النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2823)الأربعاء5/5/2021
أخبار فلسطينية
- الرئيس الفلسطيني يوعز بإحالة ملف «بيوت الشيخ جراح» إلى محكمة الجنايات الدولية
- “حماس” تدعو إلى التصدي لاقتحام “مرتقب” للأقصى
- استمرار الضغط الدولي على القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات
- 22 قائمة انتخابية فلسطينية تشكل مجلساً لمناهضة التأجيل
- الضيف يوجّه تحذيراً أخيراً للاحتلال بشأن الشيخ جراح
- تقرير حماس تبحث عن توافقية سياسية مشتركة مع الكل الوطني.. فهل تنجح؟
- وزارة الداخلية بغزة تقرر رفع حظر التجوال الليلي بشكل كامل
أخبار إسرائيلية
- فشل نتنياهو في تشكيل حكومة يمهد الطريق لأحد منافسيه
- نتنياهو يفشل بتشكيل الحكومة ويعيد التكليف إلى ريفلين
- تأجيل التصويت على قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة
- كابينيت كورونا يصادق على تسهيلات إضافية
- مشاورات إسرائيلية حول مواصلة مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان
- مسؤول أمني إسرائيلي يزور الأردن “سرا” ويلتقي مسؤولين بالمملكة
اخبار دولية
- بايدن يؤكد لولي عهد أبوظبي أهمية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
- الأمم المتحدة تؤكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة
- جولة محادثات سعودية - إيرانية جديدة قريباً | ابن سلمان لطهران: لن أُطبّع مع إسرائيل!
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- على غرار “جورج فلويد”.. شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينيا في القدس- (فيديو وصور)
- فلسطين تحيل ملف “الشيخ جراح” لـ”الجنائية” الدولية
- مستوطنون يحرقون أراضي زراعية فلسطينية شمالي الضفة
- قائد كتائب القسام يوجه “تحذيرا أخيراً” لكيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان في القدس
- الأسير سواركة على سرير المشفى والصحافي الريماوي يواصلان «معركة الأمعاء الخاوية»
- «لاهافا»: شرطة آداب استيطانية لمنع الحب بين العرب واليهود
- “حماس” تدعو إلى التصدي لاقتحام “مرتقب” للأقصى
- استمرار الضغط الدولي على القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات
الشرق الأوسط
- فلسطين: 13 وفاة و718 إصابة جديدة
- الفلسطينيون والإسرائيليون يستعدون لأسبوع ساخن في القدس
- إسرائيل تحاصر عقربا وتحولها إلى {مقر تحقيق}
- 22 قائمة انتخابية فلسطينية تشكل مجلساً لمناهضة التأجيل
الأخبار اللبنانية
- عدوان إسرائيلي على اللاذقية
- عباس يطوي صفحة الانتخابات: الأولويّة «وأد» المقاومة في الضفة!
- أمن السلطة يتقدَّم الاحتلال: تكثيف البحث عن منفّذ عملية زعترة
- جولة محادثات سعودية - إيرانية جديدة قريباً | ابن سلمان لطهران: لن أُطبّع مع إسرائيل!
الاهرام المصرية
- رئيس إسرائيل يطالب أعضاء الكنيست بتقديم مرشحيهم لمنصب رئيس الوزراء
- نيتانياهو يفشل في أحدث محاولة لتشكيل حكومة إسرائيلية
- «سانا»: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ باتجاه غرب حماة
- الأمم المتحدة تؤكد عدم قانونية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة
- مستوطنون إسرائيليون يحرقون مساحات من أراضي بلدة فلسطينية في نابلس
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الشروق المصرية
- مستوطنون إسرائيليون يحرقون مساحات من أراضي بلدة فلسطينية في نابلس
- فلسطين.. «فتح» تنظم وقفة دعم لعائلات حي الشيخ جراح المعرضين للطرد من بيوتهم
- بايدن يؤكد لولي عهد أبوظبي أهمية تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
- في أول تصريح له منذ سنوات.. قائد «كتائب القسام» يتوعد إسرائيل بدفع «ثمن غال»
- الرئيس الفلسطيني يوعز بإحالة ملف «بيوت الشيخ جراح» إلى محكمة الجنايات الدولية
الغد الأردنية
- فشل نتنياهو في تشكيل حكومة يمهد الطريق لأحد منافسيه
- فلسطين تحيل ملف “الشيخ جراح” لـ”الجنائية” الدولية
- كتائب القسام توجّه التحذير الأخير للاحتلال الإسرائيلي
- فعاليات فلسطينية مناهضة لقرار أوروبي يربط دعم “الأونروا” بتعديل المناهج…
- “فلويد فلسطيني”.. شرطة الاحتلال تعتقل فلسطينيا في القدس
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الشرق القطرية
- إصابة فلسطينيين جراء اعتداء الاحتلال والمستوطنين على الأهالي في القدس وقلقيلية
- الأسيرة سمر أبو ظاهر تنال حريتها
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حوار الأب مسلَّم: تدمير المسجد الأقصى مخطط إسرائيلي ممنهج سيعقبه كنيسة القيامة
- تقرير "الشيخ جراح" في خطر.. مطالبات للسلطة بالتحرك دوليًّا لِلَجم جرائم الاحتلال
- تقرير حماس تبحث عن توافقية سياسية مشتركة مع الكل الوطني.. فهل تنجح؟
- تقرير جهات إعلامية تعاود "تشويه الخصوم" هربًا من مسؤولية تعطيل الانتخابات
- "الضيف" يطلق تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال بشأن "الشيخ جراح"
- الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس
- إجراءات تخفيفية جديدة بغزة
القدس
- الاحتلال يفرج عن سناء شلبي بعد ساعات على اعتقالها
- مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويهاجمون مركبات للمواطنين بنابلس
- مصرع شاب بحادث سير غرب رام الله
- قوات الاحتلال تعتقل فتاة وشابين خلال اعتداءاتها على حي الشيخ جراح
- الاحتلال يعتقل سيدة ومواطن من ترمسعيا
- اعتقال 17 مواطنًا بالضفة
صحيفة الأيام
- جيش الاحتلال يشدد العقاب الجماعي للبلدات والقرى المحيطة بحاجز زعترة
- »الاحتلال يعتقل فتى من ترمسعيا ويهدد بقتل والده
- »لجنة بالكنيست تصادق على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية
- »دبلوماسي أوروبي: طالبنا إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات في القدس ولم نطرح...
- »شرطة الاحتلال تعتدي بوحشية على سكان ومتضامنين بالشيخ جراح
- »"كورونا": 13 وفاة ورصد 718 إصابة جديدة
- »غزة: تخفيف الإجراءات المتعلقة بكورونا
- »نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة ويعيد التكليف إلى الرئيس ريفلين
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صحيفة الحياة الجديدة
- الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين في حي الشيخ جراح
- الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح بالقدس
- الاحتلال يبطش بالمقدسيين.... اعتقالات ومداهمات وضرب مبرح
- الرويضي: ندرس الخيارات القانونية محليا ودوليا من أجل حماية منازل الشيخ جراح
وكالة صفا
- نتنياهو يفشل في تشكيل حكومة جديدة
- لجنة بالكنيست تصادق على قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية
- تقرير#التحذير_الأخير من الضيف.. القدس خط أحمر
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وكالة الرأي
- محدث الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة الغربية
- نتنياهو يفشل بتشكيل حكومة ويعيد التكليف لريفلين
- الضيف يوجّه تحذيراً أخيراً للاحتلال بشأن الشيخ جراح
- الأوقاف تقرر إعادة فتح المساجد في جميع الصلوات
- الداخلية تقرر تخفيف إجراءات الحد من تفشي كورونا
- مستوطنون يحشدون لاقتحام الأقصى.. والمقدسيون يتأهبون
وكالة سما
- معاقبة جميع الشخصيات التي خرجت في قوائم مستقلّة
- صحيفة تكشف : هذه خطوات الرئيس المقبلة بعد الغاء الانتخابات بعضها اتجاه حماس وتفريغات 2005 ..
- مسؤول أمني إسرائيلي يزور الأردن “سرا” ويلتقي مسؤولين بالمملكة
- أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على تهديدات محمد الضيف
- الضيف يوجه تحذيرا شديد اللهجة للاحتلال الاسرائيلي ...
- وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة
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وكالة فلسطين اليوم
- قوات الاحتلال تشدد الخناق على مداخل الشيخ جراح بالقدس
- رئيس أركان القسام الضيف يوجه تحذيراً أخيراً "لإسرائيل" إن لم يوقف عدوانه عن الشيخ جراح
- وزارة الداخلية بغزة تقرر رفع حظر التجوال الليلي بشكل كامل
عرب 48
- الاحتلال يحاصر الشيخ جرّاح والقسّام تهدّد: وقف الاعتداءات أو دفع ثمن غالٍ
- الشيخ جرّاح والعيسويّة: ساعات بين اعتداءين وحشييْن
- الشيخ جرّاح: "معطيات جديدة ستكشف عمليات تزوير للاستيلاء على المنازل"
- نتنياهو يفشل بتشكيل الحكومة ويعيد التكليف إلى ريفلين
- تأجيل التصويت على قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة
- كابينيت كورونا يصادق على تسهيلات إضافية
- مشاورات إسرائيلية حول مواصلة مفاوضات ترسيم الحدود مع لبنان
- لكسب الوقت: نتنياهو يدرس إبلاغ ريفلين بأنه تمكن من تشكيل حكومة
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وكالة وفا
- الرويضي لــ"وفا": ندرس الخيارات القانونية محليا ودوليا ...
- عمّال بعيدون عن عيدهم.."وفا": 25 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين في نيسان المنص ...
- الاحتلال يواصل اجتياح عقربا ويفجر منشأة زراعية
- الاحتلال يواصل انتهاكاته: اعتقالات وهدم واعتداءات وانشاء بؤرة است ...
- مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية فوق اراضي المواطنين جنوب نابلس
حدث في مثل هذا اليوم
5 أيار (مايو)
- 2001م قوات خاصة صهيونية تغتال الشهيد القائد أحمد خليل أسعد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق العليا للانتفاضة في بيت لحم.
- 1987م مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين وتدمير بعض المنازل في غارة للطيران الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1982م استشهاد أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة في الضفة الغربية.
- 1964م بدأت إسرائيل في ضخ مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب انطلاقاً من بحيرة طبرية بعد تركيب مجموعتي الضخ اللتين تم تركيبهما في محطة الطابغة .
- 1949م أبا أيبان ممثل حكومة إسرائيل في الأمم المتحدة يعلن أمام اللجنة السياسية الخاصة بمناسبة البحث في طلب إسرائيل الالتحاق بعضوية الأمم المتحدة، أن حكومة إسرائيل تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة. كما يعلن التزام حكومته بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية .
- 1948م السلطات اليهودية في فلسطين تنشئ خدمة البريد ضمن المؤسسات التي أنشئت في إطار التمهيد لإعلان الدولة العبرية في وقت لاحق من الشهر نفسه مع انتهاء الانتداب البريطانية.
- 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (104) في الدورة الاستثنائية الأولى وهو قرار يمنح الوكالة اليهودية في فلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة (لجنة الأمم المتحدة التي تتشكل للنظر في قضية فلسطين)
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