النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2153) الأحد 2/1/2022
أخبار فلسطينية
هنية يهاتف ذوي الأسير أبو هواش وعائلة الأطرش
الإعلام الحكومي: 39 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال ديسمبر
حماس تُحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش
“شؤون القدس”: المصادقة على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم 177 مبنى خلال 2021
بولس: أطباء يؤكدون أن المعتقل هشام أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة
مؤسسات الأسرى: 8 آلاف معتقل خلال العام 2021
زراعة غزة تؤكد خلو مزارع تربية الدواجن من مرض “إنفلونزا الطيور”
أخبار إسرائيلية
وزير إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار
صحيفة إسرائيلية: مصر تجري اتصالات لمنع التصعيد في غزة
قناة إسرائيلية: الجيش قرر مهاجمة أهداف في غزة
وفاة و5466 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"
أخبار عربية
"القبس" الكويتية لـ"وفا": اختيارنا لشعب فلسطي ...
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لـ”القسام” ونقاط مراقبة في قطاع غزة- (فيديوهات)
الضفة.. اختناق عشرات الفلسطينيين بغاز الجيش الإسرائيلي في بُرقة- (صور)
الصليب الأحمر”: الأسير الفلسطيني أبو هواش في حالة “حرجة”
فلسطين: إسرائيل أقرت بناء 12 ألف وحدة سكنية في القدس عام 2021
الجهاد الإسلامي” تحمل الاحتلال مسؤولية تردي صحة الأسير أبو هواش
جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة سقطا قبالة ساحل تل أبيب- (فيديو)
الشرق الأوسط
حصاد فلسطين 2021... 357 قتيلاً بينهم مسن في التسعين
تفكيك وحدة استخبارات في إسرائيل تراقب الإعلام العربي
قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية
عنف المستوطنين يصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح
الاهرام المصرية
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة
البحرية الإسرائيلية تطلق نيرانها للمرة الثانية اليوم تجاه مراكب صيادين قبالة غزة
إصابة 85 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال في برقة بنابلس
إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
مدير معهد فلسطين: الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصنع سلامًا مع الفلسطينيين
فلسطين: 8 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة ردًا على سقوط صواريخ قبالة تل أبيب
إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال موجهات مع الاحتلال في قلقيلية
مدير معهد فلسطين: الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصنع سلاما مع الفلسطينيين
رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالافراج الفوري عن الأسير أبو هواش
إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
وزارة القدس: المصادقة على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم 177 مبنى خلال 2021
قمع الاحتلال في 2021.. 8000 أسير فلسطيني وراء القبضان
22% أطفال و19% نساء.. حصيلة شهداء فلسطين بنيران الاحتلال في 2021
الحكومة الفلسطينية تعلن عن تعديل وزاري محدود يشمل وزارة الداخلية
الغد الأردنية
فرنسا وإسرائيل.. أي لوبي صهيوني (4): مع “إلنت”، اكتشفوا إسرائيل، ومستوطناتها، وتقنياتها للمراقبة
2021: “عام المقاومة” في الضفة الغربية والقدس
غزة: 6 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الشرق القطرية
الفلسطيني محمد زيدان: مستشفى حمد في غزة غيّرَ مجرى حياتي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يطلق قنابل إنارة فوق بحر شمال غزة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الاثنين 3 يناير2022
"هنية" يؤكد وقوفه إلى جانب عائلة الأطرش التي هُدم منزلها بالخليل
لجنة الأسرى الإداريين: حالة المتابعة والتوتر قائمة حول استهداف الأسير "أبو هواش"
حماس: نتابع عن كثب ما يجري مع الأسير "أبو هواش" ونحذّر الاحتلال من الاستمرار في غطرسته
6 إصابات برصاص الاحتلال والاختناق بمواجهات كفر قدوم شرق قلقيلية
لجنة المتابعة العليا تدعو لاستنهاض شعبي للدفاع عن أهالي النقب
القدس المحلية
طولكرم: العثور على قاض عسكري متوفيًا إثر طلق ناري
فضائية الأقصى: المقاومة أطلقت صاروخين تجاه مروحيات الاحتلال
المقاومة بغزة تجري تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها
إصابة مستوطنين رشقًا بالججارة قرب حزما
وفاة والدة الأسير أشرف نوفل من دير شرف
الصليب الأحمر: قلقون بشأن أبو هواش والعواقب التي قد تؤدي لفقدانه الحياة
النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بوفاة مواطن في العيزرية
الخيري لـ”القدس”: الاتحاد العربي لمختبرات طب الاسنان شكل نقلة نوعية للعاملين في هذه المهنة “
تقرير: الاحتلال ارتكب 27 انتهاكًا بحق الصحفيين الشهر المنصرم
استنفار لسرايا القدس.. الجهاد يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة أبو هواش
سرحان: البدء بعملية صرف مبالغ مالية للمتضررين بغزة
69 طفلًا استشهدوا في غزة خلال 2021
الحركة الأسيرة تنعى والدة الأسير رياض العمور المحكوم بالمؤبد 11 مرةً
الحياة الجديدة
الباز: حركة "فتح" أرست قواعد وأسس إعلام الثورة الفلسطينية
اشتية يطالب الاحتلال بالافراج الفوري عن الأسير المضرب أبو هواش
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لمدينة الخليل
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين
مسيرة دعم للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش
مدفعية الاحتلال تقصف موقعين شمال قطاع غزة
جريدة الأيام
غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة رداً على سقوط...
»138 يوماً من الإضراب: الأسير أبو هواش يفقد الوعي ويواجه احتمالية الوفاة...
اللواء هب الريح والشيخ البكري يتسلّمان "الداخلية" و"الأوقاف"
المناورات العسكرية في الأغوار تشرّد الأهالي وتدمر المزروعات
استشهاد 357 مواطناً العام الماضي بينهم 79 طفلاً
العسيلي لـ"الأيام": الاقتصاد يتعافى تدريجياً من الجائحة
وكالة صفا
حماس: مقاومتنا متمسكة بسلاحها حتى تحقيق أهداف شعبنا
تظاهرة برام الله تطالب بالإفراج عن الأسير المضرب "أبو هواش"
محدث 88 إصابة بمواجهات عنيفة في بلدة برقة شمال نابلس
إصابة 4 مواطنين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
دعوات للاحتشاد ومواجهة المستوطنين شمال نابلس
صحيفة: عباس عدّل "سرًا" قانون انتخابات الهيئة المحلية
الاحتلال يطلق النار صوب المزارعين شرقي قطاع غزة
لجنة الأسرى الإداريين تعلن بدء مشروع مقاطعة محاكم الاحتلال
وكالة الرأي الفلسطينية
الإعلام الحكومي: 39 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال ديسمبر
المقاومة تستهدف مروحيات الاحتلال بصاروخي "سام 7"
حماس: قصف الاحتلال غزة يضاف لسجل جرائمه بحق شعبنا
8 وفيات و136 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
357 شهيداً بينهم 79 طفلاً خلال العام 2021
أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد
دخل مرحلة الخطير الشديد.. الأسير أبو هواش مضرب لليوم
الزكاة بالأوقاف توزع مساعدات نقدية وطرود غذائية على الأسر الفقيرة
الدعوة والإرشاد بالأوقاف تنظم مسابقة حرائر الأقصى الثالثة
فلسطين اليوم
وسط تهديدات الجهاد الإسلامي.. أبو هواش يواصل إضرابه وتحذيرات من استشهاده
مصادر عبرية: جيش الاحتلال يستعد الليلة للرد على صواريخ "تل أبيب"
لجنة الاسرى الإداريين: ما يتعرض له الأسير ابو هواش ينذر بتفجر الأوضاع بسجون الاحتلال
اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى
صحة رام الله : 10 إصابات جديدة بـ "أوميكرون" يرفع الإصابات لـ 77 حالة
إطلاق نار نحو المزارعين شرق خانيونس
ردود غاضبة: "إسرائيل" قبلت حجة "البرق" وحكم "تل أبيب" كــ "سديروت"
جريمة بشعة ..قتل قاض عسكري برصاصة في الرأس في طولكرم
تحليق مكثف لطائرات الإستطلاع "الإسرائيلية" في أجواء القطاع
زوارق الاحتلال تطلق قابل إنارة على طول بحر شمال غزة
سما نيوز
اذاعة الجيش: رغم هجوم الليلة.."اسرائيل" لا تريد دهورة الأوضاع مع حماس
مقتل قاض عسكري في منزله شرق طولكرم
وزير إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار
المقاومة أطلقت صاروخين "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها
المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"
الكيلة: لدينا إخفاق في عدد من أخذوا الجرعة الثالثة من لقاح (كورونا)
الاحتلال صادق على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم أكثر من 177 مبنى بالقدس عام 2021
إسرائيل تطالب بتحقيق في مظاهر معادية للسامية خلال فعالية في كييف
عرب 48
طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله
برقة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال والأهالي يتصدون للمستوطنين
القدس: وفاة شخص إثر شجار عائلي في العيزرية
ممارسات سلطات الاحتلال في القدس عام 2021.. معطيات وأرقام
إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس
وكالة وفا
الصحة: تسجيل 10 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون ...
النيابة العامة والشرطة تحققان بواقعة وفاة قاض ...
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا على المدخل الغربي ...
زوارق الاحتلال تطلق قنابل إنارة شمال القطاع
اشتية بحفل تنصيب اللجنة الشعبية لمخيم جنين: ش ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 2 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا.
- 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 2006م اغتيال المجاهدين سعيد أبو الجديان (29 عاما) قائد سرايا القدس في منطقة شمال غزة، ومرافقه أكرم قداس (42معاماً) بقصف صاروخي صهيوني على سيارتهما شمال غزة.
- 2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ"، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً .
- 2003م مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.
- 1993م الفلسطينيون يرفضون اقتراحاً بوقف الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994) مقابل عودة أربع مائة وثلاثة عشر مبعداً من مرج الزهور عند الحدود اللبنانية.
- 1981م القوات الإسرائيلية تحرق جثث خمسة من عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.
- 1967م أحمد الشقيري يعلن عن تشكيل (مجلس الثورة الفلسطيني)، الأمر الذي كان وراء حلّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حلاً مؤقتاً.
- 1943م اللوبي الصهيوني يلح على الرئيس فرانكلين روزفلت بتبني القضية اليهودية، وجعل تصريح بلفور حقيقة ثابتة، وفتح أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهود، وقد استسلم الرئيس روزفلت للضغوط الصهيونية، فيما يتعلق باستمرار تدفق الهجرة إلى فلسطين، وفوض رئيس مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي، بأن يعلن أن الحكومة الأمريكية لم توافق أبداً على الكتاب الأبيض الصادر عن بريطانيا 1939، بالإضافة إلى ذلك أعلن البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي (حزب روزفلت) في 20/7/1944م ما يلي:" نحن نؤيد فتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون أي قيود ونفضل تلك السياسة التي تؤدي إلى قيام كومونولث يهودي ديموقراطي".
- 1938م المفتي الحاج محمد أمين الحسيني ينجو من الاعتقال الإنكليزي ويغادر سراً إلى بيروت بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر متخفياً داخل حرم المسجد الأقصى.
- 1936م حكومة الانتداب البريطاني ترفض طلباً فلسطينياً بتشكيل حكومة وطنية في فلسطين وتقترح بدلا من ذلك تشكيل مجلس تشريعي.