النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2153) الأحد 2/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

أخبار إسرائيلية

وزير إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار

صحيفة إسرائيلية: مصر تجري اتصالات لمنع التصعيد في غزة

قناة إسرائيلية: الجيش قرر مهاجمة أهداف في غزة

القدس العربي

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا لـ”القسام” ونقاط مراقبة في قطاع غزة- (فيديوهات)

الضفة.. اختناق عشرات الفلسطينيين بغاز الجيش الإسرائيلي في بُرقة- (صور)

الصليب الأحمر”: الأسير الفلسطيني أبو هواش في حالة “حرجة”

فلسطين: إسرائيل أقرت بناء 12 ألف وحدة سكنية في القدس عام 2021

الجهاد الإسلامي” تحمل الاحتلال مسؤولية تردي صحة الأسير أبو هواش

جيش الاحتلال: إطلاق صاروخين من غزة سقطا قبالة ساحل تل أبيب- (فيديو)

الشرق الأوسط

حصاد فلسطين 2021... 357 قتيلاً بينهم مسن في التسعين

تفكيك وحدة استخبارات في إسرائيل تراقب الإعلام العربي

قناعة إسرائيلية بجدوى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

عنف المستوطنين يصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح

الاهرام المصرية

سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة

البحرية الإسرائيلية تطلق نيرانها للمرة الثانية اليوم تجاه مراكب صيادين قبالة غزة

إصابة 85 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال في برقة بنابلس

إصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مدير معهد فلسطين: الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصنع سلامًا مع الفلسطينيين

فلسطين: 8 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الشروق المصرية

سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة ردًا على سقوط صواريخ قبالة تل أبيب

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال موجهات مع الاحتلال في قلقيلية

مدير معهد فلسطين: الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تصنع سلاما مع الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالافراج الفوري عن الأسير أبو هواش

إصابة 4 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم

وزارة القدس: المصادقة على بناء 12 ألف وحدة استيطانية وهدم 177 مبنى خلال 2021

قمع الاحتلال في 2021.. 8000 أسير فلسطيني وراء القبضان

22% أطفال و19% نساء.. حصيلة شهداء فلسطين بنيران الاحتلال في 2021

الحكومة الفلسطينية تعلن عن تعديل وزاري محدود يشمل وزارة الداخلية

الغد الأردنية

6 إصابات برصاص الاحتلال والاختناق بمواجهات كفر قدوم شرق قلقيلية

طولكرم: العثور على قاض عسكري متوفيًا إثر طلق ناري

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

مسيرة دعم للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

مدفعية الاحتلال تقصف موقعين شمال قطاع غزة

جريدة الأيام

غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة رداً على سقوط...

»138 يوماً من الإضراب: الأسير أبو هواش يفقد الوعي ويواجه احتمالية الوفاة...

اللواء هب الريح والشيخ البكري يتسلّمان "الداخلية" و"الأوقاف"

المناورات العسكرية في الأغوار تشرّد الأهالي وتدمر المزروعات

استشهاد 357 مواطناً العام الماضي بينهم 79 طفلاً

العسيلي لـ"الأيام": الاقتصاد يتعافى تدريجياً من الجائحة

وكالة الرأي الفلسطينية

الإعلام الحكومي: 39 انتهاكًا بحق الصحفيين خلال ديسمبر

حماس: قصف الاحتلال غزة يضاف لسجل جرائمه بحق شعبنا

دخل مرحلة الخطير الشديد.. الأسير أبو هواش مضرب لليوم

فلسطين اليوم

اذاعة الجيش: رغم هجوم الليلة.."اسرائيل" لا تريد دهورة الأوضاع مع حماس

مقتل قاض عسكري في منزله شرق طولكرم

وزير إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار

المقاومة أطلقت صاروخين "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

المئات من الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نفتالي بينيت... "يدمر الدولة"

عرب 48

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

برقة: إصابات بمواجهات مع الاحتلال والأهالي يتصدون للمستوطنين

القدس: وفاة شخص إثر شجار عائلي في العيزرية

ممارسات سلطات الاحتلال في القدس عام 2021.. معطيات وأرقام

إجبار فلسطينيين على هدم منشأة ومنزل بالقدس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

2 كانون ثاني (يناير)

2009م استشهاد الصحفي عمر السيلاوي، الذي يعمل في فضائية الأقصى، واستشهد عندما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشهيد إبراهيم المقادمة في مشروع بيت لاهيا

قطاع غزة. 2006م انطلاق حملة الدعاية الانتخابية للمجلس التشريعي الفلسطيني في كافة مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية

2006م اغتيال المجاهدين سعيد أبو الجديان (29 عاما) قائد سرايا القدس في منطقة شمال غزة ، ومرافقه أكرم قداس (42معاماً) بقصف صاروخي صهيوني على سيارتهما شمال غزة

2005م قوات الاحتلال الصهيونيّ تنسحب من خان يونس بعد حملتها العسكريّة المسمّاة "حديد بنفسجيّ"، مخلّفةً وراءها 13 شهيداً وأكثر من 30 جريحاً و18 منزلاً مهدّماً .

2003م مناورات عسكريّة بحريّة مشتركة بين القوات الأمريكيّة والصهيونيّة والتركيّة في مياه البحر الأبيض المتوسّط.

1993م الفلسطينيون يرفضون اقتراحاً بوقف الانتفاضة الكبرى (1987 - 1994) مقابل عودة أربع مائة وثلاثة عشر مبعداً من مرج الزهور عند الحدود اللبنانية.

1981م القوات الإسرائيلية تحرق جثث خمسة من عناصر المقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان.

1967م أحمد الشقيري يعلن عن تشكيل (مجلس الثورة الفلسطيني)، الأمر الذي كان وراء حلّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حلاً مؤقتاً.

1943م اللوبي الصهيوني يلح على الرئيس فرانكلين روزفلت بتبني القضية اليهودية، وجعل تصريح بلفور حقيقة ثابتة، وفتح أبواب فلسطين أمام المهاجرين اليهود، وقد استسلم الرئيس روزفلت للضغوط الصهيونية، فيما يتعلق باستمرار تدفق الهجرة إلى فلسطين، وفوض رئيس مجلس الطوارئ الصهيوني الأمريكي، بأن يعلن أن الحكومة الأمريكية لم توافق أبداً على الكتاب الأبيض الصادر عن بريطانيا 1939، بالإضافة إلى ذلك أعلن البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي (حزب روزفلت) في 20/7/1944م ما يلي:" نحن نؤيد فتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون أي قيود ونفضل تلك السياسة التي تؤدي إلى قيام كومونولث يهودي ديموقراطي".

1938م المفتي الحاج محمد أمين الحسيني ينجو من الاعتقال الإنكليزي ويغادر سراً إلى بيروت بعد أن قضى نحو ثلاثة أشهر متخفياً داخل حرم المسجد الأقصى.