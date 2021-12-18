النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2144) السبت 18/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

فلسطين تحذر من انفجار الأوضاع جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين

مشعل: دماء شهدائنا في البرج الشمالي "لن تذهب هدراً" وعلى السلطة وفتح تسليم القتلة

أخبار إسرائيلية

معهد ابحاث جديد يمكن الهيئة الأمنية الااسرائيلية من الاستعداد لمواجهة تطورات غير متوقعة

اخبار دولية

موسكو تكشف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق

الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار "سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية"

الصحف العربية

القدس العربي

الضفة.. إصابة 154 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال

المطران عطا الله: لا يمكننا كمسيحيين أن نكون صامتين لا حول لنا ولا قوة أمام ما يرتكبه الاحتلال

خطوات احتجاجية للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل

فصائل المقاومة تشيد بعملية نابلس “الفدائية”.. والفلسطينيون يتفاعلون على مواقع التواصل

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الخارجية الفلسطينية: ممثل أوكرانيا أكد عدم نية بلاده نقل سفارتها للقدس

الخارجية الفلسطينية: يجب الضغط على إسرائيل لوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم

«فتح» تدعو الفلسطينيين للتصدي للمستوطنين والدفاع عن الأراضي والبيوت

مُستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات على عدة قرى وبلدات فلسطينية في نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكري

الشروق المصرية

الصحفيين الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على صحفي بالقدس سياسة مُمنهجة لمنع الحقائق

الرئاسة الفلسطينية تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين

إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بقلقيلية

الضفة الغربية: مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب جنين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

10 إصابات برصاص الاحتلال في جنوب وشرق نابلس

مستوطنة “حومش”.. اخلاؤها عام 2005 لم يكن اكثر من وهم

المالكي يرحب بقرار الجمعية العامة بالسيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية

"فتح" تدعو كوادرها وأبناء شعبنا للدفاع عن أرضهم وبيوتهمالاحتلال يقتحم عدة بلدات جنوب جنين ويجري عمليات تفتيش واسعة

خطر الهدم يتهدد نصف منازل حي "عين جويزة" في الولجة غرب بيت لحم

جريدة الأيام

جيش الاحتلال والمستوطنون يشنّون حملة تنكيل واسعة

الرئاسة تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب المستوطنين

»بؤرة استيطانية جديدة قرب "كريات أربع"

الاحتلال يقمع وقفة تضامنية في الشيخ جرّاح

أكثر من 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

إصابة 12 مواطناً بالرصاص خلال قمع المسيرات الشعبية في محافظات عدة

كورونا": 4 وفيات و333 إصابة جديدة

وفاة شاب من الدهيشة في السويد بظروف غامضة

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

عرب 48

عشرات الإصابات إثر مواجهات في ضواحي نابلس

خطوات احتجاجيّة للأسرى في سجون الاحتلال

الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين في الشيخ جراح والبلدة القديمة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

18 كانون أول (ديسمبر)

2003م خمسة شهداء برصاص الاحتلال في نابلس ب الضفة الغربية المحتلة

2003م رئيس وزراء الإسرائيلي (ارئيل شارون) يهدد بخطة للانفصال في مؤتمر هرتسليا

1989م استشهاد المجهد خالد كامل الشيخ على من الجهاد الإسلامي في زنازين الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرضه للضرب الشديد، المستمر على خلفية اتهامه بقتل عدد من جنود الاحتلال في الشيخ عجلين في مدينة غزة

1947م قوة من البالماخ الصهيونية الإرهابية تفذت هجوماً على قرية الخصاص الواقعة شرق مدينة يافا وأطلقت النيران على عدد من السكان وأسفر الهجوم عن استشهاد 9 فلسطينيين وجرح 8 آخرين.

1947م مجلس الجامعة العربية يقرّ إنشاء الهيئة العربية الكبرى ، و ذلك أثناء انعقاد دورته في بلودان بسوريا

1930 م لجنة تحقيق دولية تابعة لعصبة الأمم تؤكد حق المسلمين في حائط البراق بجوار المسجد الأقصى. أكدت اللجنة أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.