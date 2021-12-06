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تحت رعاية وزارة الحكم المحلي

بلدية النصيرات تطلق حملة التطوع "خضراء بسواعد شبابنا"

06 كانون أول / ديسمبر 2021 01:38

بلدية النصيرات تطلق حملة التطوع "خضراء بسواعد شبابنا" في النصيرات
بلدية النصيرات تطلق حملة التطوع

الوسطى- الرأي

أطلقت بلدية النصيرات حملة "خضراء بسواعد شبابنا" بمناسبة يوم التطوع العالمي والتي تنظمها وزارة الحكم المحلي بالشراكة مع الهيئة العامة للشباب والثقافة ووزارة الزراعة وبالتعاون مع الهيئات المحلية في قطاع غزة.


وانطلقت الحملة من مدرسة خالد بن الوليد وبمشاركة رئيس البلدية ووفد مرافق له ومديرية التربية والتعليم في الوسطى ووفد من وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة ولجنة حي المنطقة وطلاب المدرسة 


حيث بدأت الحملة بزراعة الأشتال في شوارع المنطقة وتنظيف المدرسة وزراعة العديد من اشتال الكينيا .


وتقدم رئيس البلدية بجزيل الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الحملة التطوعية والمشاركين فيها، موضحاً أن هذه الحملة تأتي للمحافظة على المظهر الجمالي لمخيم النصيرات ، مثمنا دور وزارة الحكم المحلي في رعاية الحملة التي من شأنها المحافظة على البيئة نظيفة وجميلة

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