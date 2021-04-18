http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2807) الاحد 18/4/2021
أخبار فلسطينية
إدانات فلسطينية لاعتقال إسرائيل مرشحين للانتخابات التشريعية بالقدس
الخارجية الفلسطينية: نواصل العمل للدفاع عن الحقوق المشروعة للأسرى
منظمة التحرير الفلسطينية تعقد غدا اجتماعا لبحث تحضيرات الانتخابات المقبلة
حماس: اعتقال مرشحي القدس تدخل السافر في الانتخابات
تسجيل 466 إصابة بكورونا في غزة السبت
حماس تُحذّر من تسييس عمل محكمة قضايا الانتخابات
تعليم غزة تبدأ تنفيذ برنامج التمكين والتميز لطلبة الثانوية العامة
بذكرى يوم الأسير.. الشيخ رائد صلاح حياة على أعتاب السجون
أخبار إسرائيلية
الجيش الإسرائيلي يكشف عن روبوت قتالي جديد نشره على حدود غزة
نتنياهو يستجدي ساعر للعودة إلى الليكود مع استمرار تعثر مساعيه لتشكيل...
استمرار الاحتجاجات المناهضة لنتنياهو
لا أفق بالنسبة لنتنياهو ولابيد وغانتس يلتقيان
استئناف الدراسة الوجاهية وإلغاء ارتداء الكمامة بإسرائيل
أكبر صفقة دفاعية بين "إسرائيل" واليونان بقيمة 1.65 مليار دولار
اخبار دولية
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 140.18 مليون والوفيات 3 ملايين و 142002
بايدن "يتراجع عن قراره" بخصوص اللاجئين
"فاينانشيال تايمز": صراع الظل بين إسرائيل وإيران تحول إلى العلن
مرشحة لانتخابات رئاسة بلدية نيويورك: إسرائيل دولة فصل عنصري
أخبار عربية
عون «يبيع» واشنطن معاودة المفاوضات مع إسرائيل لفتح صفحة جديدة
إصابة يوسف القرضاوي بفيروس كورونا والكشف عن وضعه الصحي
الاتحاد البرلماني العربي يدعو للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية
تشييع جثمان سفير فلسطين في سوريا بدمشق
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
ردا على معارضتها تحقيق المحكمة الجنائية.. زملط يطالب المملكة المتحدة باحترام قواعد العدالة الدولية
تشييع جثمان سفير فلسطين في سوريا بدمشق
مسؤول فلسطيني: استهداف المقدسيين يهدف لتغيير الوقائع على الأرض
الشرق الأوسط
سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مواقع «حماس» في غزة
الفلسطينيون يتعهدون تحرير أسراهم في إسرائيل
إسرائيل تعتقل 3 مرشحين للانتخابات الفلسطينية في القدس
الخليج الإماراتية
عون «يبيع» واشنطن معاودة المفاوضات مع إسرائيل لفتح صفحة جديدة
مشروع في الكونجرس يشترط مساعدة إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين
الاهرام المصرية
"فتح" تدين اعتقال إسرائيل اثنين من مرشحيها للانتخابات الفلسطينية من القدس
الشروق المصرية
إسرائيل تمنع مؤتمرا لمرشحين فلسطينيين بالقدس.. ومستوطنون يحرقون 50 شجرة ببيت لحم
فلسطين تسجل 1618 إصابة و28 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
إصابة فلسطينيين في تجدد للقصف الإسرائيلي على غزة ومخيم البريج.. واحتكاكات بالقدس
نائب رئيس حركة فتح: مواصلة استهداف المقدسيين يهدف لتغيير الوقائع على الأرض
المجلس الوطني الفلسطيني يدعو لتوحيد الجهود الحقوقية لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي
الغد الأردنية
مطالبات بالإفراج عن 4500 في “يوم الأسير الفلسطيني”
4500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.. بينهم 140 طفلا و41 امرأة
الشرق القطرية
رمضان رزق لصغيرات بيت لاهيا في غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يستهدف المزارعين وسط قطاع غزة
تجدد الاشتباكات مع الاحتلال في باب العامود
البرغوثي" تدعو لخوض معركة وطنية لإجراء الانتخابات في القدس
مطالبات بالإفراج عن 25 صحفيًا معتقلًا بسجون الاحتلال
الاحتلال يعتقل أسيرا محررا بعد خروجه من "الأقصى"
خلال عام.. 4 أسرى استشهدوا داخل سجون الاحتلال
الاحتلال يزيل الحواجز الحديدية من ساحة ومدرج باب العامود
ارتفاع قائمة "عمداء الأسرى" إلى 63 أسيرًا
القدس المحلية
الاحتلال يعتقل شابين من جنين والخليل
مشروع قانون تنظيم البؤر الاستيطانية يقدم اليوم للكنيست
تقرير: الصندوق القومي اليهودي وشركات وهمية أذرع للاحتلال للسطو على اراضي الفلسطينيين
الاحتلال يعتقل 3 مرشحين لـ "التشريعي" في القدس ويمنع عقد مؤتمر صحفي
البدء باعتماد تطبيق البروتوكولات الصحية في الفنادق الفلسطينية
إطلاق أوبريت "الحرية" في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني
فتوح يطالب مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها اتجاه الاسرى
الحياة الجديدة
وفاة شابة إثر إصابتها بإطلاق نار في شجار في القدس المحتلة
الإفراج عن المرشحين المقدسيين بعد توقيفهم لعدة ساعات
القواسمي: ممارسات الاحتلال في القدس اضطهاد وعنصرية
الأيام الفلسطينية
الاحتلال يمنع مؤتمراً صحافياً بالقدس حول الانتخابات ويعتقل 3 مرشحين
التنفيذية" تبحث اليوم الأوضاع بما فيها الانتخابات بالقدس
لليوم الثاني: غارات جوية إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع للمقاومة جنوب القطاع
الفصائل لم تعلن مسؤوليتها عن صواريخ اليومين الأخيرين
مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون في بيت فجار
كورونا": 28 وفاة و1618 إصابة جديدة بينها 1318 تم رصدها في قطاع غزة
نقابة المحامين تعلق كافة الفعاليات الاحتجاجية
وكالة صفا
"الحديث عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يدق ناقوس الخطر"
الاحتلال يُطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق القطاع
مستوطنون يحرقون 50 شجرة زيتون معمرة جنوب بيت لحم
نقابة المحامين تعلق فعالياتها النقابية
أسرى فتح يطالبون عباس بتأجيل الانتخابات للملمة أوراق الحركة
وكالة الرأي الفلسطينية
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر غدًا الاثنين
مستشفى الأوروبي يستخدم تقنية المنظار المستحدثة لعلاج مرضى "كورونا"
الإعلام الحكومي يطالب بالإفراج عن 25 صحفيًا معتقلًا بسجون الاحتلال
الزراعة تتشر تعليمات للمزارعين لتفادي موجة الحر
العدل: لا وجود للعدالة الإنسانية مع وجود آلاف الأسرى في سجون الاحتلال
فلسطين اليوم
غزة : الإعلان اليوم عن أرقام غير مسبوقة للوفيات جراء كورونا
نقابة المحاميين الفلسطينيين تعلق الفعاليات بسبب "كورونا"
وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين في شجار عائلي بالقدس المحتلة
إعلان: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين
سما نيوز
جنرال إسرائيلي : القبة الحديدية غير عملية ولا توقف الصواريخ
وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
تفحص من الإبرة للصاروخ..الإعلام العبري يكشف مهام وحدة "حرب العقول" الإسرائيلية
إردان يكشف تفاصيل رسالة نتنياهو لـ"بايدن" بشأن ايران: للولايات المتحدة وإسرائيل "نفس الغاية"
الصحة تكشف أسباب انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا
صحيفة عبرية تكشف أسباب التصعيد مع قطاع غزة
عرب 48
مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس
شرطة الاحتلال تمنع المقدسيين من التجمهر عند مدرج باب العامود
خلال أسبوعين: الاحتلال هدم وأوقف البناء بـ52 مبنى بالضفة والقدس
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا جنوب الخليل
التميمي يحذر من عواقب تصعيد الاحتلال اعتداءات ...
إصابات في قصف على القطاع والاحتلال يعتقل 3 مر ..
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 نيسان (أبريل)
- 2002م سرية الاقتحام والانتقام لحركة الجهاد الإسلامي تقتحم مغتصبة نتساريم وتوقع عدداً من الإصابات ويستشهد اثنان من السرية هما محمد ياسر ارحيم، وسالم محمد حسونة.
- 1996م حكومة إسرائيل برئاسة شمعون بيريز (ولد عام 1923) ترتكب مجزرة دموية في بلدة قانا، في جنوب لبنان، مما أدى إلى مقتل 102ممن الأطفال والنساء اللبنانيين في لحظة واحدة، حين قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقراً تابعاً لقوات حفظ السلام الدولية. جاءت المجزرة في نطاق عملية عسكرية موسعة شنّتها إسرائيل على لبنان ودعتها "حملة عناقيد الغضب"، واستهدفت فيها تدمير البنية التحتية للبنان، وقد حملت الأمم المتحدة تل أبيب مسؤولية ارتكاب المجزرة، إلا أن الولايات المتحدة عارضت ذلك بقوة.
- 1984م انعقد مؤتمر "فاس" بالمغرب ليناقش إعلان قرار الكنيست الصهيونيّ اعتبار القدس عاصمة لـ (إسرائيل).
- 1967م زحفُ أربعين ألف إسرائيلي باتجاه الضفة الغربية مطالبين حكومتهم بضمها إلى إسرائيل (قبل أقل من شهرين من حرب حزيران/ يونيو).
- 1948م جيش الانتداب البريطاني ينسحب من مدينة طبريا في فلسطين والجماعات اليهودية المسلحة تقوم باحتلالها دون مقاومة.
- 18/4/2012 الافراج عن الاسير خضر عدنان من سجون الاحتلال بعد اضراب عن الطعام دام اكثر من 50 يوما.