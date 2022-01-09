النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2159) الاحد 9/1/2022
أخبار فلسطينية
مسؤول فلسطيني: محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية
“حماس” تدين الاعتداء على نجل الأسير الزبيدي
غزة: 27 إصابة بحوادث مرورية الأسبوع الماضي
سيناريو متشائم لدى الصحة الإسرائيلية بسبب انتشار “كورونا”
د.الشخرة :الوضع الوبائي في فلسطين مقلق وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون"
الرئيس الفلسطيني يصل شرم الشيخ غدًا للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم
“الخارجية”: دولة الاحتلال تواصل الاستيطان بهدف القضاء على حل الدولتين
دويكات: سنتابع أي سلوك مخالف يرتكبه أحد أو بعض أفراد قوى الأمن وسنحاسب المخالفين
أخبار إسرائيلية
لابيد يبحث مع ماكرون التحديات الإقليمية والضغط على إيران
صحيفة إسرائيلية: نتنياهو اجتمع أكثر من ساعة بعضو كنيست مصاب بكورونا
نحو 19 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل
الصحة "الاسرائيلية": تسجيل 18.780 إصابة جديدة بكورونا منذ الأمس
توقعات "إسرائيلية" بتحسين العلاقات بين "تل أبيب" وعمّان
يائير لابيد: ماكرون يجدد التزامه بأمن إسرائيل
هآرتس: الجيش الإسرائيلي دمر الحقول الزراعية في الأغوار.. وسمَّمها بغزة
اخبار دولية
محكمة أميركية ترد دعوى مالية ضد السلطة الفلسطينية
ألمانيا تدرج إسرائيل و5 دول عربية ضمن "القائمة الحمراء" لكورونا
أخبار عربية
رئيس البرلمان الكويتي للمقدسيين: النصر قادم لا محالة
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جدل بعد تعيين ابنة سفير فلسطين في طهران لأكثر من 30 سنة خلفاً لوالدها ـ (تغريدات)
الرئيس الفلسطيني يزور مصر الأحد ويلتقي السيسي
رامي شعث يصل باريس بعد الإفراج عنه و”إجباره” على التنازل عن جنسيته المصرية- (فيديو)
الشرق الأوسط
السلطة تطلق نجل الأسير الزبيدي بعد اشتباكات مع مسلحين في جنين
إسرائيل تبدأ مخططات استيطان جديدة مع بداية السنة
الجيش الإسرائيلي دمّر مئات الدونمات الزراعية لأغراض التدريب في الأغوار
الاهرام المصرية
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل
فلسطينيات يتبرعن بذهبهن من أجل إعمار مسجد في بيت لحم
الشروق المصرية
إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال بالخليل
تشكيل فريق عسكري إسرائيلي لصياغة قواعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
فلسطينيات يتبرعن بذهبهن من أجل إعمار مسجد في بيت لحم
أبو مازن يصل شرم الشيخ غدا للمشاركة في افتتاح منتدى شباب العالم
مسؤول فلسطيني: محكمة فيدرالية أمريكية ترد دعوى قضائية ضد السلطة الفلسطينية
الغد الأردنية
مخطط لتهجير الفلسطينيين من مناطق “ج” بالضفة
الشرق القطرية
546 أسيرا فلسطينيا محكومون بالمؤبد في سجون الاحتلال
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
وفد "فتح" في دمشق.. تحشيد الدعم لجلسة "المركزي" وغياب اللاجئين عن أجندته
حكومة اشتية تتسلَّط على جيوب المرضى لتغطية نفقاتها العالية
مشاريع دعم المزارعين والصيادين الفلسطينيين في دائرة الخطر
الاحتلال يعتقل مواطنَين جنوب بيت لحم
الاحتلال يقتحم عابود ومستوطنيه يغلقون مدخل دير نظام
الاحتلال يقتحم قرية برقة ويغلق مدخلها الرئيسي
دراسة جديدة: تغيُّرات جذرية في نظرة المجتمع الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية
مصر تفرج عن الناشط الفلسطيني رامي شعث بشرط!
مختصون يطالبون بتأسيس هيئة دولية لمواجهة التطبيع
القدس المحلية
فجرًا.. إخماد حريق كبير في مخزن وصالة أفراح غرب غزة
الاحتلال يقتحم قرية برقة ويغلق مدخلها الرئيسي
الشعبية بغزة تنظم مهرجانًا وطنيًا وفاءً للشهداء
تظاهرة في لوبية المهجرة ضد اعتداءات السلطات الإسرائيلية على مقبرة القرية
الاحتلال يقرر تمديد الاعتقال الاداري للاسير يوسف الزبيدي
“هيئة الأسرى”: الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة ووضعه خطير جدا
غزة: إحباط محاولة تهريب حبوب ونبتة مخدرة عبر معبر “أبو سالم”
“كهرباء الشمال” تتجه للاستثمار بالطاقة الشمسية لتنويع مصادرها وتلبية الاحتياجات المتزايدة
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال
4963 شخصًا غادروا غزة عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي
الحياة الجديدة
الأسير مارسيل عنزاوي من جنين يدخل عامه الـ14 في الأسر
الاحتلال يقتحم عابود ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام
29 ألف إصابة بـ"كورونا" بنهاية الأسبوع في إسرائيل
قبة مسجد الرحمن تستفز المستوطنين
جريدة الأيام
إصابات خلال مواجهات واقتحامات شنتها قوات الاحتلال في محافظات عدة
الأسير أبو حميد ما زال في غيبوبة وحالته حرجة وخطرة للغاية
دويكات: سنحاسب المخالفين في أحداث جنين تطبيقاً للعدالة
بشارة: محكمة فيدرالية أميركية ترد دعوى ضد السلطة والمنظمة
مخاوف فلسطينية من "تآكل" خيار حل الدولتين
كورونا": 5 وفيات و156 إصابة جديدة
أبو جيش: سنلاحق سماسرة تصاريح العمل في إسرائيل
ثنائيتان لبنزيمة وفينيسيوس تُبعد الريال في الصدارة عن أقرب منافسيه
وكالة صفا
"الحركة العالمية" تطالب بتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لمشغلي الأطفال
مستوطنون يرشقون سيارات المواطنين بالحجارة في سيلة الظهر
قوات الاحتلال تقتحم عابود ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام
الاحتلال يقتحم برقة ويغلق مدخلها الرئيسي
مرداوي: الاحتلال سيواجه في قادم الوقت مقاومة أكثر تنظيما وأعمق تأثيرًا
السلطة تقطع راتب رامي أبو كرش المتحدث باسم تفريغات 2005
لجنة المتابعة ترفض استخدام القوة ضد المواطنين
البراوي لـ"صفا": وعود من حكومة غزة بصرف رواتب أهالي شهداء 2014 و2021
لجنة ترصد انتهاكات أمن السلطة بالضفة
مختصون يطالبون بتأسيس هيئة دولية لمواجهة التطبيع
دراسة: تنامي التعاطف مع قضية فلسطين داخل المجتمع الأمريكي
"حماية": السلوك الأمني قد يجعل الضفة ساحة للتغول وموطنًا للفلتان
الاحتلال يبدأ العام الجديد بمخططات استيطانية تهويدية جديدة بالقدس
وكالة الرأي الفلسطينية
49 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" بالضفة
الاحتلال يطلق النار تجاه عدة مناطق شرق القطاع
الاحتلال يعتقل فتى وشابًا جنوب بيت لحم
5 وفيات و156 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة
أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً
المستشار المدهون يؤكد على أهمية الإعلام في إبراز الأداء
الدعوة بأوقاف خانيونس تنفذ ملتقىً دعوياً بعنوان "فجر القدس"
فلسطين اليوم
الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم للمحاكم
مصادر تكشف تفاصيل اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا
بالفيديو والصور حريق هائل في منزل ومخازن للكنب والاسفنج بمخيم الشاطئ
الاحتلال يعتقل مواطنين جنوب بيت لحم
تصاعد اعتقال الفلسطينيات عام 2021 وتسجيل 178 حالة بينهن قاصرات
السلطة الفلسطينية تعين سفيرة جديدة بطهران
الشيخ رائد صلاح يدعو لهيئة تنسيقية تجمع الداعمين لحرية القدس و الأقصى
سما نيوز
الصحة :الوضع الوبائي في فلسطين مقلق وتسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "أميكرون"
مصادر: اعتقال قاتل الشهيد البطش بماليزيا في عملية أمنية محكمة
ميدل إيست آي: هذا ما حققته النخبة الأمنية الإسرائيلية من لقاء عباس وغانتس
معاريف تتساءل: هل يتحول الاعتقال الإداري من “وجع رأس” إلى تهديد استراتيجي لإسرائيل؟
صحيفة إسرائيلية تكشف عن التحدى الأكبر أمام الجيش: خطة لحماية المستوطنات خلال المواجهات
تأجيل انعقاد جلسة المجلس المركزي
حريق هائل يلتهم منزل ومخازن كنب واسفنج في مخيم الشاطيء غربي مدينة غزة
فتيات “شبه عاريات” في مهرجان جازان بالسعوديّة
رام الله: قوات الاحتلال تقتحم عابود ومستوطنون يغلقون مدخل دير نظام
الكيلة تُجري جولة تفقدية داخل مجمع فلسطين الطبي
عرب 48
إصابات بمواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب وإغلاق طريق جنين نابلس
مسار بتير.. سياحة تراثية تقاوم الاستيطان
وكالة وفا
الصحة: تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحور "اوميكرون" ...
الأسير مارسيل عنزاوي من جنين يدخل عامه الـ14 ...
ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس كورونا في عدة دو ...
وقفة في جنين إسنادًا للأسير أبو حميد وللمطالب ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 9 كانون ثاني (يناير)
- 2009م استهدفت طائرات الاحتلال "برج الجوهرة" في مدينة غزة والذي يضم عددا من المكاتب الصحفية للفضائيات العربية والأجنبية، مما أدى إلى إصابة أحد الصحفيين وبث حالة من الذعر والخوف بين صفوف الصحفيين الذين استهدفوا دون سابق إنذار.
- 2009م استشهاد الصحفي علاء مرتجى، يعمل في إذاعة البراق المحلية بمدينة غزة، حيث استشهد مساء الجمعة متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قصف منزله من دبابة إسرائيلية كانت متوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة، في حين أصيبت والدته بجراح خطيرة.
- 2002م مقتل أربعة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية لكتائب عز الدين القسام بالقرب من مستوطنة "كيرين شالوم" شرق رفح داخل المناطق المحتلة عام 1948م ومنفذا العملية هما: محمد أبو جاموس وعماد أبو رزق من مدينة رفح.
- 2001م الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يلتقي وزير السياحة الإسرائيلي "أمنون شاحاك" في غزة، لبحث سبل تطبيق تفاهمات "شرم الشيخ" التي عرضها الأمريكي جورج تينت.
- 2001م رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "شاؤول موفاز" يتعرض للرشق بالحجارة من قبل الفلسطينيين المنتفضين عند مفترق بلدة الرام على الطريق الواصلة بين القدس المحتلة ورام الله .
- 1973م اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في باريس محمود الهمشري من قبل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "موساد".
- 1952م وقوع مذبحة بيت لحم في الضفة الغربية وسقوط 10 مدنيين على يد مجموعة يهودية متطرفة.
- 1932م تنصيب الحاج أمين الحسيني رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين، من الجدير بالذكر أن هذه المجلس حمل لواء المقاومة السياسية للاحتلال البريطاني لأكثر من 15 سنة قبل تشكيل الهيئة العربية العليا.