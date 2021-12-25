النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2148) السبت 25/12/2021

أخبار فلسطينية﻿

عشرات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رئيس الوزراء الفلسطيني: استشهاد امرأة نتيجة دهس مستوطن لها إرهابُ دولةٍ مُنظمٌ

أخبار إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: زيادة بنسبة 79% في إصابات كورونا هذا الأسبوع

اخبار دولية

الصحف العربية

القدس العربي

بيت لحم..دعوة لإنهاء الاحتلال بقداس منتصف الليل

مآذن قرية فلسطينية تصدح بـ”حي على الجهاد” في أعقاب اعتداءات المستوطنين- (فيديو وتغريدات)

شابة فلسطينية تودع خطيبها الشهيد بكلمات مؤثرة- (شاهد)

مطالبة بإنهاء “محاكمة القرن” لأسير فلسطيني بسجون إسرائيل

ميليشيات المستوطنين تقتل مسنة فلسطينية وتعتدي على بلدات في الضفة

الاهرام المصرية

إصابة بطريرك القسطنطينية بفيروس كورونا

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال في عدة محافظات بالضفة الغربية

الشروق المصرية

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم 2 من داخل المسجد الأقصى

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيدة مسالمة في سنجل

بدء احتفالات عيد الميلاد في القدس

بعد استشهاد سيدة على يد مستوطن.. تنديد فلسطيني بالتكنيل الإسرائيلي للفلسطينيين

استشهاد فلسطينية جراء دهس مستوطن لها في قرية بشمال رام الله

الغد الأردنية

الشرق القطرية

اعتقله سليماً وأخرجه مريضاً نفسياً وعصبياً..جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال بحق أسير ومُعلّم فلسطيني

إخلاء خمس إصابات والسيطرة على حريق منزل في كفر عقب

اشتية في عشاء الميلاد: هذا العام فيه حزن ولكن فيه عنفوان بيتا وبرقة وكفر قدوم والسيلة

الولايات المتحدة: حملة صهيونية ضد كتاب نشر خريطة فلسطين التاريخية واستبعد إسرائيل

جريدة الأيام

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون العدوان والمواطنون يقاومون

الكنائس المسيحية الغربية تحتفل بعيد الميلاد المجيد والبطريرك بيتسبالا...

تجدد إطلاق بالونات متفجرة من شرق القطاع وتهديدات بالتصعيد

الحكومة الإسرائيلية ستقرّ غداً مخططاً لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتل

الوباء" يرخي بظلاله للعام الثاني على احتفالات عيد الميلاد في العالم

بالثوب وخاتم الخطوبة استقبلت أمينة خطيبها المحرر الزريعي في دير البلح

وكالة الرأي الفلسطينية

إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرتي بيت دجن وبيتا في نابلس

فلسطين اليوم

صحيفة: اجراءات مصرية هامة بشأن تيسير حركة السفر عبر معبر رفح

قناة إسرائيلية تكشف عن حدث "غير معتاد" شرق نابلس

من الحلم إلى الواقع".. “سلام” بـ3 لغات ومؤتمر برعاية رسمية: “إبراهيمية المغرب” نواة سلام حقيقي

خشية من التصعيد: حكومة الاحتلال توعز بتعليق البناء في مستوطنة "حوميش"

عرب 48

بيت لحم: دعوة لإنهاء الاحتلال بقداس منتصف الليل احتفالا بعيد الميلاد

سلطات الاحتلال تفشل بإلغاء موازنة لجنة التحقيق بانتهاكاتها بعد العدوان على غزة

القدس: الاحتلال يعتدي على شبان ويعتقل اثنين منهم

إصابات في مواجهات متفرقة مع الاحتلال بالضفة

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

25 كانون أول (ديسمبر)

2003م الشهيد سائد كمال جميل حنني (18 عاماً) من كتائب أبو علي مصطفى التابعة للجبهة الشعبية، ينفّذ عمليّة فدائيّة في منطقة "بني براك" قرب تل أبيب و يوقع 4 قتلى صهاينة وعشرات الجرحى .

2003م طائرات العدو الصهيونيّ تستهدف سيّارة مدنيّة في مدينة غزة كان يستقلّها قائد سرايا القدس ، مقلد حميد ، واثنين من مساعديه، ممّا أدّى إلى استشهادهم ، بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين آخرين كانوا في مكان الاغتيال.

2002م قوات الاحتلال الصهيونيّ تدمّر 30 منزلاً فلسطينياً في رفح و تشرّد 47 عائلةً ، و أُعلِن عن رفح أنها منطقة منكوبة .. و بهذا تكون قوات الاحتلال قد دمّرت 467 منزلاً في رفح منذ اندلاع انتفاضة الأقصى .

2001م مصرع جنديّ صهيونيّ و إصابة 3 آخرين خلال عمليّة فدائيّة عبر الحدود الأردنيّة – الفلسطينية .

2000م المعتقلون السياسيّون في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يبدأون إضراباً عن الماء ، بعد ستة أيام من إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم .

1947 م تشكيل قوات الجهاد المقدس في فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني (استشهد في 8 نيسان 1948 في معركة القسطل بعد أن نجح مع مقاتليه في القضاء على 350 من عناصر الجماعات اليهودية المسلحة).