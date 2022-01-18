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"عياش" يكرم أبطال منتخب القوة البدنية

18 كانون ثاني / يناير 2022 01:04

"عياش" يكرم أبطال منتخب القوة البدنية

غزة- الرأي

كرم جابر عياش القائم بأعمال المجلس الأعلى للشباب والرياضة، منتخب القوة البدنية بعد إنجاز أبطال المنتخب في بطولة محمد مخلوف الدولية التي استضافتها ليبيا مؤخراً.


وجرى التكريم صباح اليوم الثلاثاء،  في القاعة الذهبية بمجمع فلسطين الرياضي بغزة، بحضور كامل اليازجي رئيس اتحاد القوة البدنية ومحمد حميد نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء المنتخب، كما حضر من المجلس الأعلى سعيد أبو سلطان المستشار بالمجلس الأعلى، ومحمد حلس مدير وحدة الرياضة.

ورحب جابر عياش بأبطال المنتخب ورئيس وأعضاء الاتحاد، وأشاد بإنجاز اللاعبين وما حققه في البطولة الدولية في ليبيا، ونقل تحيات عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، وأكد أن هذا الإنجاز يمثل دفعة قوية للاتحاد وتأكيد على وجود خامات رياضية قادرة على رفع اسم فلسطين عاليا.

وبدوره شكر كامل اليازجي رئيس اتحاد القوة البدنية المجلس الأعلى على تكريم المنتخب والوقوف دوما إلى جانب الاتحاد،  وأكد أن الاتحاد لديه لاعبين مميزين قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات ولكن الإمكانات المادية تقف حائلا في بعض الأحيان أمام مشاركات هامة.

بعد ذلك جرى تكريم اتحاد القوة البدنية والحكم الدولي فايق الأشرم ومدرب المنتخب ابراهيم صيام، واللاعبين الأبطال الذين حققوا الإنجاز في البطولة الدولية في ليبيا وهم: محمد أبو فنونة، وعبد الجبار سكيك وزياد بكر ومحمد فضل دغمش.

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