النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2145) الأحد 19/12/2021
أخبار فلسطينية
مشعل: حماس حريصة على وحدة شعبنا بالداخل والخارج
الجهاد وحماس تبحثان رفع مستوى التنسيق بين الأجنحة العسكرية
"الشعبية" بذكرى انطلاقتها بنابلس تجدد تمسكها بخيار المقاومة
منتدى الإعلاميين يطالب السلطة بوقف ملاحقة الصحفيين بالضفة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل توفر غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع
عضو بتنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية: إعادة فتح القنصلية الأمريكية مسألة لا تقبل المساومة
قيادي فلسطيني: تلقيت رسالة تهديد من الاحتلال حال الاستمرار في المقاومة
أخبار إسرائيلية
عضو بالكنيست يستبعد تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع دعوات استئناف عملية السلام
بينيت تابع بنفسه عملية اعتقال المشتبه بتنفيذهم عملية “حومش”
"اغتصاب النساء".. فضحية مدوية داخل مستشفى "إسرائيلي"
نائب وزير الحرب "الإسرائيلي" : الوضع يبدو هادئاً في غزة ولكن ..!
اخبار دولية
بلدية فرنسية وجماعات متطرفة مؤيدة لإسرائيل تحاول إسكات “رابطة فلسطين ستنتصر”- (تغريدات)
“الصحة العالمية”: البشرية ستغير مسارها للجم “كورونا”
استكمال التحضيرات لـ"مهرجان فلسطين" المقام في لندن
مسؤول أميركي كبير: أمن إسرائيل عنصر أساسي في سياسة بايدن
مساعدة وزير الخارجية الأميركي: نركز حاليًا على تعزيز العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية
قرار أممي لصالح فلسطين حول السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية
أخبار عربية
الأوقاف الأردنية ترفض الإساءة للتشكيك بدورها في إدارة المسجد الأقصى
الجامعة العربية تطالب الأمم المتحدة بوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين
مدرب الجزائر يهدي لقب "كأس العرب" للشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
حماس والجهاد: التسويف برفع حصار غزة ينذر بتفجر الأوضاع في أي وقت
فلسطين تحذر من انفجار الأوضاع جراء تصاعد اعتداءات المستوطنين
قوات إسرائيلية تعتدي على فلسطينية في الخليل وتعتقلها بزعم طعن مستوطن- (فيديو)
الشرق الأوسط
تعثر عودة الفلسطينيين إلى «اليرموك»... و«الجبهة الديمقراطية» تفتح مكتبها
توتر في الضفة بعد عملية طعن في الخليل والاحتلال يعتقل فلسطينية
اتهام فلسطيني لـ«حارس الأملاك» بدفع مشاريع استيطانية في القدس
«أونروا» تبدأ تعويض أصحاب المنازل المتضررة جزئياً في غزة
الاهرام المصرية
الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ويقتحم قرية في شمال رام الله
إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي في مواجهات مع الاحتلال في شمال نابلس
الشروق المصرية
فلسطين: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع
حماس والجهاد: التسويف برفع حصار غزة ينذر بتفجر الأوضاع في أي وقت
الأوقاف الأردنية ترفض الإساءة لرسالتها والتشكيك بدورها في إدارة المسجد الأقصى
الخارجية الفلسطينية: مواصلة إسرائيل في توفير غطاء للمستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع
إصابة 8 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في شمال نابلس
الاحتلال يغلق منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ويقتحم قرية في شمال رام الله
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية دير نظام شمال رام الله
الاحتلال الإسرائيلي يصيب فتاة بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالخليل
وضعه الصحي خطير.. أسير فلسطيني يُكمل يومه الـ124 مُضرِبًا عن الطعام
الغد الأردنية
5 عمليات فلسطينية متقاربة.. والاحتلال يخشى موجة جديدة
الاحتلال يصيب فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالخليل
فلسطين ترحب بقرار أممي يؤكد سيادتها على مواردها
الشرق القطرية
مدرب الجزائر يهدي لقب "كأس العرب" للشعب الفلسطيني وأهلنا في غزة
فلسطين تعلن اكتشاف أول 3 حالات مصابة بمتحور "أوميكرون"
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
فاطمة سالم.. حكاية مقدسية تتشبث بمنزلٍ رافق كل مراحلها العمرية
الشجاعية x الصداقة.. بين التأكيد والتعويض اتحاد خانيونس x الهلال.. انتصار ثالث أم أول؟
طالب فلسطيني يفوز بالمرتبة الخامسة في مسابقة دولية لعلوم الدماغ
الاحتلال يغلق شارع جنين نابلس بالمكعبات الإسمنتية
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة برقة
غزة تُعلن .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد 19 ديسمبر
"حماس" و"الجهاد" تطالبان بملاحقة مرتكبي مجزرة البرج الشمالي ومعاقبتهم
القدس المحلية
بعد اعتقال ولديها وشقيقها.. المواطنة جرادات لـ”القدس”: الاحتلال اتهم ابني غيث بتنفيذ عملية حومش
اعتقالات واشتباكات مسلحة في السيلة الحارثية غرب جنين
ملحم ينفي ما يتم تداوله حول تدابير وإجراءات حكومية بالإغلاق
بتر أصابع عامل في حديقة حيوانات أثناء إطعامه الأسد
مستوطنون يتظاهرون بالقدس ويهتفون “الموت للعرب .. قراكم تحترق”
مستوطنون يهاجمون أهالي عرب العراعرة بوادي القلط والأهالي يتصدون لهم
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وسابعا من مخيم جنين
أي المواد الغذائية الأكثر غلاء في فلسطين خلال عامين؟
الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وسابعا من مخيم جنين
مستوطنون يهاجمون منزلا شرق طولكرم قبل 3 دقيقة
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء قبل 11 ساعات
جريدة الأيام
مواجهات وإصابات في برقة وكفرراعي وبزاريا
واشنطن: نتابع عن كثب قضية الشيخ جراح وجميع تعقيداتها
ملحم ينفي ما يتم تداوله حول تدابير وإجراءات حكومية بالإغلاق
حماس" و"الجهاد" تحذران الاحتلال من التمادي بعدوانه والمماطلة في رفع الحصار
توتر في سجون الاحتلال والحركة الأسيرة تهدد بـ "خطوة تصعيدية"
هكذا تصدى أهالي برقة لإرهاب الاحتلال والمستوطنين
ضغوط العمل ترفع مخاطر الإصابة بأمراض مهددة للحياة بنسبة 30%
وكالة صفا
بالفيديو مشاهد لتنفيذ عملية "حومش" شمالي نابلس
مستوطنون يعربدون في رام الله والخليل
مواجهات في بيتا جنوب نابلس
أهالي وادي القلط بأريحا يستغيثون لصد اعتداءات المستوطنين
بالفيديو تحقيق استقصائي: التعذيب لم يتوقف في سجون السلطة
خطر الهدم يتهدد 38 منزلاً في قرية الولجة غربي بيت لحم
مداهمات واسعة جنوب جنين بحثا عن منفذي عملية "حومش"
وكالة الرأي الفلسطينية
صور الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية نابلس
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
المرور": 8 إصابات في 7 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة
مستوطنون يهاجمون منزلًا شرق طولكرم
أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم
الشباب والثقافة" تعقد برنامجًا تدريبيًا في إعداد التقارير والمراسلات الإدارية
الدفاع المدني يُنفذ 21 مهمة خلال المنخفض الجوي
فلسطين اليوم
بالفيديو : ماذا عقبت والدة "عمر وغيث "جرادات بعد اعتقالهما بتهمة تنفيذ عملية "حومش" ؟
"حماس" و"الجهاد" تحذران: المماطلة في رفع الحصار عن غزة ينذر بتفجّر الأوضاع
مصدر بالمقاومة: قيادات من "القسام" و"السرايا" استعرضت سيناريوهات التصعيد خلال إجتماع لحركتي "حماس" و"الجهاد"
حقيقة ارتفاع أعداد المصابين بـ "أوميكرون" ..ومؤتمر هام بغزة ظهر اليوم !
بعد الهجمة المسعورة للمستوطنين ..دعوات فلسطينية لتشكيل لجان لحماية شعبنا
"مهجة القدس": الأسيران أحمد أبو جزر ورمزي صالح يدخلان أعواماً جديدة في الأسر
المعتقل لدى السلطة عبد الله عبيد يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام
سما نيوز
ينتمون للجهاد الاسلامي .. من هم منفذي عملية نابلس وماذا قالت والدتهما ؟
صور: جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية اطلاق النار قرب حومش شمال نابلس
قيادات عسكرية من "القسام" و"السرايا" تستعرض سيناريوهات التصعيد مع الاحتلال
جنرال إسرائيلي يكشف السيناريو "الأكثر رعبا" على إسرائيل في حال دخولها حرب مقبلة
تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد.. لا ثمن سياسي مقابل رفع حصار غزة
مستوطنون يتظاهرون بالقدس ويهتفون “الموت للعرب .. قراكم تحترق”
دمشق: "تجمع القدس النقابي" يُقدِّر المعلم الفلسطيني في يومه
دمشق: الشيخ عزام يلتقي الأمين العام لنقابات العمال العربية
عرب 48
الضفة: إصابات في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال
توتر في سجون الاحتلال والحركة الأسيرة تهدد بـ"خطوة تصعيدية"
الاحتلال يواصل إغلاق شارع جنين - نابلس
وكالة وفا
قوى رام الله والبيرة تدعو لتفعيل لجان الحراسة ...
الاحتلال يحتجز جرارا زراعيا في الأغوار الشمال ...
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات ومد ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 19 كانون أول (ديسمبر)
- 2001م أهالي قرية سخنين العربية المحتلة عام 48 ، تظاهروا احتجاجاً على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للقرية، و قاموا بطرده و أصابوا شرطيين صهيونيين .
- 1967م الجمعية العامة تصدر القرار 2341م الذي ينص على إعادة التأكيد على وجوب احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تعرضت للقتال في حزيران 1967.
- 1955م مظاهرات جماهيرية عارمة في القدس وأريحا ضد حلف بغداد ومحاولات ضم الأردن إليه وهاجم المتظاهرون السفارتين البريطانية والتركية الدولتين العضوتين في الحلف وقد استشهد في هذه المظاهرة المناضلة الفلسطينية رجاء أبو عماشة.
- 1940 م رئيس القضاء الأعلى في السعودية عبد الله آل الشيخ يدعو المسلمين للجهاد المقدس لإنقاذ فلسطين من الاحتلال البريطاني ومحاولات الاستيطان اليهودية.