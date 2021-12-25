النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2148) السبت 25/12/2021
أخبار فلسطينية
بحر: شعبنا سينتفض ضد اعتداءات الاحتلال بحق الأسيرات والأسرى
عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى
رئيس الوزراء الفلسطيني: استشهاد امرأة نتيجة دهس مستوطن لها إرهابُ دولةٍ مُنظمٌ
9 وفيات و273 إصابة جديدة بـ”كورونا”
تسجيل 5 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في فلسطين
"التعليم ٢٠٢١" الأصعب على فلسطين... بدايتها مُدْمَج وأخرها تعافي شاق
أخبار إسرائيلية
نتنياهو: «الليكوديون الجدد» متطرفون يسعون لسحق «الليكود» من الداخل
الحكومة الإسرائيلية تجتمع في الجولان لإقرار خطة استيطان كبرى
الصحة الإسرائيلية: زيادة بنسبة 79% في إصابات كورونا هذا الأسبوع
مصادر عبرية: حدث أمني خطير يثير الذعر جنوب الأراضي المحتلة عام 48
وزير "اسرائيلي" يقر بفشل الخيار العسكري لاستعادة الجنود الأسرى في قطاع غزة
غانتس يكشف عن الدولة العربية التي يريد "دفعها" للتطبيع مع إسرائيل
اخبار دولية
الأمم المتحدة: عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يرتفع بنسبة 12%
هزيمة كبرى لإسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة
ايران: المناورات العسكرية في الخليج تحمل رسالة تحذير لــ "اسرائيل"
أخبار عربية
صحيفة: مصر تستعد لتفعيل اجراء مهم لتخفيف معاناة المسافرين عبر معبر رفح
أهالي خان دنون للاجئين يبعثون التحية لغزة ولمقاوميها الشُجعان
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
بيت لحم..دعوة لإنهاء الاحتلال بقداس منتصف الليل
مآذن قرية فلسطينية تصدح بـ”حي على الجهاد” في أعقاب اعتداءات المستوطنين- (فيديو وتغريدات)
شابة فلسطينية تودع خطيبها الشهيد بكلمات مؤثرة- (شاهد)
مطالبة بإنهاء “محاكمة القرن” لأسير فلسطيني بسجون إسرائيل
ميليشيات المستوطنين تقتل مسنة فلسطينية وتعتدي على بلدات في الضفة
الاهرام المصرية
إصابة بطريرك القسطنطينية بفيروس كورونا
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في عدة محافظات بالضفة الغربية
الشروق المصرية
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم 2 من داخل المسجد الأقصى
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيدة مسالمة في سنجل
بدء احتفالات عيد الميلاد في القدس
بعد استشهاد سيدة على يد مستوطن.. تنديد فلسطيني بالتكنيل الإسرائيلي للفلسطينيين
استشهاد فلسطينية جراء دهس مستوطن لها في قرية بشمال رام الله
الغد الأردنية
القدس المحتلة.. الشرطة الإسرائيلية تعتدي على محتجين بحي “الشيخ جراح”
يوم غضب فلسطيني نصرة للأسيرات والأسرى
الشرق القطرية
اعتقله سليماً وأخرجه مريضاً نفسياً وعصبياً..جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أسير ومُعلّم فلسطيني
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
"هاي بلدي".. مبادرة شبابية تُذكر العالم بمأساة اللاجئين الفلسطينيين
خاص إنتاج غزة من الأسماك 3500 طن.. والسردين يأخذ الصدارة
"الجهاد الإسلامي" تستنكر تبادل الأدوار بين أمن السلطة وقوات الاحتلال
"علماء المسلمين": الدفاع عن الأسيرات فرض شرعي وضرورة وطنية
الاحتلال يقمع مسيرة تضامنية في "الشيخ جراح" ويعتقل 3 ناشطين أجانب
الاحتلال يعتقل 3 مزارعين في الأغوار
إصابة بالرصاص في قلقيلية والعشرات بالاختناق في الخليل
مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن شرق نابلس
القدس المحلية
الأرصاد لـ”القدس”: النسبة الأكبر من الأمطار خلال المنخفض بمدينة قلقيلية
النيابة الاسرائيلية تطالب بالسجن 24 عاما لـ”كثير عودة”بتهم جنائية
العسيلي: مشاركتنا في “إكسبو 2020” نضال لمواجهة رواية التزوير الإسرائيلية لهويتنا الوطنية
مفوض عام الأنوروا يحذر من احتمال انهيار الوكالة
الحياة الجديدة
إخلاء خمس إصابات والسيطرة على حريق منزل في كفر عقب
اشتية في عشاء الميلاد: هذا العام فيه حزن ولكن فيه عنفوان بيتا وبرقة وكفر قدوم والسيلة
الولايات المتحدة: حملة صهيونية ضد كتاب نشر خريطة فلسطين التاريخية واستبعد إسرائيل
جريدة الأيام
الاحتلال ومستوطنوه يواصلون العدوان والمواطنون يقاومون
الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بعيد الميلاد المجيد والبطريرك بيتسبالا...
تجدد إطلاق بالونات متفجرة من شرق القطاع وتهديدات بالتصعيد
الحكومة الإسرائيلية ستقرّ غداً مخططاً لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل
الوباء" يرخي بظلاله للعام الثاني على احتفالات عيد الميلاد في العالم
بالثوب وخاتم الخطوبة استقبلت أمينة خطيبها المحرر الزريعي في دير البلح
وكالة صفا
أجهزة السلطة تسلم الاحتلال مستوطنين تسللا إلى طولكرم
صحيفة تكشف كواليس متابعة جيش الاحتلال لمناورة "القسام"
بالفيديو القدرة.. مُحرر الجسد وأسير الروح
مستوطنون يعطبون إطارات مركبة بالأغوار
برقة تحت عدوان الاحتلال ومستوطنيه
دعوات ليوم غضب جماهيري نصرة للأسيرات والأسرى
131 يومًا على إضراب أبو هواش وتحذير من تعرضه لانتكاسة صحية
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرتي بيت دجن وبيتا في نابلس
مخطط إسرائيلي لمضاعغة الاستيطان في الجولان المحتل
الصحة: 4 حالات وفاة و92 إصابة جديدة بكورونا بغزة
المرور: إصابة واحدة في 14 حادث سير خلال 24 ساعة
الداخلية تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي
برهوم: محاولات الاحتلال للنيل من إرادة الأسرى بائسة
التخطيط بالأوقاف يفتتح دورة بعنوان "العمل بروح الفريق"
فلسطين اليوم
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
خمس اصابات في حريق بمنزل شمال القدس
ثوار بيتا يتعهدون بمواصلة المقاومة و التصدي لاعتداءات الاحتلال و المستوطنين
الشيخ عزام لأهالي مخيم خان دنون: لقد أسقطتم بصمودكم مشاريع تصفية القضية الفلسطينية
سما نيوز
يديعوت: حماس ستفاجئ "إسرائيل" في الحرب المقبلة وهذا هو العقل المدبر للعمليات الفردية في الضفة
صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح
قناة إسرائيلية تكشف عن حدث "غير معتاد" شرق نابلس
من الحلم إلى الواقع".. “سلام” بـ3 لغات ومؤتمر برعاية رسمية: “إبراهيمية المغرب” نواة سلام حقيقي
خشية من التصعيد: حكومة الاحتلال توعز بتعليق البناء في مستوطنة "حوميش"
عرب 48
بيت لحم: دعوة لإنهاء الاحتلال بقداس منتصف الليل احتفالا بعيد الميلاد
سلطات الاحتلال تفشل بإلغاء موازنة لجنة التحقيق بانتهاكاتها بعد العدوان على غزة
القدس: الاحتلال يعتدي على شبان ويعتقل اثنين منهم
إصابات في مواجهات متفرقة مع الاحتلال بالضفة
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين
تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيدة وإصابات واعتقا ...
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة بتسليم جثامين ...
مسيرة في الناصرة احتفالاً بعيد الميلاد
حدث في مثل هذا اليوم
- 25 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م الشهيد سائد كمال جميل حنني (18 عاماً) من كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية، ينفّذ عمليّة فدائيّة في منطقة "بني براك" قرب تل أبيب و يوقع 4 قتلى صهاينة وعشرات الجرحى .
- 2003م طائرات العدو الصهيونيّ تستهدف سيّارة مدنيّة في مدينة غزة كان يستقلّها قائد سرايا القدس، مقلد حميد ، واثنين من مساعديه، ممّا أدّى إلى استشهادهم ، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين آخرين كانوا في مكان الاغتيال.
- 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي تغتال المجاهد من كتائب الشهيد عز الدين القسام إبراهيم طالب أبو هوامش في نابلس
- 2002م قوات الاحتلال الصهيونيّ تدمّر 30 منزلاً فلسطينياً في رفح و تشرّد 47 عائلةً ، و أُعلِن عن رفح أنها منطقة منكوبة .. و بهذا تكون قوات الاحتلال قد دمّرت 467 منزلاً في رفح منذ اندلاع انتفاضة الأقصى .
- 2001م مصرع جنديّ صهيونيّ و إصابة 3 آخرين خلال عمليّة فدائيّة عبر الحدود الأردنيّة – الفلسطينية .
- 2000م المعتقلون السياسيّون في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يبدأون إضراباً عن الماء ، بعد ستة أيام من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم .
- 1947 م تشكيل قوات الجهاد المقدس في فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني (استشهد في 8 نيسان 1948 في معركة القسطل بعد أن نجح مع مقاتليه في القضاء على 350 من عناصر الجماعات اليهودية المسلحة).
- 1947م تأسيس كتائب "الجهاد المقدّس" على أرض فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني .