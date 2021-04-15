النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2804)الخميس15/4/2021

09:56سرقة أكبر أرنب في العالم من منزل صاحبته

10:0743 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا قتلوا خلال عام

10:205 وفيات و1162 إصابة بكورونا في غزة خلال 24 ساعة

10:49النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2804)الخميس15/4/2021

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