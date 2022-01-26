النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الأربعاء 26/1/2022

10:27النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الأربعاء 26/1/2022

10:22لا وفيات .. 1250 إصابة جديدة بكورونا في غزة

10:53عمل الشمال تنفذ زيارات تفتيشية على عدد من المنشآت الكبيرة

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