحتلال يستولي على مركبة في بيت ساحور

وسط إجراءات احتلالية مشددة..40 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

فتوح: بيع العقارات للاحتلال خيانة وطنية

عائلات سلوان تؤكد ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للاحتلال

الأيام

إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال وقفة قرب بيوت الشيخ جرّاح المهدّدة

كورونا" يقلص الأجواء الاحتفالية برمضان ومخاوف من إغلاق المساجد

إصابة طفل برصاص مطاطي في عينه بالخليل

»40 ألف مصل يؤدّون "الجمعة" في الأقصى رغم منع الاحتلال سكان الضفة من الوصول

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

(مرفق الرابط).. تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر أبريل 2021

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

شركة فايزر تُهين إسرائيل "إدفعوا قيمة اللقاحات وإلا..."

التنمية : سيتم البدء بتوزيع آلاف المساعدات للأسر الفقيرة في قطاع غزة

سخط "حمساوي"...أكثر من 200 طعن بين التيار الإصلاحي و فتح

غزة: حماس تقدم ردها على الاعتراضات ضد أعضاء قائمتها الانتخابية

مدير صحة بيت لحم: الوضع الوبائي ما يزال صعبًا ومعقداً

وزيرة الصحة تشيد بعمل الطبيب الذي أنقذ حياة رضيعة في جنين

عرب 48

الشيخ جرّاح: إصابات باعتداء على متظاهرين بينهم النائب كسيف

إدارة سجن "ريمون" تواصل تصعيد إجراءاتها التّنكيلية بحقّ الأسرى

مريم عقل ناجية من مجزرة دير ياسين.. تروي قصتها

إصابة العشرات إثر تفريق جيش الاحتلال مسيرات في الضفة

إصابة الأسير رمزي أبو عجمية بفيروس كورونا

وكالة وفا

"كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" تشيد بإ ...

"هيئة الأسرى": إدارة "رامون" تتعمد إهمال الحا ...

حدث في مثل هذا اليوم

10 نيسان (أبريل)

2003م طائرات الاحتلال تغتال قائد سرايا القدس ومهندسها الشهيد محمود الزطمة بحي الشيخ الرضوان بمدينة غزة وتعتبره قوات الاحتلال مسئولا عن عملية بيت ليد وعملية كفار داروم ونتساريم وعمليات أخرى..

2002م استشهاد محمود طوالبة القائد العام ل سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي قائد معركة الدفاع عن مخيم جنين.

2002م سكان نابلس يبحثون عن الجثث في كل مكان ويدفنون 70 شهيدا في مقابر جماعية بعد الاجتياح.

2002م عملية استشهادية على الحافلة رقم 960 قرب حيفا توقع 8 قتلى إسرائيليين عسكريين ورجال شرطة و44 جريحاً و كتائب القسام تتبنى العملية وتؤكد منفذها هو "أيمن أبو الهيجا" من مخيم جنين.

2002م عملية بطويلة ونوعية في مدينة جنين إذ قتل 13 جندياً إسرائيلياً في مخيم جنين في كمين نصبه المقاومون الأبطال وبعد أن يأس العدو من صمود هذا المخيم البطل قام بقصفه بطائرات أف 16 وطائرات الأباتشي وتم تجريفه للقضاء على المقاومة البطلة. وفي مدينة نابلس تمكن المقاومون من قتل ضابط احتياط في جيش العدو الإسرائيلي.

1994م الجيش الإسرائيلي يشنّ حملة اعتقالات في قطاع غزة قبل شهر من إعادة انتشاره فيه.

1991م إسرائيل تعلن عن وصول جميع اليهود الألبان إليها بعد أن هجرتهم من بلادهم الأصلية.

1982م اغتيال عضو حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح "عصام السرطاوي" في مدينة لشبونه عاصمة البرتغال على أيدي جماعة أبو نضال المنشقة عن حركة فتح

1979م مجلس الشعب المصري يقر معاهدة السلام مع إسرائيل بأغلبية 328 صوتا.

1973م جهاز الاستخبارات الخارجية "موساد" الإسرائيلي يغتال ثلاثة من قادة الثورة الفلسطينية هم: كمال ناصر (1924 - 1973), كمال عدوان (1935 - 1973), وأبو يوسف النجار (1930 - 1973) في بيروت من خلال وحدة كوماندوز قادها إيهود بارك الذي تنكر في زيّ امرأة.