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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2801) الاثنين 12/4/2021
أخبار فلسطينية
الانتخابات الفلسطينية تحتل حيزاً من محادثات أوستن في تل أبيب
إعلان مهم من وزارة الصحة حول فحص كورونا بغزة
طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الاثنين 12 أبريل
بينهم 3 شهداء .. 20 انتهاكاً إسرائيلياً ضد صيادي غزة خلال آذار الماضي
الخارجية ترحب بتصويت حزب الديمقراطيين الجدد في كندا على قرار لصالح فلسطين
فلسطين تتحرى هلال شهر رمضان 1442 هـ مساء اليوم
صحة غزة: الفحوصات السريعة معتمدة ومؤكدة
محكمة قضايا الانتخابات تقبل طعن "الميزان" بشأن الفئات المحرومة من الانتخابات
غزة: قائمة بالمستشفيات التي تتوفر فيها خدمة اجراء الفحص السريع لكورونا
أخبار إسرائيلية
صحيفة عبرية تلمح بمسؤولية إسرائيل عن هجوم “نطنز” الإيراني
عضو كنيست يطالب بالتحقيق في دخول محافظ جنين باقة الغربية
تقرير: أشكنازي قلق للغاية من انقسام فتح خشية فوز حماس
صحيفة عبرية: أمريكا ترتكب خطأ فادحا لاستئنافها المساعدات للأونروا
استعدادات للانتخابات الرئاسية الإسرائيلية
صحيفة عبرية: إسرائيل لا تفعل ما يكفي للحفاظ على التحالف مع الأردن
الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد ولاية رئيس جهاز الشاباك
اتهامات لبينيت بمحاولة إفشال تشكيل حكومة يمينية
حكومة الاحتلال تصادق على تمديد ولاية رئيس جهاز الشاباك
اخبار دولية
إيران تعلن تعرّض منشأة نووية لعمل "إرهابي" ومصادر تتهم إسرائيل
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 135.75 مليون والوفيات ثلاثة ملايين و71622
الاتحاد الأوروبي يكشف لـ"فلسطين" خطته إذا رفض الاحتلال إدخال بعثة المراقبة
أخبار عربية
السودان يوقع اتفاقاً للتعاون الاقتصادي مع المستوطنات
رسميا.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
فلسطينيو الداخل يرفضون قرار الشرطة الإسرائيلية تفعيل وحدة مستعربين لمكافحة الجريمة في بلداتهم
غزة.. توزيع منحة مالية قطرية لـ100 ألف أسرة فقيرة
الاحتلال يفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية بداية من الثلاثاء
الشرق الأوسط
عدم ارتياح فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس
رام الله: لجنة الانتخابات ترفض غالبية الطعون
«مجلس المستوطنات» يستعد لمواجهة «الجنائية»
الخليج الإماراتية
تصميم فلسطيني على انتخابات القدس واجتماع حاسم برام الله
وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لإصابات «كورونا»
الاهرام المصرية
فلسطين: 22 وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التحول التكنولوجي لرفع القدرات البشرية
الأوقاف الفلسطينية: فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي يتوغل ويجرف أراض بقطاع غزة
الغد الأردنية
إصابة واعتقال العشرات.. والاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة
الشرق القطرية
غزة: بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير بالوثائق.. صحيفة "فلسطين" تكشف عن عملية خداع محكمة وقعت فيها عائلة "أبو ذياب"
بالفيديو تشييع جثمان القيادي والأسير المحرر الشيخ خضر لافي في الخليل
استشهاد مُحرَّر و1300 حالة اعتقال في الربع الأول من 2021
الاحتلال يهدم منشأة زراعية ويطرد عائلة من أرضها
الأسير حمزة القرعاوي حراً بعد ثلاث سنوات من الاعتقال
الاحتلال ينفّذ 1300 حالة اعتقال من بداية 2021
3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
القدس المحلية
الصندوق القومي اليهودي يصادق على شراء أراضٍ في مستوطنات
19 رمضاناً خلف القضبان.. والدة الأسير حبيب فواز: أرواحنا ستبقى حرة
7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
اختيار جامعة النجاح عضواً في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية لدورتين قادمتين
هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرمان الأسير المحرر أبو السباع في مخيم جنين
المتحف الفلسطيني يُعلن عن قصص الأطفال الفائزة
الحياة الجديدة
الاحتلال يمدد اعتقال ثلاثة فتية وشاب من العيساوية
45مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بخطف مواطن شمال غرب القدس
إنتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان في الأقصى ضمن الإجراءات الوقائية
الأيام
لجنة الانتخابات تعلن ردّ 226 اعتراضاً قدمت على القوائم والمرشحين وتقبل...
اجتماعات فلسطينية حاسمة لبحث الموقف من إجراء الانتخابات في القدس
الأوقاف": بروتوكول خاص لصلاة الجمعة والتراويح في شهر رمضان
إصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال بيت أمّر والمستوطنون يقتحمون ساحات...
تقرير: استئناف الاتصالات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
البافتا" للفيلم الفلسطيني القصير "الهديّة"
وكالة صفا
اعتقالات بجنين بينها أسيرة محررة
الاحتلال يفرج عن الأسير الصحفي مصعب سعيد
بالصور موظفو "تفريغات 2005" والمتقاعدون قسرًا يهددون بتصعيد إضرابهم
المدهون: "القدس موعدنا" تتلقى رداً برفض الاعتراضات ضدها
نقابة المحامين تواصل إجراءاتها ضد قرارات عباس
النيابة تنهي التحقيقات الأولية في موضوع "الجرائم الانتخابية"
الشيوخي يدعو اشتية لإنهاء القضايا العالقة في غزة
إشادة بإعلان الصحفي سقف الحيط استقالته من قناة العربية
وكالة الرأي الفلسطينية
توثيق 20 انتهاكاً إسرائيلياً ضد صيادي غزة في مارس الماضي
الاحتلال يهدم منشأة في بيت لحم ويطرد عائلة من أرضها بالخليل
الاحتلال يماطل بعلاج الأسير "أبو ظاهر" في سجن "ريمون"
الإعلام الحكومي بغزة يرعى توقيع ميثاق شرف للانتخابات
معروف: خطة حكومية في "رمضان" لمنع تدهور الحالة الوبائية
مكافحة المخدرات تضبط 15 فرش حشيش بالوسطى
"هنية" يفتتح تطوير ملعب وصالة "رفيق السالمي" بالشاطئء
فلسطين اليوم
عشية شهر رمضان ..قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة
وقفة تضامنية لمهجة القدس في مخيم النصيرات إسنادًا للأسرى
"دعاة فلسطين" ينشر أرقام هواتف للتواصل بشأن فقه وأحكام الصيام في ظل كورونا
أسير من الخليل يتنسم عبير الحرية
سما نيوز
الصحفي الفلسطيني يكشف عن فحوى أسئلة "الموساد" له في مدريد
جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات
نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار منشأة نطنز النووية في ايران
قلق فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس
كميل أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة
محكمة عوفر تحكم على طالب من بيرزيت بالسجن 22 شهراً وغرامة 4000 شيكل
المستوطنون بقلق دائم مع ذكرى أول صاروخ سقط عليهم من غزة
نسبة الاصابة 38٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا
عرب 48
بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس
الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة "استقلال إسرائيل"
وكالة وفا
القدس: الاحتلال يعتقل شابا من سلوان
الاحتلال يعتقل 10 شبان من عائلة واحدة في بلدة ...
بلاطة يطيح بأهلي الخليل إلى دوري الأولى والسم
جنين: تكريم الأسير المحرر أبو السباع الذي أمض ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 12 نيسان (أبريل)
- 2003 م استشهد الطالب في قسم الصحافة فادي نشأت علاونة (22) عاماً نتيجة مطاردة القوات الإسرائيلية له أثناء توجهه إلى جامعة النجاح الوطنية التي يدرس فيها، عندما سلك طريقاً وعرة بسبب إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لقريته عزموط شرق نابلس فسقط في حفرة عميقة أدت إلى وفاته.
- 2002م عملية استشهادية على حاجز إيرز حيث قام الاستشهادي حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس بهجوم على حاجز إيرز موقعاً قتل قتيلان جرحى آخرين حسب اعترافات العدو.
- 2002م استشهاد المجاهد رياض بدير من طولكرم في معركة الدفاع عن مخيم جنين هو ومجموعة من رفاقه بعد أن نفذت ذخيرتهم في مخيم جنين، ويذكر أن الشيخ من قادة حركة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس شوري.
- 1994م مستوطن يهودي يقتل سيدة فلسطينية حاملا في الأشهر الأولى, وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شاباً في الضفة الغربية.
- 1994م هجوم فدائي فلسطيني استهدف حافلة إسرائيلية في بلدة الخضيرة يسفر عن مقتل ستة إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين.
- 1988م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (11/3) الذي يوصي بان تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلاً من المستوطنات الإسرائيلية.
- 1964م مقتل ثلاثين يهودياً في أعمال شغب شهدتها مدينة كراكو في بولندا.
- 1948م عصابة البالما ترتكب مذبحة قالونيا والتي تبعد عن مدينة القدس حوالي 7 كيلو مترات، فقد هاجمتها قوة من عصابة البالما الإرهابية فنسفت عدداً من بيوتها وقامت بإطلاق النار العشوائي على السكان ما أدى على استشهاد 14 مواطناً وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة.