النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2823)الأربعاء5/5/2021

10:376 وفيات و612 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

10:41النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2823)الأربعاء5/5/2021

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟