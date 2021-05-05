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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2823)الأربعاء5/5/2021

05 آيار / مايو 2021 10:41

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غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2823)الأربعاء5/5/2021

 

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  • الاحتلال يفرج عن سناء شلبي بعد ساعات على اعتقالها
  • مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويهاجمون مركبات للمواطنين بنابلس
  • مصرع شاب بحادث سير غرب رام الله
  • قوات الاحتلال تعتقل فتاة وشابين خلال اعتداءاتها على حي الشيخ جراح
  • الاحتلال يعتقل سيدة ومواطن من ترمسعيا
  • اعتقال 17 مواطنًا بالضفة

 

 

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5 أيار (مايو)

  • 2001م قوات خاصة صهيونية تغتال الشهيد القائد أحمد خليل أسعد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة التنسيق العليا للانتفاضة في بيت لحم.
  • 1987م مقتل عدد من الأشخاص وجرح آخرين وتدمير بعض المنازل في غارة للطيران الإسرائيلي على المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان.
  • 1982م استشهاد أربعة فلسطينيين في انفجار قنبلة في الضفة الغربية.
  • 1964م بدأت إسرائيل في ضخ مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب انطلاقاً من بحيرة طبرية بعد تركيب مجموعتي الضخ اللتين تم تركيبهما في محطة الطابغة .
  • 1949م أبا أيبان ممثل حكومة إسرائيل في الأمم المتحدة يعلن أمام اللجنة السياسية الخاصة بمناسبة البحث في طلب إسرائيل الالتحاق بعضوية الأمم المتحدة، أن حكومة إسرائيل تقبل دون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة منذ اليوم الذي تصبح فيه عضواً في الأمم المتحدة. كما يعلن التزام حكومته بتطبيق القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص القضية الفلسطينية .
  • 1948م السلطات اليهودية في فلسطين تنشئ خدمة البريد ضمن المؤسسات التي أنشئت في إطار التمهيد لإعلان الدولة العبرية في وقت لاحق من الشهر نفسه مع انتهاء الانتداب البريطانية.
  • 1947م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم (104) في الدورة الاستثنائية الأولى وهو قرار يمنح الوكالة اليهودية في فلسطين فرصة الإدلاء بشهادتها في المسألة المعروضة على اللجنة (لجنة الأمم المتحدة التي تتشكل للنظر في قضية فلسطين)
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