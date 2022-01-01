النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2152) السبت 1/1/2022

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صحيفة إسرائيلية: غانتس يوقع على أمر بمصادرة عملات رقمية تابعة لحماس

إسرائيل: إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون من نقص المناعة

وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان

الإحصاء المركزي في إسرائيل: تعداد السكان 9.5 مليون من ضمنهم 6.982 يهودي

إسرائيل تسجل أول حالة فلورونا

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«حزب الله» يسلّم إسرائيل شاباً عربياً أراد الانضمام إليه

لوموند أراب: قطر تواصل دعمها السخي لقطاع غزة

الصحف العربية

القدس العربي

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة سقطا قبالة ساحل تل أبيب- (فيديو)

نادي الأسير: المعتقلون إداريا يبدؤون مقاطعة محاكم إسرائيل السبت

الجيش الإسرائيلي يصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة- (فيديو)

مسؤول فلسطيني يرحب بإعلان واشنطن دعم أونروا بقيمة 99 مليون دولار

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة- (صورة وفيديو)

الشرق الأوسط

قتيل فلسطيني وعشرات الجرحى باعتداءات إسرائيلية

مقترح صفقة إسرائيلية ـ أميركية لإعادة فتح قنصلية القدس

الاهرام المصرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس

الرئيس الفلسطيني: اجتماع المجلس المركزي المقبل سيدرس اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية

الشروق المصرية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت

مواجهات بين القوات الإسرائيلية وسكان بلدة سلوان بالقدس

الغد الأردنية

الشرق القطرية

استمرار جرائم الاحتلال واعتداءاته.. مستوطنون يقتلعون 600 شجرة زيتون في بلدة دير شرف

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقدا منذ انطلاقتها من عيلبون وصولا إلى بيتا وبرقة والقدس

العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية

هيئة الأسرى: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد

الاحتلال اعتقل نحو 8 آلاف مواطن خلال 2021

شعلة الحق الفلسطيني ولهيب الثورة يتوهج في سماء لبنان

جريدة الأيام

جنود الاحتلال يعدمون شاباً قرب سلفيت بزعم محاولته القيام بتنفيذ عملية...

اندلاع مواجهات ساخنة عقب مسيرات الجمعة

الرئيس: دعونا لعقد المجلس المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة انتهاكات...

اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها

القدس: المئات يتظاهرون في الشيخ جراح ضد إخلاء المنازل

تواصل فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة وحركة فتح في محافظات عدة

اعتقال 1300 طفل العام الماضي

وكالة الرأي الفلسطينية

الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم

لجنة الأسرى الإداريين تعلن بدء مشروع المقاطعة الشاملة

المرور: إصابة واحدة في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل وجنين

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب

اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)

الصحة الفلسطينية: 68 إصابة بأوميكرون وهناك عينات تحت الفحص

عرب 48

الأسرى الإداريون يشرعون بمقاطعة محاكم الاحتلال

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفّة

مواجهات في العيسوية وجبل المكبر واستنفار للاحتلال في الشيخ جراح

وكالة وفا

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1 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد القائد العالم الشيخ الدكتور نزار عبد القادر ريان أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عندما قصفت طائرات الاحتلال بيته المكون من عدة طوابق مما أدى إلى استشهاده على الفور هو وزوجاته الأربعة وعدد كبير من أبنائه حيث بلغ عدد شهداء تلك الجريمة 17 شهيدا من عائلة القائد ريان.

2004م خمسة وأربعون جريحاً في مواجهات مع الجيش الصهيوني في رام الله.

2001م انفجاراتٌ تهزّ مدينة (نتانيا)أم خالد المحتلة عام 48 ، نتيجة انفجار سيّارة مفخّخة كان يقودها الاستشهاديّ حامد أبو حجلة من كتائب القسام الجناح العسكري ل حركة حماس ، وأوقعت الانفجاريات 54 جريحاً في صفوف المحتلين الإسرائيليين.

1997م الإرهابي الصهيوني ناعوم فريدمان، من مستعمرة كريات أربع في الخليل، يطلق النار عشوائياً وبدم بارد ، وبتغطية وحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في سوق مدينة الخليل، مما أسفر عن جرح 18 فلسطيني.

1965م حركة فتح تنفذ أولى عملياتها العسكرية بهجوم استهدف منشآت محطة المياه "الإسرائيلية" على نهر الأردن معلنة "انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح".

1956م لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في مصر تصدر فتوى تقضي بتحريم التعامل والصلح مع "إسرائيل".

1948م (مذبحة بلد الشيخ) التي تقع في الجنوب الشرقي من حيفا والتي راح ضحيتها 30 مواطناً بين شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال وقد ارتكبتها العصابات الصهيونية في جنح الظلام.

1948م تنفيذا لقرار من جامعة الدول العربية تم الإعلان عن تكوين جيش الإنقاذ الفلسطيني وهو جيش المتطوعين العرب الذين هبوا لمساعدة عرب فلسطين في صراعهم ضد الاستعمار والحركة الصهيونية