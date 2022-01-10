النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2160) الاثنين10/1/2022
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانها المتواصل ضد المسجد
- عباس يستنجد بالسيسي: أنقذوا السلطة من الانهيار
- تحذيرات فلسطينية من مخططات الاحتلال الاستيطانية والخارجية تؤكد التنسيق مع الأردن لحماية الأقصى
- أمن غزة يوقف متورطاً في اغتيال العالم فادي البطش
- هنية: قضية الأسرى وطنية بامتياز ونفكر دومًا بكيفية تحريرهم
- بطريرك القدس للروم الأرثوذكس: متطرفون إسرائيليون يهددون الوجود المسيحي
- مالية السلطة تنفي فرض "القيمة المضافة" على المرضى
أخبار إسرائيلي
- إسرائيل: 40 في المئة من السكان قد يصابون بكورونا في الموجة الراهنة
- إسرائيل تحجب قطع غيار لأجهزة تكرير المجاري في غزة
- لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون منع "لمّ شمل العائلات" الفلسطينية
- العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال عائلة بكر خلال حرب 2014
- محكمة إسرائيلية تنظر في نزاع قانوني بين نتنياهو وأولمرت
- الصحة الإسرائيلية: 17521 إصابة جديدة بكورونا و205 بحالة خطيرة
- تقليص اجتماعات الكنيست الإسرائيلي بسبب تفشي كورونا
- بينيت يمثل أمام لجنة بالكنيست لإجراء مناقشة سرية
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اخبار دولية
- بمبادرة دولية.. مئات الآلاف من أطفال المدارس بغزة ستصلهم مياه شرب نظيفة
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- صحة غزة” تحذر من انتشار “عنيف” لأوميكرون في القطاع
- “بطريرك القدس”: جماعات إسرائيلية تهدف لطرد المسيحيين من المدينة
- هل يسرّع وقف هولندا تمويلها للجان العمل الزراعي إطلاق «راصد فلسطين»؟
- استمرار اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال على برقة ومصادرة أراض في القدس واعتقال شبان بتهمة حرق سيارة مستوطن
- قيادي في الجهاد: وضعنا قوانين جديدة للتعامل مع الاحتلال وموضوع المصالحة فشل
- مهام صعبة أمام وفد فتح في سوريا.. و”المنظمة” تؤجل اجتماع “المركزي” وتثير التساؤلات
- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال.. والأسير أبو حميد يدخل مرحلة الخطر
- غزة: توقيف متورط باغتيال العالم “فادي البطش”
- تحذيرات فلسطينية من مخططات الاحتلال الاستيطانية والخارجية تؤكد التنسيق مع الأردن لحماية الأقصى
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الشرق الأوسط
- «لمّ الشمل» يعصف بالحكومة الإسرائيلية
- إسرائيل تحجب قطع غيار لأجهزة تكرير المجاري في غزة
- أمن غزة يوقف متورطاً في اغتيال العالم فادي البطش
- بطريرك القدس للروم الأرثوذكس: متطرفون إسرائيليون يهددون الوجود المسيحي
- الوفد الفلسطيني يتوجه من دمشق إلى لبنان
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بفيروس كورونا
- إسرائيل: 40 في المئة من السكان قد يصابون بكورونا في الموجة الراهنة
الاخبار اللبنانية
- عباس يستنجد بالسيسي: أنقذوا السلطة من الانهيار
- نقاط بيع الغاز العشوائية في غزّة... رعبٌ دائم في الأحياء
الشرق القطرية
- تعاني من إعاقةٍ مدى الحياة.. مستشفى حمد بغزة يتدخل ويعيد لطلفة حركتها الطبيعي
- مكالمة هاتفية.. قصة الخطأ الأول والأخير الذي أسقط عميلًا لـ"الموساد" في غزة
- الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدوانها المتواصل ضد المسجد
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
- دعم الأسرة والأصدقاء عزز ثقتها وتميزها.. فلسطينية تبدع وسط الحصار في بيئة عامرة بالحب
- الخارجية الفلسطينية تدين التصعيد المتواصل لجرائم الاحتلال ومستوطنيه
الشروق المصرية
- إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا
- محكمة إسرائيلية تنظر في نزاع قانوني بين نتنياهو وأولمرت
- إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في إحدى قرى رام الله
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الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حوار "الكسواني": الاحتلال يمنع زيادة عدد حراس الأقصى منذ 2017
- تقرير عباس يستولي على الرئاسة منذ 17 عامًا.. ديكتاتور قدم كل التنازلات للاحتلال
- عائلة بنات: السلطة تكرم قاتل "نزار" بتعيينه وزيرًا للداخلية
- مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالضفة
- "هنية": لابد أن نعود إلى بلادنا التي هُجرنا منها
- بالفيديو "أم ناصر" أبو حميد توجه رسالة لـ"الضيف"!
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جريدة القدس
- حادث فصايل.. معتز دلة يلتحق برفاقه الثمانية
- غزة: وفاة و98 إصابة جديدة بكورونا
- فيديو| مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين قرب “بيت إيل”
- اعتقال 17 مواطنًا ومداهمة منزل يعقوب قادري في جنين
- هآرتس: الصحة الإسرائيلية تعاني من تشخيص نوع المتحور المصاب به مرضى كورونا
- هنية: حماس حركة تحرر وطني وتحترم من يؤمنون بالوحدة الفلسطينية
- بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي بورين جنوب نابلس
- إصابة الحاخام الأكبر في إسرائيل بفيروس كورونا
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صحيفة الأيام
- مصادقة على إقامة حيّ استيطاني جديد غرب صور باهر
- »تراجع جديد على الوضع الصحي للأسير أبو حميد
- »لجنة وزارية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون منع "لمّ شمل العائلات" الفلسطينية
- »هل يمدّد الاعتقال الإداري للفتى العليل أمل اليوم؟
- »البطريرك ثيوفيلوس: متطرفون إسرائيليون يهدّدون الوجود المسيحي في القدس...
- »اشتية: سنواجه كل الضغوط للوفاء بالتزاماتنا تجاه أسر الشهداء والأسرى
- »فراولة غزة تواجه منافسة إسرائيلية شديدة في الضفة
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الحياة الجديدة
- فاجعة عقربا: ارتفاع عدد ضحايا حادث السير قرب فصايل إلى 9
- الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من الضفة
- الاستيطان الرعوي.. أسلوب آخر للاستيلاء على الأغوار الفلسطينية
- الشوارع الاستيطانية مصيدة للمواطنين
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب "بيت ايل" شمال البيرة
وكالة الراي
الصحة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
- الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة الغربية
- ارتفاع عدد ضحايا حادث أريحا إلى 9
- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم العاشر
- مستوطنون يجرفون 50 دونماً جنوب نابلس
- العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال عائلة بكر خلال حرب 2014
- "المرور": 5 إصابات بـ 5 حوادث خلال 24 ساعة
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال البيرة
- هنية: قضية الأسرى وطنية بامتياز ونفكر دومًا بكيفية تحريرهم
- كشف "تنسيقات مصرية" السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
وكالة صفا
- وفاة و98 إصابة جديدة بكورونا في غزة
- الراصد لصفا: سلسلة منخفضات جوية تبدأ الجمعة
- الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا من الضفة
- هنية: قضية الأسرى وطنية بامتياز ودوما نفكر بكيفية تحريرهم
- مالية السلطة تنفي فرض "القيمة المضافة" على المرضى
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وكالة سما
- الصحة: حالة وفاة و98 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة
- تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن العميل الذي شارك في اغتيال "فادي البطش"
- صحيفة تكشف الهدف من زيارة الرئيس عباس الى القاهرة و السبب الرئيسي لتأجيل جلسة المجلس المركزي
- قراءة إسرائيلية في تهديدات "حماس" بأسر المزيد من الجنود
- بالفيديو: والدة الأسير "أبو حميد" توجه رسالة لـ"الضيف"
فلسطين اليوم
- ماذا سيطلب عباس من السيسي بشأن غزة ..وما علاقة الجهاد وحماس ؟
- أبو مذكور يتحدث لـ "فلسطين اليوم" عن مستجدات رحلات العمرة من غزة
- شؤون الأسرى: جهود الإفراج عن أبو حميد تراوح مكانها ومازال في غيبوبة
- بالأسماء: اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة طالت 17 مواطناً
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عرب 48
- إصابة شاب برصاص الاحتلال الحيّ غرب رام الله
- جامعة بيرزيت: تعطيل التعليم الإثنين والثلاثاء
- مصرع طفل إثر سقوطه في حفرة مياه عادمة بالعيزرية
- غالبية إسرائيلية غير راضية عن تعامل الحكومة مع أزمة كورونا
- إسرائيل تسجل 114,390 إصابة جديدة بكورونا خلال 8 أيام
- المصادقة على قانون شاكيد لمنع لم الشمل
- إصابة 35 ألف طالب بكورونا والفحوصات السريعة بالمجان
- الصحة الإسرائيلية: 17521 إصابة جديدة بكورونا و205 بحالة خطيرة
-
وكالة وفا
- فاجعة عقربا: ارتفاع عدد ضحايا حادث السير قرب فصايل إلى 9
- الاحتلال يعتقل 18 مواطناً من الضفة
- مستوطنون يجرفون 50 دونما لصالح توسيع مستوطنة "يتسهار" جنوب ن ...
- مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين قرب "بيت ايل" شمال البيرة
حدث في مثل هذا اليوم
10 كانون ثاني (يناير)
- 2002م قوات الاحتلال تتوغل في مدينة رفح وتهدم 46 منزلا بشكل كلي و27 بشكل جزئي، وتشرد 100 عائلة فلسطينية في العراء.
- 2002م قوات الاحتلال الإسرائيلي توقف أعمال البناء في مسجد شهاب الدين في مدينة الناصرة المحتلة.
- 1948م عبد القادر الحسيني يعود إلى مسقط رأسه في القدس سرّا لتنظيم صفوف المجاهدين العرب ضد الاحتلال اليهودي بعد أن قضى عشر سنوات في المنفى وهو يعيد تنظيم صفوف الثورة الفلسطينية.