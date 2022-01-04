"معروف": المنظومة الحكومية أصبحت أكثر ثباتاً وقراراتها لصالح المواطن أولاً

غزة – الرأي:

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف أن الإجراءات والقرارات التي تتخذها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة تأتي لصالح وخدمة المواطن أولاً.

وبين "معروف" خلال لقاء مع مسؤول عبر قناة الأقصى الفضائية، الثلاثاء، أن المنظومة الحكومية في غزة أصبحت أكثر ثباتناً واستقراراً على صعيد الهياكل الإدارية وهو ما ينعكس إيجابياً على نفسية الموظف والخدمة التي يقدمها للمواطن.

ولفت إلى أن الحكومة عملت على تطوير المنظومة التعليمة والصحية من خلال الارتقاء بالكوادر وتقديم كل ما من شأنه أن يعزز خدمة المواطن، خاصة خلال فترة جائحة "كورونا".

وأضح أن العام الماضي شهد نجاحات ملحوظة على صعيد بناء المدارس، حيث تم بناء 10 مدارس، تزامناً مع التزايد في عدد السكان، مشدداً على أن الجهود الحكومية لن تتوقف عند هذا الحد، وهناك مخطط لبناء 15 مدرسة العام الجاري.

وذكر أنه تم تعيين قرابة ٧٥٠ معلماً جديداً خلال الفترة الماضية، فيما كانت 85% من الوظائف خاصة بقطاع الصحة والتعليم، باعتبارهما ذات دور أساسي ومحوري في المجتمع.

وكشف عن تحضيرات تجري لدى ديوان الموظفين من أجل إشغال 1500 مسمى لرئيس قسم، بعدما تم الانتهاء من الإعلان عن مسابقة الاستحقاقات الإشرافية لمسمى مدير دائرة.

وقال: "هناك قرار لدى الحكومة بتسريع الصرف من المستحقات للموظفين وفق النظام المعمول به لدى وزارة المالية، في إطار المساعي الهادفة إلى تصفير قوائم الصرف من المستحقات، لتحقيق الرضى لدى الكادر الحكومي".

وأكد "معروف" أن الحكومة سعت إلى تقديم كل ما من شأنه التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال إعفاء السلع الأساسية من الضرائب والجمارك بهدف ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء في الاسعار عالميا.

واستشهد بالقرارات الحكومية الخاصة بالتخفيضات على رسوم التراخيص سواء المتعلقة بالقيادة والمركبات، مبيناً أن الحملة شهدت إنجاز اكثر من 20 ألف معاملة، وهو ما يسهم في ضبط الحالة المرورية والتقليل من الانفلات المروري.

وأشار إلى أنه تم كذلك تخفيض الرسوم الخاصة بتجديد شهادات ورخص المهن المختلفة في قطاع غزة، كما تم إعفاء شركات الحج والعمرة ووسائل الإعلام من التراخيص كرسالة شكر ودعم.

وأضاف "كافة القرارات التي تخص التخفيضات أثرت سلباً على الإيرادات الشهرية للحكومة، إلا أنه تم الحفاظ على التوازن اللازم من أجل استمرار العمل بالشكل المطلوب وبما يخدم المواطن في كافة القطاعات".

وبشأن الدور الحكومي خلال فترة الطوارئ، شدد "معروف" على أنه لم تتوقف أي خدمة من الخدمات الأساسية خلال فترة الحروب خاصة العدوان الأخير وما انعكس على نسبة رضى المواطنين عن أداء الحكومي.

وتابع "إن تراكم الخبرة والمناورات المُسبقة التي كانت تجريها كافة القطاعات الحكومية ساهمت في رفع كفاءة الطواقم خلال الأزمات".

وحول دور المكتب الإعلامي الحكومي خلال الفترة الماضية، بين "معروف" أن هناك العديد من المقترحات تم اعتمادها من قبل لجنة المتابعة الحكومية بعد رفعها من قبل المكتب من أجل خدمة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في غزة.

وأفاد أنه من بين تلك القرارات، إعفاء رسوم ترخيص عام كامل للمؤسسات الإعلامية، والإعفاء الجمركي للمعدات الإعلامية الواردة عبر معبر رفح، وتخصيص قطعة أرض لإنشاء نادي اجتماعي للصحفيين، وإقرار المسابقة التشجيعية التي ستُعلن نتائجها في كل عام تزامناً مع يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني.

واستعرض "معروف" دور الحكومة في مواجهة جائحة "كورونا"، مؤكداً أنها سعت إلى تحفيز المواطنين لتلقي اللقاحات بعد جهود توفيرها من شتى الجهات، حتى الوصول إلى 40% من الفئة المستهدفة في التطعيم.

وأردف "حرصنا على أن نكون من أوائل المجتمعات التي تحصل على اللقاحات، وإطلاق مسابقات من أجل تشجيع التطعيم، لدرجة تسجيل تلقي 30 ألف شخص للتطعيم في يوم واحد".

واستدرك "بروتكول التعامل مع الفيروس كان عالمياً في قطاع غزة، وتم تخفيف الإغلاقات عندما أصبح هناك تطعيم وتعززت الإمكانيات للمنظومة الصحية، وذلك لتجنب الآثار السلبية الناجمة عن الحظر، وها نحن نترقب موجة رابعة فيما يستقبل العالم الموجة الخامسة".

وشدد على أنه كان لا بد من الموازنة بين عدم الضغط على المجتمع وبين تحقيق مصلحة وسلامة المجتمع.