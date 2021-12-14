النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2140) الثلاثاء 14/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

لجنة مصرية تعلن البدء بالمرحلة الثانية من إعمار قطاع غزة

عباس يطلع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

الخارجية الفلسطينية: نريد إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي بالقدس

الإعلان عن 3 مدن سكنية مصرية ستتم إقامتها داخل قطاع غزة

مواصلة التشاور بين مصر وفلسطين إزاء مختلف القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

قلق في إسرائيل حيال حالات «أوميكرون» مجهولة المصدر رغم قيود السفر

اتفاق وزاري إسرائيلي على إنشاء لواء احتياطي لمواجهة أي أحداث بمدن الداخل

بارليف يتعرض لانتقادات من وزراء حكومته بعد إدانته عنف المستوطنين

مكتب بينيت: ولي عهد أبو ظبي يقبَل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل

اخبار دولية

انعقاد مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 107 غدا

ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل التعاون الثنائي في مختلف الجوانب

مع بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة.. مصر تؤكد الوفاء بوعودها تجاه الأشقاء الفسطينيين|صور

الصحف العربية

القدس العربي

الجبهة الشعبية تحيي الذكرى الـ 54 لانطلاقتها وتدعو لبرنامج وطني يتحلل من «أوسلو» وتؤكد: لا مفاوضات مقابل أمن الاحتلال

لصد محاولات الاحتلال سرقة التراث.. حملة إلكترونية للحفاظ

تشييع شهيد نابلس وسط اشتباكات فلسطينية بالرصاص وقنابل الغاز

الأونروا” تستعد لإطلاق “نداء استغاثة” بسبب قلة الأموال وتنذر من توقف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين

فصائل المقاومة تستعد لإجراء مناورة عسكرية شاملة في قطاع غزة تحسبا للتصعيد مع إسرائيل

حماس: حملة الاعتقالات ضد القيادات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني

سلطات الاحتلال تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا في الحبس الانفرادي- (فيديوهات وصور)

الشرق الأوسط

6 مخططات استيطان سرية في القدس

وزير الاقتصاد الفلسطيني: سنبحث مع الأميركيين تعديل اتفاق باريس

متطرفون يهود يهددون منصور عباس

مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الاهرام المصرية

انطلاق احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الشيخ رائد صلاح.. ويعتقل المتحدث باسم "حماس" في الضفة

الشروق المصرية

الرئيس الفلسطيني يطالب بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لإحياء عملية السلام

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

“ كيان”: اختتام أسبوعين من الفعاليّات لمناهضة العنف ضدّ النساء

الهدمي: الاحتلال يعمل على إخلاء المواطنين من منازلهم لتنفيذ مشاريع استيطانية

الكشف عن مخططات لإقامة ست مستوطنات جديدة في القدس

وفاتان و412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و213 حالة تعافٍ

هيئة الأسرى": الأسير محارب مناصرة يعاني أوضاعا صحية صعبة

البرغوثي: لن نسمح بالتشكيك بعملية النطف المحررة التي تتم وفق ضوابط شرعية وعلمية

جريدة الأيام

استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال لنابلس والبدء بتجريف أرض صودرت في الشيخ...

الكشف عن مخططات استيطانية إسرائيلية في القدس ستؤدي لطرد مواطنين من بيوتهم

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في قلقيلية وتقرّ حزمة من المشاريع التنموية...

شاكيد: لدى الحكومة التزام بمواجهة البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"

الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بعد قضاء 17 شهراً في السجون الإسرائيلية

اتفاق إسرائيلي إماراتي لتعزيز التعاون ومحمد بن زايد يقبل دعوة لزيارة...

فلسطين تحصد غالبيّة جوائز مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال

صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" لهذا السبب...

رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تنذر الأحداث الأخيرة بثورة فلسطينية تمتد من البحر إلى النهر؟

الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر المنصرم

عرب 48

مقتل شاب خلال شجار في بيت لحم

عباس يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي في رام الله

حماس: مساعٍ مستمرة للإفراج عن المعتقلين في السعودية

الاحتلال يمنع عشرات العائلات من زيارة أبنائها الأسرى

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

14 كانون ثاني (يناير)

2004م الاستشهادية القسامية ريم الرياشي تفجر نفسها في حاجز عسكري صهيوني في منطقة "إيرز" الصناعية، فتقتل 4 جنود صهاينة وتصيب 10 آخرين بجراح مختلفة.

2002م قوات الاحتلال تغتال مسئول كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" في طولكرم رائد الكرمي (30 عاما)، وذلك بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.

1997م توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في إيريز (شمال قطاع غزة ) تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية، عُرفت باسم "اتفاق الخليل"، الذي انسحب الاحتلال بموجبه من مدينة الخليل في الضفة الغربية تاركاً وراءه 400 مستوطن في البلدة القديمة يحرسهم مئات الجنود الإسرائيليين.

1991م مسلح فلسطيني من حركة "فتح"/ المجلس الثوري بزعامة صبري البنا "أبو نضال" يغتال ثلاثة من قادة "فتح"، هم الرجل الثاني ومسؤول الأمن والاستخبارات في الحركة صلاح خلف، وعضوي الحركة هايل عبد الحميد، وفخر الدين العمري.

1985م أنشأت سلطات الاحتلال الصهيوني وكالة فضاء.

1948م عصابة الهاغاناة الإرهابية اليهودية تبرم صفقة للسلاح مع تشيكوسلوفاكيا بقيمة 1.2ممليون دولار، وتضمنت توريد 24 ألفا و500 بندقية، وخمسة آلاف رشاش ثقيل، و200 رشاش متوسط، و54 مليون رصاصة، و25 طائرة من طراز ميزر شميت. وقد وصلت هذه الأسلحة مع نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين.