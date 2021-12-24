النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2147) الجمعة 24/12/2021

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2143) الجمعة 24/12/2021
أخبار فلسطينية
مسؤول في حماس: لا هدن طويلة مع إسرائيل والعمليات في الضفة ستتصاعد
الغضب الفلسطيني يتصاعد ضد منصور عباس.. الشعبية تصفه بـ”الخائن” وحملة إلكترونية تدعو لـ”نبذه”
أبو مازن يبلغ مُستشار الأمن القومي الأمريكي بعدم القبول بأقل من دولة على حدود 67
مصدر قيادي في “حماس” لـ “القدس”: الاحتلال يتلاعب بجميع الملفات والوسطاء غير قادرين على إلزامه بشيء
العاروري: الضغط على الأسرى قد يُفجر الوضع وينقلنا لصراع مفتوح
فلسطين: ارتفاع عدد المصابين بمتحور «أوميكرون» إلى 17
"هنية": أذرع المقاومة ستتحرك في كل زمان ومكان لكسر قيد الأسرى الفلسطينيين
مسئول فلسطيني: محادثات مستشار الأمن الأمريكي في إسرائيل لا ترتقي للمستوى المطلوب
خارجية فلسطين تدعو إدارة بادين لإدانة المظاهر العنصرية التي تتبناها سلطات الاحتلال
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تسجل أعلى عدد يومي لإصابات كورونا في أكثر من شهرين
واللا: بلينكن بحث في إندونيسيا إمكانية التطبيع مع إسرائيل
صحفية إسرائيلية: بن غفير لا يستحق أن يكون عضو كنيست
هآرتس: اليسار الإسرائيلي بعد نتنياهو… الصهاينة الجدد
تصاعد الصراع داخل "الليكود": طرد 1000 عضو والتحقيق مع 7000 آخرين
اخبار دولية
بلينكن اقترح تطبيع إندونيسيا مع إسرائيل... ولا توقعات فورية
الإدارة الأميركية أكدت التزامها حل الدولتين وفتح القنصلية في القدس
مفوض الأونروا يحذر : النقص المزمن في التمويل بات يمثل تهديدا وجوديا
أخبار عربية
رئيس البرلمان العربي يؤكد دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس
“التعاون الإسلامي” تدين سياسة الإعدام الميداني التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الرئاسة الفلسطينية تدين اعتداءات المستوطنين
الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 129 يوما يفقد القدرة على الحركة
مسؤول في حماس: لا هدن طويلة مع إسرائيل والعمليات في الضفة ستتصاعد
إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة- (صور وفيديو)
الأسير أبو هواش يواصل الإضراب لليوم الـ129.. والاحتلال يتراجع وينهي عزل الأسيرات
مبعوثان التقيا عباس خلال 24 ساعة.. والفلسطينيون طالبوا بـ”الاستحقاقات الضرورية” قبل “المركزي”
فلسطين: دعوات لإشراك فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد الإسلامي في اجتماعات “المجلس المركزي”
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل قرية فلسطينية شمالي الضفة
الشرق الأوسط
تحذير فلسطيني من تغيير سياسة إطلاق النار بعد قتل فلسطيني
الاهرام المصرية
حتى الأموات لا يسلمون من اعتداءات المستوطنين.. تحطيم شواهد قبور في فلسطين
إصابة 125 فلسطينيًا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس بالضفة
إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه في نابلس
وزير العدل الفلسطيني: تعليمات إطلاق النار الإسرائيلية ترسخ سياسة "الإعدام خارج نطاق القانون"
الشروق المصرية
حتى الأموات لا يسلمون من اعتداءات المستوطنين.. تحطيم شواهد قبور في فلسطين
إصابة 125 فلسطينيا خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس بالضفة
تقرير: إسرائيل تدرس وقف منح تراخيص استخراج الغاز في البحر المتوسط لصالح الطاقة المتجددة
مستوطنون يهاجمون المنازل بنابلس والمساجد تحث الفلسطينيين على التصدي لهم
إصابة طفلين فلسطينيين جراء انفجار جسم مشبوه في نابلس
فيديو.. الاحتلال الإسرائيلي يلقي قنابل الغاز على مراسلين صحفيين خلال تغطيتهم لمواجهات نابلس
مسؤول فلسطيني: واشنطن أكدت التزامها بإعادة فتح قنصليتها في شرق القدس
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 مواطنا من الضفة الغربية
الغد الأردنية
بعد تصاعده في 2021.. الاستيطان حقائق وأرقام
مستوطنون يقتلعون نحو 400 شجرة زيتون جنوبي الضفة
العسومي يجدد رفضه للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة
المسجد الأقصى 2021: اقتحامات فصلوات تلمودية وإغلاقات
الشرق القطرية
125 إصابة بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
3 أسيرات يدخلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام
تعلّمت التصوير خِفيةً ومارست شغفها وحققت سعادتها.. فلسطينية هاوية تصوير بروح مقدسية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
نابلس: أكثر من 100 إصابة في اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على بلدة برقة
بالفيديو "العاروري": الأسيرات خط أحمر والمساس بهن قد يفجر المنطقة نحو صراع مفتوح
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد (26 ديسمبر)
الاحتلال يعتدي على مواطن ويحقنه بمصل قرب "بزاريا" شمال نابلس
الاحتلال يحكم على الأسيرين عصافرة بالسجن المؤبد
إصابة طفلين في انفجار جسم مشبوه على جبل صبيح جنوب نابلس
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين جنوب جنين
الاحتلال يحكم على الأسيرين عصافرة بالسجن المؤبد
القدس المحلية
مجدلاني يبحث تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية مع نظيره السعودي
هنية: سنحضر ندوة الجزائر ويجب أن تركز على إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية
الاحتلال يجدد منع أمين سر إقليم فتح في القدس من دخول الضفة
لا تزال المواجهات مستمرة.. أهالي برقة يتصدون لهجوم المستوطنين و127 إصابة بمواجهات مع الاحتلال
إصابة طفلين بإنفجار جسم مشبوه في بيتا
الحياة الجديدة
100 إصابة بالرصاص المعدني والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة
مستوطنون يحطمون شواهد قبور في برقة
بولس: الأسير أبو هواش فقدَ القدرة على الحركة ويعاني من صعوبة بالغة في الكلام
127 هيئة محلية مشمولة بالمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية
جريدة الأيام
امرأة من غزة تنصب على مواطنين بمبلغ مليوني دولار وتهرب إلى تركيا
العلاج بالأحجار".. يغزو الشبكات الاجتماعية!
استشهاد مواطن من مخيم الأمعري برصاص الاحتلال وإصابات في عايدة والعروب...
الرئيس يستقبل مستشار الأمن القومي الأميركي: البدء بعملية سياسية مرتبط...
إشتية يحذّر من تداعيات تعليمات إطلاق النار الجديدة التي أعلنها الاحتلال
عائلة الشهيد موسى: الاحتلال يروّج أكاذيب لتبرير جريمة قتل وحرق ابننا
بن غفير يعتدي على شابَين مقدسيَّين يعملان في تل أبيب
الأسرى يواصلون تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية
وكالة صفا
الاحتلال يداهم خربة الفارسية ومستوطنون يقتحمون "حمصة التحتا"
"حشد": تصاعد جرائم القتل الميداني الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
أهالي برقة يصدون هجوما للمستوطنين في نابلس
تقرير استخباري إسرائيلي: حماس باتت أخطر مما كانت قبل "سيف القدس"
3 حالات وفاة و248 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
الديمقراطية: دفاع شعبنا عن نفسه بكل الوسائل حق مشروع لا مساومة عليه
توغل إسرائيلي شرق مخيم المغازي
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة طفلين بانفجار جسم مشبوه في "بيتا"
مصادر عبرية: اعتقال فتى فلسطيني بحوزته سكين في "تل ابيب"
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال نابلس
الاحتلال ينقل 40 أسيرًا من "نفحة" لجهة مجهولة
"الاتصالات" تناقش حوسبة بيانات مشروع الترميز البريدي الوطني
مركز شرطة التفاح والدرج يُنهي ملفات 21 "غارماً"
الاعلام الحكومي يعزز التعاون المشترك مع صحيفة فلسطين ووكالة صفا
فلسطين اليوم
الجهاد الاسلامي: تصريحات منصور عباس لا تمثل الموقف الوطني الثابت لأهلنا في الداخل المحتل
الشيخ عزام لأهلنا في مخيمات اللجوء بسورية: العودة قريبة إذا ما تَسلَّحنا بالإيمان وحصَّنا جبهتنا بالوحدة والمقاومة
زوجة الأسير أبو هواش: وضع الأسير هشام بالغ الخطورة ويرفض إجراء الفحوصات
الجهاد تكرم عائلة الأسير المبحوح تقديرا لرده على الاعتداء على الأسيرات
الهلال الأحمر: نعاملنا مع أكثر من 100 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في برقة
في ظل انتشار متحور "أوميكرون".. تصاعد المنحنى الوبائي في "إسرائيل"
سما نيوز
مصدر قيادي في “حماس”: الاحتلال يتلاعب بجميع الملفات والوسطاء غير قادرين على إلزامه بشيء
الرئاسة الفلسطينية تحذر: إرهاب المستوطنين سيدخل المنطقة إلى مربع العنف والتوتر
7 شروط من أجل نجاحها.. لبيد يكشف عن تفاصيل خطته (الاقتصاد مقابل الأمن) بشأن غزة
العاروري: نقلنا رسالة واضحة جدًا وقاسية للاحتلال.. والضغط على الأسرى قد يُفجر الوضع
معهد أمني إسرائيلي يحذر: حماس غيرت قواعد اللعبة.. واشعال الضفة في قلب استراتيجيتها الجديدة
تسجيل مصور... الأمين العام للأمم المتحدة يتحدث عن سبب انهيار لبنان ماليا
وقفة إسناد للأسير أبو هواش في قرية الطبقة بالخليل
العسيلي: تجسيد مكونات هويتنا في "إكسبو دبي" يعرف الزوار بأصالة تراثنا ونضالنا
"حشد" تُحذر من مغبة استمرار الاحتلال تنفيذ سياسة الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين
عرب 48
برقة: 127 إصابة جراء اعتداءات الاحتلال ومستوطنين
رام الله: الآلاف يشيّعون جثمان الشهيد الشاب عباس
تواصُل تصعيد الاحتلال في نفحة: تنفيذ عمليات نقل بحقّ الأسرى
وكالة وفا
تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهج ...
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- 2003م استشهاد فادي علوان، أحد أعضاء كتائب القسام، في انفجار سيارة كان يقودها في نابلس
- 1967 م استقالة أحمد الشقيري من رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية وتولي عيسى حمودة رئاسة المنظمة بالوكالة.
- 1993م مقتل ضابط إسرائيلي كبير وجرح 3 جنود إثر إطلاق النار على سيارة عسكرية في غزة بحي النصر وأعلنت كتائب القسام مسئوليتها عن العملية
- 1908 م تأسيس صحيفة "النجاح" في القدس، لصاحبها ومحررها الشيخ علي أحمد الريماوي. جريدة سياسية أدبية علمية زراعية تصدر مرة واحدة كل أسبوع.