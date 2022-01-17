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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2165) الاثنين17/1/2022

17 كانون ثاني / يناير 2022 10:36

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2165) الاثنين17/1/2022

أخبار فلسطينية

·                     حجّ فصائلي إلى الجزائر | «حماس» و«الجهاد»: لا ثقة بعباس

·                     السراج: مدينة غزة تحتاج 20 مليون دولار لإعادة تأهيل بناها التحتية

·                     لاحتلال يخلي منزل "الصالحية" بالشيخ جراح ليسلمه للمستوطنين

·                     الحركة الأسيرة تقرر خوض إضراب ليوم واحد إسنادا للأسير أبو حميد

·                     مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته

·                     الحكومة الفلسطينية تحدد توقيت دوام الموظفين العموميين والقطاع الخاص

·                     استشهاد المسن سليمان الهذالين متأثرًا بجراحه جنوب الخليل

·                     توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت لاهيا

·                     غزة: 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021

أخبار إسرائيلي

·                     صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

·                     إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية

·                     الكنيست لـ«حرس قومي» يواجه الاحتجاجات العربي

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اخبار دولية

·                     الجارديان: صفقة نتنياهو في محاكمة فساد قد تنهي حياته السياسية

اخبار عربية

·                     أبو الغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

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·                     تبون يستبق القمّة العربية: استعادة مركزية فلسطين

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 الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

·                     زيادة زوار «حائط المبكى» وطقوس تلمودية في الأقصى

·                     صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي

·                     إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية

·                     الكنيست لـ«حرس قومي» يواجه الاحتجاجات العربي

·                     الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي

·                      

  الغد الأردنية

·                     6 فصائل فلسطينية تشارك بالحوار الوطني بالجزائر

·                     استشهاد مسن فلسطيني جراء اعتداء جنود الاحتلال

الاهرام المصرية
·                      

·                     أبو الغيط يبحث الأوضاع العربية مع وزير خارجية الجزائر

·                     

·                      

الاخبار اللبنانية

·                     حجّ فصائلي إلى الجزائر | «حماس» و«الجهاد»: لا ثقة بعباس

·                     تبون يستبق القمّة العربية: استعادة مركزية فلسطين

·                     ممثّلة إسرائيلية تسخر من التطبيع مع الإمارات... بأغنية

·                     وفد «الجهاد الإسلامي» إلى الجزائر الشهر الجاري... تمهيداً لإمكانيّة «إجراء حوار الفصائل»

·                     غزة: إعمارٌ ممنوع

الشرق القطرية

·                     الاستيطان الأخضر.. سياسة الاحتلال في النقب

·                     131 حالة اعتقال في النقب منذ بداية المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي

الشروق المصرية

·                     الجارديان: صفقة نتنياهو في محاكمة فساد قد تنهي حياته السياسية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

·                     استشهاد المسن سليمان الهذالين في الخليل

·                     تقرير منخفض غزة.. وصول آمن على أكتاف "رجال مهمات الطوارئ"

·                     "التطبيع".. "جريمة" أنظمة عربية تستوجب خطة أولوياتها إنهاء (أوسلو)

·                     "البرج الشمالي".. اللاجئون الفلسطينيون يواجهون الموت بـ"الثلاسيميا"

·                     خاص خريشة يدعو لتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة مصير مستشفى السرطان

·                     خاص "العقبي": لن نسمح بنكبة ثانية في النقب والأهالي "رقم صعب"

·                     السراج: مدينة غزة تحتاج 20 مليون دولار لإعادة تأهيل بناها التحتية

  •  

جريدة القدس

·                     نصرة لناصر أبو حميد.. الأسرى يرجعون اليوم وجبات الطعام

·                     مقتل شاب طعنًا بالداخل الفلسطيني

·                     الاحتلال يقرر إلغاء “تجميد” الاعتقال الإداري لأبو هواش

·                     38 إصابة بمواجهات مع الاحتلال خلال تصدي أهالي برقة لاقتحام للمستوطنين

·                     توغل إسرائيلي محدود شمال قطاع غزة

·                     الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً في سلوان.

·                     الاحتلال يصدر قرارًا بالحبس المنزلي للشاب خالد السخن من القدس..

·                     الاحتلال ينصب حاجزين عسكريين جنوب بيت لحم

·                     مستوطنون يهاجمون منزلين في سبسطية

·                      

صحيفة الأيام

·                     مستوطنون يهاجمون سبسطية وبرقة ووقوع إصابات والاحتلال يغلق طريق نابلس...

·                     »"المنخفض": فيضانات وإغلاق شوارع وإخلاء منازل الاحتلال يفتح عبّارات وسدوداً...

·                     »الأردن: تأجيل الفصل الدراسي الثاني حتى 20 شباط بسبب "كورونا"

·                     » إسرائيل تقرّر تخصيص 110 ملايين شيكل لتعزيز عملية تهويد حائط البراق

·                     »لعبة "ووردل" ظاهرة تجتاح شبكات التواصل في الولايات المتحدة

·                     »"الثقافة" تطلق جائزة غسان كنفاني للرواية العربية

·                     »إسرائيل تحصد في النقب ما زرعته يداها

·                     »كأس الأمم الافريقية: خسارة صادمة للجزائر وتونس تنعش آمالها ..سيراليون...

الحياة الجديدة
استشهاد المسن سليمان الهذالين من يطا متأثرا بإصابته

·                     غزة تتنفس تحت الماء!!

·                     10 منظمات ومعابد يهودية اميركية تعتبر اسرائيل دولة فصل عنصري

·                     ستة من اعضاء الكونغرس يطالبون اسرائيل بكشف ظروف استشهاد الفلسطيني اسعد

وكالة  الراي

·                     استشهاد المسن سليمان الهذالين متأثرًا بجراحه جنوب الخليل

·                     توغل محدود لآليات الاحتلال شمال بيت لاهيا

·                     غزة: 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021

·                     الاحتلال يحاصر منزل صالحية بحي الشيخ جراح للاستيلاء عليه

·                     تقرير الصحة بغزة: استحداث خدمة العناية المتوسطة لتنويم المرضى

·                     تقرير بفعل العدوان.. الأمطار تكشف هشاشة البنية التحتية بغزة

·                     الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 17

·                     تقرير الإعدام الصامت..خباثة الاحتلال لتصفية الأسرى

·                     الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة

·                     عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وكالة صفا

·                     متأثرًا بدهسه من مركبة لقوات الاحتلال

·                     استشهاد الشيخ سليمان الهذالين في الخليل

·                     صحيفة: أخطاء مميتة تسببت بمقتل ضابطين إسرائيليين

·                     مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة

وكالة سما

·                     أحد رموز المقاومة الشعبية..استشهاد الشيخ سليمان الهذلين متأثرا بإصابته قبل أيام من قبل قوات الاحتلال بالخليل

·                     بعد 23 عاما في المحاكم .. طرد عائلة مقدسية من منزلها في حي الشيخ جراح

·                     تقرير استخباري عالمي يسمي 7 منشآت استراتيجية إسرائيلية في مرمى نيران إيران

·                     مصادر: "حماس" قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية.. وهذا ما تضمّنته

·                     الحكومة الفلسطينية تحدد توقيت دوام الموظفين العموميين والقطاع الخاص

·                    

فلسطين اليوم

·                     استشهاد مسن جنوب الخليل متأثراً بجراحة جراء دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال

·                     كيف تحول مستشفى "خالد الحسن" الحكومي لأقسام بمستشفيات خاصة؟

·                     الاحتلال يحاصر منزل صالحية بحي الشيخ جراح ..وتحذيرات من إخلاء الحي بالتدريج

عرب 48

·                     الاحتلال يخلي منزل "الصالحية" بالشيخ جراح ليسلمه للمستوطنين

·                     هجمات عدوانية للمستوطنين شمالي الضفة

·                     الحركة الأسيرة تقرر خوض إضراب ليوم واحد إسنادا للأسير أبو حميد

·                     أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

·                     الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة لتشجيع زيارة اليهود لحائط البراق

·                     الصحة الإسرائيلية: ارتفاع الإصابات الخطيرة بكورونا إلى 436 حالة

·                     اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على قانون المعارضة لمنع لم الشمل

·                     الصحة الإسرائيلية تدرس تقصير الحجر الصحي إلى 5 أيام

وكالة وفا

·                     استشهاد المسن سليمان الهذالين من يطا متأثرا بإصابته

·                     (محدث) 10 منظمات ومعابد يهودية اميركية تعتبر اسرائيل دولة فص ...

·                     الحكومة: دوام الموظفين العموميين والقطاع الخاص يبدأ الساعة 9 ...

حدث في مثل هذا اليوم

17 كانون ثاني (يناير)

·                     2002م عملية عسكرية لكتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.

·                     1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.

·                     1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.

·                     1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان بغزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.

·                     1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.

·                     1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.

·                     1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).

·                     1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس حيث طالب المؤتمرون بإلغاء وعد بلفور واستقلال فلسطين وذلك ضمن مذكرة رفعوها إلى مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس.

·                      

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