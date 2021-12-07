زراعة رفح تشارك في فعاليات حملة "خضراء" بسواعد شبابنا

غزة-الرأي

نفذت مديرية زراعة رفح، بالتعاون مع مدرسة" اسرار القبندي" الثانوية بمنطقة حي النصر شرقي المحافظة فعاليات حملة "خضراء بسواعد شبابنا" بمناسبة يوم التطوع العالمي.

وفي السياق ذاته، قامت مديرية الزراعة بتوزيع مئات الآشتال للمدارس في المحافظة،وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وكانت وزارة الزراعة قد شاركت مع كل من وزارة الحكم المحلي والهيئة العامة للشباب والثقافة، في الفعالية التطوعية وزراعة العديد من اشتال الزينة والحرجية في القطاع.

