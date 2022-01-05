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برشلونة يعلن إصابة توريس وبيدري بكورونا

05 كانون ثاني / يناير 2022 08:40

برشلونة يعلن إصابة توريس وبيدري بكورونا
برشلونة يعلن إصابة توريس وبيدري بكورونا

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان الاثنين إصابة لاعبيه فيران توريس وبيدري بفيروس كورونا.
وقال النادي الكاتالوني إن “بيدري وفيران توريس جاءت نتيجتا فحصيهما إيجابية بكوفيد-19. اللاعبان بصحة جيدة ويخضعان للعزل المنزلي”.

وتعاقد برشلونة مع الدولي توريس جناح مانشستر سيتي الإنكليزي قبل أيام فقط، بعقد يمتد حتى العام 2027.
وقبل إعلان إصابته، قدم الـ”بلاوغرانا” توريس الاثنين بألوان فريقه الجديد في ملعب كامب نو، قبل عقد مؤتمر صحافي.
ولد توريس في فويوس بضواحي مدينة فالنسيا الإسبانية، ولعب لنادي مسقط رأسه من 2017 الى 2020 وسجل له ستة أهداف قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي مقابل 20 مليون يورو.

سجل توريس 16 هدفا في 43 مباراة مع مانشستر سيتي في موسم 2020-2021، وتوج معه بطلا لإنكلترا وكأس الاتحاد الإنكليزي، فضلا عن بلوغ المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسرها أمام مواطنه تشلسي.

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