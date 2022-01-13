النائب العام: "نتكاتف سوياً لحماية المال العام ومقدرات الدولة"

شدّد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، خلال استقباله في مكتبه، وكيل وزارة المالية أ. عوني الباشا، ووكيله المساعد ومدراء عامون الوزارة، على أن أعلى سُلَّم اهتمام النيابة العامة هو حماية المال العام ومقدرات الدولة، من خلال تمثيل النيابة للوزارات والمؤسسات الحكومية أمام المحاكم، والتكاتف والتعاون الجاد مع مكونات منظومة العدالة؛ بما يحقق المصلحة العامة، ويُرسي دعائم العدالة المجتمعية. وأشاد المستشار/ النحال بدور وزارة المالية في تحقيق العدالة الضريبية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، رغم الواقع المالي الصعب الذي يعيشه قطاعنا المحاصَر، مؤكداً حرص النيابة العامة للتعاون مع وزارة المالية وإسنادها قانونياً؛ لحفظ الحقوق، وترسيخ العدالة. بدوره، أثنى أ. الباشا على الدور البارز للنيابة العامة في تَبنِّي سياسة الحفاظ على المال العام دون الإجحاف بحقوق المواطنين، والتزامها الدائم بما رسمه القانون من إجراءات، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع أطراف الدعاوى، وتقديمها النُّصح والمَشورة اللازمة للوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار ذلك؛ تثبيتاً لدعائم العدل، ووصولاً إلى رشاد الحُكم، وطمأنةً للمواطنين الأماجِد. وناقش الطرفان خلال لقائهما عدة قضايا أبرزها سبل وآليات الحد من جريمة التهرب الضريبي، وتعزيز ملاحقة المتهربين ضريبياً؛ لإرساء سيادة القانون، والحد من الجريمة وتعقُّب المجرمين، مما ينعكس بالإيجاب على تعزيز ثقة المواطن بمنظومة الحكم والعدالة.