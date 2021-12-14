النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2140) الثلاثاء 14/12/2021
أخبار فلسطينية
"حماس": انطلاقتنا امتداد طبيعي لمسيرة نضال شعبنا الفلسطيني
لجنة مصرية تعلن البدء بالمرحلة الثانية من إعمار قطاع غزة
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل باستخدام سياسة «الإعدامات الميدانية»
عباس يطلع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية: نريد إجراءات دولية وأمريكية قادرة على وقف الاستيطان والتطهير العرقي بالقدس
الإعلان عن 3 مدن سكنية مصرية ستتم إقامتها داخل قطاع غزة
مشعل: تزداد قناعتنا بقرب هزيمة "إسرائيل"
مواصلة التشاور بين مصر وفلسطين إزاء مختلف القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية
أخبار إسرائيلية
إسرائيل طردت 44 طفلاً أجنبياً... ولطرد 312 آخرين
قلق في إسرائيل حيال حالات «أوميكرون» مجهولة المصدر رغم قيود السفر
اتفاق وزاري إسرائيلي على إنشاء لواء احتياطي لمواجهة أي أحداث بمدن الداخل
بارليف يتعرض لانتقادات من وزراء حكومته بعد إدانته عنف المستوطنين
شاكيد: ملتزمون بمواجهة البناء الفلسطيني في المنطقة “ج”
الكنيست يصادق على قانون للتضيق على الأسرى واقتحام منازل الداخل المحتل دون إذن
صحيفة عبرية: ملك المغرب يطلق خطة لإعادة تأهيل المواقع اليهودية
إسرائيل فشلت في احتواء المتحور "أوميكرون" الذي دخل البلاد متخفيا
مكتب بينيت: ولي عهد أبو ظبي يقبَل دعوة رئيس الوزراء لزيارة إسرائيل
اخبار دولية
ترامب: الرئيس عباس "أشبه بالأب" خلال محادثات للتوصل لاتفاق سلام
انعقاد مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته 107 غدا
الصحة الإسرائيلية: وضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كوفيد-19 الحمراء اعتبارا من 17 ديسمبر
واشنطن بوست: إسرائيل استهدفت منشآت أسلحة كيميائية بسوريا شهر يونيو المنصرم
أخبار عربية
ولي عهد أبوظبي يبحث مع رئيس وزراء إسرائيل التعاون الثنائي في مختلف الجوانب
مع بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة.. مصر تؤكد الوفاء بوعودها تجاه الأشقاء الفسطينيين|صور
الإمارات وإسرائيل تؤكدان دعم العلاقات الاقتصادية وإنشاء صندوق للبحث والتطوير
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجبهة الشعبية تحيي الذكرى الـ 54 لانطلاقتها وتدعو لبرنامج وطني يتحلل من «أوسلو» وتؤكد: لا مفاوضات مقابل أمن الاحتلال
لصد محاولات الاحتلال سرقة التراث.. حملة إلكترونية للحفاظ
تشييع شهيد نابلس وسط اشتباكات فلسطينية بالرصاص وقنابل الغاز
الأونروا” تستعد لإطلاق “نداء استغاثة” بسبب قلة الأموال وتنذر من توقف الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين
فصائل المقاومة تستعد لإجراء مناورة عسكرية شاملة في قطاع غزة تحسبا للتصعيد مع إسرائيل
حماس: حملة الاعتقالات ضد القيادات لن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني
سلطات الاحتلال تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا في الحبس الانفرادي- (فيديوهات وصور)
الشرق الأوسط
6 مخططات استيطان سرية في القدس
الفصائل الفلسطينية في غزة لتدريبات عسكرية كبيرة
وزير الاقتصاد الفلسطيني: سنبحث مع الأميركيين تعديل اتفاق باريس
متطرفون يهود يهددون منصور عباس
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
الاهرام المصرية
انطلاق احتفالية بدء المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الشيخ رائد صلاح.. ويعتقل المتحدث باسم "حماس" في الضفة
الشروق المصرية
الرئيس الفلسطيني يطالب بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لإحياء عملية السلام
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية
الغد الأردنية
الاحتلال يُفرج عن الشيخ رائد صلاح
خطة إسرائيلية ضخمة لبناء مستوطنات جديدة في القدس الشرقية
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس
ابتزاز الفلسطينيين في شرقي القدس
أزمة ثقة بالتنظيمات تظهرها نتائج الانتخابات المحلية الفلسطينية
الشرق القطرية
بالفيديو والصور.. "شيخ الأقصى" حرّاً بعد اعتقال دام 16 شهراً
لماذا ظل الموقف من نصرة القدس مجرد شعارات؟
محللون سياسيون وباحثون فلسطينيون لـ الشرق: نصرة القدس والأقصى.. شعارات مؤتمرات
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"ذكريات التأسيس".. مؤسسون لحماس يستعرضون أبرز محطات نشأتها
"كنيست" الاحتلال تستهدف الأسرى وحقوق الإنسان مجددا
إصابة 4 مستوطنين رشقًا بالحجارة جنوب نابلس
الاحتلال يعتقل شابا من الأغوار الشمالية
عبد الهادي: كان لدينا مؤشرات سابقة لاستدراج "حماس" في لبنان للوقوع في كمين
"الشعبية" تحيي ذكرى تأسيسها بمسيرة حاشدة في غزة
في ذكرى انطلاقتها الـ34.. المدلل: حماس كانت حاضرة في كل الميادين
القدس المحلية
مقتل شاب خلال شجار في بيت لحم
الاحتلال يطلق النار على الشريط الحدودي لغزة
الاحتلال يصدر 11 قرارا بمنع السفر لمقدسيين بزعم انتمائهم لحركة حماس
“كيان”: اختتام أسبوعين من الفعاليّات لمناهضة العنف ضدّ النساء
الحياة الجديدة
الهدمي: الاحتلال يعمل على إخلاء المواطنين من منازلهم لتنفيذ مشاريع استيطانية
الكشف عن مخططات لإقامة ست مستوطنات جديدة في القدس
وفاتان و412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و213 حالة تعافٍ
هيئة الأسرى": الأسير محارب مناصرة يعاني أوضاعا صحية صعبة
البرغوثي: لن نسمح بالتشكيك بعملية النطف المحررة التي تتم وفق ضوابط شرعية وعلمية
جريدة الأيام
استشهاد شاب خلال اقتحام الاحتلال لنابلس والبدء بتجريف أرض صودرت في الشيخ...
الكشف عن مخططات استيطانية إسرائيلية في القدس ستؤدي لطرد مواطنين من بيوتهم
الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي في قلقيلية وتقرّ حزمة من المشاريع التنموية...
شاكيد: لدى الحكومة التزام بمواجهة البناء الفلسطيني في المنطقة "ج"
الإفراج عن الشيخ رائد صلاح بعد قضاء 17 شهراً في السجون الإسرائيلية
اتفاق إسرائيلي إماراتي لتعزيز التعاون ومحمد بن زايد يقبل دعوة لزيارة...
فلسطين تحصد غالبيّة جوائز مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان
وكالة صفا
حماس: ماضون بإصرار نحو التحرير الشامل وتحقيق العودة
الاحتلال يستدعي القيادي بحماس حسين أبو كويك للتحقيق
الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة حماس الـ34 برفح
إصابة 4 مستوطنين رشقًا بالحجارة جنوب نابلس
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل شرق بيت حانون
(BDS) والجالية الفلسطينية في ألمانيا تنظمان طاولة معلومات
بحر: اختطاف النواب مخالف للقوانين وانتهاك للحصانة البرلمانية
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 16مواطناً من الضفة المحتلة
في ذكرى انطلاقتها الـ34 .. حماس تؤكد على نهج المقاومة الشاملة بكل أساليبها
مصر تعلن عن بدء المرحلة الثانية لإعادة إعمار غزة
قوات الاحتلال تقتحم جامعة بيرزيت
المرور": 4 حوادث سير بدون إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية
الاحتلال يعتقل شابا من الأغوار الشمالية المحتلة
الداخلية تنشر آلية السفر ليوم غدٍ الثلاثاء
فلسطين اليوم
عطايا: ما حدث في مخيم "البرج الشمالي" يخدم المشروع الصهيوني ويستهدف صمود شعبنا
وفد فني ومعدات مصرية تصل القطاع الأيام القادمة وعباس يدخل على الخط ويطلب الوساطة
إفلاس الشركة "الإسرائيلية" المنتجة لبرامج التجسس
استنكار فلسطيني لخوض فرق إماراتية ومغربية مباريات مع "إسرائيل"
سما نيوز
صحيفة تكشف السبب الذي منع فصائل المقاومة من التوجه نحو التصعيد مع الاحتلال
صحيفة: استياء مصري من "حماس والجهاد" لهذا السبب...
رسائل إسرائيلية مباشرة لإيران: قادرون على مهاجمة منشآت تحت الأرض"
صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل تنذر الأحداث الأخيرة بثورة فلسطينية تمتد من البحر إلى النهر؟
الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك الشهر المنصرم
مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور "إسرائيل" الأربعاء
يافة الناصرة: مصرع شخصين في حادث طرق
عرب 48
16 معتقلا بالضفة والاحتلال يقتحم جامعة بير زيت
عباس يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي في رام الله
حماس: مساعٍ مستمرة للإفراج عن المعتقلين في السعودية
الاحتلال يمنع عشرات العائلات من زيارة أبنائها الأسرى
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابا خلال تصدي الأهالي لاقتحام ...
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يبع ...
أربعون عاماً على قرار ضم الجولان المحتل
الهدمي: الاحتلال يعمل على إخلاء المواطنين من ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 14 كانون ثاني (يناير)
- 2004م الاستشهادية القسامية ريم الرياشي تفجر نفسها في حاجز عسكري صهيوني في منطقة "إيرز" الصناعية، فتقتل 4 جنود صهاينة وتصيب 10 آخرين بجراح مختلفة.
- 2002م قوات الاحتلال تغتال مسئول كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة "فتح" في طولكرم رائد الكرمي (30 عاما)، وذلك بتفجير سيارته بعبوة ناسفة.
- 1997م توقيع اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في إيريز (شمال قطاع غزة) تتضمن تقسيم مدينة الخليل الفلسطينية بين الجانبين، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من بعض المناطق الفلسطينية، عُرفت باسم "اتفاق الخليل"، الذي انسحب الاحتلال بموجبه من مدينة الخليل في الضفة الغربية تاركاً وراءه 400 مستوطن في البلدة القديمة يحرسهم مئات الجنود الإسرائيليين.
- 1991م مسلح فلسطيني من حركة "فتح"/ المجلس الثوري بزعامة صبري البنا "أبو نضال" يغتال ثلاثة من قادة "فتح"، هم الرجل الثاني ومسؤول الأمن والاستخبارات في الحركة صلاح خلف، وعضوي الحركة هايل عبد الحميد، وفخر الدين العمري.
- 1985م أنشأت سلطات الاحتلال الصهيوني وكالة فضاء.
- 1948م عصابة الهاغاناة الإرهابية اليهودية تبرم صفقة للسلاح مع تشيكوسلوفاكيا بقيمة 1.2ممليون دولار، وتضمنت توريد 24 ألفا و500 بندقية، وخمسة آلاف رشاش ثقيل، و200 رشاش متوسط، و54 مليون رصاصة، و25 طائرة من طراز ميزر شميت. وقد وصلت هذه الأسلحة مع نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين.
- 1911م تأسيس صحيفة "فلسطين" في يافا، لصاحبيها ومحرريها عيسى العيسى ويوسف العيسى، وهي جريدة سياسية إخبارية صدرت مرتين في الأسبوع.