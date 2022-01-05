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تطوير تقنية لتشغيل السيارة باستخدام الإيماءات والتعرف على الوجه

05 كانون ثاني / يناير 2022 08:13

تطوير تقنية لتشغيل السيارة باستخدام الإيماءات والتعرف على الوجه
تطوير تقنية لتشغيل السيارة باستخدام الإيماءات والتعرف على الوجه

طورت LG Electronics نظامًا جديدًا يسمح لأصحاب السيارات ببدء تشغيل سيارتهم من خلال استخدام تعابير الوجه، وحركات الأصابع التي تتعرف عليها الكاميرات المدمجة داخل السيارة، حيث مرت الشركة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها بالكثير من البحث والتطوير في هذا المجال بحيث تعمل تقنية السيارات الجديدة هذه على تحسين سلامة السائقين.
 
وستساعد هذه التقنية مالكى السيارات على بدء تشغيل سياراتهم لتقليل أهمية مفاتيح السيارة، واستخدام حل الإشعال بقياسات الوجه فقط، وفي عام 2019 ، سجلت LG براءة اختراع لـ "طريقة وجهاز المصادقة البيومترية باستخدام كاميرات متعددة في السيارة"، والآن تم نشر براءة الاختراع.

كيف يعمل؟

أبلغ موقع Techradar أنه يتم تسجيل أجزاء معينة من جسم مالك السيارة باستخدام كاميرا واحدة، ويبلغ عن التعديلات، وبينما تلتقط كاميرا التسجيل الأخرى قزحية العين وخصائص القياسات الحيوية الأخرى، ويتيح ذلك للسائق بدء تشغيل سياراته وإجراء التعديلات المطلوبة بمجرد استخدام إيماءات اليد وتعبيرات الوجه.
 
ويمكن لكل سائق تخصيص البيئة داخل السيارة باستخدام التعرف على الوجه، فعلى سبيل المثال ، عندما تحدد السيارة السائق الذي يستخدم التعرف على الوجه ، فإنها تقوم تلقائيًا بضبط موضع المقعد ودرجة حرارة المقصورة والسرعة وحجم الصوت الذي يفضله ذلك السائق.
 
ويضيف التقرير أيضًا أن هذا النظام سيكون قادرًا على ملاحظة ما إذا كان السائق مرهقًا أو مريضًا أثناء القيادة، وتساعد تقنية التعرف على الوجه على كاميرا لوحة القيادة في السيارة في الحفاظ على أمان السيارة. يمكنه التعرف على السائق وأفراد الأسرة الآخرين المصرح لهم بقيادة السيارة. هذا يضمن عدم إساءة استخدام السيارة أو سرقتها.

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