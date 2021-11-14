النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2114) الأحد 14/11/2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2114) الثلاثاء 14/11/2021
أخبار فلسطينية
هنية: المشاركة الواسعة في جنازة "قبها" تجديد للبيعة لحماس والمقاومة
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة أسير
الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير حقوقية إسرائيلية حول جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني
فلسطين: 4 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أحمد الجعبري.. الرجل الذي زلزل كيان (إسرائيل)
في ذكرى "السجيل".. قصف (تل أبيب) يكشف تعاظم المقاومة بغزة
مجموعة حقوقية تدعو السلطة لوقف ملاحقة النشطاء والصحفيين
هنية يهاتف رئيس وزراء العراق مهنئا بنجاته من محاولة اغتيال
أخبار إسرائيلية
أطباء إسرائيليون: الأسير كايد الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ
محلل إسرائيلي: استخدام “بيغاسوس” ضد فلسطينيين كان له نتائج معاكسة
وفاتان و449 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
“هناك مستقبل” الإسرائيلي يعقد أول انتخابات داخلية له في كانون ثاني
اتفاق على تزويد إسرائيل بالأف الجرعات من لقاح "فايرز" الجديد
مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا بسبب تصوير قصر أردوغان
اخبار دولية
الرئيس الموريتاني يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى إعلان الدولة الفلسطينية
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في فلسطين
سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة تزور فلسطين في ديسمبر
أخبار عربية
بطولة كأس العرب قطر 2021: منتخب فلسطين يسعى لترك بصمته خلال مشاركته الأولى بالبطولة
"أونروا" تنفي إغلاق مدارسها في الأردن
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تلتقي بالسفير الفلسطيني للتشاور قبيل زيارتها للأراضي المحتلة في ديسمبر
هنية يهنئ الكاظمي بنجاته من محاولة الاغتيال
نادي الأسير الفلسطيني: الفسفوس يواجه خطر الموت المفاجئ
“السلام الآن”: اعتداءات المستوطنين “استراتيجية رسمية” لسلب أراضي الفلسطينيين
منظمة التحرير الفلسطينية: ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان
لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني توجه رسالة لوفد الكونغرس الأمريكي
الشرق الأوسط
الفلسطينيون يقولون إنهم تلقوا «أموالاً مجمدة» من إسرائيل
«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء
أسير فلسطيني في إسرائيل يعاني من «فقدان وعي متقطع»
الاهرام المصرية
مستوطنون يصيبون شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي في القدس المحتلة
فلسطين: 4 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
مستوطنون يصيبون شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في القدس المحتلة
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في فلسطين
أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يقترب من «الموت المفاجئ»
الغد الأردنية
الاحتلال يهدد بهدم 25 ألف منزل بالقدس المحتلة
المواجهات مع الاحتلال بأسبوع: عشرات الإصابات في 72 نقطة
الشرق القطرية
هيئة فلسطينية تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى في معتقلات الاحتلال
معلم فلسطيني يصنع الابتسامة ويحصد نتائج تعليمية مبهرة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
في ذكرى "حجارة السجيل".. اقترب الوعد
5 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام بأوضاع صحية حرجة
أسير من جنين يدخل عامه التاسع في الاعتقال
"التربية والتعليم" تستنكر اعتداء طلبة وذويهم على مدرسة في المحافظة الوسطى
أسير من جنين يدخل عامه التاسع في الاعتقال
"محامون من أجل العدالة" تدعو السلطة لوقف ملاحقة النشطاء والصحفيين
كاتب سياسي: تطور المقاومة وأساليبها جاء نتيجة سقوط مشروع أوسلو
القدس المحلية
الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب مخدرات على الحدود مع مصر
اعتقالات إسرائيلية بالضفة فجرًا
خلال 5 سنوات.. 21 ألف دونم سيطر عليها المستوطنون بالضفة الغربية
الهجرة من غزة ما بين الموت والنجاة وآمال بمستقبل مجهول
أضرار في منازل وإخلاء سكانها بفعل حريق جديد شمال فلسطين المحتلة
نابلس: افتتاح معرض صور “حكاية قائد ومسيرة شعب”
الحياة الجديدة
"صيد العصافير".. لقمة عيش محفوفة بالمخاطر في غزة
الإناث وصغار السن والمتعلِّمون يتقدمون صفوف البطالة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
اندلاع مواجهات في حي رأس العامود بالقدس المحتلة
تشكيل لجنة فنية لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على "التوجيهي"
جريدة الأيام
مستوطنون يعتدون على المواطنين في حي رأس العامود
»الأطباء: الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"
الداخلية": دفعات جديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل ستصدر قريباً
حماس" تستعد للتعامل مع حراك شعبي محتمل نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية
كورونا": 4 وفيات و90 إصابة جديدة
قناة عبرية: الاستقالات الجماعية في "الموساد" تعود إلى تحول إستراتيجي ومحاولة...
إسرائيل: اعتقال الزوجين في تركيا قد يصبح حادثاً سياسياً
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات بالضفة
الذكرى التاسعة لاغتيال الجعبري ومعركة "حجارة السجيل"
اشتية يطالب بتحرك عاجل وفوري لإنقاذ حياة الأسير كايد الفسفوس
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
إصابة 3 شبان مقدسيين خلال مواجهات في رأس العامود
موجة فضائية وإذاعية مشتركة رفضًا للاعتقال السياسي وممارسات السلطة
عمليتا إطلاق نار وإصابة 5 مستوطنين في أسبوع بالضفة
وكالة الرأي الفلسطينية
5 أسرى يواصلون الإَضراب عن الطعام بأوضاع صحية خطيرة
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في الأسر
4 إصابات في 7 حـوادث سير خلال 24 ساعة بغزة
إطلاق موجة فضائية وإذاعية مشتركة رفضًا للاعتقال السياسي
التعليم تستنكر الإعتداء على مدرسة المنفلوطي بالوسطى
انتهاء مناورة "إسرائيلية" أمريكية مشتركة
فلسطين اليوم
صحيفة" تكشف خطة مصرية شاملة لغزة بـ4 ملفات
مستشار حكومة رام الله يوضح بشأن استمرار الأزمة المالية للسلطة لـ6 شهور وتأثيرها على الرواتب
تفاصيل : دفعات جديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل ستصدر الأيام المقبلة
اليوم الذكرى التاسعة لاستشهاد أحمد الجعبري مهندس صفقة وفاء الأحرار
6 أسرى يدخلون اليوم أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
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سما نيوز
خطة مصرية شاملة لغزة تنتظر الموقف الإسرائيلي وهذه اهم تفاصيلها ..
كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية
الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل
غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"
قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟
أضرار وإخلاء عشرات العائلات و المنازل جراء حرائق بأحراش شمال فلسطين المحتلة
مرور غزة توضِّح حالة الطرق اليوم الأحد
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس
عرب 48
مستوطن يطلق النار على مقدسي وآخرون يهاجمون مركبات فلسطينيين بنابلس
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ý 14 تشرين ثاني (نوفمبر)
ý 2003م رؤساء سابقون لـ(شين بيت) ينتقدون سياسة شارون ويعلنون أن الاحتلال يؤدي إلى كارثة.
ý 1994م الحاخام الإسرائيلي إسحق ليفي زعيم المفدال ووزير الإسكان في حكومة يهود باراك يدعو إلى تقسيم الحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود في التسوية النهائية.
ý 1949م الكنيست الصهيوني يوافق على قانون الاستيلاء على الأراضي وقت الطوارئ على الرغم من مخالفة نصوص هذا القانون لقرار التقسيم 181.
ý 2012م الاحتلال الاسرائيلي يشن حربا على غزة بتاريخ14/11/2012 ليقتل نائب قائد كتائب القسام احمد الجعبري ومحمد الهمص، كما يستشهد163 شهيدا غالبيتهم من الاطفال والنساء.