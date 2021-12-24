النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2147) الجمعة 24/12/2021

غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2143) الجمعة 24/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول في حماس: لا هدن طويلة مع إسرائيل والعمليات في الضفة ستتصاعد

الغضب الفلسطيني يتصاعد ضد منصور عباس.. الشعبية تصفه بـ”الخائن” وحملة إلكترونية تدعو لـ”نبذه”

أبو مازن يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67

مصدر قيادي في “حماس” لـ “القدس”: الاحتلال يتلاعب بجميع الملفات والوسطاء غير قادرين على إلزامه بشيء

العاروري: الضغط على الأسرى قد يُفجر الوضع وينقلنا لصراع مفتوح

فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بمتحور «أوميكرون» إلى 17

" هنية": أذرع المقاومة ستتحرك في كل زمان ومكان لكسر قيد الأسرى الفلسطينيين

مسئول فلسطيني: محادثات مستشار الأمن الأمريكي في إسرائيل لا ترتقي للمستوى المطلوب مسئول فلسطيني: محادثات مستشار الأمن الأمريكي في إسرائيل لا ترتقي للمستوى المطلوب

خارجية فلسطين تدعو إدارة بادين لإدانة المظاهر العنصرية التي تتبناها سلطات الاحتلال

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا في أكثر من شهرين

واللا: بلينكن بحث في إندونيسيا إمكانية التطبيع مع إسرائيل

صحفية إسرائيلية: بن غفير لا يستحق أن يكون عضو كنيست

هآرتس: اليسار الإسرائيلي بعد نتنياهو… الصهاينة الجدد

تصاعد الصراع داخل "الليكود": طرد 1000 عضو والتحقيق مع 7000 آخرين

اخبار دولية

بلينكن اقترح تطبيع إندونيسيا مع إسرائيل... ولا توقعات فورية

الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس

مفوض الأونروا يحذر : النقص المزمن في التمويل بات يمثل تهديدا وجوديا

أخبار عربية

“ التعاون الإسلامي” تدين سياسة الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين

الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 129 يوما يفقد القدرة على الحركة

مسؤول في حماس: لا هدن طويلة مع إسرائيل والعمليات في الضفة ستتصاعد

إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة- (صور وفيديو)

الأسير أبو هواش يواصل الإضراب لليوم الـ129.. والاحتلال يتراجع وينهي عزل الأسيرات

مبعوثان التقيا عباس خلال 24 ساعة.. والفلسطينيون طالبوا بـ”الاستحقاقات الضرورية” قبل “المركزي”

فلسطين: دعوات لإشراك فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد الإسلامي في اجتماعات “المجلس المركزي”

جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل قرية فلسطينية شمالي الضفة

الشرق الأوسط

تحذير فلسطيني من تغيير سياسة إطلاق النار بعد قتل فلسطيني

الاهرام المصرية

حتى الأموات لا يسلمون من اعتداءات المستوطنين.. تحطيم شواهد قبور في فلسطين

إصابة 125 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس بالضفة

إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه في نابلس

وزير العدل الفلسطيني: تعليمات إطلاق النار الإسرائيلية ترسخ سياسة "الإعدام خارج نطاق القانون"

الشروق المصرية

حتى الأموات لا يسلمون من اعتداءات المستوطنين.. تحطيم شواهد قبور في فلسطين

إصابة 125 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس بالضفة

تقرير: إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز في البحر المتوسط لصالح الطاقة المتجددة

مستوطنون يهاجمون المنازل بنابلس والمساجد تحث الفلسطينيين على التصدي لهم

إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه في نابلس

فيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل الغاز على مراسلين صحفيين خلال تغطيتهم لمواجهات نابلس

مسؤول فلسطيني: واشنطن أكدت التزامها بإعادة فتح قنصليتها في شرق القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مواطنا من الضفة الغربية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

125 إصابة بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في إصابة بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

مجدلاني يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية مع نظيره السعودي

هنية: سنحضر ندوة الجزائر ويجب أن تركز على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية

الاحتلال يجدد منع أمين سر إقليم فتح في القدس من دخول الضفة

لا تزال المواجهات مستمرة.. أهالي برقة يتصدون لهجوم المستوطنين و127 إصابة بمواجهات مع الاحتلال

إصابة طفلين بإنفجار جسم مشبوه في بيتا

الحياة الجديدة

مستوطنون يحطمون شواهد قبور في برقة

بولس: الأسير أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام

127 هيئة محلية مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية

جريدة الأيام

امرأة من غزة تنصب على مواطنين بمبلغ مليوني دولار وتهرب إلى تركيا

العلاج بالأحجار".. يغزو الشبكات الاجتماعية!

استشهاد مواطن من مخيم الأمعري برصاص الاحتلال وإصابات في عايدة والعروب...

الرئيس يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي: البدء بعملية سياسية مرتبط...

إشتية يحذّر من تداعيات تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلنها الاحتلال

عائلة الشهيد موسى: الاحتلال يروّج أكاذيب لتبرير جريمة قتل وحرق ابننا

بن غفير يعتدي على شابَين مقدسيَّين يعملان في تل أبيب

الأسرى يواصلون تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية

وكالة صفا

أهالي برقة يصدون هجوما للمستوطنين في نابلس

تقرير استخباري إسرائيلي: حماس باتت أخطر مما كانت قبل "سيف القدس"

3 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه

توغل إسرائيلي شرق مخيم المغازي

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في "بيتا"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس

الاحتلال ينقل 40 أسيرًا من "نفحة" لجهة مجهولة

"الاتصالات" تناقش حوسبة بيانات مشروع الترميز البريدي الوطني

مركز شرطة التفاح والدرج يُنهي ملفات 21 "غارماً"

الاعلام الحكومي يعزز التعاون المشترك مع صحيفة فلسطين ووكالة صفا

فلسطين اليوم

الهلال الأحمر: نعاملنا مع أكثر من 100 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة

في ظل انتشار متحور "أوميكرون".. تصاعد المنحنى الوبائي في "إسرائيل"

سما نيوز

الرئاسة الفلسطينية تحذر: إرهاب المستوطنين سيدخل المنطقة إلى مربع العنف والتوتر

العاروري: نقلنا رسالة واضحة جدًا وقاسية للاحتلال.. والضغط على الأسرى قد يُفجر الوضع

معهد أمني إسرائيلي يحذر: حماس غيرت قواعد اللعبة.. واشعال الضفة في قلب استراتيجيتها الجديدة

تسجيل مصور... الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن سبب انهيار لبنان ماليا

وقفة إسناد للأسير أبو هواش في قرية الطبقة بالخليل

العسيلي: تجسيد مكونات هويتنا في "إكسبو دبي" يعرف الزوار بأصالة تراثنا ونضالنا

"حشد" تُحذر من مغبة استمرار الاحتلال تنفيذ سياسة الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين

عرب 48

برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين

رام الله: الآلاف يشيّعون جثمان الشهيد الشاب عباس

تواصُل تصعيد الاحتلال في نفحة: تنفيذ عمليات نقل بحقّ الأسرى

وكالة وفا

"واد النيص" يفوز على "مركز رقم واحد" ويبتعد ف ...

حدث في مثل هذا اليوم