النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2116) الاربعاء17 نوفمبر 2021
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تحذر من “الضم الإسرائيلي الزاحف” للضفة الغربية
- الجهاد الإسلامي : قبول تهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيلاً
- إصابة العشرات في اعتداء لقوات الاحتلال على طلبة اللبن الشرقي ...
- 5 أسرى فلسطينيين يستمرون في الإضراب تحديا لقرار محكمة الاحتلال “العليا
أخبار إسرائيلي
- تأجيل محاكمة نتنياهو مجدداً يوحي بقرب التوصل إلى صفقة
- وزير إسرائيلي يزعم : السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون
- هارتس: سيناريو انهيار السلطة يخيف اسرائيل .. ومساع لدعمها ماليا
- قناة عبرية: غرينفيلد أعربت لغانتس عن قلقها من عنف المستوطنين والبناء الاستيطاني
- وفد إسرائيلي يتوجه إلى أوروبا لتقديم معلومات حول المؤسسات الحقوقية الفلسطينية
- إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة تقديم مساعدات مشروطة إلى لبنان
- تأجيل محاكمة نتنياهو مجدداً يوحي بقرب التوصل إلى صفقة
- رئيس {الشاباك} الجديد يلتقي عباس في رام الله
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اخبار دولية
- صحيفة: إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إعادة فتح قنصلية القدس وسط ضغوط مكثفة للتراجع
- غوتيريش لمؤتمر المانحين في بروكسل: “أونروا” تواجه أزمة وجود
- سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة تزور إسرائيل
اخبار عربية
- مصدر عسكري سوري: الطيران الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على جنوب دمشق
- »الأردن: منع إقامة بيوت العزاء نهائياً بعد ارتفاع الإصابات بـ"كورونا"
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الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
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- الجيش الإسرائيلي يقتحم منزل عائلة أحد أسرى “الهروب الكبير”
- غوتيريش لمؤتمر المانحين في بروكسل: “أونروا” تواجه أزمة وجود
- الخارجية الفلسطينية تحذر من “الضم الإسرائيلي الزاحف” للضفة الغربية
- غزة تستقبل مؤتمر مانحي “الأونروا” بإضراب شل مدارس اللاجئين.. والمنظمة وحماس تحذران
- 5 أسرى فلسطينيين يستمرون في الإضراب تحديا لقرار محكمة الاحتلال “العليا
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الشرق الأوسط
- إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى بجنوب دمشق
- مستوطنة جديدة على أراضي سلفيت بعد تجميد مشروع بنائها 30 سنة
- إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة الغربية
- تأجيل محاكمة نتنياهو مجدداً يوحي بقرب التوصل إلى صفقة
- رئيس {الشاباك} الجديد يلتقي عباس في رام الله
الغد الأردنية
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الاخبار اللبنانية
- إسرائيل في ليبيا: التطبيع آتٍ... حتماً
- لاجئو غزة يرفعون الصوت: كفى تمويتاً لـ«الأونروا»
- تقنية تجسس إسرائيلية استخدمت لاختراق مواقع في إيران والشرق الأوسط
- دعوى قضائية مغربية بحق مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق
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الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- بعناية إلهية.. مستشفى حمد في غزة يعيد الحياة لطفلة سقطت من الطابق الرابع
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
الشروق المصرية
- جوتيريش: حل الدولتين يحقق تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين
- مصدر عسكري سوري: الطيران الإسرائيلي يشن هجوما صاروخيا على جنوب دمشق
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- تقرير أجهزة السلطة تصادر فرحة عائلة الأسير برابرة بتحرره من الاعتقال
- بعد تنكر السلطة لهم.. تجار القدس يخوضون المعركة مع الاحتلال بلا "ظهير رسمي"
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- استياء مقدسي واسع من تصريحات اشتية الرافضة لمساندة تجار القدس
- من جديد.. تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات
- "غوتيريش" يحذر من "أزمة وجود" تواجهها "الأونروا"
- "الشعبية" تدعو إلى استنزاف الاحتلال بكافة الأشكال الممكنة
جريدة القدس
- مدارس اللبن الشرقية.. استهداف متكرر بهدف السيطرة الاستيطانية
- 13معتقلا بالضفة
- قامات” تستنكر اعتقال الاحتلال مؤسسها أنس الأسطة
- فيديو يوثق إرهاب جنود إسرائيليين لـ13 طفلًا فلسطينيًا بالخليل
- قناة عبرية: غرينفيلد أعربت لغانتس عن قلقها من عنف المستوطنين والبناء الاستيطاني
- وفد إسرائيلي يتوجه إلى أوروبا لتقديم معلومات حول المؤسسات الحقوقية الفلسطينية
- إسرائيل تطلب من الولايات المتحدة تقديم مساعدات مشروطة إلى لبنان
- الوفد الطبي الأردني يستأنف عمليات زراعة الكلى بغزة
- الصحة الإسرائيلية: 5 وفيات و539 إصابة جديدة بكورونا
- .وزير إسرائيلي يزعم: السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون
- اعتقال 3 مستوطنين خلال إخلاء بؤرة استيطانية قرب رام الله
- إصابة 4 إسرائيليين جراء حريق في بتاح تكفا
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صحيفة الأيام
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- شهيد من طمون وإصابات بين طلبة مدارس اللبن الشرقية
- »"الجهاد": فصائل المقاومة سترفض أي طرح أو وساطة لإبرام تهدئة مع الاحتلال
- »الأردن: منع إقامة بيوت العزاء نهائياً بعد ارتفاع الإصابات بـ"كورونا"
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- »ويل سميث بين الأوفر حظاً للأوسكار عن دوره في "كينغ ريتشارد"
- »"الطواحين" تعود الى المونديال ببطاقة التأهل المباشر وتركيا إلى الملحق...
الحياة الجديدة
- طاحونة صامدة على نهر العوجا
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- السعداوي يعلن انطلاق المؤتمر الدولي الثالث لريادة الأعمال افتراضيا في الـ 14 من الشهر المقبل
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وكالة الراي
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وكالة صفا
بينهم ناشط وأسير محرر
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- "الديمقراطية" تتساءل: ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته؟
- "أونروا": المجتمع الدولي يؤكد بأغلبية ساحقة دعمه لوكالة الغوث
وكالة سما
- وزير إسرائيلي يزعم : السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون
- الجهاد الإسلامي : قبول تهدئة مع الاحتلال لخمس سنوات مرفوض جملة وتفصيلاً
- هارتس: سيناريو انهيار السلطة يخيف اسرائيل .. ومساع لدعمها ماليا
- صحيفة: إدارة بايدن تستعد للإعلان عن إعادة فتح قنصلية القدس وسط ضغوط مكثفة للتراجع
- إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل حدث "مقلق" وقع أمس في بحر غزة
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فلسطين اليوم
- خمسة اسرى يواصلون الاضراب عن الطعام وخطر حقيقي يهدد حياتهم
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عرب 48
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- تقرير: مقترح جديد لصفقة تبادل أسرى... "قد يقود لانفراجة"
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وكالة وفا
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- 17 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2000م دينيس روس، مبعوث أمريكا للشرق الأوسط، يجري زيارات مكّوكيّة في المنطقة لمحاولة إنعاش عملية التسوية قبل نهاية ولاية بيل كلنتون في الرئاسة الأمريكيّة.
- 1993م المجاهد إياد العرعير يقتل ضابط إسرائيلي (حاييم نحوراني) وإصابة آخر
- 1993م مقتل جندي إسرائيلي بالسكاكين عند حاجز ناحل عوز شرق مدينة غزة.
- 1985م ويعتبر الشهيد الدكتور اسماعيل الخطيب أحد قادة العمل الإسلامي في فلسطين, وشغل منصب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة سنوات عديدة, ولقد اعترفت مجموعات تابعة لحركة فتح بجريمة اغتياله رمياً بالرصاص.
- 1983 م وقوع قتال عنيف بين أنصار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) ومعارضين له، تدعمهم القوات السورية في مدينة طرابلس شمال لبنان. انتهى القتال باستئصال ما تبقى من القوة العسكرية الفلسطينية على الأراضي اللبنانية.
- 1966م لجنة التوفيق تدعو إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم وتصدر القرار رقم 24 ( الدورة- 21)
- 1957م صدور قرار جامعة الدول العربية رقم (1390) بشأن إعمار المسجد الأقصى وتجديده، وقد أوكل هذا الأمر إلى الحكومة الأردنية.
- 1950م مجلس الأمن يدعو إلى معالجة الشكاوى بشأن أنظمة اتفاق الهدنة
- (الشكوى المصرية بشأن طرد العرب الفلسطينيين).
- 1946م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تقتل ثلاثة من أفراد البوليس البريطاني بالقرب من تل أبيب، إثر انفجار لغم بسيارتهم زرعته العصابة.
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