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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2106) الاربعاء3/11/2021

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 11:08

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2106) الاربعاء3/11/2021

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 3 تشرين ثاني (نوفمبر)
  • 2003م انتخاب رفيق النتشة رئيساً للمجلس التشريعي الفلسطيني
  • 2003م الاستشهاديّ صبيح كمال أبو السعود من كتائب شهداء الأقصى ، يفجّر نفسه قرب حاجز عسكريّ صهيونيّ في قرية عزون ، و الاحتلال يزعم عدم وقوع إصابات .
  • 1990 م مصرع ستة فلسطينيين وجرح نحو 200 برصاص الجنود الإسرائيليين في غزة.
  • 1988 م إسرائيل تبعد تسعة ناشطين فلسطينيين للمرة الأولى منذ اندلاع الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994). أبعد هؤلاء إلى جنوب لبنان.
  • 1974 م أول خطاب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في الأمم المتحدة وهي زيارته الأولى للأمم المتحدة والتي تحدث فيها عن القضية الفلسطينية وضرورة حل القضية بالطرق السلمية.
  • 1956 م جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة دموية في خان يونس (قطاع غزة)، ما أسفر عن استشهاد 275 مدنياً فلسطينياً، ارتكبت المجزرة عقب احتلال المدينة خلال العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة بريطانيا وفرنسا وإسرائيل.
  • 1956 م مذبحة خانيونس الأولى تعد مدينة خانيونس، ثاني مدن قطاع غزة بعد مدينة غزة عن الحدود المصرية عشرين كيلو متر فقط.، وقد تعرضت هذه المدينة عام 1956 للعدوان الثلاثي الذي تعرض له قطاع غزة ومصر، لكنها ظلت تقوم العدوان من حي إلى حي، ومن شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت، على الرغم من احتلال القطاع، غير أن الجيش الإسرائيلي وبسبب التفوق الكاسح استطاع دخول المدينة في النهاية، وأمعن في أهلها القتل والذبح انتقاما لخسائره الجسيمة، أثناء هجومهم عليها، لكن الإرهاب الصهيوني لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه إلى درجة ممارسة القتل الجماعي في مجزرة رهيبة شملت كل الفئات من نساء وأطفال وشيوخ.
  • 1898 م مؤسس الحركة الصهيونية النمساوي المجري ثيودور هرتزل (1860 - 1904) يختتم جولته الوحيدة في فلسطين التي استغرقت تسعة أيام بالتوجه بحراً إلى نابولي (إيطاليا).
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