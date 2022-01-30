النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2175) الاحد 30/1/2022
أخبار فلسطينية
فلسطين: 6 وفيات و5687 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخارجية الفلسطينية: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام
الرشق يعزي بوفاة الصحفي سمير حمتو في غزة
الكيلة: المنحنى الوبائي في صعود حاد
6 وفيات بكورونا في الضفة
الشيخ صبري: القدس أصبحت لقمة سائغة للاحتلال عقب اتفاق أوسلو
أخبار إسرائيلية
محام إسرائيلي : فتح تحقيق جنائي ضد "إن إس أو" مبتكرة برنامج "بيجاسوس"
أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل
إصابة عضو الكنيست دافيد بيتان للمرة الثانية بفيروس كورونا
بينيت ينفي وجود خلافات مع شاكيد
صحيفة عبرية: هل يخلف حسين الشيخ الرئيس عباس؟
سويسرا توقف الدعم المالي لمبادرة "عبد ربه-بيلين"
تقرير: الإرهاب اليهودي بالضفة ثمرة طبيعية لسياسة الاستيطان
دعوة في أميركا للمشاركة بفعاليات تضامنية مع الفلسطينيين
أول زيارة رسمية لرئيس "إسرائيلي" إلى الإمارات اليوم
صحيفة عبرية : "الشاباك" يستغلّ تظاهرات النقب لإحباط لمّ الشمل
اخبار دولية
مؤرخ فرنسي: هكذا خططت “إسرائيل” لتدمير حي المغاربة في القدس
واشنطن تعارض دفع رواتب الأسرى وتعارض تحقيق مجلس حقوق الإنسان في الجرائم الإسرائيلية
حُكم أمريكي لصالح فلسطيني رفض توقيع "تعهد ولاء لإسرائيل"
أخبار عربية
جلسة مباحثات كويتية فلسطينية على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إطلاق نار على سيارة للجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية
حملة انتقادات واسعة لفنان فلسطيني بعد إعلانه إقامة عرض في دبي- (تدوينات)
500 أسير فلسطيني إداري يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ29
الشرق الأوسط
مطالبة فلسطينية بنقل أسير مهدد بالموت إلى مستشفى مدني
لليوم الـ29... 500 أسير فلسطيني إداري يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية
الاهرام المصرية
محام إسرائيلي : فتح تحقيق جنائي ضد "إن إس أو" مبتكرة برنامج "بيجاسوس"
الشروق المصرية
تعرض مركبة عسكرية إسرائيلية لإطلاق نار شمال الضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام
خارجية فلسطين تحذر من تداعيات المواقف الإسرائيلية الرسمية الداعية لإغلاق مفاوضات حل الصراع
500 أسير فلسطيني إداري يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ29
الغد الأردنية
توثيق أممي لممتلكات الفلسطينيين عام 1948 بقاعدة بيانات شاملة
“بيت بدل خيمة”… حملة فلسطينية لإسكان اللاجئين السوريين
الشرق القطرية
وزارة الآثار الفلسطينية توقع اتفاقية مع اليونسكو لتطوير أريحا القديمة
الخارجية الفلسطينية: وقف جرائم الاحتلال والاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بتحقيق السلام
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الرشق يعزي بوفاة الصحفي سمير حمتو في غزة
الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين في رفح
بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين
أبو ليلى لـ"فلسطين أون لاين": الديمقراطية لم تحسم مشاركتها باجتماع "المركزي"
الكيلة: المنحنى الوبائي في صعود حاد
تشكيل لجنة شعبية لإلزام الاحتلال بالاعتراف بجريمته في"الطنطورة"
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
وفد الجبهة الشعبية يصل الجزائر
"مركزٌ حقوقيٌّ": معتقلٌ لدى السلطةِ يتعرض لتعذيبٍ جسديٍّ ونفسيٍّ شديدَيْن
القدس المحلية
الشرطة: 12 ألف مسافر عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي
وزارة الأشغال العامة تشرع بإصلاح أضرار الطرق الناجمة عن المنخفض
قوات الاحتلال تعتقل شاباً شمال غزة
الاحتلال يعتقل شاباً من بلدة السيلة الحارثية
النيابة بغزة: التحقيقات في ظروف وفاة الطفل السرسك مستمرة
استنفار أمني بغزة بحثًا عن مطلوب فر من السجن
الحياة الجديدة
وقفة إسناد للأسير المريض أبو حميد في جنين
الاحتلال يعتقل شابين من جنين وغزة
وقفة إسناد للأسير المريض أبو حميد في جنين
الأسير المريض ناصر أبو حميد ما يزال فاقدا للقدرة على استخدام أطرافه
الاحتلال يعتقل شابين من سلوان ويفرج عن آخر بشرط الابعاد عن الأقصى
جريدة الأيام
إصابات في قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم وإغلاق محال تجارية بالبلدة القديمة...
الصحة": المنحنى الوبائي في صعود حاد مع تسجيل 6 وفيات، ورصد 5687 إصابة
أبو يوسف: "المركزي" سيراجع قراراته السابقة وكل الاحتمالات مفتوحة بشأن...
مسؤول فلسطيني: نعمل على ثلاثة مسارات للخروج من الأزمة المالية
علماء: ظهور متحور فرعي من "أوميكرون" أسرع انتشاراً
سحب تصاريح تجار غزة ورفض تجديدها يدحض مزاعم الاحتلال بتقديم تسهيلات
وكالة صفا
شبان يستهدفون مقرا للاحتلال في صور باهر بالزجاجات الحارقة
الاحتلال يعتقل شاباً من السيلة الحارثية ويحتجز صحفيين
أضرار بدورية إسرائيلية جراء تعرضها لإطلاق نار جنوب نابلس
مركز يحمل السلطة المسؤولية عن حياة المعتقل "حسينية"
بالصور 440 ألف شيكل حصيلة التبرعات لإغاثة اللاجئين السوريين بمخيم شعفاط
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم
قيادي بالديمقراطية: الجبهة ليست بديلاً لأحد
كبرى فصائل المنظمة لم تحسم قرارها بحضور "المركزي"
بالصور وقفة جماهيرية بغزة تضامنًا مع أهل النقب
بالصور وقفة جماهيرية بغزة تضامنًا مع أهل النقب
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا من القدس
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال لليوم الـ 30
كوخافي: أي حرب مقبلة مع غزة ستكون من الجو فقط
النيابة: التحقيقات في وفاة الفتى السرسك ما زالت مستمرة
فلسطين اليوم
الداخل المحتل ينتفض اليوم بمظاهرة قُطرية نصرة للنقب
الشخرة يرد بشأن اتخاذ قرارات بالإغلاق ويوضح سبب اكتظاظ مراكز فحص كورونا
بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في القدس
شهر على مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم الصهيونية
عشية انتهاء العمل بمنع لم الشمل .. "الشاباك " يستغل أحداث النقب لتجديد القانون
شركة الكهرباء تنشر حالة الكهرباء في قطاع غزة خلال المنخفض الجوي الأخير
خلال تغطيتهم الفعاليات الأسبوعية.. الاحتلال يستهدف الصحفيين شمال الضفة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الإثنين 31 يناير 2022
سما نيوز
هرتسوغ يغادر اسرائيل إلى الإمارات للقاء بن زايد
هكذا سيخوض الجيش الاسرائيلي الحرب القادمة مع غزة..
ردًا على تصريحات عضو بـ"الثوري"..قيادي بالديمقراطية: الجبهة ليست بديلاً لأحد
الشعبية": هذا ما تحتاجه الجزائر للاعلان عن المبادرة النهائية لانهاء الانقسام
واشنطن ترد على ما نشره الاعلام الاسرائيلي بشأن "رواتب الأسرى"
جنين: وقفة اسناد للأسير المريض أبو حميد والمطالبة باسترداد جثامين الشهداء
لأول مرة منذ سنة: أكثر من 1000 حالة حرجة بين مصابي كورونا في "إسرائيل"
كهرباء غزة: وصلت ذروة الطلب خلال المنخفض 643 ميجاوات والعجز 68%
إصابة 9 مستوطنين في حريق بمستوطنة شرق القدس
عرب 48
الاحتلال يداهم منازل في القدس وينفذ اعتقالات
الاحتلال يواصل منع دخول أجهزة طبية إلى قطاع غزة
جامعة بيرزيت: الإغلاق يتواصل رغم إعلان الإدارة
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حدث في مثل هذا اليوم
- 30 كانون ثاني (يناير)
- 2003م عملية استشهادية قام بها المناضل مراد أبو العسل من سرايا القدس، إذ قام بتفجير نفسه في سيارة إسرائيلية مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخرين.
- 1993م مقتل جنديين وإصابة ثالث بجراح بعد قيام مسلحين بإطلاق النار على دورية عسكرية بمنطقة غوش قطيف بخان يونس (جنوب قطاع غزة).
- 1991م إسرائيل تعلن عن مقتل وجرح 285 شخصا حصيلة إطلاق الصواريخ العراقية عليها أثناء حرب الخليج الثانية (1991)، أطلقت بغداد أول صاروخ "أرض - أرض" على إسرائيل الثامن عشر من كانون ثاني (يناير) 1991.
- 1949م عقد "مؤتمر القدس" في مدينة القدس الذي أقر بأن القدس مدينة عربية وعاصمة فلسطين الأبدية ردا على القرار الصهيوني باعتبارها عاصمة لهم.