النقل والمواصلات تنظم محاضرة توعوية في مسجد أنس بن مالك

غزة-الرأي

نظمت دائرة التوعية المرورية بوزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع المعهد المروري لشرطة المرور محاضرة توعوية في مسجد أنس بن مالك بحي الشجاعية.

حيث تم توضيح أهم مسببات الحوادث المروية وكيفية تجنبها اضافة الى بعض السلوكيات المرورية الخاطئة التي يقوم بها المواطنين.

وشارك في اللقاء ا. طلال القرشلي نائب مدير عام الادارة العامة للهندسة والسلامة المرورية والمقدم أشرف أبو عربية مدير المعهد المروري لشرطة المرور، وتأتي هذه الانشطة التوعوية ضمن الخطة السنوية لعام 2022 م والتي تهدف الى تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الجمهور المحلي وللتقليل من الحوادث المرورية والتي تعتبر السرعة الزائدة وعدم انتباه السائقين ومستخدمي الطريق من أهم مسبباتها.

