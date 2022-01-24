"البرقونى": رصد وتشخيص مبكر لاعتلال الشبكية لـ1780طفل خداج خلال 2021

غزة- الرأي

قال د.نبيل البرقونى رئيس لجنة حضانات قطاع غزة، إنه تم رصد وفحص عيون الأطفال الخدج داخل الحضانات خلال الفترة السابقة بعدد (1780) طفل خداج وتم رصد ومتابعة الاطفال بعد الخروج من الحضانة في أقسام ومستشفيات العيون بعدد (722) طفل، لافتا الى أن معظمها يتم شفاؤها تلقائيا والقليل جدا يتم علاجها وتحويلها للعلاج بالخارج.

وأكد أنه تم اكتشاف 37 حالة اعتلال الشبكية بدرجات متفاوتة وتم متابعتها في أقسام ومستشفى العيون ومعظمها شفيت تلقائيا والبعض تم علاجه محليا، مشيرا إلى أنه تم علاج 10 حالة بالحقن بعقار افاستين AVASTIN وبعض الأطفال تلقوه أكثر من مرة .

ونوه إلى تم تحويل حالة واحدة باعتلال الشبكية للعلاج بالخارج لعدم وجود علاج بالليزر للمواليد الخدج.

يذكر أنه تم الرصد والتشخيص المبكر لاعتلال الشبكية لدى الاطفال الخدج ابتداء من 2017 وذلك بدعم من مؤسسة العون الطبي الفلسطيني ( MAP-UK)، لافتا الى أنه تم يتم معاينة الحالات المتواجدة داخل الحضانة من خلال أخصائي طب عيون.