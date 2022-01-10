النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2160) الاثنين10/1/2022

11:20النائب العام ووكيل وزارة التنمية يؤكدان على حماية النسيج الاجتماعي

10:55الأسير أبو حميد ما زال في وضع صحي خطير جداً

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