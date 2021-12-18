النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2144) السبت 18/12/2021
أخبار فلسطينية
هنية يشيد بقطر أميرًا وحكومةً وشعبًا بذكرى يومها الوطني
خضر عدنان: السلطة تحمي المستوطنين وتترك العزل لعربداتهم
الصحة: 4 وفيات و333 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة
فلسطين تحذر من انفجار الأوضاع جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين
هنية يهنئ أمير دولة قطر بذكرى اليوم الوطني
وزارة الصحة بغزة : نخشى انتشار المتحور اميكروان ونستعد لمواجهة أي طارىء
الخارجية الفلسطينية: ممثل أوكرانيا أكد عدم نية بلاده نقل سفارتها للقدس
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى
مشعل: دماء شهدائنا في البرج الشمالي "لن تذهب هدراً" وعلى السلطة وفتح تسليم القتلة
"جبارين" يهدد: المساس بالأسيرات سيكون له تبعات وارتدادات
أخبار إسرائيلية
رئيس “الموساد”السابق أصبح يجني مئات آلاف الدولارات
كوخافي يتوعد: سنعتقل منفذي العملية
بن غفير يطالب بالعودة لعمليات الاغتيال
ساعر يدعو لبناء سجون جديدة
معهد ابحاث جديد يمكن الهيئة الأمنية الااسرائيلية من الاستعداد لمواجهة تطورات غير متوقعة
نتنياهو يخضع للحجر الصحي
اخبار دولية
موسكو تكشف أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار دمشق
مسؤولون أمريكيون وفلسطينيون يستأنفون الحوار الاقتصادي، فما المنتظر منه؟
الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار "سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية"
الجمعية العامة تعتمد مشروع قرار لصالح فلسطين حول السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية
ترامب: اليهود في أمريكا يكرهون "إسرائيل" (فيديو)
أخبار عربية
المؤرخ العراقي خزعل الماجدي: فلسطين كانت دوماً مهد الحضارات والتاريخ
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الضفة.. إصابة 154 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال
المطران عطا الله: لا يمكننا كمسيحيين أن نكون صامتين لا حول لنا ولا قوة أمام ما يرتكبه الاحتلال
خطوات احتجاجية للأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل
فصائل المقاومة تشيد بعملية نابلس “الفدائية”.. والفلسطينيون يتفاعلون على مواقع التواصل
الشرق الأوسط
مستوطنون يهاجمون بلدات فلسطينية بحماية الجيش الإسرائيلي
النيابة الإسرائيلية ترفض محاسبة رجال شرطة اعتدوا على نائب يساري يهودي
إسرائيل سطت في عام 1948 على الأرشيف البريطاني في فلسطين
الاهرام المصرية
الخارجية الفلسطينية: ممثل أوكرانيا أكد عدم نية بلاده نقل سفارتها للقدس
الخارجية الفلسطينية: يجب الضغط على إسرائيل لوقف إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم
«فتح» تدعو الفلسطينيين للتصدي للمستوطنين والدفاع عن الأراضي والبيوت
مُستوطنون إسرائيليون يشنون هجمات على عدة قرى وبلدات فلسطينية في نابلس
الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قياديًا فلسطينيًا بدرجة وزير عند حاجز عسكري
الشروق المصرية
الصحفيين الفلسطينية: اعتداء الاحتلال على صحفي بالقدس سياسة مُمنهجة لمنع الحقائق
الرئاسة الفلسطينية تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين
إصابة فلسطينيين بالرصاص خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة بقلقيلية
الضفة الغربية: مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قرى فلسطينية
الغد الأردنية
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
رائد صلاح: من هو رئيس "الحركة الإسلامية" الذي أفرجت عنه إسرائيل؟
الشرق القطرية
فلسطين تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير بعد أشهر على اعتقاله.. المحرر "الرجوب" دخل السجن سليمًا وخرج بانهيار عصبي!
طفل يصف أمن السلطة بـ"اليهود" خلال اعتقال والده في الخليل
الاحتلال يقتحم بلدة كفر راعي جنوب جنين وبلدات مجاورة
الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة جنوب جنين
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد
بالصور الآلاف يحيون ذكرى انطلاقة حماس الــ34 جنوب مدينة غزة
العاروري: مجزرة أمن فتح لن تثنينا عن النهج وندعو لبنان إلى معاقبة القتلة المجرمين
الاحتلال يجدد حكم الاعتقال الإداري للناشط غسان زواهرة
10 إصابات برصاص الاحتلال في جنوب وشرق نابلس
القدس المحلية
مستوطنة “حومش”.. اخلاؤها عام 2005 لم يكن اكثر من وهم
النقب: إصابتان إحداهما خطيرة إثر شجار
الاحتلال يقتحم بلدة بزاريا شمال نابلس
“الخارجية” تستدعي ممثل أوكرانيا لاستيضاح موقف بلاده حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
الحياة الجديدة
المالكي يرحب بقرار الجمعية العامة بالسيادة الدائمة لشعبنا على موارده الطبيعية
"فتح" تدعو كوادرها وأبناء شعبنا للدفاع عن أرضهم وبيوتهمالاحتلال يقتحم عدة بلدات جنوب جنين ويجري عمليات تفتيش واسعة
خطر الهدم يتهدد نصف منازل حي "عين جويزة" في الولجة غرب بيت لحم
جريدة الأيام
جيش الاحتلال والمستوطنون يشنّون حملة تنكيل واسعة
الرئاسة تطالب بتحرك عاجل لوقف إرهاب المستوطنين
»بؤرة استيطانية جديدة قرب "كريات أربع"
الاحتلال يقمع وقفة تضامنية في الشيخ جرّاح
أكثر من 40 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
إصابة 12 مواطناً بالرصاص خلال قمع المسيرات الشعبية في محافظات عدة
كورونا": 4 وفيات و333 إصابة جديدة
وفاة شاب من الدهيشة في السويد بظروف غامضة
وكالة صفا
مداهمات واسعة جنوب جنين بحثا عن منفذي عملية "حومش"
اختناقات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل
135 إصابة جديدة بكورونا في غزة
الديمقراطية: عملية نابلس البطولية رد طبيعي على جرائم الاحتلال
فتح: كل اعتداء استيطاني سيقابل برد تحدده ميادين المواجهة
وكالة الرأي الفلسطينية
كوخافي: سنوسع عملياتنا ولن نتهاون حتى اعتقال المنفذين
40 ألفا يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
الأسرى يبدأون خطوات احتجاجية رفضا لعزل الأسيرتين دويات وباكير
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطنيين في نابلس
الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 123 على التوالي
الأسرى يقررون تنفيذ خطوات احتجاجية
مستوطنون يعتدون على المواطنين جنوب الخليل المحتلة
الصحة: لا وفيات و135 إصابة جديدة بكورونا بغزة
فلسطين اليوم
"2021" أنهت كابوس "كورونا" وتوجت اللقاح سلاحاً للتعايش
صحيفة: مناورة "الغرفة المشتركة "ستحمل رسائل نوعيّة وستكون بنسخة جديدة
الأسير أبو هواش يواصل اضرابه عن الطعام وسط تدهور خطير على صحته
تفاصيل مرعبة عن اعتداء المستوطنين على المسن "مقبل" ونجاته بأعجوبة
هل ستنصب "إسرائيل" منظومات عسكرية في الإمارات؟
تفاصيل عملية "حومش".. الضفة تواصل مفاجآتها وتضرب الاحتلال في مقتل
ارهاب المستوطنين، والخوف من الانتقام في غزة
معلومات عن مستوطنة "حومش" التي وقع فيها اطلاق النار أمس
الهلال الأحمر: 154 فلسطينياً أصيبوا جراء اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية
سما نيوز
بسبب "اسرائيل"..3 من نجوم الكرة العربية ينسحبون من مباراة أساطير العالم
هل ستنصب" إسرائيل" منظومات عسكرية في الإمارات؟
الزعنون ينعى عضو المجلس الوطني محمد سالم القدوة
رأفت يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين
زراعة غزة تُصدر تنويهاً مهماً للمزارعين بشأن المنخفض الجوي
عرب 48
عشرات الإصابات إثر مواجهات في ضواحي نابلس
خطوات احتجاجيّة للأسرى في سجون الاحتلال
الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين في الشيخ جراح والبلدة القديمة
وكالة وفا
رغم خطورة وضعه الصحي: الأسير أبو هواش يواصل إ ...
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رأفت يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 18 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م خمسة شهداء برصاص الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية المحتلة
- 2003م رئيس وزراء الإسرائيلي (ارئيل شارون) يهدد بخطة للانفصال في مؤتمر هرتسليا
- 1989م استشهاد المجهد خالد كامل الشيخ على من الجهاد الإسلامي في زنازين الاحتلال الإسرائيلي بعد تعرضه للضرب الشديد، المستمر على خلفية اتهامه بقتل عدد من جنود الاحتلال في الشيخ عجلين في مدينة غزة.
- 1947م قوة من البالماخ الصهيونية الإرهابية تفذت هجوماً على قرية الخصاص الواقعة شرق مدينة يافا وأطلقت النيران على عدد من السكان وأسفر الهجوم عن استشهاد 9 فلسطينيين وجرح 8 آخرين.
- 1947م مجلس الجامعة العربية يقرّ إنشاء الهيئة العربية الكبرى ، و ذلك أثناء انعقاد دورته في بلودان بسوريا
- 1930 م لجنة تحقيق دولية تابعة لعصبة الأمم تؤكد حق المسلمين في حائط البراق بجوار المسجد الأقصى. أكدت اللجنة أن الحائط "أثر إسلامي مقدس" وأنه بكل حجر ومدماك فيه طولاً وعرضاً بما فيه الرصيف المقابل والمنطقة الملاصقة له داخل أسوار المدينة القديمة ملك عربي ووقف إسلامي، وأن لا حق لليهود فيه مطلقاً.
- 1913 م صدور الصحيفة الرسمية "القدس الشريف" عن متصرفية القدس (تقسيم إداري عثماني)، يحرر القسم العربي منها الشيخ علي الريماوي، وتطبع في المطبعة الحكومية في القدس (فلسطين).