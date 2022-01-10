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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2160) الاثنين10/1/2022

10 كانون ثاني / يناير 2022 10:53

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غزة- الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2160) الاثنين10/1/2022

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10 كانون ثاني (يناير)

  • 2002م قوات الاحتلال تتوغل في مدينة رفح وتهدم 46 منزلا بشكل كلي و27 بشكل جزئي، وتشرد 100 عائلة فلسطينية في العراء.
  • 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي توقف أعمال البناء في مسجد شهاب الدين في مدينة الناصرة المحتلة.
  • 1948م عبد القادر الحسيني يعود إلى مسقط رأسه في القدس سرّا لتنظيم صفوف المجاهدين العرب ضد الاحتلال اليهودي بعد أن قضى عشر سنوات في المنفى وهو يعيد تنظيم صفوف الثورة الفلسطينية.
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