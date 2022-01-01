النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2152) السبت 1/1/2022
أخبار فلسطينية
"حماس": مسار الوحدة الوطنية سيظل هدفاً مركزياً لن نتخلى عنه
وزارة الصحة بغزة: تسجيل 6 وفيات، و57 إصابة جديدة بكورونا، و150 حالة تعافِ خلال الـ24 ساعة الماضية
عباس: لن نقبل ببقاء الاحتلال ونفد صبرنا على هذا الواقع المرير- (فيديو)
عباس: نمد أيدينا لصنع السلام العادل والشامل مع إسرائيل في إطار مؤتمر دولي
“الخارجية” تحمل الاحتلال مسؤولية جريمة إعدام الشهيد ريان وتعتبرها امتدادا لإرهاب الاحتلال
3وفيات و219 إصابة جديدة بـ”كورونا”
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال
أخبار إسرائيلية
"كوخافي": أجهزة السلطة شنت عملية في جنين نيابة عنا
الاحتلال يبرم صفقة لشراء طائرات أمريكية بقيمة 3.1 مليار دولار
كاتب إسرائيلي: الخطر يتهددنا في 2022 بالضفة وعاملان من شأنهما أن يهزا الوضع القائم
تقدير إسرائيلي: غانتس يحاكي تجربة رابين بلقائه مع الرئيس عباس
بينيت يطالب بالتحقيق في اختراق شبكة إيرانية لحسابات نشطاء في "الليكود"
صحيفة إسرائيلية: غانتس يوقع على أمر بمصادرة عملات رقمية تابعة لحماس
إسرائيل: إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن يعانون من نقص المناعة
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله ينشر أنظمة دفاع جوي في سوريا ولبنان
الإحصاء المركزي في إسرائيل: تعداد السكان 9.5 مليون من ضمنهم 6.982 يهودي
اخبار دولية
الولايات المتحدة تقدم 99 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
أخبار عربية
«حزب الله» يسلّم إسرائيل شاباً عربياً أراد الانضمام إليه
حصاد الأزهر عن فلسطين في 2021.. إدانات للاعتداءات الصهيونية وقافلة تاريخية
لوموند أراب: قطر تواصل دعمها السخي لقطاع غزة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة سقطا قبالة ساحل تل أبيب- (فيديو)
نادي الأسير: المعتقلون إداريا يبدؤون مقاطعة محاكم إسرائيل السبت
الجيش الإسرائيلي يصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات بالضفة- (فيديو)
مسؤول فلسطيني يرحب بإعلان واشنطن دعم أونروا بقيمة 99 مليون دولار
استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شمالي الضفة- (صورة وفيديو)
الشرق الأوسط
قتيل فلسطيني وعشرات الجرحى باعتداءات إسرائيلية
مقترح صفقة إسرائيلية ـ أميركية لإعادة فتح قنصلية القدس
الاهرام المصرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس
الرئيس الفلسطيني: اجتماع المجلس المركزي المقبل سيدرس اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية
الشروق المصرية
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برام الله وبلدة العيسوية بالقدس
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت
مواجهات بين القوات الإسرائيلية وسكان بلدة سلوان بالقدس
الغد الأردنية
4 بلدات استيطانية جديدة بالنقب إحداها ستهجر 7 آلاف فلسطيني
شهيد وعشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
إعاقات أطفال فلسطينيين تعري بشاعة الاحتلال
ملامح أجساد أطفال فلسطين تعري بشاعة وجه الاحتلال
أوقاف القدس: 50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الشرق القطرية
استمرار جرائم الاحتلال واعتداءاته.. مستوطنون يقتلعون 600 شجرة زيتون في بلدة دير شرف
مذكرة تفاهم بين مستشفى حمد بغزة ووزارة التنمية الاجتماعية لدعم ذوي الإعاقة
لقاء عباس وغانتس.. يثير جدلاً فلسطينياً واسعا
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الحركة الأسيرة تقرر دعم خطوات الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم
خاص "الزارعة": مَزارِع دواجن غزة خالية من "إنفلونزا الطيور"
مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل نحو (8000) فلسطيني خلال عام 2021
جبارين: إرادة الأسرى وأملهم بالحرية لا يلين ولا يتراجع
مستوطنون يسرقون 80 شجرة زيتون ومصادرة تراكتور غرب سلفيت
قوات الاحتلال تعتدي على المتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح
إصابات بالرصاص والاختناق نتيجة قمع الاحتلال لمسيرات نابلس وقلقيلية والخليل
القدس المحلية
لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تعلن البدء بمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال
مصرع شاب فلسطيني وإصابة 3 في حادث سير بالداخل المحتل
السوداني ينعى للمشهد الثقافي الفلسطيني والعربي الشاعر خالد أبو خالد
تعديل وزاري محدود على حكومة اشتية
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال
اشتية: شعلة الثورة تزداد توقدا منذ انطلاقتها من عيلبون وصولا إلى بيتا وبرقة والقدس
العالول يوقد شعلة الانطلاقة في قرية اللبن الشرقية
بيت مال القدس يطلق حملة “شتاء القدس 2021”
الحياة الجديدة
هيئة الأسرى: الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد
الاحتلال اعتقل نحو 8 آلاف مواطن خلال 2021
شعلة الحق الفلسطيني ولهيب الثورة يتوهج في سماء لبنان
عام 2021.. حرب احتلالية ضروس على حركة فتح في القدس
جريدة الأيام
جنود الاحتلال يعدمون شاباً قرب سلفيت بزعم محاولته القيام بتنفيذ عملية...
اندلاع مواجهات ساخنة عقب مسيرات الجمعة
الرئيس: دعونا لعقد المجلس المركزي لاتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة انتهاكات...
اشتية: شعلة الثورة تزداد توقداً منذ انطلاقتها
القدس: المئات يتظاهرون في الشيخ جراح ضد إخلاء المنازل
تواصل فعاليات إحياء ذكرى انطلاقة الثورة وحركة فتح في محافظات عدة
وكالة صفا
13 عاما على اغتيال العالم الشهيد نزار ريان
قناة عبرية: الأمن الفلسطيني شن حملة عسكرية على جنين بضغط إسرائيلي
قيادي بحماس: شعبنا لا يؤمن إلا بخيار المقاومة ولا يثق إلا بقادتها
إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال قرية عابود
تعقيبًا على لقائه بـ"غانتس".. "ملتقى فلسطين": لا شرعية لعباس وقيادة تتنكر لحقوق شعبنا
تيار الإصلاح بفتح لعباس: الطريق لبيتك بغزة أكثر عزة من مثيله لبيت غانتس
بذكرى يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.. حماس: الإعلام مقاومة
حلس: فتح تعرّضت لمؤامرات وخرج منها أصحاب الأجندات الخارجية
الجهاد: إعدام الاحتلال للشاب ريان جريمة حرب تستوجب الرد
كتلة الصحفي: 2021 شهد دورا كبيرا بالدفاع عن الحقيقة
الشيخ يعلن استقبال الدفعة الأولى من لم الشمل للعائلات بغزة
وكالة الرأي الفلسطينية
دخل مرحلة الخطير الشديد.. الأسير أبو هواش مضرب لليوم الـ138
الحركة الأسيرة تؤكد دعمها لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم
لجنة الأسرى الإداريين تعلن بدء مشروع المقاطعة الشاملة
الداخلية: تأمين فعاليتين لحركة فتح بذكرى انطلاقتها في غزة
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
الحكم المحلي و المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يناقشان عدة ملفات
المرور: إصابة واحدة في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من الخليل وجنين
فلسطين اليوم
زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين شمال قطاع غزة
أسير محرر: قضية الأسير أبو هواش تحدد ما اذا كانت المنطقة مقبلة على حرب أو هدوء
الحساينة: قوى المقاومة في فلسطين تشهد تحولا نوعياً بفضل جهود ودعم الشهيد "سليماني"
قوات الاحتلال تعتقل محررين من الجهاد في الخليل
هل الصواريخ إنذار تحذيري مع بداية العام 2022 لـ"إسرائيل"؟
الاحتلال يعلن اعتقال شخصين تسللا عبر الحدود من لبنان
قناة الميادين تختار أبطال نفق الحرية من سجن جلبوع شخصية العام 2021.
سما نيوز
أبو هواش والحصار سيفجران الاوضاع .. الاعلام العبري : غزة تصبح علينا بالصواريخ والجهاد سيخبرنا بأنه البرق والرعد ..
مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...
أول تعليق من الاعلام الاسرائيلي على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه تل أبيب
اطلاق صاروخين من غزة قبالة سواحل تل أبيب (فيديو)
الصحة الفلسطينية: 68 إصابة بأوميكرون وهناك عينات تحت الفحص
داخلية غزة تنشر إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي
مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة
قلق إسرائيلي متصاعد من تسلح حزب الله بصواريخ دقيقة
عرب 48
الأسرى الإداريون يشرعون بمقاطعة محاكم الاحتلال
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفّة
مواجهات في العيسوية وجبل المكبر واستنفار للاحتلال في الشيخ جراح
وكالة وفا
عبد ربه لـ"وفا": الأسير أبو هواش دخل مرحلة ال ...
الاحتلال يعتقل شابا من جنين في الأقصى ويواصل ...
السفير دبور يوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطين ...
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حدث في مثل هذا اليوم
- 1 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد القائد العالم الشيخ الدكتور نزار عبد القادر ريان أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عندما قصفت طائرات الاحتلال بيته المكون من عدة طوابق مما أدى إلى استشهاده على الفور هو وزوجاته الأربعة وعدد كبير من أبنائه حيث بلغ عدد شهداء تلك الجريمة 17 شهيدا من عائلة القائد ريان.
- 2004م خمسة وأربعون جريحاً في مواجهات مع الجيش الصهيوني في رام الله.
- 2001م انفجاراتٌ تهزّ مدينة (نتانيا)أم خالد المحتلة عام 48 ، نتيجة انفجار سيّارة مفخّخة كان يقودها الاستشهاديّ حامد أبو حجلة من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وأوقعت الانفجاريات 54 جريحاً في صفوف المحتلين الإسرائيليين.
- 1997م الإرهابي الصهيوني ناعوم فريدمان، من مستعمرة كريات أربع في الخليل، يطلق النار عشوائياً وبدم بارد ، وبتغطية وحماية من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في سوق مدينة الخليل، مما أسفر عن جرح 18 فلسطيني.
- 1965م حركة فتح تنفذ أولى عملياتها العسكرية بهجوم استهدف منشآت محطة المياه "الإسرائيلية" على نهر الأردن معلنة "انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح".
- 1956م لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في مصر تصدر فتوى تقضي بتحريم التعامل والصلح مع "إسرائيل".
- 1948م (مذبحة بلد الشيخ) التي تقع في الجنوب الشرقي من حيفا والتي راح ضحيتها 30 مواطناً بين شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال وقد ارتكبتها العصابات الصهيونية في جنح الظلام.
- 1948م تنفيذا لقرار من جامعة الدول العربية تم الإعلان عن تكوين جيش الإنقاذ الفلسطيني وهو جيش المتطوعين العرب الذين هبوا لمساعدة عرب فلسطين في صراعهم ضد الاستعمار والحركة الصهيونية
- 1921م تأسيس "جريدة حكومة فلسطين الرسمية" في القدس، تصدر عن حكومة فلسطين في ظل الاحتلال البريطاني. شهرية تصدر بالعربية والإنجليزية والعبرية، وفي مطلع 1932متحولت إلى صحيفة "الوقائع الفلسطينية".