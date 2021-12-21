النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2145) الأحد 19/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

عضو بتنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية: إعادة فتح القنصلية الأمريكية مسألة لا تقبل المساومة

أخبار إسرائيلية

اخبار دولية

بلدية فرنسية وجماعات متطرفة مؤيدة لإسرائيل تحاول إسكات “رابطة فلسطين ستنتصر”- (تغريدات)

مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نركز حاليًا على تعزيز العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية

الأوقاف الأردنية ترفض الإساءة للتشكيك بدورها في إدارة المسجد الأقصى

الصحف العربية

القدس العربي

حماس والجهاد: التسويف برفع حصار غزة ينذر بتفجر الأوضاع في أي وقت

فلسطين تحذر من انفجار الأوضاع جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين

قوات إسرائيلية تعتدي على فلسطينية في الخليل وتعتقلها بزعم طعن مستوطن- (فيديو)

الشرق الأوسط

تعثر عودة الفلسطينيين إلى «اليرموك»... و«الجبهة الديمقراطية» تفتح مكتبها

توتر في الضفة بعد عملية طعن في الخليل والاحتلال يعتقل فلسطينية

اتهام فلسطيني لـ«حارس الأملاك» بدفع مشاريع استيطانية في القدس

«أونروا» تبدأ تعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً في غزة

الاهرام المصرية

الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ويقتحم قرية في شمال رام الله

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الاحتلال في شمال نابلس

الشروق المصرية

فلسطين: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

حماس والجهاد: التسويف برفع حصار غزة ينذر بتفجر الأوضاع في أي وقت

الأوقاف الأردنية ترفض الإساءة لرسالتها والتشكيك بدورها في إدارة المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: مواصلة إسرائيل في توفير غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في شمال نابلس

الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ويقتحم قرية في شمال رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية دير نظام شمال رام الله

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالخليل

وضعه الصحي خطير.. أسير فلسطيني يُكمل يومه الـ124 مُضرِبًا عن الطعام

الغد الأردنية

الشرق القطرية

"حماس" و"الجهاد" تطالبان بملاحقة مرتكبي مجزرة البرج الشمالي ومعاقبتهم

ملحم ينفي ما يتم تداوله حول تدابير وإجراءات حكومية بالإغلاق

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وسابعا من مخيم جنين

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وسابعا من مخيم جنين

مستوطنون يهاجمون منزلا شرق طولكرم قبل 3 دقيقة

جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء قبل 11 ساعات

جريدة الأيام

مواجهات وإصابات في برقة وكفرراعي وبزاريا

واشنطن: نتابع عن كثب قضية الشيخ جراح وجميع تعقيداتها

ملحم ينفي ما يتم تداوله حول تدابير وإجراءات حكومية بالإغلاق

حماس" و"الجهاد" تحذران الاحتلال من التمادي بعدوانه والمماطلة في رفع الحصار

توتر في سجون الاحتلال والحركة الأسيرة تهدد بـ "خطوة تصعيدية"

هكذا تصدى أهالي برقة لإرهاب الاحتلال والمستوطنين

ضغوط العمل ترفع مخاطر الإصابة بأمراض مهددة للحياة بنسبة 30%

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

ينتمون للجهاد الاسلامي .. من هم منفذي عملية نابلس وماذا قالت والدتهما ؟

صور: جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية اطلاق النار قرب حومش شمال نابلس

قيادات عسكرية من "القسام" و"السرايا" تستعرض سيناريوهات التصعيد مع الاحتلال

جنرال إسرائيلي يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على إسرائيل في حال دخولها حرب مقبلة

تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد.. لا ثمن سياسي مقابل رفع حصار غزة

مستوطنون يتظاهرون بالقدس ويهتفون “الموت للعرب .. قراكم تحترق”

عرب 48

الضفة: إصابات في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

توتر في سجون الاحتلال والحركة الأسيرة تهدد بـ"خطوة تصعيدية"

الاحتلال يواصل إغلاق شارع جنين - نابلس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

19 كانون أول (ديسمبر)

2001م أهالي قرية سخنين العربية المحتلة عام 48 ، تظاهروا احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقرية، و قاموا بطرده و أصابوا شرطيين صهيونيين .

1967م الجمعية العامة تصدر القرار 2341م الذي ينص على إعادة التأكيد على وجوب احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تعرضت للقتال في حزيران 1967.

1955م مظاهرات جماهيرية عارمة في القدس وأريحا ضد حلف بغداد ومحاولات ضم الأردن إليه وهاجم المتظاهرون السفارتين البريطانية والتركية الدولتين العضوتين في الحلف وقد استشهد في هذه المظاهرة المناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة.