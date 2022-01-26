النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الأربعاء 26/1/2022
أخبار فلسطينية
- حكومة الاحتلال تضع مخططًا جديدًا لإخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانه
- الأورومتوسطي”: مليون ونصف من سكان غزة فقراء بسبب الحصار والمحكمة الجنائية مطالبة بفتح تحقيق
- وفود أمنية وهندسية مصرية تبحث في غزة تسريع آليات الإعمار
- عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت
- »إسرائيل بحاجة إلى إجماع صهيوني ضد الدولة ثنائية القومية
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أخبار إسرائيلي
- غانتس يتّجه لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية في الضفّة
- أصوات إسرائيلية: تدمير حلّ الدولتين يقود لخيار الدولة ثنائية القومية والأبارتهايد!
- هرتسوغ إلى أبو ظبي الأحد.. أول زيارة لرئيس إسرائيلي
- ارتفاع بعدد الوفيات من جراء الإصابة بكورونا: نحو 40 حالة يوميا
- رئيس مجلس إدارة شركة NSO يستقيل من منصبه
اخبار دولية
اخبار عربية
- البرلمان العربي يطالب بوقف سياسة الاعتقالات الإدارية بحق الشعب الفلسطيني
- تعقد للمرة الرابعة فى الجزائر.. قضايا وملفات مهمة فى انتظار القمة العربية
- وفود أمنية وهندسية مصرية تبحث في غزة تسريع آليات الإعمار
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- أصوات إسرائيلية: تدمير حلّ الدولتين يقود لخيار الدولة ثنائية القومية والأبارتهايد!
- الاحتجاجات على معرض «كاريكاتير ياسر عرفات»… بين سوء فهم دور الكاريكاتير وعدم فهم المؤسسة لطبيعة دورها
- المستوطنون يشنّون اعتداءات على نابلس والخليل… والاحتلال يشرّد عائلتين في القدس
- نشاطات تحضيرية في رام الله لجلسة “المركزي”.. و”مسودة” البيان الختامي تشمل سحب الاعتراف بإسرائيل
- الأورومتوسطي”: مليون ونصف من سكان غزة فقراء بسبب الحصار والمحكمة الجنائية مطالبة بفتح تحقيق
- وفود أمنية وهندسية مصرية تبحث في غزة تسريع آليات الإعمار
- إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين شمالي الضفة
- اتهامات بتشويه رمز وطني بعد عرض رسومات كاريكاتيرية للراحل ياسر عرفات- (تدوينات)
- الشبيبة الفتحاوية تطالب بإسقاط مجلس إدارة «مؤسسة عرفات» بسبب معرض كاريكاتير يشوّه صورة الرئيس الراحل
الشرق الأوسط
- عباس يدرك صعوبة إطلاق مسار سياسي مع حكومة بنيت
- السلطة لدعم تسريع إنجاز المشاريع المصرية في غزة
- البرلمان العربي يطالب بإلزام إسرائيل وقف الاعتقال الإداري
- غالبية المستوطنين سينسحبون من الضفة بـ«قرار رسمي»
الاخبار اللبنانية
- استقالة رئيس «NSO» الإسرائيلية
- الرئيس الإسرائيلي يزور الإمارات قريباً
- وقفات متضامنة مع أوليفيا زيمور في وجه دعوى شركة «تيفا» الإسرائيلية
- العدوّ يهدم العراقيب للمرة الـ197
- غانتس يتّجه لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية في الضفّة
الشرق القطرية
- اكتشاف مستوطنة كبيرة يعود تاريخها إلى أكثر من 4000 سنة في سلطنة عمان
- البرلمان العربي يطالب بوقف سياسة الاعتقالات الإدارية بحق الشعب الفلسطيني
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة الغربية
الاهرام المصرية
الغد الاردينة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- القدوة: معرض الكاريكاتير "مُحزن" وإمعان في الحط من دَور المؤسسة والمجلس المركزي "فاقد للشرعية"
- تقرير الصحفي الظاهر.. وثق بعدالة القضاء فانقلب عليه
- تقرير حسان التميمي.. محررٌ أفقده الاحتلال بصره والسلطة متهمة بالتقصير
جريدة القدس
- منخفض قطبي اليوم.. “الأرصاد” توضح لـ”القدس” مناطق تساقط الثلوج وكمية التراكمات
- قناة عبرية تزعم: سائق مركبة حاول دهس جندي بالنقب
- أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل
- الاحتلال يعتقل شابين على حدود غزة
- “محدث”.. الاحتلال ينفذ اعتقالات بالضفة الغربية
- حكومة الاحتلال تضع مخططًا جديدًا لإخلاء الخان الأحمر وتهجير سكانه
- إغلاق معبر رفح من الخميس وحتى الأحد المقبل
- رغم خطورة وضعه الصحي.. نقل الأسير ناصر أبو حميد إلى عيادة سجن الرملة
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صحيفة الأيام
- »المنخفض القطبي يدخل البلاد اليوم وتأهب للتعامل مع تساقط محتمل للثلوج
- »حكومة الاحتلال أعدت مخططاً جديداً لإخلاء قرية الخان الأحمر قريباً
- »الاحتلال يهدم منزلاً في القدس ويشرد عائلتين والمستوطنون يعتدون في الخليل...
- »استئناف موسم العمرة لسكان القطاع بانتظار ترتيبات فنية مع الجانب المصري
- »روسيا تتهم واشنطن بالتصعيد وتطلق مناورات عسكرية في الجنوب والقرم
- »"ميتا" تشغل أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر الخارقة في العالم
- »إسرائيل بحاجة إلى إجماع صهيوني ضد الدولة ثنائية القومية
الحياة الجديدة
- صباحات معتمة لعين سامية بسبب الاستيطان
- زيادة قياسية في عدد المصابين بكورونا حول العالم خلال أسبوع
- 14 عاما على رحيل القائد جورج حبش
- ملحم : انتهاء الدوام الأربعاء 12:30 ظهرًا وعطلة يوم الخميس
وكالة الراي
- الدفاع المدني بغزة يعلن حالة الطوارئ للتعامل مع المنخفض
- الاحتلال يطلق النار تجاه الأراضي الزراعية شرق الوسطى
- تقرير كورونا حاضرة بقوة والمواطن في مرمى نيران العدوى
- مخطط إسرائيلي جديد لإخلاء سكان الخان الأحمر شرق القدس
- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم الـ26
- هيئة المعابر: معبر رفح مغلق الخميس بسبب "إجازة مصرية"
- المرور: 6 إصابات في 10 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة
- الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة
- تقرير خطوات ترتيبية تفصل غزة عن رحلات العمرة الأولى
- العمل: تعطيل الدوام بالمراكز المهنية غداً بسبب المنخفض
وكالة صفا
- الراصد لصفا: منخفض جوي شديد البرودة يضرب فلسطين اليوم وحتى السبت
- مخطط إسرائيلي جديد لإخلاء الخان الأحمر شرقي القدس
- إرشادات بشأن المنخفض المرتقب
- المقاومة بغزة بعد انتخابات 2006.. تطور متنامي وحاضنة دافئة
وكالة سما
- صحيفة: الرئيس عباس لن يلغي مسار المفاوضات ويدفع بهذا الاتجاه لكسر الجمود مع الاحتلال
- القناة 12 العبرية : مخطط إسرائيلي جديد لإخلاء خان الأحمر وتهجير سكانها ..
- تعليم غزة: تعطيل الدراسة للفترة المسائية غداً وللفترتين في جميع المدارس ورياض الأطفال الخميس
- قيادي بحماس: لن نترك الأسرى وحدهم وسنجبر الاحتلال على انجاز صفقة تبادل مشرفة
- الحكومة: انتهاء دوام الطلبة والموظفين غدا الساعة 12.30 وتعطيل المدارس والوزارات الخميس
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فلسطين اليوم
- الاحتلال يطلق النار صوب الأراضي الزراعية شرق دير البلح ومخيم البريج
- بالأسماء : مداهمات واعتقالات بالضفة تطال عدداً من المواطنين
- تعليم غزة: تعطيل الفترة المسائية غداً للفترتين الصباحية والمسائية يوم الخميس
- تقرير الكستناء والعوامة والشعيرية... مؤونة الفلسطينيين في الشتاء
- بعد فشل الحوار بشأن أبو حميد: الأسرى يقررون التصعيد في السجون
عرب 48
- حماس": الوسطاء اقتنعوا بعدم جدية إسرائيل في تبادل أسرى
- نقل الأسير أبو حميد من "برزيلاي" لعيادة سجن الرملة
- مخطط إسرائيلي جديد لإخلاء خان الأحمر
- الاحتلال يدعي إطلاق النار على قواته قرب نابلس
- هرتسوغ إلى أبو ظبي الأحد.. أول زيارة لرئيس إسرائيلي
- ارتفاع بعدد الوفيات من جراء الإصابة بكورونا: نحو 40 حالة يوميا
- رئيس مجلس إدارة شركة NSO يستقيل من منصبه
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وكالة وفا
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ26
- رئيس الوزراء ينعى القيادي الوطني بدران جابر "أبو غسان"
- 14 عاما على رحيل القائد جورج حبش
حدث في مثل هذا اليوم
26 شباط (فبراير)
- 2005م الاستشهادي عبد الله بدران (24 عاماً) من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، ينفّذ هجوماً استشهادياً على مقهى ليلي في "تل أبيب" ويقتل أربعة صهاينة ويصيب 45 آخرين بجروحٍ. وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
- 2004م قرى جنوب غرب رام الله تعلن الإضراب الشامل وتشتبك مع قوّات الاحتلال احتجاجً على بناء الجدار الفاصل، وكانت حصيلة المواجهات شهيدان و30 جريحا.
- 2002م عملية نوعية في معبر بيت حانون قام بها الاستشهاديان أشرف زقوت من جباليا وأيمن سحويل من بيت حانون أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين واستشهاد منفذيها وقد تبنت العملية كتائب الأقصى.
- 1997م الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) تتجاهل غضب الفلسطينيين والانتقادات الدولية وتقرر إنشاء 200 وحدة سكنية للمستوطنين فوق جبل أبو غنيم المصادر من الفلسطينيين، ضمن مستوطنة جديدة تحمل اسم "هآرحوما".
- 1980م الياهو بن إليسار أول سفير لإسرائيل لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده للرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
- 1980م سعد مرتضى أول سفير لمصر لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق نافون (ولد عام 1921).
- 1939م استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابات الأرغون في سوق حيفا.
- 1994م مقتل ثلاثة فلسطينيين إثر مواجهات دامية أعقبت مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث قتل السفاح باروخ غولدشتاين 29 مصليا وجرح 0 آخرين، قبل أن ينقض عليه المصلون ويقتلوه. استغلت سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأحداث لفرض حظر تجول على فلسطينيي الخليل (140 ألف نسمة) ومن ثم تقسيم المدينة وإبقاء البلدة القديمة منها تحت سيطرتها وفق اتفاق عام 1996، كما عملت على تقسيم المسجد الإبراهيمي وجعله تحت سيطرتها الأمنية المباشرة.
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