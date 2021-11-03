النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2106) الاربعاء3/11/2021
أخبار فلسطينية
- السلطة ترفض «المقايضة» مع البناء في المنطقة «ج»
- أهالي الشيخ جراح يرفضون تسوية للاحتلال بتأجيرهم عقاراتهم
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا استفزازية
- الخارجية الفلسطينية تؤكد أن البناء في المناطق "ج" حق فلسطيني ولا يخضع للمساومة
- هنية: أهلنا في الشيخ جراح ارتقوا إلى مستوى الدماء التي سالت في معركة “سيف القدس”
- ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
- غزة تبعث برسالة تهديد للاحتلال عبر الوسيط المصري ..فبماذا وعدت الأخيرة ؟
أخبار إسرائيلية
- إدانة شركة أنابيب إسرائيلية في قضية التسرب النفطي عام 2014
- إسرائيل تقمع متضامنين فلسطينيين في حيّ “الشيخ جراح” بالقدس
- وفد من «الموساد» التقى البرهان وحمدوك
- الكنيست يبدأ التصويت على الميزانية اليوم في خطوة حاسمة للحكومة الإسرائيلية
- قبل نشرها في الخليج: قوة أميركية تتدرب في إسرائيل على مواجهة محتملة ضد إيران
- بلاك شادو" تنشر بيانات مستخدمي موقع تعارف مثليين إسرائيلي
- اتهام "خط أنبوب إيلات أشكلون" بالمسؤولية عن تلويث محمية طبيعية
- بينيت يلتقي ولي عهد البحرين في غلاسكو
-
اخبار دولية
اخبار عربية
- وفد من الموساد في الخرطوم
- قطر تشارك في اجتماع الخبراء الحكوميين العرب لإعداد خطة التربية والتثقيف في حقوق الإنسان
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا و4 محال تجارية في القدس
- إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قبيل اعتقاله
- إصابة فلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي- (فيديو)
- إسرائيل تقمع متضامنين فلسطينيين في حيّ “الشيخ جراح” بالقدس
- صحافية مقدسية تعلن خطبتها على أسير محكوم بثلاثة مؤبدات-
- أكتوبر… شهر أسود جديد مرّ على الفلسطينيين… الاحتلال يقتل فلسطينيا ويصيب العشرات ويعتقل…
- أهالي «الشيخ جراح» يرفضون مقترح التسوية رغم انعدام أي ضمانات
- عائلات الشيخ جراح ترفض اقتراح “العليا” الإسرائيلية بشأن إخلاء منازلها- (فيديو)
-
الشرق الأوسط
- ضربة إسرائيلية جديدة تستهدف ريف دمشق
- وفد من «الموساد» التقى البرهان وحمدوك
- الفلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتراف بـ«الدولة» كاعتذار عن
- عائلات «الشيخ جراح» ترفض تسوية تجعلهم {مستأجرين}
- السلطة ترفض «المقايضة» مع البناء في المنطقة «ج»
الغد الأردنية
- هجوم صاروخي إسرائيلي يستهدف ريف دمشق
- أهالي الشيخ جراح يرفضون تسوية للاحتلال بتأجيرهم عقاراتهم
- مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا استفزازية
الاهرام المصرية
- الكنيست يبدأ التصويت على الميزانية اليوم في خطوة حاسمة للحكومة الإسرائيلية
- إصابة فلسطيني بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي نابلس
-
-
الاخبار اللبنانية
- إدانة شركة أنابيب إسرائيلية في قضية التسرب النفطي عام 2014
- أهالي الشيخ جراح يرفضون تسوية «العليا»: لن نكون «مستأجرين» عند الاحتلال
- وفد من الموساد في الخرطوم
- بدء مداولات الموازنة العامة: حلّ الكنيست يتوقّف على تغيّب عضو واحد عن التصويت
الشرق القطرية
- الاحتلال الاسرائيلي يستولي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح
- الخارجية الفلسطينية تؤكد أن البناء في المناطق "ج" حق فلسطيني ولا يخضع للمساومة
- قطر تشارك في اجتماع الخبراء الحكوميين العرب لإعداد خطة التربية والتثقيف في حقوق الإنسان
الشروق المصرية
- عدوان جوي إسرائيلي على ريف دمشق يسفر عن خسائر مادية
- الكنيست يبدأ التصويت على الميزانية اليوم في خطوة حاسمة للحكومة الإسرائيلية
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- بالصور مؤتمر بغزة يؤكد تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحق العودة لديارهم
- تقرير على حساب "ملف كورونا".. السلطة تعزز قبضتها الأمنية
- خاص لم تكُف عن ملاحقة المقاومين.. "عدنان": السلطة تواصل سياسة إقصاء الطرف الآخر
- خاص "الوقائي" يخفي ظروف اعتقال "الأقطش" في زنازينه
- وسم "كفى ظلمًا" يلقى رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي
- هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة بفصائلها والأمة خلفكم
- ناصر الدين يتوعد الاحتلال بدفع ثمن جرائمه في القدس
جريدة القدس
- بينيت يواجه التحدي الأكبر لحكومته
- الاحتلال يخلي حي الشيخ جراح من المتضامنين بالقوة
- هنية: أهلنا في الشيخ جراح ارتقوا إلى مستوى الدماء التي سالت في معركة “سيف القدس”
- إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب الخليل
- قناة عبرية: محاولات إسرائيلية لحذف معلومات حساسة من جوجل حول رئيس الشاباك
- الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 15.6 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات تقاعد شهر تشرين الأول
-
صحيفة الأيام
- إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات شعبية ومواجهات
- الرئيس يتباحث مع نظيره الإيطالي في روما
- تحذيرات من استشهاد الأسير الفسفوس في أي لحظة
- عائلات الشيخ جراح ترفض التسوية الاحتلالية "لأنها تمهّد تدريجياً لمصادرة...
- المقدسيون يرفضون قرار محكمة احتلالية الاستيلاء على قطعة أرض في الشيخ...
- الاتحاد الأوروبي يقدم 15.6 مليون يورو للرواتب والتقاعد
- فعاليات شعبية واسعة في ذكرى وعد بلفور تطالب بريطانيا بالاعتذار والاعتراف...
- "ليفا" يقود بايرن إلى ثمن النهائي ورونالدو ينقذ مانشستر واليوفي يتأهل..
الحياة الجديدة
- ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
- 88 مليون دولار صافي أرباح البنوك العاملة في فلسطين خلال 6 شهور
- القدس: الاحتلال يهدم منزلا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما
- اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.. نكسوا الأعلام وطالبوا بريطانيا بتصحيح الخطأ التاريخي
- وضعه الصحي يزداد سوءا: الأسير المسن موفق عروق لا يستطيع الوقوف ومهدد بفقدان البصر
وكالة الراي
- وفاتان و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
- صور الاحتلال يهدم منزلًا ومحلين تجاريين بالقدس
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- 6 أسرى يواصلون إضرابهم بأوضاع صحية خطيرة
- "المرور": 6 إصابات بـ 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله والقدس
- الأسير موفق عروق لا يستطيع الوقوف ومهدد بفقدان البصر
- إصابات خلال اقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس
وكالة صفا
- 74 حالة خطيرة..وفاتان و183 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الاحتلال يهدم منزلين ومحلات تجارية بجبل المكبر وبلدة حزما
- بالصور 65 سنة على مذبحة خان يونس
فلسطين اليوم
- ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وتحذيرات من استشهاد احدهم في أي لحظة
- خبير اقتصادي يوضح أسباب تغول الشيكل"الإسرائيلي"والفرص المتاحة لتعافي الدولار
- الأسرى فتيل قد يفجر الأوضاع
- غزة تبعث برسالة تهديد للاحتلال عبر الوسيط المصري ..فبماذا وعدت الأخيرة ؟
- مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة المحتلة
- جرافات الاحتلال تهدم منزلًا لعائلة الحروب في جبل المكبر بالقدس المحتلة
-
سما نيوز
- الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و183 إصابة جديدة بـ"كورونا"
- صحيفة: رسالة شديدة اللهجة من المقاومة للاحتلال بشأن الأسرى ..وهذا ما وعدت به القاهرة
- عدوان إسرائيلي على ريف دمشق
- صحيفة عبرية: منذ عام 1950.. إسرائيل تتسلح بـ”أملاك الغائبين” لمصادرة عقارات المقدسيين
- هنية لأهالي الشيخ جراح: المقاومة تقف خلفكم.. وتحرير فلسطين يرتكز على ثلاثة محاور أساسية
-
عرب 48
- الاحتلال يخلي حيّ الشيخ جراح من المتضامنين بالقوّة
- الخليل: اعتقال شابين بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس
- مساعدات أوروبية بقيمة 15.6 مليون يورو للسلطة الفلسطينية
- هجمات سيبرانية تستهدف مواقع إسرائيلية: نشر بيانات شركات هندسية ومعهد طبي
- قبل نشرها في الخليج: قوة أميركية تتدرب في إسرائيل على مواجهة محتملة ضد إيران
- بلاك شادو" تنشر بيانات مستخدمي موقع تعارف مثليين إسرائيلي
- اتهام "خط أنبوب إيلات أشكلون" بالمسؤولية عن تلويث محمية طبيعية
- بينيت يلتقي ولي عهد البحرين في غلاسكو
وكالة وفا
- القدس: الاحتلال يهدم منزلا بالمكبر ومحلين تجاريين في حزما
- لليوم العاشر: الاحتلال يواصل تهويد مقبرة اليوسفية بالقدس ويغ ...
- ستة أسرى يواصلون اضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
-
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2003م انتخاب رفيق النتشة رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني
- 2003م الاستشهاديّ صبيح كمال أبو السعود من كتائب شهداء الأقصى ، يفجّر نفسه قرب حاجز عسكريّ صهيونيّ في قرية عزون ، و الاحتلال يزعم عدم وقوع إصابات .
- 1990 م مصرع ستة فلسطينيين وجرح نحو 200 برصاص الجنود الإسرائيليين في غزة.
- 1988 م إسرائيل تبعد تسعة ناشطين فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994). أبعد هؤلاء إلى جنوب لبنان.
- 1974 م أول خطاب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في الأمم المتحدة وهي زيارته الأولى للأمم المتحدة والتي تحدث فيها عن القضية الفلسطينية وضرورة حل القضية بالطرق السلمية.
- 1956 م جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة دموية في خان يونس (قطاع غزة)، ما أسفر عن استشهاد 275 مدنياً فلسطينياً، ارتكبت المجزرة عقب احتلال المدينة خلال العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.
- 1956 م مذبحة خانيونس الأولى تعد مدينة خانيونس، ثاني مدن قطاع غزة بعد مدينة غزة عن الحدود المصرية عشرين كيلو متر فقط.، وقد تعرضت هذه المدينة عام 1956 للعدوان الثلاثي الذي تعرض له قطاع غزة ومصر، لكنها ظلت تقوم العدوان من حي إلى حي، ومن شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، على الرغم من احتلال القطاع، غير أن الجيش الإسرائيلي وبسبب التفوق الكاسح استطاع دخول المدينة في النهاية، وأمعن في أهلها القتل والذبح انتقاما لخسائره الجسيمة، أثناء هجومهم عليها، لكن الإرهاب الصهيوني لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى درجة ممارسة القتل الجماعي في مجزرة رهيبة شملت كل الفئات من نساء وأطفال وشيوخ.
- 1898 م مؤسس الحركة الصهيونية النمساوي المجري ثيودور هرتزل (1860 - 1904) يختتم جولته الوحيدة في فلسطين التي استغرقت تسعة أيام بالتوجه بحراً إلى نابولي (إيطاليا).