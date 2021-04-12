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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2801) الاثنين 12/4/2021

أخبار فلسطينية﻿

إعلان مهم من وزارة الصحة حول فحص كورونا بغزة

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح الاثنين 12 أبريل

بينهم 3 شهداء .. 20 انتهاكاً إسرائيلياً ضد صيادي غزة خلال آذار الماضي

الخارجية ترحب بتصويت حزب الديمقراطيين الجدد في كندا على قرار لصالح فلسطين

فلسطين تتحرى هلال شهر رمضان 1442 هـ مساء اليوم

صحة غزة: الفحوصات السريعة معتمدة ومؤكدة

محكمة قضايا الانتخابات تقبل طعن "الميزان" بشأن الفئات المحرومة من الانتخابات

أخبار إسرائيلية

صحيفة عبرية تلمح بمسؤولية إسرائيل عن هجوم “نطنز” الإيراني

عضو كنيست يطالب بالتحقيق في دخول محافظ جنين باقة الغربية

صحيفة عبرية: أمريكا ترتكب خطأ فادحا لاستئنافها المساعدات للأونروا

استعدادات للانتخابات الرئاسية الإسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تمديد ولاية رئيس جهاز الشاباك

اتهامات لبينيت بمحاولة إفشال تشكيل حكومة يمينية

اخبار دولية

إيران تعلن تعرّض منشأة نووية لعمل "إرهابي" ومصادر تتهم إسرائيل

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 135.75 مليون والوفيات ثلاثة ملايين و71622

أخبار عربية

السودان يوقع اتفاقاً للتعاون الاقتصادي مع المستوطنات

رسميا.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في السعودية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

فلسطينيو الداخل يرفضون قرار الشرطة الإسرائيلية تفعيل وحدة مستعربين لمكافحة الجريمة في بلداتهم

غزة.. توزيع منحة مالية قطرية لـ100 ألف أسرة فقيرة

الاحتلال يفرض إغلاقا على الأراضي الفلسطينية بداية من الثلاثاء

الشرق الأوسط

عدم ارتياح فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس

رام الله: لجنة الانتخابات ترفض غالبية الطعون

«مجلس المستوطنات» يستعد لمواجهة «الجنائية»

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

فلسطين: 22 وفاة و2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشروق المصرية

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التحول التكنولوجي لرفع القدرات البشرية

الأوقاف الفلسطينية: فتح المساجد أمام المصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي يتوغل ويجرف أراض بقطاع غزة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

غزة: بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

تقرير بالوثائق.. صحيفة "فلسطين" تكشف عن عملية خداع محكمة وقعت فيها عائلة "أبو ذياب"

بالفيديو تشييع جثمان القيادي والأسير المحرر الشيخ خضر لافي في الخليل

استشهاد مُحرَّر و1300 حالة اعتقال في الربع الأول من 2021

الاحتلال يهدم منشأة زراعية ويطرد عائلة من أرضها

الأسير حمزة القرعاوي حراً بعد ثلاث سنوات من الاعتقال

الاحتلال ينفّذ 1300 حالة اعتقال من بداية 2021

3 أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

القدس المحلية

الصندوق القومي اليهودي يصادق على شراء أراضٍ في مستوطنات

19 رمضاناً خلف القضبان.. والدة الأسير حبيب فواز: أرواحنا ستبقى حرة

7 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

"المتسادا" تقتحم سجن عوفر

اختيار جامعة النجاح عضواً في المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية لدورتين قادمتين

هيئة الأسرى ونادي الأسير يكرمان الأسير المحرر أبو السباع في مخيم جنين

المتحف الفلسطيني يُعلن عن قصص الأطفال الفائزة

الحياة الجديدة

الاحتلال يمدد اعتقال ثلاثة فتية وشاب من العيساوية

45مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الشرطة تقبض على شخص مشتبه به بخطف مواطن شمال غرب القدس

إنتهاء الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان في الأقصى ضمن الإجراءات الوقائية

الأيام

لجنة الانتخابات تعلن ردّ 226 اعتراضاً قدمت على القوائم والمرشحين وتقبل...

اجتماعات فلسطينية حاسمة لبحث الموقف من إجراء الانتخابات في القدس

الأوقاف": بروتوكول خاص لصلاة الجمعة والتراويح في شهر رمضان

إصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال بيت أمّر والمستوطنون يقتحمون ساحات...

تقرير: استئناف الاتصالات حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

البافتا" للفيلم الفلسطيني القصير "الهديّة"

وكالة صفا

اعتقالات بجنين بينها أسيرة محررة

الاحتلال يفرج عن الأسير الصحفي مصعب سعيد

بالصور موظفو "تفريغات 2005" والمتقاعدون قسرًا يهددون بتصعيد إضرابهم

المدهون: "القدس موعدنا" تتلقى رداً برفض الاعتراضات ضدها

نقابة المحامين تواصل إجراءاتها ضد قرارات عباس

النيابة تنهي التحقيقات الأولية في موضوع "الجرائم الانتخابية"

الشيوخي يدعو اشتية لإنهاء القضايا العالقة في غزة

إشادة بإعلان الصحفي سقف الحيط استقالته من قناة العربية

وكالة الرأي الفلسطينية

وقفة تضامنية لمهجة القدس في مخيم النصيرات إسنادًا للأسرى

"دعاة فلسطين" ينشر أرقام هواتف للتواصل بشأن فقه وأحكام الصيام في ظل كورونا

أسير من الخليل يتنسم عبير الحرية

سما نيوز

الصحفي الفلسطيني يكشف عن فحوى أسئلة "الموساد" له في مدريد

جيروزاليم بوست: فتح تفشل في محاولة منع منافسيها من خوض الانتخابات

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار منشأة نطنز النووية في ايران

قلق فلسطيني لتأخر اتصال بايدن بعباس

كميل أبو ركن: أبو مازن "شريك" وكان يجب التعامل معه بصورة مختلفة

المستوطنون بقلق دائم مع ذكرى أول صاروخ سقط عليهم من غزة

نسبة الاصابة 38٪.. قطاع غزة يسجل ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا

عرب 48

بوساطة ألمانية ونرويجية: اتصالات لتبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة "استقلال إسرائيل"

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل 10 شبان من عائلة واحدة في بلدة ...

بلاطة يطيح بأهلي الخليل إلى دوري الأولى والسم

حدث في مثل هذا اليوم

12 نيسان (أبريل)

2003 م استشهد الطالب في قسم الصحافة فادي نشأت علاونة (22) عاماً نتيجة مطاردة القوات الإسرائيلية له أثناء توجهه إلى جامعة النجاح الوطنية التي يدرس فيها، عندما سلك طريقاً وعرة بسبب إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي لقريته عزموط شرق نابلس فسقط في حفرة عميقة أدت إلى وفاته.

2002م عملية استشهادية على حاجز إيرز حيث قام الاستشهادي حاتم طلال أبو القمبز من سرايا القدس بهجوم على حاجز إيرز موقعاً قتل قتيلان جرحى آخرين حسب اعترافات العدو.

2002م استشهاد المجاهد رياض بدير من طولكرم في معركة الدفاع عن مخيم جنين هو ومجموعة من رفاقه بعد أن نفذت ذخيرتهم في مخيم جنين، ويذكر أن الشيخ من قادة حركة الجهاد الإسلامي وعضو مجلس شوري.

1994م مستوطن يهودي يقتل سيدة فلسطينية حاملا في الأشهر الأولى, وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل شاباً في الضفة الغربية

1994م هجوم فدائي فلسطيني استهدف حافلة إسرائيلية في بلدة الخضيرة يسفر عن مقتل ستة إسرائيليين وجرح ثلاثين آخرين.

1988م لجنة المستوطنات البشرية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (11/3) الذي يوصي بان تستخدم الأمم المتحدة مصطلح المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة بدلاً من المستوطنات الإسرائيلية.

1964م مقتل ثلاثين يهودياً في أعمال شغب شهدتها مدينة كراكو في بولندا.