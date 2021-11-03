النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2106) الاربعاء3/11/2021

11:08النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2106) الاربعاء3/11/2021

11:19النائب العام وقيادة الشرطة يؤكدان على تكامل الجهود لتحقيق الأمن

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