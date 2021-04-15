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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2804)الخميس15/4/2021

15 نيسان / أبريل 2021 10:49

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2804)الخميس15/4/2021

 

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·         مجلس الأمن” يناقش ملف الانتخابات الفلسطينية الأسبوع المقبل

·         طهران تتوعد إسرائيل وسط توتر حول برنامجها النووي

 

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  • الاحتلال يعتدي على الشبان في باب العامود بالقدس
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  • الرئيس يؤكد المضي بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية
  • والدة الأسير محمد رمضان: أُخفي ألمي عند زيارته ليبقى صامداً
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15 نيسان (أبريل)

  • 1994م (32) جنرالا إسرائيليا متقاعدا يتظاهرون تأييدا لاستمرار التفاوض مع الفلسطينيين.
  • 1993م الجيش الإسرائيلي ينسف منازل ثلاث عائلات فلسطينية في قطاع غزة.
  • 1968م تكليف ياسر عرفات ناطقاً رسمياً باسم فتح، وممثلاً لها على جميع المستويات.
  • 1956م جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مستشفى الطوارئ بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 62مشخصاً بينهم 13 طفل و25 امرأة.
  • 1948م عملية يفتاح (احتلال صفد وطرد سكان قرى الجليل الشرقي)، حيث قامت قوات البالماخ الذراع العسكري لمنظمة الهاغاناة الصهيونية بانتزاع صفد من جيش الإنقاذ وطرد سكان قرى الجليل الشرقي في إطار عملية مطاطي (المكنسة) من المنطقة الواقعة جنوبي روشبينا (قرية الجاعونة الفلسطينية) إلى نهر الأردن.
  • 1936م اندلاع شرارة ثورة عام 1936 الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال البريطاني لفلسطين والهجرة اليهودية، فجرها رجال عز الدين القسام بعد استشهاده عام 1935، واستمرت حتى 1939م وعمت كل أرجاء فلسطين. قادت "اللجنة العربية العليا" الثورة الجماهيرية المسلحة واسعة النطاق.
  • 1935م تأسيس حزب الكتلة الوطنية، حيث أسس مجموعة من الشباب الفلسطيني بزعامة المحامي عبد اللطيف صلاح وعبد الفتاح طوقان في نابلس حزب الكتلة الوطنية.
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