النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2165) الاثنين17/1/2022
أخبار فلسطينية
· حجّ فصائلي إلى الجزائر | «حماس» و«الجهاد»: لا ثقة بعباس
· السراج: مدينة غزة تحتاج 20 مليون دولار لإعادة تأهيل بناها التحتية
· لاحتلال يخلي منزل "الصالحية" بالشيخ جراح ليسلمه للمستوطنين
· الحركة الأسيرة تقرر خوض إضراب ليوم واحد إسنادا للأسير أبو حميد
· مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته
· الحكومة الفلسطينية تحدد توقيت دوام الموظفين العموميين والقطاع الخاص
· استشهاد المسن سليمان الهذالين متأثرًا بجراحه جنوب الخليل
· توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت لاهيا
· غزة: 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021
أخبار إسرائيلي
· صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي
· إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية
· الكنيست لـ«حرس قومي» يواجه الاحتجاجات العربي
اخبار دولية
· الجارديان: صفقة نتنياهو في محاكمة فساد قد تنهي حياته السياسية
اخبار عربية
· أبو الغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر
· الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي
· تبون يستبق القمّة العربية: استعادة مركزية فلسطين
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الصحف العربية
القدس العربي
الشرق الأوسط
· زيادة زوار «حائط المبكى» وطقوس تلمودية في الأقصى
· صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي
· إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية
· الكنيست لـ«حرس قومي» يواجه الاحتجاجات العربي
· الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي
·
الغد الأردنية
· 6 فصائل فلسطينية تشارك بالحوار الوطني بالجزائر
· استشهاد مسن فلسطيني جراء اعتداء جنود الاحتلال
الاهرام المصرية
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· أبو الغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر
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الاخبار اللبنانية
· حجّ فصائلي إلى الجزائر | «حماس» و«الجهاد»: لا ثقة بعباس
· تبون يستبق القمّة العربية: استعادة مركزية فلسطين
· ممثّلة إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات... بأغنية
· وفد «الجهاد الإسلامي» إلى الجزائر الشهر الجاري... تمهيداً لإمكانيّة «إجراء حوار الفصائل»
· غزة: إعمارٌ ممنوع
الشرق القطرية
· الاستيطان الأخضر.. سياسة الاحتلال في النقب
· 131 حالة اعتقال في النقب منذ بداية المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي
الشروق المصرية
· الجارديان: صفقة نتنياهو في محاكمة فساد قد تنهي حياته السياسية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· استشهاد المسن سليمان الهذالين في الخليل
· تقرير منخفض غزة.. وصول آمن على أكتاف "رجال مهمات الطوارئ"
· "التطبيع".. "جريمة" أنظمة عربية تستوجب خطة أولوياتها إنهاء (أوسلو)
· "البرج الشمالي".. اللاجئون الفلسطينيون يواجهون الموت بـ"الثلاسيميا"
· خاص خريشة يدعو لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصير مستشفى السرطان
· خاص "العقبي": لن نسمح بنكبة ثانية في النقب والأهالي "رقم صعب"
· السراج: مدينة غزة تحتاج 20 مليون دولار لإعادة تأهيل بناها التحتية
جريدة القدس
· نصرة لناصر أبو حميد.. الأسرى يرجعون اليوم وجبات الطعام
· مقتل شاب طعنًا بالداخل الفلسطيني
· الاحتلال يقرر إلغاء “تجميد” الاعتقال الإداري لأبو هواش
· 38 إصابة بمواجهات مع الاحتلال خلال تصدي أهالي برقة لاقتحام للمستوطنين
· توغل إسرائيلي محدود شمال قطاع غزة
· الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً في سلوان.
· الاحتلال يصدر قرارًا بالحبس المنزلي للشاب خالد السخن من القدس..
· الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين جنوب بيت لحم
· مستوطنون يهاجمون منزلين في سبسطية
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صحيفة الأيام
· مستوطنون يهاجمون سبسطية وبرقة ووقوع إصابات والاحتلال يغلق طريق نابلس...
· »"المنخفض": فيضانات وإغلاق شوارع وإخلاء منازل الاحتلال يفتح عبّارات وسدوداً...
· »الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط بسبب "كورونا"
· » إسرائيل تقرّر تخصيص 110 ملايين شيكل لتعزيز عملية تهويد حائط البراق
· »لعبة "ووردل" ظاهرة تجتاح شبكات التواصل في الولايات المتحدة
· »"الثقافة" تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية
· »إسرائيل تحصد في النقب ما زرعته يداها
· »كأس الأمم الافريقية: خسارة صادمة للجزائر وتونس تنعش آمالها ..سيراليون...
الحياة الجديدة
استشهاد المسن سليمان الهذالين من يطا متأثرا بإصابته
· غزة تتنفس تحت الماء!!
· 10 منظمات ومعابد يهودية اميركية تعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري
· ستة من اعضاء الكونغرس يطالبون اسرائيل بكشف ظروف استشهاد الفلسطيني اسعد
وكالة الراي
· استشهاد المسن سليمان الهذالين متأثرًا بجراحه جنوب الخليل
· توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت لاهيا
· غزة: 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021
· الاحتلال يحاصر منزل صالحية بحي الشيخ جراح للاستيلاء عليه
· تقرير الصحة بغزة: استحداث خدمة العناية المتوسطة لتنويم المرضى
· تقرير بفعل العدوان.. الأمطار تكشف هشاشة البنية التحتية بغزة
· الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 17
· تقرير الإعدام الصامت..خباثة الاحتلال لتصفية الأسرى
· الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة
· عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
وكالة صفا
· متأثرًا بدهسه من مركبة لقوات الاحتلال
· استشهاد الشيخ سليمان الهذالين في الخليل
· صحيفة: أخطاء مميتة تسببت بمقتل ضابطين إسرائيليين
· مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة
وكالة سما
· أحد رموز المقاومة الشعبية..استشهاد الشيخ سليمان الهذلين متأثرا بإصابته قبل أيام من قبل قوات الاحتلال بالخليل
· بعد 23 عاما في المحاكم .. طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح
· تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران
· مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته
· الحكومة الفلسطينية تحدد توقيت دوام الموظفين العموميين والقطاع الخاص
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فلسطين اليوم
· استشهاد مسن جنوب الخليل متأثراً بجراحة جراء دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال
· كيف تحول مستشفى "خالد الحسن" الحكومي لأقسام بمستشفيات خاصة؟
· الاحتلال يحاصر منزل صالحية بحي الشيخ جراح ..وتحذيرات من إخلاء الحي بالتدريج
عرب 48
· الاحتلال يخلي منزل "الصالحية" بالشيخ جراح ليسلمه للمستوطنين
· هجمات عدوانية للمستوطنين شمالي الضفة
· الحركة الأسيرة تقرر خوض إضراب ليوم واحد إسنادا للأسير أبو حميد
· أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة
· الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لتشجيع زيارة اليهود لحائط البراق
· الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات الخطيرة بكورونا إلى 436 حالة
· اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على قانون المعارضة لمنع لم الشمل
· الصحة الإسرائيلية تدرس تقصير الحجر الصحي إلى 5 أيام
وكالة وفا
· استشهاد المسن سليمان الهذالين من يطا متأثرا بإصابته
· (محدث) 10 منظمات ومعابد يهودية اميركية تعتبر اسرائيل دولة فص ...
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