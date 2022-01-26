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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الأربعاء 26/1/2022

26 كانون ثاني / يناير 2022 10:27

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2172) الأربعاء 26/1/2022

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26 شباط (فبراير)

  • 2005م الاستشهادي عبد الله بدران (24 عاماً) من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، ينفّذ هجوماً استشهادياً على مقهى ليلي في "تل أبيب" ويقتل أربعة صهاينة ويصيب 45 آخرين بجروحٍ. وحركة الجهاد الإسلامي تتبنى العملية.
  • 2004م قرى جنوب غرب رام الله تعلن الإضراب الشامل وتشتبك مع قوّات الاحتلال احتجاجً على بناء الجدار الفاصل، وكانت حصيلة المواجهات شهيدان و30 جريحا.
  • 2002م عملية نوعية في معبر بيت حانون قام بها الاستشهاديان أشرف زقوت من جباليا وأيمن سحويل من بيت حانون أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين واستشهاد منفذيها وقد تبنت العملية كتائب الأقصى.
  • 1997م الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو (ولد عام 1949) تتجاهل غضب الفلسطينيين والانتقادات الدولية وتقرر إنشاء 200 وحدة سكنية للمستوطنين فوق جبل أبو غنيم المصادر من الفلسطينيين، ضمن مستوطنة جديدة تحمل اسم "هآرحوما".
  • 1980م الياهو بن إليسار أول سفير لإسرائيل لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده للرئيس أنور السادات (1918 - 1981).
  • 1980م سعد مرتضى أول سفير لمصر لدى تل أبيب يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي إسحاق نافون (ولد عام 1921).
  • 1939م استشهاد 24 فلسطينياً وإصابة 37 في حادث انفجار لغم زرعه أفراد من عصابات الأرغون في سوق حيفا.
  • 1994م مقتل ثلاثة فلسطينيين إثر مواجهات دامية أعقبت مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل، حيث قتل السفاح باروخ غولدشتاين 29 مصليا وجرح 0 آخرين، قبل أن ينقض عليه المصلون ويقتلوه. استغلت سلطة الاحتلال الإسرائيلية الأحداث لفرض حظر تجول على فلسطينيي الخليل (140 ألف نسمة) ومن ثم تقسيم المدينة وإبقاء البلدة القديمة منها تحت سيطرتها وفق اتفاق عام 1996، كما عملت على تقسيم المسجد الإبراهيمي وجعله تحت سيطرتها الأمنية المباشرة.
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