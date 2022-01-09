غزة-الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2159) الاحد 9/1/2022

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول فلسطيني: محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

“حماس” تدين الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي

غزة : 27 إصابة بحوادث مرورية الأسبوع الماضي

” سيناريو متشائم لدى الصحة الإسرائيلية بسبب انتشار “ كورونا

الرئيس الفلسطيني يصل شرم الشيخ غدًا للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

“ الخارجية”: دولة الاحتلال تواصل الاستيطان بهدف القضاء على حل الدولتين

دويكات: سنتابع أي سلوك مخالف يرتكبه أحد أو بعض أفراد قوى الأمن وسنحاسب المخالفين

أخبار إسرائيلية

لابيد يبحث مع ماكرون التحديات الإقليمية والضغط على إيران

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو اجتمع أكثر من ساعة بعضو كنيست مصاب بكورونا

نحو 19 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

هآرتس: الجيش الإسرائيلي دمر الحقول الزراعية في الأغوار.. وسمَّمها بغزة

اخبار دولية

محكمة أميركية ترد دعوى مالية ضد السلطة الفلسطينية

ألمانيا تدرج إسرائيل و5 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" لكورونا

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

جدل بعد تعيين ابنة سفير فلسطين في طهران لأكثر من 30 سنة خلفاً لوالدها ـ (تغريدات)

الرئيس الفلسطيني يزور مصر الأحد ويلتقي السيسي

رامي شعث يصل باريس بعد الإفراج عنه و”إجباره” على التنازل عن جنسيته المصرية- (فيديو)

الشرق الأوسط

السلطة تطلق نجل الأسير الزبيدي بعد اشتباكات مع مسلحين في جنين

الجيش الإسرائيلي دمّر مئات الدونمات الزراعية لأغراض التدريب في الأغوار

الاهرام المصرية

إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل

فلسطينيات يتبرعن بذهبهن من أجل إعمار مسجد في بيت لحم

الشروق المصرية

إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل

تشكيل فريق عسكري إسرائيلي لصياغة قواعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

فلسطينيات يتبرعن بذهبهن من أجل إعمار مسجد في بيت لحم

أبو مازن يصل شرم الشيخ غدا للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم

مسؤول فلسطيني: محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

فجرًا.. إخماد حريق كبير في مخزن وصالة أفراح غرب غزة

الاحتلال يقتحم قرية برقة ويغلق مدخلها الرئيسي

الشعبية ب غزة تنظم مهرجانًا وطنيًا وفاءً للشهداء

تظاهرة في لوبية المهجرة ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية على مقبرة القرية

الاحتلال يقرر تمديد الاعتقال الاداري للاسير يوسف الزبيدي

“ هيئة الأسرى”: الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة ووضعه خطير جدا

” غزة : إحباط محاولة تهريب حبوب ونبتة مخدرة عبر معبر “أبو سالم

“ كهرباء الشمال” تتجه للاستثمار بالطاقة الشمسية لتنويع مصادرها وتلبية الاحتياجات المتزايدة

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

4963 شخصًا غادروا شخصًا غادروا غزة عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

الحياة الجديدة

الأسير مارسيل عنزاوي من جنين يدخل عامه الـ14 في الأسر

الاحتلال يقتحم عابود ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام

29 ألف إصابة بـ"كورونا" بنهاية الأسبوع في إسرائيل

جريدة الأيام

إصابات خلال مواجهات واقتحامات شنتها قوات الاحتلال في محافظات عدة

الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة وحالته حرجة وخطرة للغاية

دويكات: سنحاسب المخالفين في أحداث جنين تطبيقاً للعدالة

بشارة: محكمة فيدرالية أميركية ترد دعوى ضد السلطة والمنظمة

مخاوف فلسطينية من "تآكل" خيار حل الدولتين

كورونا": 5 وفيات و156 إصابة جديدة

أبو جيش: سنلاحق سماسرة تصاريح العمل في إسرائيل

ثنائيتان لبنزيمة وفينيسيوس تُبعد الريال في الصدارة عن أقرب منافسيه

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

الصحة :الوضع الوبائي في فلسطين مقلق وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون"

مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة

ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس

معاريف تتساءل: هل يتحول الاعتقال الإداري من “وجع رأس” إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل؟

صحيفة إسرائيلية تكشف عن التحدى الأكبر أمام الجيش: خطة لحماية المستوطنات خلال المواجهات

تأجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي

عرب 48

إصابات بمواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب وإغلاق طريق جنين نابلس

مسار بتير.. سياحة تراثية تقاوم الاستيطان

الإفراج عن نجل الأسير الزبيدي

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم