النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2114) الأحد 14/11/2021

غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2114) الثلاثاء 14/11/2021

أخبار فلسطينية﻿

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بالتحرك الفوري من أجل إنقاذ حياة أسير

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير حقوقية إسرائيلية حول جرائم المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني

فلسطين: 4 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار إسرائيلية

أطباء إسرائيليون: الأسير كايد الفسفوس يقترب من الموت المفاجئ

محلل إسرائيلي: استخدام “بيغاسوس” ضد فلسطينيين كان له نتائج معاكسة

وفاتان و449 إصابة جديدة ب كورونا في إسرائيل

“ هناك مستقبل” الإسرائيلي يعقد أول انتخابات داخلية له في كانون ثاني

مكتب بينيت يعلق على اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا بسبب تصوير قصر أردوغان

اخبار دولية

الرئيس الموريتاني يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى إعلان الدولة الفلسطينية

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في فلسطين

أخبار عربية

بطولة كأس العرب قطر 2021: منتخب فلسطين يسعى لترك بصمته خلال مشاركته الأولى بالبطولة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة تلتقي بالسفير الفلسطيني للتشاور قبيل زيارتها للأراضي المحتلة في ديسمبر

هنية يهنئ الكاظمي بنجاته من محاولة الاغتيال

نادي الأسير الفلسطيني: الفسفوس يواجه خطر الموت المفاجئ

“السلام الآن”: اعتداءات المستوطنين “استراتيجية رسمية” لسلب أراضي الفلسطينيين

منظمة التحرير الفلسطينية: ازدواجية المعايير في مجلس الأمن تشجع إسرائيل على الاستيطان

لجنة القدس في المجلس الوطني الفلسطيني توجه رسالة لوفد الكونغرس الأمريكي

الشرق الأوسط

الفلسطينيون يقولون إنهم تلقوا «أموالاً مجمدة» من إسرائيل

«السلام الآن»: عنف المستوطنين تجاوز الخطوط الحمراء

أسير فلسطيني في إسرائيل يعاني من «فقدان وعي متقطع»

الاهرام المصرية

مستوطنون يصيبون شابًا فلسطينيًا بالرصاص الحي في القدس المحتلة

فلسطين: 4 وفيات و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشروق المصرية

مستوطنون يصيبون شابا فلسطينيا بالرصاص الحي في القدس المحتلة

الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في فلسطين

أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يقترب من «الموت المفاجئ»

الغد الأردنية

الشرق القطرية

هيئة فلسطينية تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسرى في معتقلات الاحتلال

معلم فلسطيني يصنع الابتسامة ويحصد نتائج تعليمية مبهرة

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهريب مخدرات على الحدود مع مصر

اعتقالات إسرائيلية بالضفة فجرًا

خلال 5 سنوات.. 21 ألف دونم سيطر عليها المستوطنون ب الضفة الغربية

الهجرة من غزة ما بين الموت والنجاة وآمال بمستقبل مجهول

أضرار في منازل وإخلاء سكانها بفعل حريق جديد شمال فلسطين المحتلة

نابلس: افتتاح معرض صور “حكاية قائد ومسيرة شعب ”

الحياة الجديدة

تشكيل لجنة فنية لدراسة الفاقد التعليمي وانعكاسه على "التوجيهي"

جريدة الأيام

مستوطنون يعتدون على المواطنين في حي رأس العامود

»الأطباء: الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"

الداخلية": دفعات جديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل ستصدر قريباً

حماس" تستعد للتعامل مع حراك شعبي محتمل نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية

كورونا": 4 وفيات و90 إصابة جديدة

قناة عبرية: الاستقالات الجماعية في "الموساد" تعود إلى تحول إستراتيجي ومحاولة...

إسرائيل: اعتقال الزوجين في تركيا قد يصبح حادثاً سياسياً

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

خطة مصرية شاملة لغزة تنتظر الموقف الإسرائيلي وهذه اهم تفاصيلها ..

كارثة حقيقية".. جنرال إسرائيلي يكشف عيوبا خطيرة داخل قواته العسكرية

الداخلية تكشف مواعيد الدفعات الجديدة من الموافقات على طلبات لم الشمل

غزة: "التربية والتعليم" توضح بخصوص الحادث المؤسف في مدرسة المنفلوطي "ب"

قناة 12 تكشف السبب الحقيقي وراء الاستقالات الجماعية في الموساد.. هل يشهد ثورة حقيقية؟

أضرار وإخلاء عشرات العائلات و المنازل جراء حرائق بأحراش شمال فلسطين المحتلة

عرب 48

مستوطن يطلق النار على مقدسي وآخرون يهاجمون مركبات فلسطينيين بنابلس

الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"

أموال المقاصة الفلسطينية: إسرائيل تقتطع 32 مليون دولار شهريا

وكالة وفا

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ý 14 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2003م رؤساء سابقون لـ(شين بيت) ينتقدون سياسة شارون ويعلنون أن الاحتلال يؤدي إلى كارثة.

ý 1994م الحاخام الإسرائيلي إسحق ليفي زعيم المفدال ووزير الإسكان في حكومة يهود باراك يدعو إلى تقسيم الحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود في التسوية النهائية.

ý 1949م الكنيست الصهيوني يوافق على قانون الاستيلاء على الأراضي وقت الطوارئ على الرغم من مخالفة نصوص هذا القانون لقرار التقسيم 181.

ý 2012م الاحتلال الاسرائيلي يشن حربا على غزة بتاريخ14/11/2012 ليقتل نائب قائد كتائب القسام احمد الجعبري ومحمد الهمص، كما يستشهد163 شهيدا غالبيتهم من الاطفال والنساء.