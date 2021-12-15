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خلال استقباله وفداً من الصليب الأحمر

التفتيش القضائي يؤكد حرص النيابة على ضمانات احترام حقوق المتهمين

15 كانون أول / ديسمبر 2021 11:41

التفتيش القضائي يؤكد حرص النيابة على ضمانات احترام حقوق المتهمين
التفتيش القضائي يؤكد حرص النيابة على ضمانات احترام حقوق المتهمين

غزة- الرأي

أكد رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالنيابة العامة المستشار يحيى الفرا،  على حِرص النيابة العامة على ضمانات احترام حقوق المتهمين في كافة مراحل الدعوى الجزائية، بدءاً من الاستجواب والتوقيف، وصولاً إلى المحاكمة العادلة، فضلاً عن المتابعة مع إدارة الصحة لإجراء الكشف الطبي للموقوفين؛ للتأكد من عدم تعرضهم للإساءة أو التعذيب. 

جاء لك ، خلال استقباله في مكتبه وفداً من منظمة  الصليب الأحمر،  ضم رئيس فريق قسم حماية المدنيين بالصليب الأحمر أ. شرين حنفية، والمستشار القانوني للصليب الأحمر الأستاذ خليل الوزير.


وشدد المستشار الفرا على أن النيابة العامة  تقوم بدورها الرقابي والإشرافي على أداء مراكز الإصلاح والتأهيل والنظارات، كذلك التفتيش المستمر من أعضاء النيابة على أماكن الاحتجاز والتوقيف، من خلال نظام المناوبة الدوري، والزيارات التفقدية للمراكز الشرطية والنظارات، ومراكز الإصلاح والتأهيل؛ للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، والحماية من الحجز غير المشروع، وتفقد سلامة الظروف الصحية والمعيشية للنزلاء.


من جهتها أفادت أ. حنفية أن لقاء مؤسسات السلطة القضائية يهدف؛  للاطلاع على ظروف النزلاء في السجون وأماكن الاحتجاز، وكيفية معاملة النزلاء، وتقييم احترام الضمانات القضائية للنزلاء، مؤكدةً أن نتائج الزيارات ومخرجاتها سريّة وتُناقش مع الجهات المختصة.

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