النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2107) الخميس4/11/2021
أخبار فلسطينية
- هنية: جاهزون لإعادة ترتيب منظمة التحرير وبناء قيادة فلسطينية موحدة
- دراسة: سياسات الحكومات الفلسطينية الثلاث الأخيرة فشلت في دعم صمود المناطق المصنفة (ج)…
- الخارجية الفلسطينية تؤكد أن البناء في المناطق "ج" حق فلسطيني ولا يخضع للمساومة
- مستشار الأونروا لـ”القدس العربي”: أنهينا وضع الخطط اللازمة لمؤتمر المانحين في بروكسل
- ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ..وصور الأسرى المضربين قاسية وخطيرة
- عباس كامل" في رام الله و"تل أبيب" قريباً ومساعي لتهدئة طويلة وصفقة تبادل
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أخبار إسرائيلية
- البرلمان الإسرائيلي يصوت بالموافقة على الموازنة
- «الليكود» يقود مظاهرات ضد الموازنة العامة
- نائب كنيست يهودي يوجه مذكرة عاجلة لغانتس: القواسمي بين الحياة الموت.. فلتطلق سراحه…
- بينيت: الائتلاف قادر على تمرير الموازنة... لا قرش واحدا لغزة
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اخبار دولية
- عقاب أميركي لتكنولوجيا التجسس الإسرائيلية
- الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً لدفع رواتب موظفي السلطة
- »أميركا تضع شركتَي تجسس إسرائيليتين على اللائحة السوداء
- الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين نايدس سفيرًا لدى إسرائيل
اخبار عربية
- الجامعة العربية تعلق على تطورات الوضع السوداني: الحوار أساس حل المشكلات
- الأردن يوقع اتفاقية مع إسرائيل لزيادة صادراته إلى الضفة«
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- “جيش الهبد الإلكتروني” يطلق حملة دولية للمطالبة بإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام-
- إخطارات إخلاء لست عائلات في حي الشيخ جراح.. وموقع عبري يكشف عن نية…
- هنية: جاهزون لإعادة ترتيب منظمة التحرير وبناء قيادة فلسطينية موحدة
- دراسة: سياسات الحكومات الفلسطينية الثلاث الأخيرة فشلت في دعم صمود المناطق المصنفة (ج)…
- تدمير المنازل» العقاب الذي لا يتوقف عن رقاب الفلسطينيين
- نائب كنيست يهودي يوجه مذكرة عاجلة لغانتس: القواسمي بين الحياة الموت.. فلتطلق سراحه…
- تحالف منظمات أهلية يبدأ ملاحقة إسرائيل أمام “الجنائية الدولية”
- مستشار الأونروا لـ”القدس العربي”: أنهينا وضع الخطط اللازمة لمؤتمر المانحين في بروكسل
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الشرق الأوسط
- عقاب أميركي لتكنولوجيا التجسس الإسرائيلية
- الاتحاد الأوروبي يقدم دعماً لدفع رواتب موظفي السلطة
- «حملة انقضاض» إسرائيلية في القدس والضفة
- «الليكود» يقود مظاهرات ضد الموازنة العامة
- مدينة و3 قرى لعرب النقب بـ«شروط إسرائيلية»
الغد الأردنية
الاخبار اللبنانية
- بعد إقرار ميزانية 2021... الكنيست يتّجه لإقرار ميزانية العام المقبل
- «حرب اجتثاث» إسرائيلية على المنظّمات الأهلية
- حرب اجتثاث» إسرائيلية على المنظّمات الأهلية: لا مجتمع مدنياً فلسطينياً خارج أجندتنا
- «سيف القدس» ندْبة دائمة: معركة الصورة تشغل تل أبيب
- المقاومة خلْف أهالي الشيخ جرّاح: الإخلاء القسري مقابل الردّ العسكري
الشرق القطرية
- الجامعة العربية تعلق على تطورات الوضع السوداني: الحوار أساس حل المشكلات
- البرلمان الإسرائيلي يصوت بالموافقة على الموازنة
الشروق المصرية
- الاحتلال الاسرائيلي يستولي على قطعة أرض في حي الشيخ جراح
- الخارجية الفلسطينية تؤكد أن البناء في المناطق "ج" حق فلسطيني ولا يخضع للمساومة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- خاص "الشعبية": استهداف السلطة المقاومينَ بالاعتقال السياسي "جريمة مدانة"
- غزة.. صرف راتب شهر أكتوبر 2021 يوم الأحد المقبل
- تقرير "الانتخابات القروية الجزئية".. إقبال ضعيف للترشح وتلاعب مبكر من السلطة
- حملة إلكترونية نصرة للأسير "القواسمي" المضرب لليوم الـ105
- "هنية": خمسة عناصر مهمة لبناء المشروع الوطني
- الاحتلال يخطر 7 عائلات مقدسية بإخلاء منازلها في الشيخ جراح
- قناة عبرية تكشف عن تعاون أكاديمي جديد بين الإمارات و(إسرائيل)
جريدة القدس
- كامل: نعمل من أجل تهدئة طويلة المدى وضمن حل شامل بما في ذلك صفقة تبادل ومصالحة فلسطينية
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- ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام
- غزة: 4 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا
- تمديد ساعات الترشح للانتخابات المحلية
- الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين نايدس سفيرًا لدى إسرائيل
- 15 اسيراً “بالرملة” يعانون ظروفاً صحية صعبة ومقلقة
- الخارجية” تدين هدم منازل ومسجد
- الاحتلال يهدم مسجداً في دوما جنوب نابلس
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صحيفة الأيام
- الاحتلال يهدم منازل ومنشآت ويخطر بالهدم في عدة محافظات ويعتدي على قاطفي...
- »أميركا تضع شركتَي تجسس إسرائيليتين على اللائحة السوداء
- »القدس: الاحتلال يطمس المقبرة اليوسفية بالعشب الصناعي
- »الأسرى الستة يواصلون إضرابهم عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة
- »بينيت: نتنياهو هو من اخترع فكرة الحقائب المالية التي نقلت لـ"حماس"
- » إدارة بايدن طلبت وساطة إسرائيل مع قادة الانقلاب في السودان
- »انطلاق الدورة الثامنة لـ"أيام فلسطين السينمائية": 11 فيلماً تعرض لأول مرة...
- »ثنائية بنزيمة تضع ريال مدريد على مشارف التأهل.. وليفربول يحجز بطاقة ثمن...
الحياة الجديدة
- أهم ما جاء في اللقاءات الرسمية للرئيس في الجمهورية الإيطالية
- قصص نجاح تسجلها تعاونيات زراعية نسوية شبابية بدعم جمعية المرأة العاملة للتنمية و"وي ايفيكت" السويدية
- (Lucky Stone Accessories).. كشك صغير يعيل عائلات في بتير
- نضوة صباح عضوة مجلس بلدي قفين.. ساهمت في وضع قريتها على خريطة الاهتمام والفعاليات
وكالة الراي
- 4 وفيات و201 إصابات جديدة بكورونا في غزة
- المالية تعلن موعد صرف دفعة رواتب الموظفين
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدّون طقوسًا تلمودية
- 6 أسرى يواصلون إضرابهم وسط تدهور حالتهم الصحية
- الاحتلال يهدم مسجدًا جنوب نابلس
- "المرور": 3 إصابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم
- كنيست الاحتلال تصادق على ميزانية 2021
وكالة صفا
- 64 حالة خطيرة..4 وفيات و201 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- لأول مرة.. دعوى بالجنائية الدولية حول استهداف الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين
- جلسة للنظر بطعن ضد الاعتقال الإداري للأسير الفسفوس
- الاحتلال يهدم مسجدًا ومنشآت زراعية جنوبي نابلس
- لأول مرة منذ 3 سنوات.. الكنيست تصادق على قانون الميزانية
- هنية: إلغاء الانتخابات مأزق وطني حقيقي أعادنا للمربع الأول
فلسطين اليوم
- ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ..وصور الأسرى المضربين قاسية وخطيرة
- المقاومة تهدد الاحتلال باستخدام القوّة العسكرية ..والسبب حي الشيخ جراح !
- "عباس كامل" في رام الله و"تل أبيب" قريباً ومساعي لتهدئة طويلة وصفقة تبادل
- الاحتلال يهدم مسجداً في دوما جنوب نابلس ويجرف طرقاً زراعية
- كاتب سياسي: الاحتلال يشن حربًا شاملة ضد المقدسيين في الشيخ جراح
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سما نيوز
- 4وفيات و201 إصابات جديدة بكورونا في غزة
- عباس كامل يتحدث عن خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد فى غزة
- صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال
- "كان" العبرية تكشف مطالب حماس الجديدة من إسرائيل ..
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عرب 48
- الأردن يوقع اتفاقية مع إسرائيل لزيادة صادراته إلى الضفة
- بينيت: الائتلاف قادر على تمرير الموازنة... لا قرش واحدا لغزة
- تحقيق ضد CyberServe التي اخترقت "بلاك شادو" خوادمها
- إدخال NSO لقائمة الشركات التي تناقض مصالح الأمن القومي الأميركي
- حتى 2025: رفع الحد الأدنى من الأجور تدريجيا إلى 6 آلاف شيكل
- نصف أطفال غزة بحاجة إلى "تدخل نفسيّ" بسبب العدوان الأخير
- أسيران يواجهان وضعا صحيا حرجا في سجون الاحتلال
- الاحتلال يطمس المقبرة اليوسفية بالعشب الصناعي
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وكالة وفا
- الاحتلال يهدم مسجدا في دوما جنوب نابلس
- الاحتلال يواصل انتهاكاته: هدم منزلين ومحال تجارية واعتقالات ...
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
حدث في مثل هذا اليوم
4 تشرين ثاني (نوفمبر
- 2002م استشهاديّ فلسطيني يفجّر نفسه في مجمّع تجاريّ في قلب مستوطنة "كفار سابا" شمال تل أبيب، ممّا أدّى إلى مصرع و إصابة العشرات من الصهاينة
- 2001م عملية مسلحة قام بها الاستشهادي حاتم الشوبكي من حركة الجهاد الإسلامي حيث قام بإطلاق النار على محطة حافلات في التلة الفرنسية في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة عدد آخر بجروح.
- 1995 م اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، في ميدان عام في تل أبيب على يد ييغال عمير في ختام مظاهرة من أجل السلام.
- 1995 اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين على يد متطرف يهودي بسبب الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة وتوقيعه اتفاقية سلام مع الفلسطينيين.
- 1983م سياسيارة مفخخة تنفجر في مقر القيادة العسكرية في صور جنوب لبنان تسفر عن تدمير المبنى تدميراً كلاماً ومقتل 70 جندياً وإصابة أكثر من مائة مما أجبر الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان.
- 1969م عُقِدت بين سوريا ومصر "اتفاقية الدفاع المشترك" لتوحيد قيادة العمل العسكري إزاء أيّة مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع الكيان الصهيوني.
- 1949 م الجيش الإسرائيلي يدمّر قرية كفر عنان داخل فلسطين 48 ويحوّل أهلها إلى لاجئين.
- 1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 61، الذي يدعو فيه (إسرائيل) إلى سحب القوات من المناطق العربية التي نصّ عليها قرار التقسيم وإقامة خطوط هدنة دائمة.
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