النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2165) الاثنين17/1/2022

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غزة السراج: مدينة تحتاج 20 مليون دولار لإعادة تأهيل بناها التحتية

· لاحتلال يخلي منزل "الصالحية" بالشيخ جراح ليسلمه للمستوطنين

· الحركة الأسيرة تقرر خوض إضراب ليوم واحد إسنادا للأسير أبو حميد

غزة : 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021

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​ .. وصول آمن على أكتاف "رجال مهمات الطوارئ " غزة تقرير منخفض .. وصول آمن على أكتاف "رجال مهمات الطوارئ

غزة السراج: مدينة تحتاج 20 مليون دولار لإعادة تأهيل بناها التحتية

جريدة القدس

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صحيفة الأيام

الحياة الجديدة

استشهاد المسن سليمان الهذالين من يطا متأثرا بإصابته

وكالة الراي

غزة : 53 وفاة نتيجة حوادث المرور خلال 2021

وكالة صفا

· متأثرًا بدهسه من مركبة لقوات الاحتلال

وكالة سما

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فلسطين اليوم

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

17 كانون ثاني (يناير)

· 2002م عملية عسكرية ل كتائب شهداء الأقصى في بلدة الخضيرة نفذها عبد السلام حسونة من نابلس أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وجرح 33 آخرين حيث كان الهجوم بالقنابل اليدوية والذخيرة الحية والعملية ردا على اغتيال قائد شهداء الأقصى رائد الكرمي.

· 1997 م الجيش الإسرائيلي يعيد نشر قواته في 80% من الخليل ويبقي سيطرته على الباقي والحرم الإبراهيمي.

· 1991م اندلاع حرب الخليج التانية، حيث أن التحالف الغربي العربي الذي يضم أكثر من 30 دولة بزعامة الولايات المتحدة يعلن الحرب على العراق.

· 1989م سلطات الاحتلال ترتكب مجزرة في مسجد الرضوان ب غزة تسفر عن استشهاد مجموعة من المصلين وجرح آخرين أثناء تأديتهم صلاة الظهر وذلك بإطلاق النار عليهم.

· 1974م الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1913 - 1994) يعلن التوصل إلى اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائيل.

· 1965م وقوع أول أسير للثورة الفلسطينية "محمود بكر حجازي" بيد العدو الإسرائيلي أثناء تنفيذه إحدى المهمات القتالية.

· 1948م جامعة الدول العربية تشكل جيش الإنقاذ في فلسطين بقيادة فوزي القاوقجي (يضم متطوعين من عدة بلدان عربية).

· 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس حيث طالب المؤتمرون بإلغاء وعد بلفور واستقلال فلسطين وذلك ضمن مذكرة رفعوها إلى مؤتمر الصلح الذي عقد في باريس.