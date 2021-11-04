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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2107) الخميس4/11/2021

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2021 10:41

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2107) الخميس4/11/2021

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حدث في مثل هذا اليوم

4 تشرين ثاني (نوفمبر

  • 2002م استشهاديّ فلسطيني يفجّر نفسه في مجمّع تجاريّ في قلب مستوطنة "كفار سابا" شمال تل أبيب، ممّا أدّى إلى مصرع و إصابة العشرات من الصهاينة
  • 2001م عملية مسلحة قام بها الاستشهادي حاتم الشوبكي من حركة الجهاد الإسلامي حيث قام بإطلاق النار على محطة حافلات في التلة الفرنسية في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة عدد آخر بجروح.
  • 1995 م اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، في ميدان عام في تل أبيب على يد ييغال عمير في ختام مظاهرة من أجل السلام.
  • 1995 اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين على يد متطرف يهودي بسبب الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة وتوقيعه اتفاقية سلام مع الفلسطينيين.
  • 1983م سياسيارة مفخخة تنفجر في مقر القيادة العسكرية في صور جنوب لبنان تسفر عن تدمير المبنى تدميراً كلاماً ومقتل 70 جندياً وإصابة أكثر من مائة مما أجبر الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان.
  • 1969م عُقِدت بين سوريا ومصر "اتفاقية الدفاع المشترك" لتوحيد قيادة العمل العسكري إزاء أيّة مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع الكيان الصهيوني.
  • 1949 م الجيش الإسرائيلي يدمّر قرية كفر عنان داخل فلسطين 48 ويحوّل أهلها إلى لاجئين.
  • 1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 61، الذي يدعو فيه (إسرائيل) إلى سحب القوات من المناطق العربية التي نصّ عليها قرار التقسيم وإقامة خطوط هدنة دائمة.
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