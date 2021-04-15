النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2804)الخميس15/4/2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة التعاون الإسلامي بمقاطعة كوسوفو
- وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بحراك إسلامي لفضح انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأقصى
- مشروع قانون أمريكي يربط المساعدات لـ(إسرائيل) باحترام الحقوق الفلسطينية
- الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- حسين الشيخ: لن نسمح بان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس
- الاعلام الحكومي بغزة يوضح: هل سيتم تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا؟
- تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس و"انجيلا ميركل": ماضون في إجراء الانتخابات بجميع الأراضي الفلسطينية
- شاهد: طفرة التوسع الاستيطاني في الضفة بدأت للتو.. كيف تواجه إدارة بايدن إرث ترامب؟
أخبار إسرائيلية
- فضيحة استجواب “الموساد” لصحافي فلسطيني في مدريد بتواطؤ الأمن الإسباني تتصاعد ومطالبات بحمايته
- مندلبليت: ينبغي رفض التماس لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة
- الأغلبية اليهودية": معايير البناء في القدس تتجاهل الفلسطينيين
- نتنياهو برسالة لإيران: يحظر علينا البقاء غير مبالين تجاه تهديدات
- أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو
- الصحة الإسرائيلية: 199 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ3209
- »الاحتلال يصادق على عدد من المشاريع الاستيطانية بالضفة
- »إسرائيل: مشروع قانون لسحب الجنسية ممن أدين بـ"الإرهاب"
- »ضابط إسرائيلي يكشف مجريات المفاوضات مع حماس بشأن عقد صفقة تبادل أسرى...
اخبار دولية
- تراجُع إسرائيلي بدفْع أميركي: «حرب السفن» خاسرة... ولا خيارَ إلّا وقفها!
- تركيا تعلن «عهداً جديداً» مع مصر
· “مجلس الأمن” يناقش ملف الانتخابات الفلسطينية الأسبوع المقبل
· طهران تتوعد إسرائيل وسط توتر حول برنامجها النووي
- خبراء أمميون يحذرون من تصاعد عنف المستوطنين في فلسطين المحتلة
- الأمم المتحدة تتبنى قراراً بالإجماع بشأن القدس وأسوارها
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اخبار عربية
- "الأوقاف الأردنية" تدين اقتحام مآذن الأقصى وتعطيل الأذان
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- خبراء أمميون يحذرون من تصاعد عنف المستوطنين في فلسطين المحتلة
- مفتي القدس المحتلة يوجه نداء عاجلا لوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى
- القدوة: البرغوثي مرشح قائمة “الحرية” للرئاسة الفلسطينية
- الاحتلال ينتهك حرمة رمضان ويعتدي على الأقصى والمصلين… والرئاسة تحذر من «حرب دينية…
- الخارجية الفلسطينية تطالب منظمة التعاون الإسلامي بمقاطعة كوسوفو
- فضيحة استجواب “الموساد” لصحافي فلسطيني في مدريد بتواطؤ الأمن الإسباني تتصاعد ومطالبات بحمايته
- القوائم الفلسطينية تبدأ بتحضيرات الحد الأدنى لـ”الدعاية الانتخابية”.. وقرار الاحتلال بمنع القدس من…
- الأردن يدين “الانتهاكات الإسرائيلية” الأخيرة في الأقصى المحتل
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الشرق الأوسط
الاهرام المصرية
الأخبار اللبنانية
- واشنطن تتراجع: إلغاء قرار نشر سفينتين حربيتين في البحر الأسود
- تراجُع إسرائيلي بدفْع أميركي: «حرب السفن» خاسرة... ولا خيارَ إلّا وقفها!
الشروق المصرية
الغد الأردنية
· “مجلس الأمن” يناقش ملف الانتخابات الفلسطينية الأسبوع المقبل
· طهران تتوعد إسرائيل وسط توتر حول برنامجها النووي
الشرق القطرية
- استهداف سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات
- القدس تتزيّن لاستقبال المصلين في رمضان
- وزير الخارجية الفلسطيني يطالب بحراك إسلامي لفضح انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الأقصى
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- مشروع قانون أمريكي يربط المساعدات لـ(إسرائيل) باحترام الحقوق الفلسطينية
- الصحة بغزة تُوضح تطورات الوضع الوبائي والاجراءات المتبعة
- رقصات وغناء للمستوطنين في ساحات المسجد الإبراهيمي
- حماس: سننتزع من الاحتلال حق المقدسيين بالانتخابات
- "صحة" غزة تكشف عدد الحالات الخطرة لمصابي "كورونا"
- الاحتلال يعتقل شابين ويمنع الآذان بالأقصى
- مجلس الإفتاء يدعو لشد الرحال إلى "الأقصى" بشهر رمضان
القدس
- الاحتلال يعتدي على الشبان في باب العامود بالقدس
- إصابة 7 مواطنين بحادث سير في جنين
- الرئيس يؤكد المضي بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية
- والدة الأسير محمد رمضان: أُخفي ألمي عند زيارته ليبقى صامداً
صحيفة الأيام
- »الرئيس يؤكد لميركل: ماضون بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية
- »إيران: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% "رد على الإرهاب النووي" الإسرائيلي
- »الاحتلال يمنع إدخال وجبات الإفطار للصائمين المتواجدين في "الأقصى"
- »"كورونا": 22 وفاة و1923 إصابة جديدة
- »الاحتلال يصادق على عدد من المشاريع الاستيطانية بالضفة
- »إسرائيل: مشروع قانون لسحب الجنسية ممن أدين بـ"الإرهاب"
- »ضابط إسرائيلي يكشف مجريات المفاوضات مع حماس بشأن عقد صفقة تبادل أسرى...
- »الريال يتحدى الغيابات ويصعد لقبل النهائي والسيتي يبدد أحلام دورتموند
صحيفة الحياة الجديدة
- "اليونسكو" تتبنى قرارا جديدا بشأن الإجراءات الإسرائيلية في القدس القديمة
- الاحتلال يصعد انتهاكاته: اعتداءات في القدس واعتقالات ومنع رفع الأذان
- المفتي العام يدعو لإنقاذ المسجد الأقصى قبل فوات الأوان
- الاحتلال يعتقل شابين من القدس
وكالة صفا
- معروف لـصفا: غزة في ذروة الموجة الوبائية وخلال أسبوع سُنقيم الإجراءات
- خبراء أمميون يدعون لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين
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وكالة الرأي
- 43 جنديًا ومستوطنًا إسرائيليًا قتلوا خلال عام
- خلال التراويح والفجر.. حفلات للمستوطنين بساحات "الإبراهيمي"
- الأمم المتحدة تتبنى قراراً بالإجماع بشأن القدس وأسوارها
- الأردن يدين انتهاكات الاحتلال في الأقصى
- تاجر غزي يعفي مزارعين مدينين له بـأكثر من 4 مليون شيقل
- هيئة المعابر تنشر آلية السفر عبر معبر رفح لغدٍ الخميس
- كحيل: تلقينا شكاوى حول تهديدات لبعض مرشحي الانتخابات
- الاحتلال يُمدد اعتقال ثلاث أسيرات
وكالة سما
- الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية
- حسين الشيخ: لن نسمح بان يكون ثمن الانتخابات سياسيا التنازل عن القدس
- الاعلام الحكومي بغزة يوضح: هل سيتم تشديد الاجراءات الحالية لمواجهة تفشي كورونا؟
- تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس و"انجيلا ميركل": ماضون في إجراء الانتخابات بجميع الأراضي الفلسطينية
- شاهد: طفرة التوسع الاستيطاني في الضفة بدأت للتو.. كيف تواجه إدارة بايدن إرث ترامب؟
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وكالة فلسطين اليوم
- القائد النخالة يعزي عائلة المرحوم عزام الشويكي ويؤكد على الالتزام بنهج الشهداء
- صلاة التراويح في غزة: فرحة العبادة في شهر رمضان رغم كورونا
- معروف يرد: هل سيتم تشديد الإجراءات الوقائية في قطاع غزة الأيام المقبلة
- مفتي القدس يدعو لإنقاذ الأقصى قبل فوات الاوان
- البيت الأبيض يعلن استئناف محادثات غير مباشرة مع ايران
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عرب 48
- القدس المحتلة: الاعتداء على شبان بمنطقة باب العامود واعتقال آخريْن
- القدوة: مروان البرغوثي مرشّحنا للرئاسة
- طفرة التوسع الاستيطاني في الضفة بدأت للتو..
- مندلبليت: ينبغي رفض التماس لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة
- الأغلبية اليهودية": معايير البناء في القدس تتجاهل الفلسطينيين
- نتنياهو برسالة لإيران: يحظر علينا البقاء غير مبالين تجاه تهديدات
-
- أزمة تشكل الحكومة: توقعات بانتقال بينيت للمعسكر المناوئ لنتنياهو
- الصحة الإسرائيلية: 199 إصابة بكورونا ترفع الحالات النشطة لـ3209
-
وكالة وفا
- منصور في رسائل متطابقة: الاحتلال يواصل فرض القيود بحق شعبنا ...
- مشروع قانون أمام الكونغرس يربط المساعدات الأميركية لإسرائيل ...
- "اليونسكو" تتبنى قرارا جديدا بشأن الإجراءات الإسرائيلية في ا ...
حدث في مثل هذا اليوم
15 نيسان (أبريل)
- 1994م (32) جنرالا إسرائيليا متقاعدا يتظاهرون تأييدا لاستمرار التفاوض مع الفلسطينيين.
- 1993م الجيش الإسرائيلي ينسف منازل ثلاث عائلات فلسطينية في قطاع غزة.
- 1968م تكليف ياسر عرفات ناطقاً رسمياً باسم فتح، وممثلاً لها على جميع المستويات.
- 1956م جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مستشفى الطوارئ بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 62مشخصاً بينهم 13 طفل و25 امرأة.
- 1948م عملية يفتاح (احتلال صفد وطرد سكان قرى الجليل الشرقي)، حيث قامت قوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية بانتزاع صفد من جيش الإنقاذ وطرد سكان قرى الجليل الشرقي في إطار عملية مطاطي (المكنسة) من المنطقة الواقعة جنوبي روشبينا (قرية الجاعونة الفلسطينية) إلى نهر الأردن.
- 1936م اندلاع شرارة ثورة عام 1936 الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين والهجرة اليهودية، فجرها رجال عز الدين القسام بعد استشهاده عام 1935، واستمرت حتى 1939م وعمت كل أرجاء فلسطين. قادت "اللجنة العربية العليا" الثورة الجماهيرية المسلحة واسعة النطاق.
- 1935م تأسيس حزب الكتلة الوطنية، حيث أسس مجموعة من الشباب الفلسطيني بزعامة المحامي عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان في نابلس حزب الكتلة الوطنية.
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