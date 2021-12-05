بلدية رفح تطلق حملة "خضراء بسواعد شبابنا" التطوعية الكبرى

غزة- الرأي:

أطلقت بلدية رفح صباح اليوم، فعاليات الحملة التطوعية الكبرى "خضراء بسواعد شبابنا"، التي تنظمها وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الزراعة وبالتعاون مع الهيئات المحلية في قطاع غزة، إحياءً لليوم العالمي للتطوع الموافق الخامس من ديسمبر 2021م.



وقد انطلقت الحملة من أمام مبنى البلدية بحضور رئيس البلدية د. أحمد الصوفي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومدراء وموظفي البلدية، وبمشاركة وزارة التربية والتعليم ممثلةً بمدير مديرية رفح أ. أشرف عابدين، وعددٍ من مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية والإسلامية، ولفيفٍ من مخاتير ووجهاء المدينة ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء، وجمهورٍ من المتطوعين.



وبدأت فعاليات الحملة بكلمة موجزةٍ لرئيس البلدية عبر فيها عن أهمية العمل التطوعي، وما ترمز له الحملة التي تبدأ بزراعة الأشتال في مناطق مختلفة من المدينة، مشيدًا بفئة الشباب الذين تستهدفهم الحملة، ليكونوا عنوانًا لعمارة المدينة، مشيرًا إلى أن الفعاليات تأتي لتؤكد أهمية العمل التطوعي وتعزز ثقافة التطوع في المجتمع، وتشجع الشباب على أخذ زمام المبادرة والعمل من أجل مدينتهم، مضيفًا أن أهمية الحملة لا تنحصر في تحسين الوضع البيئي وزيادة المساحات الخضراء بمدينة رفح ومدن القطاع، بل في تكريس مبدأ العمل التطوعي، وتجسيد حالة من الشراكة بين البلدية ومؤسسات المجتمع، مقدمًا الشكر الجزيل لوزارة الحكم المحلي والمؤسسات الشريكة القائمة على الحملة، شاكرًا المؤسسات والأفراد المشاركين في الفعاليات، مؤكدًا أن الباب مفتوح أمام المؤسسات التي تريد المشاركة في أنشطة الحملة الممتدة حتى آخر الأسبوع.



الجدير بالذكر أن فعاليات الحملة بدأت اليوم بزراعة الأشتال في شوارع مركز المدينة، ورافقها عمليات كنس وتنظيف، وستستمر الحملة حتى نهاية الأسبوع من خلال الزراعة والتقليم والتنظيف في مناطق مختلفة من المدينة.

